Maia Sandu: Din nou despre Unire, Premiul Nobel și despre cum platformele de socializare încalcă regulile democrației
RFI, 6 februarie 2026 14:50
Președinta Maia Sandu vorbește, pentru a treia oară în ultima lună, despre scenariul Unirii Republicii Moldova cu România, ca soluție de securitate în fața unei Rusii tot mai agresive la nivel global.
• • •
Soft interzis în Ucraina, folosit pe scară largă în R. Moldova: ce arată o investigație jurnalistică a Ziarului de Gardă # RFI
Statul moldovean depinde masiv de software rusesc, în special de programul contabil 1C, utilizat pe scară largă în instituții publice și private, și de platforma de videoconferință TrueConf, folosită în instanțele de judecată. Sunt concluziile unei investigații realizate de Ziarul de Gardă, care arată că, deși Rusia este declarată oficial drept principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova, instituțiile statului continuă să gestioneze date financiare, personale și judiciare sensibile prin programe rusești, cu cod închis și imposibil de verificat independent.
Liderul unui partid suveranist din Chișinău justifică un eventual atac asupra Republicii Moldova # RFI
Liderul unui partid declarat suveranist de la Chișinău consideră că Republica Moldova ar putea fi o țintă legală a Rusiei. Adică, rușii ar avea voie să bombardeze Moldova, dacă pe teritoriul statului ar apărea o fabrică de armament. Mai multe detalii despre declarație ne dă jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova: Din nou despre Unire, dependență de softuri rusești și noi falsuri de la suveraniști # RFI
În al patrulea an de agresiune rusească în Ucraina, statul Republica Moldova continuă să folosească softuri rusești pentru contabilitate, evidența populației și justiție. Date sensibile destinația finală a cărora o putem doar intui. Este informația relevată de cea mai recentă investigație a Ziarului de Gardă. Despre care ne vorbește invitata de astăzi, autoarea investigației, jurnalista Felicia Ganev. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
Chișinău: Peste 2000 de apleluri la 112, zeci de oameni la Urgență, accidente rutiere și școli închise din cauza poleiului # RFI
În R.Moldova, codul galben de polei și ghețuș dă mari bătăi de cap. Peste 2000 de apeluri la 112, zeci de oameni au ajuns la Urgență cu la Chișinău, mii de oameni au rămas din nou fără energie electrică în mai multe zone din țară, elevii au făcut orele online în capitală, iar pe unele drumuri naționale accesul a fost restricționat, din cauza condițiilor meteo dificile. Și așa va fi până pe 7 februarie.
”Criza energetică din R.Moldova a fost exploatată în favoarea unor forțe suveraniste care spun că România este necesară R.Moldova doar atunci când este în criză. România este, de fapt, un factor de stabilizare în R.Moldova, Chișinăul achitând integral energia electrică importată”, spune în interviul Moldova Zoom, expertul în politici publice și securitate al comunității Watchdog.md, Andrei Curăraru. El a precizat totodată că a fost una dintre puținele crize gestionată bine de autorități. Opoziția parlamentară a criticat însă guvernarea pentru ”lipsa de reacție” în ceea ce privește incidentul din 31 ianuarie și a cerut explicații, joi, în Parlament.
Republica Moldova și România sunt în mijlocul unei noi dispute transatlantice între Europa și SUA. O comisie a Congresului SUA a publicat un raport preliminar și acuză Bruxellesul de cenzură. Comisia Europeană spune că este o absurditate. Aflăm detalii de la jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Un cadou pentru propaganda rusă - Valeriu Pașa (Watchdog) despre raportul apărut în Statele Unite ce acuză Comisia Europeană de „interferențe electorale” # RFI
Activistul civic Valeriu Pașa, membru al comunității Watchdog.md, critică dur raportul apărut în Statele Unite care acuză Comisia Europeană de „interferențe electorale” prin reglementarea conținutului online. Într-un interviu pentru RFI, Pașa spune că documentul nu este unul oficial și reflectă, mai degrabă, interesele comerciale și politice ale marilor platforme de social media.
Raportul american este „un cadou” pentru Kremlin. Alegerile din R. Moldova au fost interferate de Rusia, nu de UE # RFI
Raportul Comitetului juridic al Statelor Unite care acuză UE de a fi cenzurat conținut din spațiul online și a fi influențat alegerile naționale ale statelor membre, este criticat la Chișinău, în condițiile în care Republica Moldova a fost în ultimii ani ținta unor atacuri hibride fără precedent asupra alegerilor din partea Rusiei, nu a UE. Invitatul de astăzi a Moldova Zoom, Valeriu Pașa, directorul comunității Watchdog de la Chișinău, spune că raportul ignoră esențialul: faptul că Uniunea Europeană nu impune reguli platformelor digitale, ci le cere să respecte propriile angajamente.
Șeful Externelor de la Chișinău, într-o vizită la Bruxelles. Problema moldovenilor cu buletine românești anulate, discutată cu Eugen Tomac.”Încercăm să deblocăm situația cât mai rapid” # RFI
Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, se află în aceste zile la Bruxelles, unde are întrevederi cu oficiali europeni în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova și cooperarea în domeniul politicii externe, securității și apărării. La o întrevedere cu eurodeputatul Eugen Tomac, Mihai Popșoi a abordat și situația legată de anularea buletinelor românești pentru cei peste 100 de mii de moldoveni. ”Lucrăm, împreună cu colegii din Guvern, pentru a găsi cea mai bună soluție care să deblocheze această situație cât mai rapid”, dă asigărări Eugen Tomac.
Statele Unite ale Americii oferă R.Moldova 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale # RFI
Statele Unite ale Americii oferă R.Moldova 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul SUA a adoptat Legea privind Securitatea Națională și Departamentul de Stat, semnată de președintele Donald Trump.
Un discurs reciclat, să mai adune niște „like-uri”: Istoricul Sergiu Musteață despre campania împotriva unirii anunțată de Igor Dodon # RFI
Istoricul Sergiu Musteață explică, într-un interviu la RFI, ce spune campania anti-unire lansată de Igor Dodon despre strategia socialiștilor, cum este folosită istoria ca instrument politic și de ce mesajele identitare rămân un teren fertil pentru speculație și polarizare în Republica Moldova.
Ministerul Finanțelor de la Chișinău, în calitate de parte vătămată în dosarul „frauda bancară”, a cerut în instanță ca fostul oligarh Vladimir Plahotniuc, în detenție la Chișinău în acest moment, să achite statului prejudicii în valoare de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro, plus o dobândă anuală de 5 la sută pentru ultimii 10 ani. Potrivit procurorilor, suma ar putea fi acoperită din vânzarea proprietăților lui Plahotniuc puse sub sechestru. Majoritatea proprietăților sunt în Republica Moldova, plus o vilă în România și o vilă în Franța”, a subliniat procurorul Alexandru Cernei, citat de TV8.
Republica Moldova și România au avut probleme cu scumpirile imediat după ce a început războiul în Ucraina. Cum au crescut prețurile, dar mai ales unde este mai scumpă viața? La București ori la Chișinău? Ne explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Socialiștii moldoveni, cureaua de transmisie a Kremlinului, inițiază o campanie împotriva Unirii cu România # RFI
Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, lansează o campanie împotriva Unirii cu România. Ce stă în spatele acestei campanii? Este oare acesta momentul despre care avertizau experții de la Chișinău încă anul trecut, atunci când spuneau că Moscova și-a pus pe pauză războiul hibrid și dezinformarea în report cu Republica Moldova doar pentru o perioadă scurtă, pentru a-și regrupa forțele și a-și regândi strategia? Asistăm la începutul unui nou atac pentru a diviza societatea și a compromite integrarea europeană a Republicii Moldova? Sunt întrebări pe care i le-a adresat Liliana Barbăroșie invitatului de astăzi al Moldova Zoom, istoricului de la Chișinău Sergiu Musteață.
Președinții parlamentelor țărilor baltice, la Chișinău: R.Moldova, un exemplu pentru celelalte state candidate la aderarea la UE # RFI
Președinții parlamentelor din Letonia, Lituania și Estonia, aflați într-o vizită la Chișinău, au reafirmat sprijinul neclintit pentru parcursul european al R.Moldova. Demnitarii balitici, Daiga Mieriņa, Juozas Olekas, Lauri Hussar au ținut discursuri în deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară. Oficialii au subliniat că R.Moldova a demonstrat reziliență și determinare în promovarea reformelor democratice și a parcursului european, Moldova fiind un exemplu pentru celelalte țări candidate la aderarea la UE.
Din 1 martie, moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere, fără examene # RFI
Din 1 martie 2026, moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere fără a susține examene teoretice sau practice. Și asta este valabil pentru actele eliberate după 1 ianuarie 2020.”Această facilitate este încă o dovadă că relația strânsă cu Franța aduce beneficii concrete pentru cetățenii noștri”, spune președinta R.Moldova, Maia Sandu.
De la preluarea mandatului de ministru al Culturii, la 1 noiembrie 2025, Cristian Jardan — fost jurnalist, apoi consilier politic — a inițiat o serie de decizii și declarații care indică o repoziționare clară a politicii culturale a Republicii Moldova față de moștenirea sovietică și influența culturală rusă. Prima mișcare a fost inițierea denunțării Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrelor culturale, pas care va duce la închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, calificat de autorități drept instrument de influență ideologică și propagandă geopolitică. Recent, ministrul a vorbit deschis despre necesitatea unei reevaluări a monumentelor sovietice din spațiul public, insistând asupra clarificării priorităților de memorie publică ale statului.
Maia Sandu a fost nominalizată la premiul Nobel pentru pace, iar știrea a fost imediat preluată de presa din România și Republica Moldova. Ce înseamnă, însă, această nominalizare? Când am putea ști dacă președinta de la Chișinău a câștigat Nobelul pentru Pace? Ne explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova: Nominalizarea Maiei Sandu la Premiul Nobel pentru Pace și campania socialiștilor împotriva Unirii # RFI
Maia Sandu a fost nominalizată la premiul Nobel pentru pace, iar știrea a fost imediat preluată de presa din România și Republica Moldova. Ce înseamnă însă această nominalizare? Când am putea ști dacă președinta de la Chișinău a câștigat Nobelul pentru Pace? Ne explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Propunerea a venit din partea lui Arild Herstad, lider al Partidului Verde și membru al Parlamentului din Norvegia.
Tema a revenit în atenția publică după declarații recente ale președintei Maia Sandu și ale mai multor alți oficiali din România și R. Moldova. Dar există un plan? Și care ar fi impedimentele?
Nicu Popescu: Chiar și fără undă verde politică, Moldova nu a pierdut „nici măcar o zi” în procesul de aderare # RFI
Republica Moldova nu a pierdut „nici măcar o zi” în procesul de aderare, chiar și fără undă verde politică din partea UE, declară Nicu Popescu, emisar special al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Invitat la RFI, Nicu Popescu explică de ce crede că blocajul actual este unul temporar, cum își construiește Chișinăul sprijinul politic în UE și ce face Republica Moldova într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și de schimbări în arhitectura de securitate internațională.
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina au fost afectate de un blackout parțial care a vizat mai multe localități, inclusiv Chișinău și Bălți. Întreruperile au început după ora 10:40 dimineața, pe fondul unei avarii majore în sistemul energetic ucrainean, provocată de condiții meteo severe și deconectări în cascadă ale liniilor de înaltă tensiune. Curentul a fost restabilit în câteva ore, însă incidentul a scos la iveală vulnerabilități tehnice, infrastructurale și de comunicare.
Douăzeci și trei de state participante ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au declanșat așa numitul „Mecanism de la Moscova” pentru Georgia. Anunțul a fost făcut la 29 ianuarie 2026. Printre semnatare se regăsește și Republica Moldova.
Unul din cele mai mari fake news-uri care se propagă în spațiul public atunci când se vorbește depsre Republica Moldova are legătură cu energia electrică. Republica Moldova primește curent gratis din România, spun anumite conturi din social media. Vitalie Cojocari a verificat informațiile și ne explică în „Cronica lui Vitalie”.
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că au reușit să remedieze pana de curent masivă de sâmbătă, când Republica Moldova și Ucraina au fost afectate de un blackout parțial care a vizat mai multe localități, inclusiv Chișinău și Bălți. Întreruperile au început după ora 10:40 dimineața, pe fondul unei avarii majore în sistemul energetic ucrainean, provocată de condiții meteo severe și deconectări în cascadă ale liniilor de înaltă tensiune. Curentul a fost restabilit în câteva ore, însă incidentul a scos la iveală vulnerabilități tehnice, infrastructurale și de comunicare. O corespondență de Liliana Barbăroșie.
Alături de Ghenadie Râbacov, suntem cât se poate de aproape de francofonia din Republica Moldova. Coordonator național al proiectului „clase bilingve francophone” în cadrul Alianței Franceze din Moldova, vorbește despre meseria sa, despre orașul său, Chișinău, dar și despre aspirațiile sale.
Mai multe regiuni din Republica Moldova, inclusiv zone din municipiul Chișinău, au rămas fără electricitate, sâmbătă dimineață, după căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina. Anunțul vine de la Ministerul Energiei din Rep. Moldova, potrivit unei postări pe pagina de Facebook.
Rusia după Putin: Platforma opoziției ruse în exil la APCE. Europa testează ideea unei „alte Rusii” # RFI
La 29 ianuarie 2026, la Strasbourg, a avut loc prima ședință a Platformei forțelor democratice ruse pe lângă Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Este o structură creată recent, ca urmare a ieșirii Rusiei din Consiliul Europei în 2022, gândită drept un mecanism consultativ care să faciliteze dialogul dintre parlamentarii europeni și reprezentanți ai opoziției ruse aflate în exil. Presa independentă rusă, și ea în exil, se concentrează extrem de atent pe tensiunile din opoziție. Pentru că mizele politice și simbolice sunt uriașe, ne explică Liliana Barbăroșie.
Republica Moldova a preluat în proprietatea statului activele strategice deținute de Lukoil Moldova la Aeroportul Internațional Chișinău, unde fiica companiei ruse era furnizor exclusiv de combustibil pentru aeronave.
Românii născuți în Republica Moldova care au domiciliul în România se simt discriminați de autoritățile de la București. Evidența Populației verifică modul în care și-au redobândit cetățenia, ceea ce duce la întârzieri mari, chiar și de peste o lună, atunci când solicită eliberarea de buletine noi. Ne explică situația jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
O nouă minge la fileul propagandei ruse: anularea buletinelor pentru românii din Republica Moldova # RFI
Zeci de mii de buletine au fost anulate de autoritățile române, majoritatea celor vizați sunt din Republica Moldova. Intenția autorităților române de a face ordine în domeniul cetățeniei pare să fi generat situații în care românii născuți în Republica Moldova, care au domiciliul și chiar proprietăți în România, se simt discriminați de autoritățile de la București. Evidența Populației verifică modul în care și-au redobândit cetățenia, ceea ce duce la întârzieri mari, chiar și de peste o lună atunci când solicită eliberarea de buletine noi. Ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Ion Tăbârță: „Ar fi păcat ca, din cauza birocrației de la Bruxelles, R.Moldova să ajungă, din nou, în sfera de influență a Rusiei” # RFI
Pe fundalul evoluțiilor geopolitice tot mai imprevizibile, UE ar trebui să ia măsuri urgente pentru a accelera negocierile de aderare cu Chișinăul. Ar fi păcat ca din cauza birocrației Republica Moldova să rămână, din nou, în sfera de influență a Rusiei, spune la RFI analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, invitatul emisiunii Moldova Zoom.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă cu premierul român Ilie Bolojan, că UE nu-i poate dezamagi pe cetățenii Moldoveni. „Domnul preşedinte Macron, domnul Tusk şi cu mine am fost la Chişinău de Ziua Independenţei şi am discutat cu doamna Maia Sandu, şi am vorbit în faţa a 80.000 de cetăţeni moldoveni despre perspectiva europeană a Moldovei. Am luat la cunoştinţă rezultatul alegerilor şi vrem să păstrăm deschis şi după aceste alegeri drumul Moldovei către Europa. Trebuie să fie clar că nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană”, a declarat Friedrich Merz.
Un oraș fără grabă, fără ambuteiaje și aproape fără copii: Frunză, cel mai mic oraș din Republica Moldova # RFI
În anul 2004, orașul Frunză din raionul Ocnița avea aproape o mie cinci sute de locuitori. Astăzi, potrivit ultimului recensământ, populația acestuia a ajuns la aproape 600 de suflete. Localnicii spun că, în realitate, sunt și mai puțini. Frunză este cel mai mic oraș din Republica Moldova – o urbe fără ambuteiaje, fără aglomerație, fără grabă. Un oraș liniștit până la tăcere, construit de sovietici ca să depășească Occidentul decadent.
Cu două săptămâni în urmă, o instanță de judecată din Chișinău a pronunțat o sentință fără precedent: Denis Cuculescu a fost condamnare la 15 ani de detenție pentru trădare de patrie și escrocherie. Dosarul descrie un mecanism complex de transferuri de criptomonede din Federația Rusă, utilizate pentru manipularea opiniei publice, propagandă anti-refugiați ucraineni și tentative de instigare a protestelor violente în Republica Moldova și este un punct de cotitură în felul în care justiția califică operațiunile hibride.
Cancelarul Germaniei a promis la întâlnirea cu premierul român că Europa nu-i poate dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc în Uniunea Europeană. De ce vorbește Merz despre dezamăgire în procesul de aderare? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ucraina: Frigul, folosit ca armă. „Dacă lumea rămâne indiferentă — atunci nimic nu s-a schimbat de la al Doilea Război Mondial” # RFI
Ucraina se află în fața unei lovituri continue asupra sistemului său energetic, într-una dintre cele mai grele ierni de la începutul războiului. În ultimele săptămâni, seriile de atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia au continuat să provoace pene de curent și întreruperi de încălzire în orașe mari, în timp ce temperaturile scad sub zero grade.
Natalia Morari, fost candidat la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, interzisă în România # RFI
România a interzis la începutul acestei săptămâni unui cetățean al Republicii Moldova traversarea graniței. Este vorba de Natalia Morari, candidat la alegerile prezidențiale de peste Prut, fostă jurnalistă de televiziune. Care au fost motivele? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ucrainenii îngheață de frig, din cauza bombardamentelor Rusiei. „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Moldova” # RFI
Rusia țintește intenționat distrugerea sistemului energetic al Ucrainei, care trece acum prin una dintre cele mai grele ierni de la începutul agresiunii rusești. În ultimele săptămâni, seriile de atacuri cu rachete și drone au dus la pene de curent, care durează și câte 19 ore pe zi, și la întreruperi de încălzire în orașe mari, în timp ce temperaturile au scăzut sub minus 15 grade. Acesta este contextul. În ceea ce privește oamenii, adevărul este că ucrainenii îngheață, la propriu, în propriile apartamente. În secolul 21, în mijlocul Europei. „Cineva va muri de frig. Nu pe front, nu de la bombardamente, ci pur și simplu în propriul apartament”, scrie o locuitoare din Cernăuți pe rețele de socializare. Liliana Barbăroșie aduce detalii.
Maia Sandu, discurs la APCE:”Europa se confruntă cu două războaie, unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile. Lupta Ucrainei este despre securitatea regiunii # RFI
”Agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și războiul hibrid sunt cele mai grave amenințări. Europa se află în două războaie - unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile”, avertizează președinta R.Moldova, Maia Sandu, la Strasbourg, într-un discurs în deschiderea sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Potrivit șefei statului,”dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Moldova. Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu”.
Protocoale de criză activate în R.Moldova, din cauza poleiului: școli închise, pene de curent, circulația camioanelor oprită # RFI
Guvernul de la Chișinău a activat protocoalele de criză pe tot teritoriul Republicii Moldova din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Temperaturile care au oscilat în ultimele zile în jurul limitei de îngheț, precipitațiile și vântul puternic au format un strat gros de polei și ghețuș pe drumuri.
Premierul Ilie Bolojan spune într-un interviu la RFI că dacă ar avea loc un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, el ar vota favorabil. Solicitat să comenteze o afirmație similară făcută recent de președinta de la Chișinău, Maia Sandu, Ilie Bolojan a dat un mesaj de solidaritate cu vecinii de peste Prut.
Caz bizar în regiunea separatistă transnistreană. Fostul așa-zis președinte, acuzat de CEDO că a încălcat drepturile omului în regiunea separatistă, s-a plâns la CEDO că i s-au încălcat drepturile în regiunea separatistă. Ne explică situația ciudată jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Drumul R.Moldova spre Europa este prin România. Extinderea UE nu este caritate, ci investiție în securitate # RFI
Drumul Republicii Moldova spre Europa este prin România, declară la RFI premierul Ilie Bolojan, care, în această dimineață, a fost invitatul lui colegului nostru Cosmin Ruscior. „Dacă s-ar pune problema unui referendum de unire în România, eu aș vota «Da»”, a spus Ilie Bolojan.
Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitatea Europei # RFI
”Extinderea UE nu este un act de generozitate. Este o investiție în securitatea Europei. Aderarea la Uniunea Europeană este cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială în Polonia. Șefa statului a punctat la o conferință de presă cu omologul său polonez că, extinderea Uniunii Europene înseamnă extinderea spațiului ei de pace, stabilitate și valori comune.
Chișinău: Număr record de pacienți la Urgență, școli închise, zeci de accidente și localități fără lumină din cauza poleiului # RFI
La Chișinău, aproape 400 de persoane au ajuns cu traumatisme la Urgență, doar într-o zi, din cauza ghețușului. Este un record, spun mediicii, care au suplimentat personalul medical din traumatologie, medicină de urgență, imagistică, precum și personal auxiliar, pentru a face față fluxului crescut de pacienți. Între timp, multe școli sunt astăzi închise, iar zeci de accidente au avut loc pe drumurile din țară.
Eduard Digore despre Cameră de Comerț Trilaterală Moldova–România–Ucraina: Dacă așteptăm încheierea războiului, vom fi ocoliți (INTERVIU) # RFI
O Cameră de Comerț și Industrie Trilaterală Moldova–România–Ucraina ar urma să devină operațională în următoarele luni, cu sediul principal la Chișinău. Inițiativa este gândită ca un instrument de pregătire economică și investițională pentru reconstrucția Ucrainei și nu condiționează activitatea sa de încheierea războiului.
În perioada 23–24 ianuarie 2026, la Abu Dhabi, au avut loc primele negocieri pentru pace în format trilateral între Rusia, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Atât SUA, cât și Ucraina le-au apreciat drept „constructive”, fără a detalia prea mult rezultatele, dar anunțând opinia publică despre faptul că acestea vor continua la începutul lunii februarie 2026.
