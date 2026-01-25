Concediere colectivă în BN: o companie importantă trimite acasă peste 100 de angajați

21:40

Ninsorile și apoi temperaturile scăzute revin din această noapte inclusiv în Bistrița, anunță meteorologii. După miezul nopții prognoza anunță ninsoare abundentă, iar dimineața în prima zi de scoală din acest an ne asteptăm din nou la peisaje hibernale, în timp ce în cursul după amiezii de mâine vom avea parte de temperaturi sub zero grade. […]