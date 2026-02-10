CNPF scoate la concurs 6 funcții vacante. Dosarul se depune până pe 11 martie.2026

16:00

Comerțbank anunță că poți accesa un credit pentru investiții imobiliare în sumă de până la 3 milioane de lei, cu un termen de rambursare între 12 și 180 de luni. Conform informațiilor prezentate de bancă, dobânda este flotantă – 9,24%, iar DAE este de 9,64%, calculată la 01.12.2025 pentru un exemplu de 600.000 lei pe 180 de luni, cu achitare în rate lunare egale (anuități). Banca amintește că beneficiarul este responsabil de rambursarea creditului, iar costul final depinde de condițiile contract...