Apă la Drepcăuți, cultură la Pererîta și „confort european” la Larga: ce aduc proiectele finanțate în raionul Briceni

12:00

Rusia țintește intenționat distrugerea sistemului energetic al Ucrainei, care trece acum prin una dintre cele mai grele ierni de la începutul agresiunii rusești. În ultimele săptămâni, seriile de atacuri cu rachete și drone au dus la pene de curent, care durează și câte 19 ore pe zi, și la întreruperi de încălzire în orașe mari, în timp ce temperaturile au scăzut sub minus 15 grade. Acesta este contextul. În ceea ce privește oamenii, adevărul este că ucrainenii îngheață, la propriu, în propriile apartamente. În secolul 21, în mijlocul Europei. „Cineva va muri de frig. Nu pe front, nu de la bombardamente, ci pur și simplu în propriul apartament”, scrie o locuitoare din Cernăuți pe rețele de socializare. Liliana Barbăroșie aduce detalii.