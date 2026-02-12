Victoriabank și-a consolidat poziția în 2025: profit operațional de 920 mil. lei, în creștere cu 66%

16:15

Cardul maib pentru tichete de masă electronice vine acum cu un design actualizat, minimalist, într-o identitate vizuală nouă, mai modernă și mai ușor de recunoscut. Schimbarea de aspect completează un lucru care rămâne la fel de important: tichetele de masă sunt un beneficiu extrasalarial comod, digital și ușor de folosit zi de zi. Practic, pentru fiecare zi lucrată, angajatorul îți poate oferi...