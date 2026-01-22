Primarul Traian Simionca nu mai pleacă acasă: Tribunalul a hotărât astăzi că rămâne după gratii încă o lună

11:20

Cinci ore a durat intervenția de stingere a incendiului izbucnit noaptea trecută la una dintre cele mai pitoresti locații de cazare din Bistrița-Năsăud, Cabana Popasul Verde din Sangeorz-Băi. Incendiul a distrus pereții interiori, iar focul ar fi pornit de la un coș de fum deteriorat, au stabilit ulterior pompierii. Intervenția la incendiul de la casa […]