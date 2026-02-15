Viscol și ninsoare în Pasul Tihuța duminică noaptea. Drumurile Naționale au intervenit cu utilaje
Bistrita Express, 16 februarie 2026 00:20
Vremea de iarnă: în Pasul Tihuța și pe Valea Bârgăului în jurul orelor 22,00 s-a instalat viscolul și ninsoarea. Primele utilaje de deszapezire au început să acționeze încă de la lăsarea întunericului. În Pasul Tihuța șoferilor li se recomandă să conducă cu atenție și doar cu mașini dotate pentru circulația de iarnă. ”Echipele SDN Bistrița […]
• • •
Acum 2 ore
00:20
Acum 4 ore
22:10
Ce spune Dimex 2000 în comunicatul emis la peste 10 zile de la izbucnirea scandalului legat de Centura Metropolitană a Clujului? # Bistrita Express
La mai bine de zece zile de la izbucnirea scandalului privind asocierea pentru realizarea Centurii Metropolitane Cluj, compania bistrițeană DIMEX 2000 COMPANY SRL și-a făcut publică poziția într-un prim comunicat de presă oficial în care respinge acuzațiile apărute în spațiul public legate de licitația pentru Centura Metropolitană a Clujului. Subiectul, care a pus compania din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Casa cu Bere vă invită duminică la Valentine’s Brunch: romantismul nu se oprește pe 14 februarie # Bistrita Express
Valentine’s Day marchează un moment special dedicat cuplurilor, însă, din perspectiva echipei Casa cu Bere, celebrarea iubirii nu ar trebui să se limiteze la o singură zi. Conceptul de brunch, acea întâlnire relaxată dintre micul dejun și prânz, oferă cadrul ideal pentru a prelungi atmosfera din 14 februarie într-o experiență savurată fără grabă. După succesul […]
13:40
Prezența unor urși în localități sau în apropierea gospodăriilor din județ i-a pus în alertă pe jandarmi de mai bine de 5 ori pe lună, respectiv de 64 de ori în 2025, indică un raport pe anul trecut al Inspectoratului Județean de Jandarmi BN. Raportul arată că jandarmii au intervenit pentru a înlătura pericolul reprezentat […]
12 februarie 2026
14:30
Avocatul Poporului i-a cerut recent Penitenciarului Bistrița să găsească soluții la supra-aglomerarea cronică până la construirea noului corp # Bistrita Express
Avocatul Poporului i-a cerut Penitenciarul Bistrița, vizitat în urmă cu câteva luni de o echipă de monitorizare să găsească soluții la supra-aglomerarea spațiilor de detenție cu care se confruntă. Solicitarea este făcută în cadrul raportului de monitorizare făcut de echipa care a vizitat unitatea de detenție din Bistrița, în condițiile în care Avocatul Poporului era […]
11 februarie 2026
23:40
Încercarea de a traversa noaptea DN 17 i-a fost fatală unui pensionar din Livezile # Bistrita Express
Accident tragic miercuri noaptea în comuna Livezile, pe DN 17: un localnic a încercat să traverseze Drumul Național în proximitatea Bisericii Ortodoxe, însă a fost lovit letal de mașina unui șofer din Susenii Bârgăului. Accidentul a avut loc în jur de ora 20,30. Tentativele de a-l resuscita ale echipajului SMURD sosit la intervenție n-au avut […]
16:30
Într-o singură săptămână, la finalul lunii ianuarie ITM Bistrița-Năsăud a controlat 24 de service-uri auto din județ, în cadrul unor verificari tematice declanșate în toate județele din țară. Pe relații de muncă inspectorii ITM au aplicat o amendă de 40.000 lei și un avertisment, a informat un comunicat de presă postat de Inspecția Muncii pe […]
10 februarie 2026
16:50
Grevă timidă astăzi în primăriile rurale din BN: câte au organizat protestul și cum a mers? # Bistrita Express
Protestul angajaților din primăriile rurale care ar fi trebuit sa întrerupă activitatea astăzi între orele 10,00-12,00 a vizat un număr relativ mic de primării din Bistrița-Năsăud, deși sindicatul de profil, SCOR ( Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor) din România, avea în calcule circa 30 de primării din județ cu membrii de sindicat. În […]
15:30
SE REPETĂ: bârgăuan trimis după gratii 30 de zile pentru furt de mașină, băut și fără permis la volan # Bistrita Express
Scenariu cu repetiție pe DN 17 pe Valea Bârgăului: un tânăr (28 de ani) a furat duminică, 8 februarie o mașină din curtea unei familii și a plecat la plimbare: când a fost oprit de polițiști, la un filtru pe DN 17 mirosea puternic a alcool (0,62 în aerul expirat) și n-avea permis de conducere […]
9 februarie 2026
19:50
Mai multe primării rurale din BN pe lista celor care fac grevă marți timp de două ore # Bistrita Express
Personalul din câteva primării rurale din Bistrița-Năsăud ar putea întrerupe marți, 10 februarie, timp de două ore programul de lucru cu publicul printr-o greva de avertisment care ar urma să aibă loc în 1300 de primării la nivel național. Greva de avertisment este anunțată pentru intervalul 10,00-12,00 de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din […]
18:50
Puzderie iar de șoferi alcoolizați la volan. Câțiva prinși cu permisele suspendate au înnoptat în arestul poliției # Bistrita Express
Șapte șoferi au fost prinși conducând sub influența alcoolului numai în Bistrița-Năsăud sâmbăta și duminica trecută. În cazul unora nu a fost singura infracțiune, ci a fost consemnată în procesul verbal la pachet cu cea de conducere cu permisul suspendat, chiar fără permis de conducere ,sau cu mașina neînmatriculate. Deocamdată doi dintre șoferii depistați de […]
8 februarie 2026
22:00
Năsăudeanul care va fi predat spaniolilor este acuzat inclusiv de luare de ostatici. # Bistrita Express
Luare de ostatici și sechestrare de persoane sunt printre cele mai dure capete de acuzare aduse de autoritățile judiciare spaniole năsăudeanului reținut recent în Bistrița în baza unui mandat european de arest. Potrivit documentelor transmise de autoritățile spaniole Claudiu Vasile B. este acuzat că împreună cu alți doi români s-ar fi comportat exact ca niste […]
21:10
Vacanța de schi a elevilor din Bistrița- Năsăud care debutează luni, 9 februarie și durează o săptămână modifică și programul normal al autobuzelor. Operatorul de transport local Transmixt a anunțat că strict pe timpul vacanței de schi autobuzele care asigură cursele intrajudețene vor avea un alt program, unul ajustat temporar Școlile din Bistrița-Năsăud sunt în […]
7 februarie 2026
14:40
A fost condamnat un fals comisar care l-a jecmănit pe un șofer din BN cu promisiunea că îi recuperează permisul și-l scapă de dosar # Bistrita Express
Un individ de 36 de ani care a profitat de necazul unui năsăudean, rămas fără permis de conducere în Suceava după o infracțiune în trafic și l-a stors de circa 16 000 de lei, contra promisiunii că-i rezolvă dosarul penal și-i recuperează permisul, a fost condamnat săptămâna aceasta de o instanță a Tribunalului Bistrița-Năsăud. Escrocul […]
12:20
Pubelele pentru colectare selectivă sunt încă disponibile gratuit la sediul Supercom sau primării. # Bistrita Express
Pubelele galbene, albastre sau verzi pentru colectare selectivă sunt disponibile pentru cei care nu au intrat încă în posesia lor, fie la sediul Supercom din Bistrița, fie la unele primării rurale, anunță ADI Deșeuri. Primirea pubelelor se face gratuit, doar în baza buletinului de identitate pentru cei care locuiesc la case. Cei care locuiesc în […]
6 februarie 2026
17:40
ULTIMATUM: Emil Boc îi amenință pe bistrițenii de la DIMEX că le reziliază contractul pentru Centura Metropolitană # Bistrita Express
Zece zile le-a oferit primarul Emil Boc constructorilor de la Dimex 2000 pentru rezolvarea conflictului cu partenerii bosniaci împreună cu care-au obținut contractul pentru construirea Centurii Metropolitane a Clujului, cei care-i acuză acum de fraudă. În caz contrar Boc amenință, într-o postare video făcută cu câteva minute în urmă pe pagina sa de facebook că […]
13:20
Un năsăudean căutat pentru sechestrare și apartenență la o organizație criminală așteaptă decizia justiției la mandatul european de arestare # Bistrita Express
Un năsăudean de 30 de ani, Cluadiu Viorel B. pe numele căruia autoritățile judiciare din Spania au emis un mandat european de arestare a fost identificat și reținut ieri, 5 februarie de polițiștii de la Investigații Criminale în municipiul Bistrița. Individul, urmărit internațional este acuzat de delicte grave comise în Spania între care apartenență la […]
5 februarie 2026
16:00
Bistrițenii de la DIMEX în centrul unui scandal legat de centura Metropolitană a Clujului. Contractul este blocat iar un partener susține că a fost implicat fraudulos # Bistrita Express
Constructorul bistrițean DIMEX 2000 se află zilele acestea în centrul unui scandal uriaș, legat de contractul realizării Centurii Metropolitane a Clujului, un proiect de 1,1 miliarde de lei, finanțat din bani europeni, semnat în mai 2025. În acest moment contractul este suspendat, după ce un partener din asocierea care a câștigat atribuirea, cu DIMEX 2000 […]
13:00
O porțiune dintr-un drum național și câteva drumuri forestiere din Munții Rodnei inaccesibile din cauza gheții # Bistrita Express
Jandarmii montani avertizează că mai multe drumuri din zona Rodna, inclusiv o porțiune din Drumul Național DN 17 D sunt greu accesibile în această perioadă din cauza gheții întărite. Imagini postate de Jandarmerie arată cum o mașină de teren a unității montane care înaintează cu multă greutate pe o astfel de porțiune. Jandarmii montani anunță […]
4 februarie 2026
21:50
Parlamentarul bistrițean judecat pentru conducere sub influența alcoolului nu a reușit să pună capăt demarării procesului de la Înalta Curte # Bistrita Express
Andrei Csillag, deputatul de Bistrița-Năsăud ales în Parlament pe listele POT a mai făcut astăzi,4 februarie 2026, o încercare de a opri judecarea sa pentru conducere sub influența alcoolului de la Înalta Curte de Casație și Justiție a României (ICCJ), fără succes însă. Instanța i-a respins și a doua contestație, ultima posibilă, la trimiterea în […]
20:10
17:00
Un taximetru a ajuns să se înfigă miercuri, 3 februarie într-un bloc de locuințe din Bistrița, de pe strada Ioan Slavici din Bistrița (nr 3) după ce șoferul a încercat să evite ciocnirea cu un alt autoturism. Potrivit polițiștilor în incident ar fi fost implicate două mașini: celălalt autoturism a făcut un viraj la stânga […]
15:10
Un fost pușcăriaș a ajuns în arest preventiv pentru încălcarea repetată a ordinului de protecție cerut de fosta soție # Bistrita Express
Un fost pușcăriaș din Șieu Odorhei care-și hărțuiește în mod repetat fosta soție chiar dacă aceasta are un ordin de protecție împotriva lui, a ajuns din nou după gratii, în arest preventiv, după ce polițiștii l-au prins de mai multe ori la usa acesteia. Bărbatul de 56 de ani a ajuns ieri în fața judecătorilor […]
12:20
Sprijin pentru familia din Buduș căreia acum două nopți un incendiu i-a distrus complet casa. # Bistrita Express
Comunitatea din Budacu de Jos și administrația comunei se mobilizează în ajutorul familiei căreia un incendiu i-a mistuit complet casa și bunurile strânse într-o viață. A doua zi după noaptea dezastrului și după încheierea cercetărilor făcute de pompieri oamenii primăriei și voluntarii au intervenit pentru degajarea locului, ajutați de utilaje în așa fel încât să […]
11:20
Ordonanța care impune neplata primei zile din concediul medical atacată la CCR de Avocatul Poporului # Bistrita Express
Prevederea din Ordonanța de urgență care stipulează că prima zi dintr-un concediul medical este neplătită, intrată în vigoare din 1 februarie, a fost atacată marți, 3 februarie la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului. Sesizarea de neconstituționalitate făcută de Avocatul Poporului invocă faptul că asigurările de sanătate plătite de contribuabili conferă printre alte drepturi și pe […]
3 februarie 2026
19:20
16:30
Primari și parlamentari din Moldova, invitați la Beclean, într-un tur de bune practici europene # Bistrita Express
ADR Nord Vest i-a invitat luni, 2 februarie, la Beclean, într-un tur de bune practici europene pe membrii unei delegații din Republica Moldova formată din primari și parlamentari. Administrația Becleanului, oras cu 10 000 de locuitori, care implementează sau a derulat un număr record de proiecte europene le-a organizat oficialilor moldoveni un tur al obiectivelor […]
15:20
Douăzeci de ore pentru stingerea unui incendiu la o mașină hibrid în Bistrița. Pătura specială, vedeta intervenției # Bistrita Express
Incendiul izbucnit la un autoturism hibrid electric din Bistrița le-a dat bătăi de cap pompierilor care au avut nevoie de 20 de ore pentru stingerea flăcărilor, a anunțat ISU BN. Operațiunea matraton a fost dificilă din cauza bateriei de înaltă tensiune a mașinii hibrid electrice, care poate întreține arderea chiar și după stingerea flăcărilor. Pompierii […]
2 februarie 2026
15:50
Patru companii din BN se luptă pentru două tronsoane din Autostrada Moldovei, ambele finanțate prin SAFE # Bistrita Express
Patru companii din Bistrița-Năsăud s-au înscris la licitația pentru construirea a două tronsoane din Autostrada Moldovei, pe relația Suceava -Siret, ambele finanțate prin noul mecanism SAFE (Acțiune pentru Securitatea Europei). Pentru cele două tronsoane scoase la licitație de CNAIR au depus oferte trei mari constructori din județ ca lideri de asociere: MIS Grup, Frasinul și […]
13:50
O femeie a fost tâlhărită sâmbătă, 31 ianuarie în plină zi, pe una din străzile Bistriței: un tânăr i-a smuls pur și simplu geanta din mână și dus a fost. Autorul tâlhăriei n-a ajuns însă departe, a fost prins de polițiști, reținut, iar duminică a ajuns în fața completului de drepturi si libertăți, care asigura […]
02:00
Justiție rapidă: un individ care a înjunghiat de Paști un consătean într-o încăierare a fost deja condamnat # Bistrita Express
Tribunalul Bistrița-Năsăud l-a condamnat la sfârșitul săptămânii trecute pe un bărbat dintr-o localitate din Teaca, care si-a înjunghiat un vecin într-o încăierare care a avut loc chiar în noaptea de Paști a anului trecut. Agresorul a dat buzna înarmat cu un briceag în casa unui localnic în care avea loc o altercație între mai mulți […]
00:00
ADI și Supercom anunță calendarul ridicării pubelelor pentru deșeurile reciclabile pentru luna FEBRUARIE 2026 pentru Municipiul Bistrița și localitățile componente. Miercuri 4 FEBRUARIE 2026 Supercom ridică pubela albastră pentru deșeurile reciclabile din hârtie – carton; în 11 FEBRUARIE 2026 este programată la colectare pubela verde pentru deșeurile reciclabile din sticlă, în 18 FEBRUARIE 2026 vine […]
30 ianuarie 2026
14:20
Un individ din Feldru a încercat să incendieze locuința mamei și să se sinucidă. Cine l-a oprit? # Bistrita Express
Un caz de violență în familie a fost ”stins” la propriu joi seara de pompieri și polițiști în Feldru, după ce un localnic de 46 de ani era cât pe ce incendieze casa mamei sale, alături de care locuia. Femeia terorizată de comportamentul fiului, care după o ceartă violentă s-a baricadat într-o cameră din care […]
29 ianuarie 2026
19:00
18:20
O companie din Bistrița va reabilita clădirea Teatrului Oleg Danovski din Constanța, veche de un secol. Competiția a fost acerbă # Bistrita Express
Clădirea de patrimoniu a Teatrului Oleg Danovski din Constanța va fi reabilitată de compania MIS Grup, care a semnat astăzi, 29 ianuarie 2026 contractul de lucrări, a anunțat pe facebook constructorul din Bistrița-Năsăud. ” Suntem onorați să anunțăm semnarea contractului pentru modernizarea teatrului Oleg Danovski- un proiect de importanță națională, care presupune responsabilitate, expertiză și […]
17:00
Zeci de polițiști și voluntari au căutat timp de două zile, într-o zonă izolată, cu condiții vitrege din comuna Telciu, o femeie dată dispărută de acasă de familie. După căutări îndârjite, inclusiv cu dronele, la care au participat salvamontiști, polițiști de la mai multe servicii, inclusiv de la Investigații Criminale și voluntari, oprite la căderea […]
13:30
Disponibilizarile colective lovesc din nou angajații RAAL. Anunțul vine la puțin timp după vestea concedierilor BETAK # Bistrita Express
O a doua mare companie din Bistrița-Năsăud anunță la AJOFM disponibilizari colective, după o notificare similară făcută zilele trecute de BETAK (despre care Bistrița Express a scris în premieră aici) Este vorba de compania RAAL, cu unități de producție în Bistrița și Prundu Bârgăului, care a comunicat intenția de concediere a 250 de angajati din […]
11:50
Municipalitatea va anula trecerile de pietoni din Decebal după ce Pasajul subteran va fi complet funcțional # Bistrita Express
Conducerea Primăreii Bistrița așteaptă punerea în funcțiune a scărilor rulante din Pasajul Decebal pentru a reconfigura trecerea pietonală din zonă. Interpelat de un consilier local în ședința de CL de miercuri, primarul Gabriel Lazany a precizat că așteaptă ca pasajul subteran să devină deplin funcțional odată cu operaționalizarea scărilor rulante pentru a lua măsuri legate […]
28 ianuarie 2026
14:50
Ce răspuns neobișnuit le-a dat municipalitatea celor care au depus petiții împotriva majorărilor impozitelor locale? # Bistrita Express
Direcția Economică a Primăriei Bistrița a folosit o formulare neobișnuită, care depășește limbajul instituțional într-un răspuns la zecile de plângeri prealabile depuse de locuitori ai municipiului împotriva majorărilor de taxe și impozite locale operate de Consiliului Local în ultimele zile din 2025. În plus funcționarii anunță și că i-au verificat pe petiționari în baza de […]
27 ianuarie 2026
16:20
Sinistru: un judecător a validat cererea de recoltare a probelor biologice chiar în ziua înmormântării șoferului lovit de tren # Bistrita Express
Coincidență tulburătoare în cazul tânărului Paul Miron, șoferul al cărui mașină a fost lovită de tren la trecerea de cale ferată din strada Ioan Slavici și a decedat patru zile mai târziu. O cerere de recoltare a probelor biologice de sânge, pentru verificarea alcoolemiei si a eventualului consum de substanțe interzise, făcută de Poliția judiciară […]
26 ianuarie 2026
14:50
Teraplast își schimbă identitatea de brand la aniversarea a 130 de ani de existență: „Exportăm nu doar produse, ci și numele Teraplast” # Bistrita Express
La 130 de ani de la înființare, grupul Teraplast, intră într-o nouă etapă de dezvoltare și își lansează o identitate de brand complet nouă, anunță grupul de companii într-un comunicat de presă. Rebrandingul vine pe fondul unei transformări majore: de la un jucător puternic pe piața națională, Teraplast a devenit, în ultimii ani, un grup […]
11:50
Disponibilizare colectivă în Bistrița: o companie importantă trimite acasă peste 100 de angajați # Bistrita Express
O companie din Bistrița, Betak SA face disponibilizari colective și va renunța la mai bine de jumătate dintre angajații săi: este vorba de circa 100 din 179 de salariați. Compania a notificat deja AJOFM BN în legătură cu decizia sa, angajații diponibilizați urmând să intre în șomaj, în mai multe serii după 1 martie. Compania […]
01:30
00:20
Magistratul Claudiu Marius Gurlui, titularul completului 6 Fond Penal al Tribunalului Bistrița-Năsăud se va pensiona începând din luna februarie, cererea sa fiind deja aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii-secția de judecatori în urmă cu câteva zile. Judecătorul Gurlui are 48 de ani și 10 luni, însă o vechime foarte mare, de 25 de ani în […]
23 ianuarie 2026
19:20
Procurorii n-au obținut nici la Tribunal arest preventiv pentru autorul accidentului din Bârgău în care-au murit doi tineri # Bistrita Express
Procurorii n-au reușit să convingă nici judecătorii de drepturi si libertăți de la Tribunalul BN să-l trimită în arest preventiv pe Andreas.P., tânărul acuzat că a provocat accidentul mortal din noaptea de Crăciun din Prundu Bârgăului în care-au murit doi tineri. Astăzi, 23 ianuarie s-a judecat contestația depusă de procurorul de caz la hotărârea Judecătoriei […]
16:00
Traseul Liniei Verzi, operate de autobuzele electrice va fi deviat sâmbătă, 24 ianuarie 2026 între orele 11:20 și 13:00 din cauza manifestărilor dedicate Zilei Unirii. Operatorul de transport local Transmixt SA anunță că Linia 4 (Linia Verde) va circula sâmbătă pe un traseu deviat în zona centrală a Bistriței. Traseul deviat include străzile Libertății, Independenței, […]
15:40
Studentul de 25 de ani care a condus mașina lovită de tren în Bistrița a murit în această dimineață # Bistrita Express
Tânărul de 25 de ani care conducea mașina lovită în urmă cu patru zile de tren la trecerea de cale ferată din strada Ioan Slavici a murit în această dimineață în secția ATI a Spitalului Judetean de Urgență. Starea luiPaul Miron. a fost gravă tot timpul, a fost supus unei operații chirurgicale, însă medicii n-au […]
12:20
22 ianuarie 2026
21:10
Transplantul lui Ionuț, puștiul din Feldru care a primit o inimă, a fost absolut dramatic # Bistrita Express
Salvarea lui Ionuț, tânărul de 19 ani din Feldru, căruia i-a fost transplantată o inimă sâmbătă noaptea la Institutul de cardiologie din Târgu Mureș a fost cu adevărat dramatică. Tot ce s-a întâmplat atunci a fost pe muchie de cuțit: de la găsirea donatorului, un alt puști de 22 de ani decedat într-un accident în […]
15:40
Primarul Traian Simionca nu mai pleacă acasă: Tribunalul a hotărât astăzi că rămâne după gratii încă o lună # Bistrita Express
O instanță a Tribunalului BN a anulat astăzi hotarârea recentă a Judecatoriei Bistrița de a-l trimite pe primarul din Livezile în arest la domiciliu din 23 ianuarie, după expirarea primului mandar de arest. După ce hotărârea judecatorilor primei instanțe a fost contestată de procurorul de caz, magistrații Tribunalului i-a dat câștig de cauză acuzării: Traian […]
