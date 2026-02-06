Moldovenii au contribuit cu 936 mil. lei la medicina asigurată în ianuarie: cu 13% mai mult ca anul trecut
Banca Mea, 6 februarie 2026 10:15
Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat inițierea consultărilor publice pentru un nou Regulament care vizează procedura de decontare directă în asigurarea RCA, o schimbare menită să simplifice modul în care sunt achitate daunele după accidente rutiere. Decontarea directă este un serviciu opțional prin care șoferul păgubit se adresează propriului asigurător RCA, nu companiei celui...
Banca Națională a Moldovei a anunțat că păstrează rata de bază la 5,00% pe an. Pe scurt, BNM nu schimbă „prețul de referință al banilor” în economie, ceea ce înseamnă că nu transmite un semnal de scumpire bruscă sau ieftinire bruscă a creditelor. Totuși, BNM a luat o decizie care poate conta pentru împrumuturi: a redus rezervele obligatorii. Asta înseamnă că băncile trebuie să țină mai puțini...
De la 1 aprilie 2026, venitul lunar minim garantat va fi indexat cu 6,84% , în baza inflației de la finalul anului precedent, scrie monitorul.fisc.md. După indexare, valoarea pentru un adult va fi de 1.869 lei, iar pentru un copil – 1.944 lei. Modificările sunt propuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin ajustări la Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 privind modul de stabilire și...
Bitcoin a coborât până la 72.884 dolari , în scădere cu peste 6% într-o singură zi, ajungând la cel mai redus nivel din 6 noiembrie 2024, când se tranzacționa la 68.898 dolari, scrie profit.ro. Criptomoneda a pierdut 16% de la începutul anului, pe fondul retragerii investitorilor din activele riscante, alimentată de tensiuni geopolitice și incertitudini privind politica monetară din SUA....
Program pentru IMM-uri: 60 de milioane de lei pentru promovarea companiilor moldovenești peste hotare # Banca Mea
Guvernul a dat undă verde programului „Bridge Export”, prin care companiile din Moldova pot primi sprijin ca să iasă mai ușor pe piețele din afara țării, mai ales întreprinderile mici și mijlocii. Pe scurt, este un program cu 60 de milioane de lei pentru 3 ani, gândit ca ajutor de stat, astfel încât firmele să poată merge la târguri și expoziții internaționale, la misiuni economice peste...
Moldindconbank pune la dispoziție programul de loialitate Cashback, care îți permite să primești înapoi pe cont o parte din suma achitată cu cardul, atât în magazine, cât și online, atunci când cumperi bunuri sau servicii eligibile. Pentru a beneficia de cashback ai nevoie de un card Moldindconbank și de aplicația MICB Mobile Banking. Programul se activează din aplicație, unde poți urmări suma...
maib avertizează: escrocii folosesc logo-urile băncilor în „oportunități” false de investiții # Banca Mea
maib avertizează că escrocii folosesc tot mai des logo-urile băncilor pentru a crea impresia de credibilitate și pentru a promova „oportunități” de investiții care sună prea bine ca să fie adevărate. Banca îndeamnă clienții să fie atenți la mesajele și reclamele care vin din surse neoficiale și să nu ia decizii financiare sub presiune. Potrivit maib, printre cele mai frecvente semnale de alarmă...
OTP Bank anunță o ofertă de leasing financiar destinată companiilor care vor să-și dezvolte sau să-și reînnoiască flota auto, în baza unor parteneriate cu dealerii oficiali BYD și Citroën. Banca precizează că soluția este gândită pentru businessurile care investesc în mobilitate, eficiență și tehnologii moderne. Oferta este disponibilă cu dobânzi de la 6% anual în EUR, termen de finanțare de...
Cererea pentru VMS a depășit oferta: 151,98 mil. lei solicitați, la 85 mil. lei disponibili # Banca Mea
În prima sesiune de subscriere din acest an, desfășurată în ianuarie 2026, Ministerul Finanțelor a oferit spre subscriere 85 milioane lei în valori mobiliare de stat . Cererea a depășit oferta: cetățenii au solicitat 151,98 milioane lei, aproape dublu față de suma disponibilă. Potrivit instituției, interesul ridicat confirmă faptul că tot mai multe persoane aleg VMS pentru siguranță, randament...
Revolut Bank a ajuns la 4,9 milioane de utilizatori de carduri în România și a depășit Banca Transilvania la acest indicator, care a raportat 4,6 milioane de utilizatori în aplicația BT Pay, potrivit economica.net. Avansul vine pe fondul creșterii accelerate a băncii digitale, care se apropie de pragul de 5 milioane de utilizatori de carduri. În același timp, banca românească punctează...
EuroCreditBank anunță redeschiderea Agenției nr. 2 a Sucursalei nr. 1 într-o locație nouă, mai comodă pentru vizite. De astăzi, agenția te așteaptă în Centrul Comercial Budapest, la adresa bd. Dacia 16/1, într-un spațiu modern, unde poți rezolva rapid operațiunile bancare de zi cu zi și poți primi consultanță, la nevoie. Pentru detalii, banca pune la dispoziție numărul 022 500 200 și site-ul ecb.md.
maib a modernizat vizualul cardul de tichete de masă: beneficiu extrasalarial de până la 70 lei/zi # Banca Mea
Cardul maib pentru tichete de masă electronice vine acum cu un design actualizat, minimalist, într-o identitate vizuală nouă, mai modernă și mai ușor de recunoscut. Schimbarea de aspect completează un lucru care rămâne la fel de important: tichetele de masă sunt un beneficiu extrasalarial comod, digital și ușor de folosit zi de zi. Practic, pentru fiecare zi lucrată, angajatorul îți poate oferi...
Peste 39 de mii de moldoveni au beneficiat de reducere la prima de asigurare medicală, în ianuarie # Banca Mea
Peste 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, potrivit Compania Națională de Asigurări în Medicină. Din totalul celor care au plătit în ianuarie, aproape 39 de mii au beneficiat de facilități, achitând 2.527 lei, iar circa 300 de persoane au achitat valoarea integrală a primei — 12.636 lei. Raportat la aceste cifre,...
Serviciul Fiscal de Stat anunță că, în luna februarie 2026, va desfășura acțiuni de control fiscal prin metoda verificării operative, pentru prevenirea și combaterea neutilizării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației. Instituția precizează că obiectivul acestor acțiuni este asigurarea disciplinei fiscale și...
În anul 2025 au fost eliberate 2.955 de autorizații de construire pentru clădiri, în scădere cu 9,0% față de 2024, potrivit Biroul Național de Statistică. Din total, 2.161 autorizații au fost pentru clădiri rezidențiale , iar 794 pentru clădiri nerezidențiale , ceea ce indică o reducere mai accentuată pe segmentul nerezidențial. Pe medii, în urban numărul autorizațiilor a crescut cu 2,4%, în...
Sesiune hibrid pentru freelanceri: instituțiile publice răspund la întrebări pe 6 februarie # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat, în parteneriat cu publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.md”, anunță organizarea unui eveniment informativ destinat freelancerilor, care va avea loc vineri, 6 februarie 2026, începând cu ora 10:00, în format hibrid, cu prezență fizică și online. Evenimentul își propune să ofere claritate și explicații practice privind aspectele fiscale și administrative relevante...
Sistemul bancar european traversează un amplu proces de restructurare, determinat de presiunea pentru reducerea costurilor, digitalizarea accelerată și utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale. Tot mai multe bănci recurg la reorganizări interne, închid sucursale și reduc personalul, în special prin plecări voluntare, pensionări sau eliminarea unor...
Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă, în care creșterea nu mai este uniformă, iar diferențele dintre segmente devin tot mai evidente. Concluzia reiese dintr-un nou studiu publicat de Agenția de Investiții, care analizează evoluția pieței imobiliare comerciale și rezidențiale. Potrivit studiului, Republica Moldova rămâne atractivă pentru investiții imobiliare, oferind...
Credit pentru companii de la Energbank: până la 5.000.000 MDL pentru investiții și capital de lucru # Banca Mea
Energbank pune la dispoziția mediului de afaceri produsul Credit Business Premium, destinat companiilor care vor să investească în echipamente noi, să-și extindă activitatea sau să-și optimizeze fluxul de numerar. Potrivit băncii, finanțarea poate ajunge la 5.000.000 MDL, cu un termen de rambursare de până la 48 de luni și un grafic de rambursare adaptat nevoilor afacerii. În oferta prezentată...
EuroCreditBank anunță lansarea Digital Card ECB, un card bancar pe care îl poți emite rapid direct din aplicația ECBank, fără să mergi la bancă. Potrivit băncii, noul produs oferă funcționalitățile unui card bancar clasic, dar într-un format digital, ușor de administrat și cu control complet din telefon. Cardul este emis și activat integral online, iar îl poți folosi imediat după ce îți setezi...
Comisia Națională a Pieței Financiare recomandă persoanelor care vor să deschidă un cont de depozit să compare nu doar rata dobânzii, ci și condițiile care pot influența câștigul final și accesul la bani. Potrivit instituției, înainte de semnarea contractului merită verificat tipul dobânzii , posibilitatea de retragere anticipată , valuta depozitului, suma minimă necesară și dacă dobânda se...
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au trimis acasă, în 2025, peste 1,66 miliarde de dolari, cu peste 3% mai mult decât în 2024, potrivit tvrmoldova.md. Cei mai mulți bani au venit din statele Uniunii Europene , în special din Italia, Franța, Germania, Irlanda și România, iar ponderea transferurilor din țările CSI a fost de 1,8%. Majoritatea remitențelor au intrat în euro....
În 2025, bugetul asigurărilor sociale de stat, din care se plătesc pensii și mai multe indemnizații, a strâns venituri totale de 49,2 miliarde lei, aproape integral cât fusese planificat . Un semnal bun a venit din zona parcurilor pentru tehnologia informației: partea din impozitul unic achitat de rezidenții acestor parcuri a ajuns la 864,9 milioane lei, în creștere cu 26,3% față de anul...
Piața imobiliară din Moldova a atins minimul ultimilor 15 ani: tranzacțiile au scăzut în 2025 # Banca Mea
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă scădere din ultimii 15 ani, cu 31.200 de tranzacții la nivel național, față de 45.200 în 2024, scrie moldova1.md. Potrivit sursei, cel mai afectat segment a fost cel al apartamentelor din Chișinău, a explicat expertul Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”. În municipiul Chișinău au fost înregistrate aproximativ 14.000 de tranzacții cu apartamente în 2025, iar 45% din locuințele vândute în țară au fost apartamente din...
1 milion euro pentru antreprenoriat inovativ: apel de proiecte pentru ecosistemul startup din Moldova # Banca Mea
EU4Innovation East a lansat în Republica Moldova un Apel de propuneri de proiecte, cu un buget total de 1.000.000 EUR, destinat consolidării ecosistemului național de startup-uri prin programe de incubare, accelerare, dezvoltare a talentelor și pregătire pentru investiții. Apelul se adresează organizațiilor înregistrate în Republica Moldova, care au experiență în sprijinirea startup-urilor,...
maib și EuroCreditBank au anunțat program redus de activitate al sucursalelor și agențiilor vineri, 30 ianuarie, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. maib a informat că unitățile băncii vor lucra cu două ore mai puțin, recomandând clienților să folosească, pe cât posibil, canalele digitale pentru operațiunile bancare curente. Banca precizează că serviciile la distanță rămân disponibile,...
Victoriabank, recunoscută drept Angajator de Top 2025 în Moldova: evaluare axată pe cultura organizațională # Banca Mea
Victoriabank a fost desemnată oficial „Angajator de Top 2025” în cadrul proiectului realizat de platforma delucru.md, parte a inițiativei Top Angajatori, care își propune să arate „cum e cu adevărat” să lucrezi în companiile din Republica Moldova. Potrivit organizatorilor, studiul pune accent pe cultura organizațională și pe modul în care companiile își susțin angajații, fiind realizat pe baza...
OTP Bank Moldova susține educația financiară: proiectul „Tinerii OK” a ajuns la 9.500 de tineri # Banca Mea
Fundația pentru educație financiară „OK” a prezentat rezultatele proiectului „Tinerii OK – Educație financiară pentru un viitor prosper” în cadrul evenimentului Programului de Granturi, ediția 2025, alături de alte 32 de organizații de tineret. Inițiativa a fost susținută de OTP Bank Moldova, care a subliniat importanța formării unei culturi financiare solide în rândul tinerilor. Potrivit...
Sucursala Centru Moldindconbank, redeschisă după modernizare: acces îmbunătățit pentru toți clienții # Banca Mea
Moldindconbank anunță redeschiderea Sucursalei Centru, din sediul central de pe str. Armenească 38, într-un format modernizat, gândit pentru o deservire mai rapidă, mai simplă și mai comodă pentru clienți. Potrivit băncii, au fost făcute îmbunătățiri importante la capitolul accesibilitate: la intrarea în sucursală a fost instalată o platformă modernă de acces pentru persoanele cu dizabilități...
Program redus la maib pe 30 ianuarie: sucursalele și agențiile lucrează cu 2 ore mai puțin # Banca Mea
maib a anunțat un program redus de activitate pentru sucursale și agenții vineri, 30 ianuarie, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, unitățile băncii vor lucra cu două ore mai puțin, iar clienții sunt încurajați să utilizeze, pe cât posibil, canalele digitale pentru operațiunile bancare curente. Banca precizează că serviciile la distanță rămân disponibile, iar clienții pot folosi...
Bancnotele aflate în circulație în România vor avea, începând cu 2026, o nouă semnătură, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, odată cu numirea unui nou casier central al BNR, potrivit Agerpres, citat de digi24.ro. Schimbarea este una de design, nu de valoare: pe bancnotele tipărite de acum înainte va apărea semnătura noului casier central, Mugur Tolici, care va prelua atribuțiile de la 1...
Victoriabank a deschis o poziție de Șef/Șefă Secție Produse Retail în Chișinău, pentru profesioniști care vor să coordoneze dezvoltarea și optimizarea portofoliului de produse dedicate clienților persoane fizice. În acest rol, viitorul/viitoarea șef(ă) de secție va organiza activitatea echipei, va lucra la îmbunătățirea produselor precum conturi, pachete de servicii, depozite, plăți și remitențe, dar și la analiza pieței pentru a identifica oportunități de optimizare. De asemenea, poziția includ...
Maib a alocat 2 milioane de lei pentru proiectul „Educația economică și antreprenorială în școlile model”, implementat împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și AO Junior Achievement Moldova. Inițiativa urmărește să consolideze educația financiară încă din ciclul primar și să îi ajute pe elevi să dezvolte competențe antreprenoriale relevante pentru economia modernă. Proiectul se...
Energbank anunță posibilitatea de a deschide un depozit 100% online în aplicația MyEnergBank, evidențiind dobânzi de până la 7%, termene flexibile și card digital gratuit. Oferta include două tipuri de depozit. ENERGO-Classic presupune o rată flotantă de până la 7,00%, pe o perioadă între 12 și 36 de luni, cu o sumă minimă de 3.000 MDL. ENERGO-Fix are o rată fixă de până la 6,00%, cu maturități...
BERD anunță că a investit 508 milioane euro în 19 proiecte în Republica Moldova în 2025, aproape dublu față de 280 milioane euro în 14 proiecte în 2024, scrie mold-street.com. Suma este aproape de recordul istoric din 2022 . Șeful BERD pentru Moldova, Giuseppe Grimaldi, spune că 2025 a fost „un an de referință”, pe fondul reformelor și parcursului de aderare la UE. BERD precizează că portofoliul...
„Test Drive” pentru compania ta: EuroCreditBank oferă conturi și deservire lunară gratis, timp de 6 luni # Banca Mea
EuroCreditBank vine cu o ofertă pentru firme care vor să-și testeze banca fără costuri mari: un program „TEST DRIVE” pe 6 luni, cu deservire bancară gratuită sau la tarife mai mici decât cele utilizate în prezent. În perioada de testare, companiile pot beneficia de: deschiderea conturilor curente – gratis; deservirea lunară a conturilor curente – gratis; deservirea lunară prin sistemul Bank-Client...
Euro a depășit pragul simbolic de 1,20 dolari, o premieră în ultimii peste patru ani, pe fondul slăbirii monedei americane în raport cu moneda unică europeană. Potrivit profit.ro, care citează AFP, analiștii spun că piețele ar profita de faptul că președintele SUA, Donald Trump, nu pare preocupat de deprecierea dolarului. Întrebat despre valoarea monedei americane, Trump a spus că este...
Banca Națională a Moldovei a sancționat Energbank cu o amendă de 3,13 milioane de lei, cea mai dură sancțiune aplicată unei bănci în anul trecut. BNM precizează că decizia a fost luată după un control în urma căruia au fost constatate încălcări, fără a fi indicată perioada verificată, scrie moldstreet.com. Potrivit sursei citate, administrația Energbank susține că amenda este „deplin...
Freelancerii primesc acces la indemnizații sociale: Guvernul a aprobat extinderea prestațiilor # Banca Mea
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări sociale de stat vor avea acces la aceleași tipuri de prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. Guvernul a aprobat o hotărâre în acest sens, care extinde clar drepturile sociale pentru cei care activează legal. Potrivit deciziei, freelancerii vor putea beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară...
Escrocii „clonează” bănci în reclame: Comerțbank avertizează asupra fraudelor investiționale # Banca Mea
Comerțbank îi avertizează pe clienți despre existența unor campanii active de fraudă investițională, semnalate de Banca Națională a Moldovei, în care escrocii folosesc în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și logo-urile instituțiilor financiare din Republica Moldova. Potrivit băncii, tentativele de fraudă pot veni sub formă de reclame online, postări pe rețele sociale, mesaje sau...
Salariile „în plic” pierd teren: obligațiile pentru remunerarea muncii au crescut cu 36,6% în 2025 # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că a acordat, pe parcursul anului 2025, o atenție sporită prevenirii și combaterii muncii „la negru” și a achitării salariilor „în plic”. Potrivit instituției, scopul acțiunilor este creșterea conformării contribuabililor din domeniile cu risc sporit de a recurge la astfel de practici. În cele 12 luni ale anului 2025, SFS a continuat activitățile de informare și...
Două bănci din Republica Moldova transmit mesaje de prudență în contextul condițiilor meteo dificile și îi încurajează pe clienți să reducă drumurile inutile, folosind serviciile digitale. maib amintește că, în momentele în care alegem prudența, „e important ca lucrurile esențiale să rămână simple”. Potrivit mesajului băncii, prin aplicația maibank clienții pot avea acces la bancă direct din...
România finanțează cu 1,7 milioane € prima „radiografie” completă a pădurilor din R. Moldova # Banca Mea
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va oferi prima evaluare completă și modernă a pădurilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii privind implementarea proiectului. Programul va fi realizat de echipe mixte de...
Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul unei cereri tot mai mari pentru „active de refugiu”, în context de tensiuni geopolitice și incertitudine financiară, potrivit hotnews.ro. Evoluția este alimentată de mai mulți factori: preocupări legate de politicile comerciale ale SUA, așteptări privind posibile reduceri ale dobânzilor de către Rezerva...
Victoriabank a primit titlul de „Compania care a investit cel mai mult în angajați în 2025”, oferit de Vector Academy, potrivit unui anunț al băncii. Dincolo de trofeu, distincția vizează investițiile făcute în dezvoltarea profesională a echipei: programe de instruire, acces la resurse de învățare continuă și inițiative interne menite să susțină creșterea competențelor. Victoriabank subliniază...
Banca Națională a Moldovei a stabilit prioritățile în supravegherea sectorului asigurări pentru perioada 2026-2027 # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei anunță prioritățile în supravegherea sectorului asigurări pentru perioada 2026-2027. Acestea vizează consolidarea rezilienței pieței, protejarea drepturilor asiguraților și adaptarea companiilor la noile realități digitale și legislative. BNM a continuat eforturile pentru a consolida stabilitatea sectorului de asigurări și a întreprins măsuri de supraveghere pentru a...
Antreprenorii pot accesa Business Rocket de la Energbank: până la 1.000.000 MDL, fără gaj # Banca Mea
Antreprenorii care au nevoie de capital rapid sau vor să refinanțeze un credit existent pot apela la Business Rocket de la Energbank, o soluție de finanțare de până la 1.000.000 MDL, disponibilă fără gaj (în condițiile stabilite de bancă), cu termen de rambursare de până la 48 de luni. Produsul este gândit pentru flexibilitate în gestionarea cashflow-ului, inclusiv printr-o perioadă de grație de până la 9 luni. Energbank indică și un pachet minim de documente, pentru a simplifica accesarea finan...
