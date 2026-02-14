Un scuar din Chișinău va purta numele lui Grigore Vieru
Radio Chisinau, 14 februarie 2026 12:00
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a menționat că municipalitatea va planifica, în acest an, mai multe proiecte dedicate poetului, la care autoritățile vor lucra împreună cu fiul acestuia.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
12:15
Marco Rubio, discurs la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA nu vor aliați slabi. Europa trebuie să se poată apăra singură” (VIDEO) # Radio Chisinau
Conferința anuală internațională pe probleme de securitate de la Munchen continuă și sâmbătă, după o primă zi tensionată. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri temperate doar de tonul diplomatic. În discursul său de azi, Rubio a declarat că SUA nu își doresc „aliați slabi” și că Europa trebuie să se poată apăra singură.
Acum 30 minute
12:00
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a menționat că municipalitatea va planifica, în acest an, mai multe proiecte dedicate poetului, la care autoritățile vor lucra împreună cu fiul acestuia.
Acum o oră
11:35
R. Moldova marchează, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii. Igor Grosu: „Să citim, prieteni, cât mai mult” # Radio Chisinau
Pe 14 februarie, Republica Moldova sărbătorește, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii. Cu această ocazie, președintele parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale.
Acum 2 ore
11:10
Peste 300 de școli din Kiev au rămas fără căldură în urma atacurilor Rusiei. Temperaturile coboară până la minus 20 de grade # Radio Chisinau
Aproape 30% dintre școlile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra rețelei energetice a Ucrainei, au anunțat vineri autoritățile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unități de învățământ pentru a remedia situația.
10:40
Se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru. „Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul” # Radio Chisinau
Pe 14 februarie 1935 s-a născut unul din marii poeți români care a promovat dragostea de neam și de limba română, Grigore Vieru.
Acum 4 ore
10:15
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi # Radio Chisinau
Două runde de negocieri diplomatice, privind Ucraina și Iranul, vor avea loc marți la Geneva, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect.
09:55
Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe în Formatul „Triunghiul Odesa”. Consolidarea relațiilor trilaterale în contextul provocărilor de securitate, în discuții # Radio Chisinau
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, au fost discutate de miniștrii de externe din Republica Moldova, România, Ucraina în cadrul primei reuniuni din acest an, în formatul „Triunghiul Odesa”.
09:35
Maia Sandu denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Radio Chisinau
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația. Acum există această oportunitate și trebuie să o folosim. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul Conferinței de Securitate de la München, informează MOLDPRES.
09:30
Președinta Maia Sandu, denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Radio Chisinau
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația. Acum există această oportunitate și trebuie să o folosim. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul Conferinței de Securitate de la München, informează MOLDPRES.
09:15
METEO | Ploi, lapoviță și ninsori, prognozate de meteorologi pentru acest weekend. Temperaturile vor scădea treptat # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru acest cu cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării.
09:10
METEO | Ploi, lapoviță și ninsori, prognozate de meteorologi pentru acest weekend. T # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru acest cu cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării.
Acum 24 ore
20:50
Fermierii pot accesa granturi pentru investiții în sectorul zootehnic – creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor și păsărilor. Sunt eligibile și domeniile legumicol, culturile horticole de nișă și procesarea directă a produselor agricole. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat cel de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.
20:25
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
20:05
Portugalia se alătură Franței și Spaniei, interzicând accesul tinerilor sub 16 ani la platformele de socializare # Radio Chisinau
Portugalia se alătură statelor europene, Franța și Spania, care vor limita oficial accesul tinerilor, cu vârste mai mici de 16 ani, la rețelele sociale. Proiectul de lege, aprobat de Parlamentul portughez, limitează accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, devenind astfel cea mai recentă țară care a luat această măsură.
19:45
Trafic rutier în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă: AND menține intervențiile pe drumurile naționale # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, ca urmare a precipitațiilor recente și a temperaturilor scăzute.
19:25
Sistem modern de salubrizare la Andrușul de Jos, Cahul: colectare separată și reciclare pentru fiecare gospodărie # Radio Chisinau
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de gestionare a deșeurilor, care permite colectarea separată, reciclarea materialelor refolosibile și transportul eficient al acestora, într-un mod prietenos cu mediul.
19:05
Jocurile Olimpice de Iarnă: Pe ce loc s-a clasat Iulian Luchin la debutul său olimpic la schi fond pe 10 km # Radio Chisinau
Iulian Luchin a ocupat locul 96 din 111 în proba de 10 km schi fond, la debutul său la Jocurile Olimpice de Iarnă.
18:50
Percheziții în patru raioane: O companie de panificație, acuzată de evaziune fiscală # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia.
18:25
MAE România a emis o atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel național care va afecta transportul aerian # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel național care va afecta transportul aerian.
18:10
FOTO | Agendă plină pentru Maia Sandu la Munchen. Discuții pe tema securității cu Marco Rubio, Mark Rutte și oficiali de rang înalt ai statelor UE # Radio Chisinau
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:05
FOTO | Maia Sandu, întrevederi la Munchen cu Marco Rubio, Mark Rutte și oficiali din state UE. Consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova, în centrul discuțiilor # Radio Chisinau
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:05
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova este inevitabilă în contextul aderării la Uniunea Europeană. Igor Boțan: „Reforma care are loc acum, noi o numim a șasea iterație” # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova este inevitabilă în contextul aderării la Uniunea Europeană și a fragmentării excesive a primăriilor, însă procesul de amalgamare trebuie să rămână unul voluntar și participativ. Aceasta a fost concluzia principală a Clubului de presă organizat de Asociația Adept pe tema „Reforma administrației publice locale: între provocări și necesitate”, transmite Radio Chișinău.
17:40
CNMC: Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Asigurarea vine din partea Centrului Național de Management al Crizelor /CNMC/, care a formulat o serie de recomandări pentru cetățeni.
17:30
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în 2026, de un buget majorat cu aproximativ cinci milioane de lei față de anul precedent. Suma totală alocată va ajunge la circa 91,5 milioane de lei.
17:10
R. Moldova și Ucraina coordonează agenda de securitate și reforme pentru aderarea la UE # Radio Chisinau
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul său ucrainean, Taras Kachka, în marja Conferinței pentru Extinderea UE, desfășurată la Tallinn.
16:55
SEPA a transformat piața plăților din Republica Moldova: costuri reduse cu peste 90 la sută și economii de milioane de euro # Radio Chisinau
În doar trei luni, SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro) a transformat piața plăților din Republica Moldova, obținând o dominație clară: șapte din zece transferuri în euro sunt procesate acum prin acest sistem. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a afirmat că acesta este un rezultat remarcabil, reflectat în costuri reduse cu peste 90 la sută, care au generat economii de milioane de euro pentru economia națională și beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori.
16:40
R. Moldova și Ucraina își consolidează conexiunile printr-un nou post de trecere. Daniella Misail-Nichitin: „Un punct strategic care va facilita traficul internațional și mobilitatea cetățenilor” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina vor înființa punctul de trecere rutier „Cosăuți–Yampil”. Acesta va avea statut internațional, va facilita mobilitatea cetățenilor, va sprijini schimburile comerciale și va îmbunătăți conexiunile directe dintre localitățile celor două țări.
16:20
Radu Miruță: „România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare” # Radio Chisinau
Ministrul apărării a României, Radu Miruță, susține că România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare, dacă „ne mișcăm rapid și în direcția corectă.”
16:05
Aliații NATO au convenit asupra unui nou pachet de asistență militară pentru Kiev, în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru acest an. Anunțul a fost făcut de secretarul britanic al apărării, John Healey, după reuniunea a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de Formatul Ramstei.
15:55
BNM: Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, cu o creștere de 5,2 la sută a PIB-ului în trimestrul III din 2025 # Radio Chisinau
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III din anul 2025 o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% comparativ cu perioada similară din 2024. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, publicat astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), care evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și semnale clare de revitalizare a economiei naționale.
15:40
Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă pe arii extinse până sâmbătă la prânz # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu 13 februarie, ora 13:00, și va fi menținută până la 14 februarie, ora 12:00.
15:25
Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”. Rusia suferă „pierderi uluitoare” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, subliniind că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării.
15:10
Ministrul Finanțelor anunță când va fi debursată următoarea tranșă din Planul de creștere pentru R. Moldova # Radio Chisinau
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie a anului curent. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru MOLPDRES.
14:55
Igor Grosu la Șoldănești: „Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice rămân obiective esențiale” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a discutat cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate despre proiectele de dezvoltare implementate în localitățile din regiune.
14:45
România va deveni singurul proprietar al Portului Internațional Liber Giurgiulești. Ștefan Bejan: Apartenența României la NATO și UE aduce un plus de stabilitate și securitate pentru R. Moldova # Radio Chisinau
România va deveni unicul proprietar al Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a decis să-i vândă pachetul majoritar, transmite Radio Chișinău.
14:20
A fost stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor la fotbal. În prima etapă, naționala României joacă în Suedia, iar R. Moldova se deplasează în Slovacia # Radio Chisinau
UEFA a stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor. Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.
14:05
Venitul total înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1,7 milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat a ajuns la circa 270 de mii de lei. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), informează MOLDPRES.
13:50
Hărțuirea online devine infracțiune. Noile prevederi intră în vigoare pe 14 februarie # Radio Chisinau
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menite să consolideze protecția victimelor violenței și să adapteze cadrul legal la noile forme de abuz, inclusiv cele comise în spațiul digital.
13:40
Experți: Participarea R. Moldova la Conferința de la München, ca exemplu de reziliență, arată că țara începe să fie apreciată la nivel european # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, participă astăzi și mâine la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Șefa statului va lua parte, în această seară, la un panel dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, în timp ce ministrul Nosatîi va participa la un panel despre situația de securitate în regiunea Mării Negre. Experții subliniază că reziliența Republicii Moldova în fața războiului hibrid reprezintă un model relevant pentru întreaga Europă, iar prezentarea țării ca exemplu de reziliență contribuie la consolidarea imaginii externe și la recunoașterea R. Moldova drept un actor de securitate pe continent, transmite Radio Chișinău.
13:20
Republica Moldova, pregătită să livreze în Franța produse agricole conforme standardelor UE # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi măsuri strategice menite să susțină și să faciliteze exporturile de produse agroalimentare de origine vegetală din Republica Moldova către Republica Franceză, în contextul noilor reglementări stricte impuse de autoritățile franceze și notificate prin Organizația Mondială a Comerțului (OMC), transmite MOLDPRES.
13:00
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori (FOTO) # Radio Chisinau
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al decorului. În aceeași zi, filmul a fost urmărit și de alte câteva sute de spectatori în mai multe cinematografe din Chișinău.
12:40
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a semnat un memorandum de înțelegere pentru achiziționarea activelor externe ale firmei petroliere ruse „Lukoil”, aflată sub sancțiuni internaționale. Anunțul a fost făcut de agenția Reuters cu referire la surse.
12:25
Guvernatoarea BNM: Șapte din zece transferuri în euro în R. Moldova se fac prin SEPA # Radio Chisinau
Șapte din zece transferuri în euro efectuate în Republica Moldova sunt deja procesate prin sistemul SEPA, cu costuri mai mici pentru cetățeni și companii. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles cu Gert Jan Koopman – directorul general pentru Extindere și Vecinătate Estică a Comisiei Europene.
Ieri
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 14-16 februarie.
11:40
Trenul Kiev-București a deraiat în gara română. CFR: fără victime și pagube la infrastructură # Radio Chisinau
Trenul internațional „Prietenia”, care leagă Kievul de București prin Republica Moldova, a deraiat vineri dimineață la Gara de Nord din capitala română. Incidentul s-a produs în timpul împingerii garniturii trenului IRN 401 într-un depou, a explicat Compania Națională de Căi Ferate a României. Vagonul deraiat a fost repus rapid pe șine, iar traficul feroviar, care fusese temporar oprit, a fost reluat.
11:30
Judecător găsit vinovat de fals în declarații, după ce fusese achitat în primă instanță # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a admis contestația procurorilor și a casat sentința Judecătoriei Hîncești prin care un judecător fusese achitat pentru fals în declarații. Magistratul a fost recunoscut vinovat, însă a fost liberat de pedeapsă penală din cauza intervenției termenului de prescripție.
11:25
Judecător găsit vinovat de fals în declarații de Curtea de Apel Centru, dar eliberat de pedeapsă din cauza prescripției # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a admis contestația procurorilor și a casat sentința Judecătoriei Hîncești prin care un judecător fusese achitat pentru fals în declarații. Magistratul a fost recunoscut vinovat, însă a fost liberat de pedeapsă penală din cauza intervenției termenului de prescripție.
11:05
„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei # Radio Chisinau
Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în corturi încălzite și improvizează soluții pentru a face față frigului, relatează The Guardian.
10:45
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari.
10:25
CFM testează un nou sistem digital de comunicare pentru eficientizarea circulației trenurilor # Radio Chisinau
CFM testează un nou sistem digital de comunicare pentru eficientizarea circulației trenurilor
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.