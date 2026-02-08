21 milioane lei, grant nerambursabil: investiție în echipamente noi pentru TRM

11:30

Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA ar putea fi majorat, după ce un proiect de lege a fost votat în prima lectură de 85 de deputați. Inițiativa aparține unui grup de deputați din fracțiunea „Partidul Nostru”, care propun creșterea pragului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Autorii spun că măsura ar aduce plafonul mai aproape de realitățile economice, ar simplifica...