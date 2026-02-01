Calendarul din februarie al colectării selective începe cu pubela albastră

02:20

Un șofer de TIR din Turcia s-a blocat miercuri pe o străduță din comuna Budacul de Jos, după ce s-a luat după indicațiile GPS-ului care în loc să-l direcționeze către Reghin, destinația lui, l-a ajutat sa se împotmolească pe un drum agricol, între Simionești și Buduș. Acolo autotrenul, care s-a blocat, a derapat ajuns în […]