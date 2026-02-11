Victoriabank a deschis sucursala Strășeni cu ajutorul Inteligenței Artificiale?
Banca Mea, 11 februarie 2026 09:15
Victoriabank a anunțat ieri, 10 februarie, redeschiderea sucursalei din Strășeni într-un spațiu complet reamenajat, amplasat în zona centrală a orașului, creat pentru un nivel mai ridicat de confort și eficiență în deservire. Potrivit băncii, noul sediu este gândit pentru o experiență bancară îmbunătățită și pentru interacțiuni mai simple, atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienți...
OTP Bank susține freelancerii: conturi, mobile banking și card Visa Business, fără costuri 12 luni # Banca Mea
Să începi pe cont propriu înseamnă curaj, iar pentru freelanceri și antreprenori independenți, fiecare cheltuială contează la început de drum. OTP Bank Moldova vine cu o ofertă dedicată celor care își lansează propria activitate și au nevoie de servicii bancare simple, moderne și transparente. Banca oferă, pentru antreprenorii independenți, Pachetul Basic gratuit timp de 12 luni, fără costuri...
Banca Vaticanului a lansat, în parteneriat cu firma americană de servicii financiare Morningstar, doi noi indici bursieri care selectează acțiuni în conformitate cu principiile catolice, potrivit AGERPRES, care citează Reuters.Noii indici – Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles și Morningstar IOR US Catholic Principles – sunt concepuți pentru a servi drept referință pentru investițiile...
Inflația anuală a ajuns la 4,8%, însă scumpirile resimțite de populație sunt mai puternice în cheltuielile de zi cu zi, arată analiza expertului economic Marin Gospodarenco. În luna ianuarie 2026, prețurile au crescut cu 0,9% față de luna precedentă. Potrivit expertului, această majorare se vede imediat în bugetele familiilor, deoarece scumpirile au fost trase în primul rând de alimente.
Plățile cu cardul, blocate la unele benzinării Lukoil: conturile companiei, înghețate de două bănci # Banca Mea
La unele stații de alimentare Lukoil din Republica Moldova, plățile cu cardul nu funcționează după ce două bănci comerciale au blocat conturile companiei din cauza unor neconcordanțe privind beneficiarul efectiv. Potrivit Newsmaker, Agenția Servicii Publice a precizat că informațiile prezentate băncilor nu corespundeau cu datele din Registrul de Stat al Unităților de Drept. ASP spune că, în...
Moldindconbank a anunțat redeschiderea sucursalei „Burebista” din sectorul Botanica, într-un spațiu modernizat și mai generos, gândit pentru confortul clienților. Potrivit băncii, noul design urmărește o experiență mai plăcută și mai eficientă, astfel încât vizitele la bancă să fie mai simple. Clienții sunt așteptați la sucursala „Burebista” din Chișinău, pe bd. Dacia 49/14, unde pot accesa...
EuroCreditBank avertizează asupra creșterii numărului de fraude „de investiții”, în care escrocii folosesc reclame și pagini ce imită instituții financiare pentru a promova „investiții” cu profit rapid. Scopul acestora este să obțină bani, date personale sau acces la conturile victimelor. Banca atenționează că astfel de tentative au, de obicei, câteva semnale clare: promisiuni de câștiguri mari...
Comisia Națională a Pieței Financiare , autoritatea care reglementează și supraveghează piața financiară din Republica Moldova, a anunțat concurs pentru ocuparea a 6 funcții vacante, cu termen-limită de aplicare 11.03.2026. Sunt disponibile poziții în servicii financiare, protecția consumatorilor , piața de capital , investiții colective și finanțare participativă, precum și în zona de...
Victoriabank reduce costurile pentru companii: 6 luni SEPA gratuit + Pachetul Nelimitat fără taxă 6 luni # Banca Mea
Victoriabank vine cu o ofertă pentru companii : clienții noi pot beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite în euro către bănci din zona SEPA și, în același timp, pot avea Pachetul Nelimitat gratuit în primele 6 luni. Mesajul campaniei este orientat spre companiile care vor să-și „miște” operațiunile mai rapid și să reducă din costurile de administrare și transfer, fără promisiuni „care sună...
Tot mai multe bănci centrale din Europa și din afara SUA își caută liderii în „școala” Rezervei Federale americane, pe fondul nevoii de credibilitate și expertiză în politica monetară, arată o analiză Bloomberg, citat de Agerpres. În ultimii ani, instituții precum băncile centrale din Turcia, Spania, Elveția sau Italia au numit în funcții-cheie economiști care și-au construit cariera în cadrul...
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a valorilor mobiliare de stat , destinată persoanelor fizice, care va avea loc în perioada 9–18 februarie 2026. Investiția se face integral online, prin platforma eVMS.md, fără deplasări la ghișeu. În această rundă, cetățenii pot investi în obligațiuni de stat cu două opțiuni de maturitate:2 ani, cu o rată anuală a dobânzii de...
Cheltuielile de personal consumă o parte disproporționat de mare din bugetele primăriilor mici din Republica Moldova, lăsând foarte puțini bani pentru investiții și servicii publice, arată o analiză realizată de expertul economic Stas Madan, în contextul reformei administrației publice locale. Potrivit datelor analizate, există o relație directă între mărimea unei localități și ponderea...
Japonia va acorda Republicii Moldova asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”, iar Parlamentul urmează să ratifice înțelegerea dintre cele două guverne, scrie parlament.md. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală, necesare pentru realizarea și transmiterea...
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a actualizat Baza generalizată a practicii fiscale și a venit cu răspunsuri la câteva întrebări care îi încurcă des pe contribuabili: ce venituri se includ în declarația persoanei fizice, cum se cere restituirea impozitului achitat în plus și când se reține impozitul la sursă pentru chirii, scrie contabilsef.md. 1) Veniturile fondatorului unei gospodării țărănești nu se includ în CET18 SFS explică faptul că venitul obținut de fondatorul gospodăriei țărănești (de fe...
Băncile centrale din marile economii ale lumii își „despart drumurile” în 2026: Australia a majorat dobânda pentru prima dată în doi ani, în timp ce Banca Centrală Europeană și Banca Angliei au menținut ratele, iar Rezerva Federală a SUA rămâne în tabăra reducerilor așteptate de piețe, scrie Reuters. În SUA, Fed a lăsat dobânzile neschimbate, dar traderii anticipează încă o tăiere de 25 puncte...
Moldindconbank extinde deservirea Premium Exclusive: spațiu separat și manageri dedicați # Banca Mea
Moldindconbank anunță extinderea deservirii Premium Exclusive, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, după un amplu proces de renovare. Banca lansează o zonă dedicată exclusiv clienților Premium, concepută pentru confort, confidențialitate și servicii personalizate. Noua zonă Premium include un spațiu modern, creat pentru o experiență bancară rafinată, și suport dedicat din partea a trei manageri Premium, pregătiți să ofere soluții personalizate. Serviciile sunt adaptate nevoilor fiecărui cl...
Banii confiscați din infracțiuni vor fi repartizați după formula 70/20/10: ce înseamnă pentru buget # Banca Mea
Parlamentul a adoptat un mecanism nou prin care sumele de bani confiscate vor fi direcționate după o formulă clară: 70% vor fi transferate la bugetul de stat, 20% vor fi repartizate pentru utilizare socială, iar 10% vor fi alocate autorităților publice pentru proiecte de interes public. Potrivit documentului, evidența bunurilor confiscate va fi ținută de Agenția de Recuperare a Bunurilor...
Eximbank avertizează: nu divulga date de card și nu instala aplicații la indicația necunoscuților # Banca Mea
Eximbank Moldova îi avertizează pe clienți despre campanii active de fraudă investițională în mediul online, semnalate de Banca Națională a Moldovei. În astfel de tentative, escrocii folosesc logo-uri, culori și elemente vizuale care imită instituțiile financiare din țară, ca să pară credibili și să convingă oamenii să depună bani. Potrivit băncii, publicitatea falsă vine de obicei cu...
Maib, Victoriabank și ProCredit Bank Moldova au fost incluse în clasamentul „Top Angajator 2025”, rezultat din Employer Brand Perception Survey 2025, un studiu de percepție realizat de AXA Management Consulting. Studiul urmărește cum este văzut un angajator „din interior”, prin prisma factorilor care contează pentru oameni la job: condiții de lucru, remunerare și beneficii, dezvoltare...
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA ar putea fi majorat, după ce un proiect de lege a fost votat în prima lectură de 85 de deputați. Inițiativa aparține unui grup de deputați din fracțiunea „Partidul Nostru”, care propun creșterea pragului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Autorii spun că măsura ar aduce plafonul mai aproape de realitățile economice, ar simplifica...
Moldovenii au contribuit cu 936 mil. lei la medicina asigurată în ianuarie: cu 13% mai mult ca anul trecut # Banca Mea
În prima lună din 2026, în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au intrat aproape 936 milioane de lei. E cu peste 109 milioane de lei mai mult decât în ianuarie 2025, adică o creștere de 13,2%. Datele sunt prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Cea mai mare parte din bani a venit din contribuțiile calculate procentual din salariu: peste 805 milioane de lei, cu mai bine de 89 milioane în plus față de aceeași perioadă a anului trecut. Polița achitată în...
Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat inițierea consultărilor publice pentru un nou Regulament care vizează procedura de decontare directă în asigurarea RCA, o schimbare menită să simplifice modul în care sunt achitate daunele după accidente rutiere. Decontarea directă este un serviciu opțional prin care șoferul păgubit se adresează propriului asigurător RCA, nu companiei celui...
Credit pentru investiții imobiliare de la Comerțbank: până la 3 milioane lei și rambursare în 180 de luni # Banca Mea
Comerțbank anunță că poți accesa un credit pentru investiții imobiliare în sumă de până la 3 milioane de lei, cu un termen de rambursare între 12 și 180 de luni. Conform informațiilor prezentate de bancă, dobânda este flotantă – 9,24%, iar DAE este de 9,64%, calculată la 01.12.2025 pentru un exemplu de 600.000 lei pe 180 de luni, cu achitare în rate lunare egale (anuități). Banca amintește că beneficiarul este responsabil de rambursarea creditului, iar costul final depinde de condițiile contract...
Banca Națională a Moldovei a anunțat că păstrează rata de bază la 5,00% pe an. Pe scurt, BNM nu schimbă „prețul de referință al banilor” în economie, ceea ce înseamnă că nu transmite un semnal de scumpire bruscă sau ieftinire bruscă a creditelor. Totuși, BNM a luat o decizie care poate conta pentru împrumuturi: a redus rezervele obligatorii. Asta înseamnă că băncile trebuie să țină mai puțini...
De la 1 aprilie 2026, venitul lunar minim garantat va fi indexat cu 6,84% , în baza inflației de la finalul anului precedent, scrie monitorul.fisc.md. După indexare, valoarea pentru un adult va fi de 1.869 lei, iar pentru un copil – 1.944 lei. Modificările sunt propuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin ajustări la Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 privind modul de stabilire și...
Bitcoin a coborât până la 72.884 dolari , în scădere cu peste 6% într-o singură zi, ajungând la cel mai redus nivel din 6 noiembrie 2024, când se tranzacționa la 68.898 dolari, scrie profit.ro. Criptomoneda a pierdut 16% de la începutul anului, pe fondul retragerii investitorilor din activele riscante, alimentată de tensiuni geopolitice și incertitudini privind politica monetară din SUA....
Program pentru IMM-uri: 60 de milioane de lei pentru promovarea companiilor moldovenești peste hotare # Banca Mea
Guvernul a dat undă verde programului „Bridge Export”, prin care companiile din Moldova pot primi sprijin ca să iasă mai ușor pe piețele din afara țării, mai ales întreprinderile mici și mijlocii. Pe scurt, este un program cu 60 de milioane de lei pentru 3 ani, gândit ca ajutor de stat, astfel încât firmele să poată merge la târguri și expoziții internaționale, la misiuni economice peste...
Moldindconbank pune la dispoziție programul de loialitate Cashback, care îți permite să primești înapoi pe cont o parte din suma achitată cu cardul, atât în magazine, cât și online, atunci când cumperi bunuri sau servicii eligibile. Pentru a beneficia de cashback ai nevoie de un card Moldindconbank și de aplicația MICB Mobile Banking. Programul se activează din aplicație, unde poți urmări suma...
maib avertizează: escrocii folosesc logo-urile băncilor în „oportunități” false de investiții # Banca Mea
maib avertizează că escrocii folosesc tot mai des logo-urile băncilor pentru a crea impresia de credibilitate și pentru a promova „oportunități” de investiții care sună prea bine ca să fie adevărate. Banca îndeamnă clienții să fie atenți la mesajele și reclamele care vin din surse neoficiale și să nu ia decizii financiare sub presiune. Potrivit maib, printre cele mai frecvente semnale de alarmă...
OTP Bank anunță o ofertă de leasing financiar destinată companiilor care vor să-și dezvolte sau să-și reînnoiască flota auto, în baza unor parteneriate cu dealerii oficiali BYD și Citroën. Banca precizează că soluția este gândită pentru businessurile care investesc în mobilitate, eficiență și tehnologii moderne. Oferta este disponibilă cu dobânzi de la 6% anual în EUR, termen de finanțare de...
Cererea pentru VMS a depășit oferta: 151,98 mil. lei solicitați, la 85 mil. lei disponibili # Banca Mea
În prima sesiune de subscriere din acest an, desfășurată în ianuarie 2026, Ministerul Finanțelor a oferit spre subscriere 85 milioane lei în valori mobiliare de stat . Cererea a depășit oferta: cetățenii au solicitat 151,98 milioane lei, aproape dublu față de suma disponibilă. Potrivit instituției, interesul ridicat confirmă faptul că tot mai multe persoane aleg VMS pentru siguranță, randament...
Revolut Bank a ajuns la 4,9 milioane de utilizatori de carduri în România și a depășit Banca Transilvania la acest indicator, care a raportat 4,6 milioane de utilizatori în aplicația BT Pay, potrivit economica.net. Avansul vine pe fondul creșterii accelerate a băncii digitale, care se apropie de pragul de 5 milioane de utilizatori de carduri. În același timp, banca românească punctează...
EuroCreditBank anunță redeschiderea Agenției nr. 2 a Sucursalei nr. 1 într-o locație nouă, mai comodă pentru vizite. De astăzi, agenția te așteaptă în Centrul Comercial Budapest, la adresa bd. Dacia 16/1, într-un spațiu modern, unde poți rezolva rapid operațiunile bancare de zi cu zi și poți primi consultanță, la nevoie. Pentru detalii, banca pune la dispoziție numărul 022 500 200 și site-ul ecb.md.
maib a modernizat vizualul cardul de tichete de masă: beneficiu extrasalarial de până la 70 lei/zi # Banca Mea
Cardul maib pentru tichete de masă electronice vine acum cu un design actualizat, minimalist, într-o identitate vizuală nouă, mai modernă și mai ușor de recunoscut. Schimbarea de aspect completează un lucru care rămâne la fel de important: tichetele de masă sunt un beneficiu extrasalarial comod, digital și ușor de folosit zi de zi. Practic, pentru fiecare zi lucrată, angajatorul îți poate oferi...
Peste 39 de mii de moldoveni au beneficiat de reducere la prima de asigurare medicală, în ianuarie # Banca Mea
Peste 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, potrivit Compania Națională de Asigurări în Medicină. Din totalul celor care au plătit în ianuarie, aproape 39 de mii au beneficiat de facilități, achitând 2.527 lei, iar circa 300 de persoane au achitat valoarea integrală a primei — 12.636 lei. Raportat la aceste cifre,...
Serviciul Fiscal de Stat anunță că, în luna februarie 2026, va desfășura acțiuni de control fiscal prin metoda verificării operative, pentru prevenirea și combaterea neutilizării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației. Instituția precizează că obiectivul acestor acțiuni este asigurarea disciplinei fiscale și...
În anul 2025 au fost eliberate 2.955 de autorizații de construire pentru clădiri, în scădere cu 9,0% față de 2024, potrivit Biroul Național de Statistică. Din total, 2.161 autorizații au fost pentru clădiri rezidențiale , iar 794 pentru clădiri nerezidențiale , ceea ce indică o reducere mai accentuată pe segmentul nerezidențial. Pe medii, în urban numărul autorizațiilor a crescut cu 2,4%, în...
Sesiune hibrid pentru freelanceri: instituțiile publice răspund la întrebări pe 6 februarie # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat, în parteneriat cu publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.md”, anunță organizarea unui eveniment informativ destinat freelancerilor, care va avea loc vineri, 6 februarie 2026, începând cu ora 10:00, în format hibrid, cu prezență fizică și online. Evenimentul își propune să ofere claritate și explicații practice privind aspectele fiscale și administrative relevante...
Sistemul bancar european traversează un amplu proces de restructurare, determinat de presiunea pentru reducerea costurilor, digitalizarea accelerată și utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale. Tot mai multe bănci recurg la reorganizări interne, închid sucursale și reduc personalul, în special prin plecări voluntare, pensionări sau eliminarea unor...
Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă, în care creșterea nu mai este uniformă, iar diferențele dintre segmente devin tot mai evidente. Concluzia reiese dintr-un nou studiu publicat de Agenția de Investiții, care analizează evoluția pieței imobiliare comerciale și rezidențiale. Potrivit studiului, Republica Moldova rămâne atractivă pentru investiții imobiliare, oferind...
Credit pentru companii de la Energbank: până la 5.000.000 MDL pentru investiții și capital de lucru # Banca Mea
Energbank pune la dispoziția mediului de afaceri produsul Credit Business Premium, destinat companiilor care vor să investească în echipamente noi, să-și extindă activitatea sau să-și optimizeze fluxul de numerar. Potrivit băncii, finanțarea poate ajunge la 5.000.000 MDL, cu un termen de rambursare de până la 48 de luni și un grafic de rambursare adaptat nevoilor afacerii. În oferta prezentată...
EuroCreditBank anunță lansarea Digital Card ECB, un card bancar pe care îl poți emite rapid direct din aplicația ECBank, fără să mergi la bancă. Potrivit băncii, noul produs oferă funcționalitățile unui card bancar clasic, dar într-un format digital, ușor de administrat și cu control complet din telefon. Cardul este emis și activat integral online, iar îl poți folosi imediat după ce îți setezi...
Comisia Națională a Pieței Financiare recomandă persoanelor care vor să deschidă un cont de depozit să compare nu doar rata dobânzii, ci și condițiile care pot influența câștigul final și accesul la bani. Potrivit instituției, înainte de semnarea contractului merită verificat tipul dobânzii , posibilitatea de retragere anticipată , valuta depozitului, suma minimă necesară și dacă dobânda se...
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au trimis acasă, în 2025, peste 1,66 miliarde de dolari, cu peste 3% mai mult decât în 2024, potrivit tvrmoldova.md. Cei mai mulți bani au venit din statele Uniunii Europene , în special din Italia, Franța, Germania, Irlanda și România, iar ponderea transferurilor din țările CSI a fost de 1,8%. Majoritatea remitențelor au intrat în euro....
În 2025, bugetul asigurărilor sociale de stat, din care se plătesc pensii și mai multe indemnizații, a strâns venituri totale de 49,2 miliarde lei, aproape integral cât fusese planificat . Un semnal bun a venit din zona parcurilor pentru tehnologia informației: partea din impozitul unic achitat de rezidenții acestor parcuri a ajuns la 864,9 milioane lei, în creștere cu 26,3% față de anul...
