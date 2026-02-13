Depozitele în lei cresc, pe fondul încrederii mai mari în moneda națională

19:30

Guvernul a dat undă verde programului „Bridge Export”, prin care companiile din Moldova pot primi sprijin ca să iasă mai ușor pe piețele din afara țării, mai ales întreprinderile mici și mijlocii. Pe scurt, este un program cu 60 de milioane de lei pentru 3 ani, gândit ca ajutor de stat, astfel încât firmele să poată merge la târguri și expoziții internaționale, la misiuni economice peste...