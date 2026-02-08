FAIMA. Proiectul care aduce inteligența artificială europeană în R. Moldova

12:20

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă cu premierul român Ilie Bolojan, că UE nu-i poate dezamagi pe cetățenii Moldoveni. „Domnul preşedinte Macron, domnul Tusk şi cu mine am fost la Chişinău de Ziua Independenţei şi am discutat cu doamna Maia Sandu, şi am vorbit în faţa a 80.000 de cetăţeni moldoveni despre perspectiva europeană a Moldovei. Am luat la cunoştinţă rezultatul alegerilor şi vrem să păstrăm deschis şi după aceste alegeri drumul Moldovei către Europa. Trebuie să fie clar că nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană”, a declarat Friedrich Merz.