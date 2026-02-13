„Îl vom întreba dacă este dispus să participe”: Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai
SafeNews, 13 februarie 2026 14:00
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei", ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe […]
Acum 30 minute
14:00
Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, relevă un nou sondaj Eurobarometru publicat vineri, înaintea Conferinţei pentru securitate de la Munchen, transmite Digi24.ro. Statele membre cu cea mai mare percepţie a ameninţărilor sunt Franţa (80%), urmată de […]
14:00
Poliția dezminte acuzațiile privind consumul de droguri de către o minoră și critică declarațiile unui deputat # SafeNews
Poliția Națională respinge informațiile potrivit cărora o minoră ar fi consumat droguri și califică drept iresponsabile declarațiile publice făcute de deputatul Vasile Costiuc pe acest caz. Poliția Națională a reacționat după ce în spațiul public au apărut afirmații potrivit cărora o copilă ar fi consumat droguri. Oamenii legii precizează că informațiile sunt false și cer […]
14:00
„Îl vom întreba dacă este dispus să participe”: Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai # SafeNews
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei", ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe […]
Acum o oră
13:50
VIDEO | Descinderi în patru raioane, schemă de evaziune fiscală la o firmă de panificație # SafeNews
Trei persoane au devenit bănuite într-un dosar de evaziune fiscală, după ce oamenii legii au descoperit o schemă prin care o companie de panificație ar fi ascuns bani de la plata taxelor și impozitelor. Ofițerii Direcției investigare a infracțiunilor economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, […]
13:50
Ministrul Educației, Dan Perciun, a făcut cu o precizare în plenul Parlamentului, la prezentarea noului Cod al educației, în contextul zvonurilor potrivit cărora sute de școli ar urma să fie lichidate. Deși autoritățile susțin că măsura este necesară și argumentată, opoziția parlamentară afirmă că decizia este greșită și nu va îmbunătăți calitatea studiilor, scrie tv8.md. […]
13:40
FOTO | Grosu: Investiții de peste 200 de milioane de lei pentru dezvoltarea raionului Șoldănești # SafeNews
Peste 200 de milioane de lei au fost investite și alocate pentru modernizarea localităților din raionul Șoldănești, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu, după o întâlnire cu primarii și reprezentanții serviciilor publice din teritoriu. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din raionul Șoldănești despre proiectele realizate până acum și […]
13:30
Cristian Jardan discută la București despre prezența Moldovei la Târgul de Carte de la Frankfurt # SafeNews
Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, efectuează o vizită la București, la invitația ministrului Andras Istvan Demeter, dosarul comun Precucuteni-Ariușd-Cucuteni-Trypillia și participarea la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt în anul 2028 figurând pe agenda discuțiilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii de la București, Jardan și Demeter au avut o întâlnire bilaterală, […]
13:30
Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina # SafeNews
Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare, relatează Reuters. Trei surse familiarizate cu acest subiect au declarat pentru agenția de știri că oficialii americani au propus o întâlnire trilaterală luni și marți la Miami. Rundele anterioare de […]
13:30
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în 2026, de un buget majorat cu aproximativ cinci milioane de lei față de anul precedent. Suma totală alocată va ajunge la circa 91,5 milioane de lei. Potrivit autorităților, repartizarea fondurilor a fost realizată în baza criteriilor de performanță, fiind luate în calcul rezultatele obținute de sportivi în […]
Acum 2 ore
12:40
Spălare de bani în valoare de milioane de dolari prin OnlyFans, anchetată în Turcia. 16 persoane au fost reținute # SafeNews
Turcia a reținut vineri 16 persoane și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 300 de milioane de lire (6,9 milioane de dolari), în cadrul unei anchete privind presupuse activități de spălare de bani legate de conținut distribuit pe platforma OnlyFans, au declarat procurorii citați de Reuters. Ancheta, condusă de un departament care investighează finanțarea terorismului […]
12:30
Moldova, apreciată la nivel european. Cristina Gherasimov: Reformele sunt recunoscute în capitalele UE # SafeNews
Republica Moldova este considerată un stat candidat exemplu la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după participarea la Conferința dedicată Extinderii UE, organizată la Tallinn, Estonia. Oficiala a discutat cu partenerii europeni despre progresele realizate de țara noastră pe agenda europeană, dar și despre contextul geopolitic regional și […]
Acum 4 ore
12:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate în actualul context, iar Chișinăul nu intenționează să aloce fonduri pentru modernizarea unei capacități energetice aflate în afara controlului autorităților constituționale, transmite BANI.MD. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, unde oficialul a precizat că subiectul utilizării cărbunelui din […]
12:20
Furtuna Nils a ucis două persoane în Franţa şi una în Spania şi a lăsat pagube materiale de amploare # SafeNews
Furtuna Nils a provocat moartea a trei persoane şi pagube materiale considerabile începând de joi, în special în sud-vestul Franţei şi nord-estul Spaniei, relatează AFP. O a doua persoană a decedat în Tarn-et-Garonne, în Franţa, a anunţat vineri, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon. Rafalele de vânt au atins viteze de până la 162 […]
12:10
Un grup de militari din cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată „Dacia" participă, în perioada 9–20 februarie, la o tabără de instrucție la munte desfășurată în localitatea Brădeț, România. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, antrenamentele sunt organizate în comun cu militari ai Brigăzii 9 Mecanizată „Mărășești" și au drept obiectiv consolidarea interoperabilității, precum și schimbul […]
12:10
Producătorii moldoveni au undă verde pentru export în Franța: Produsele respectă noile reguli stricte privind pesticidele # SafeNews
Producătorii agroalimentari din Republica Moldova pot exporta produse de origine vegetală în Franța fără restricțiile aplicate altor state din afara Uniunii Europene. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că produsele autohtone respectă noile cerințe stricte impuse de autoritățile franceze. Franța a suspendat importurile din țări non-UE pentru produsele care conțin reziduuri ale unor substanțe […]
12:10
Pensiile vor fi indexate la 1 aprilie 2026 cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu la Moldova 1. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%. „Vom veni cu anunțul indexării în martie. Indexarea va fi de 6%. Rata inflației scade sub 4%. Ceea ce înseamnă că va […]
11:40
Criză de forță de muncă: Chișinăul se pregătește să atragă lucrători din India și Bangladesh # SafeNews
Republica Moldova intenționează să liberalizeze și mai mult piața muncii în 2026, inclusiv prin atragerea lucrătorilor din state din afara Uniunii Europene, precum India și Bangladesh. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, în cadrul emisiunii „Cutia neagră" de la TV8, scrie bani.md. Potrivit oficialului, autoritățile au liberalizat deja „la maximum posibil" piața muncii […]
11:40
VIDEO | Guvernul mizează pe creșterea exporturilor. Moldova ar putea ajunge la aproape 7 miliarde de dolari # SafeNews
Republica Moldova ar putea înregistra o creștere semnificativă a exporturilor în următorii doi ani, susține viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Potrivit oficialului, volumul exporturilor, care în prezent se situează la aproximativ 3–4 miliarde de dolari, ar putea ajunge aproape de 7 miliarde dacă tendințele actuale se mențin și condițiile externe rămân […]
11:30
O descoperire macabră a avut loc într-un apartament, după ce locatarii au alertat autoritățile despre prezența unui iz suspect în scara blocului de locuințe. Cazul a avut loc ieri, 12 februarie, într-un bloc locativ din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Potrivit surselor pulsmedia.md, la fața locului s-a deplasat poliția, dar și pompierii. Ultimii au deblocat ușa apartamentului, […]
11:30
Volodimir Zelenski a spus că este mai bine să nu faci pace, decât să o faci în condiții proaste: „Cred că nu există o victorie mai mare pentru Trump” # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Kievul nu va accepta o încheiere rapidă a războiului dacă aceasta pune în pericol statul ucrainean sau îi lasă țara fără protecție reală și cere garanții de securitate clare din partea Statelor Unite și a Europei înaintea unui armistițiu. Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, liderul de la […]
11:20
Pentagonul a ordonat unui al doilea grup de luptă cu portavion să se pregătească pentru o desfășurare în regiunea Golfului, potrivit presei americane și AFP, care notează că decizia vine în timp ce Donald Trump pune tot mai multă presiune pe Iran asupra Iranului pentru a pune capăt programelor sale nucleare și balistice. Donald Trump […]
11:10
VIDEO | Șantaj cu amenințări macabre: un grup de opt persoane, investigat pentru extorcarea a peste 47.000 de euro # SafeNews
Un grup format din opt persoane, printre care trei femei, este cercetat de oamenii legii pentru șantaj și extorcare de bani, după o anchetă desfășurată de ofițerii INI și procurorii din Căușeni. Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – mai 2025, suspecții ar fi constrâns două persoane să le ofere peste 47.200 de euro. Anchetatorii […]
11:10
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui bărbat de 37 de ani pentru răpirea unui automobil. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de doi ani și trei luni de închisoare, ce urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit anchetei, în noaptea de 4 septembrie 2023, inculpatul și un complice — investigat într-un dosar separat […]
11:00
CONDAMNARE | A furat mașina unui client de la spălătorie și a distrus-o. Pedeapsa primită # SafeNews
A luat mașina unui client fără permisiune, a plecat la plimbare în stare de ebrietate și a distrus-o într-un accident. Vorbim despre un bărbat de 37 de ani din Chișinău, care a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare pentru răpirea automobilului. Cazul a avut loc în noaptea de 4 septembrie 2023. […]
11:00
Statele baltice, Danemarca, Finlanda și alte trei țări membre
10:50
VIDEO | Captură de droguri în capitală: doi tineri, arestați după percheziții la Botanica # SafeNews
Doi bărbați de 26 și 29 de ani au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați că ar fi implicați în distribuirea drogurilor în Chișinău. Potrivit oamenilor legii, suspecții sunt originari din Bălți și Chișinău. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste un kilogram de substanțe narcotice, inclusiv hașiș și cocaină. De asemenea, […] Articolul VIDEO | Captură de droguri în capitală: doi tineri, arestați după percheziții la Botanica apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Alternativa Clinic, în centrul unui scandal! Profesorul Veaceslav Moșin a revocat donația făcută unui partener de afaceri și a ajuns în instanță # SafeNews
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale […] Articolul Alternativa Clinic, în centrul unui scandal! Profesorul Veaceslav Moșin a revocat donația făcută unui partener de afaceri și a ajuns în instanță apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Fiscul a trimis peste 800 de avize freelancerilor. Aproape 1,8 milioane de lei, declarați într-o singură lună # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat a emis 804 avize de plată pentru persoanele care desfășoară activități independente, documentele fiind transmise la adresele electronice declarate la înregistrare. Autoritățile cer contribuabililor să verifice mesajele și să achite impozitul în termen. Potrivit datelor oficiale, în luna ianuarie antreprenorii independenți au declarat venituri totale de 1.795.696 lei. Impozitul unic calculat […] Articolul Fiscul a trimis peste 800 de avize freelancerilor. Aproape 1,8 milioane de lei, declarați într-o singură lună apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 6 ore
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Harea în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Potrivit documentului, noul director își va începe mandatul începând cu data de 18 februarie 2026. Decretul a fost semnat pe 12 februarie și a fost emis în baza prevederilor […] Articolul ULTIMA ORĂ | Alexandru Harea, numit director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
DOSARUL DERENEU | Procuratura cere arest preventiv pentru patru persoane, alte două vor fi cercetate în libertate # SafeNews
Procuratura va solicita instanței aplicarea a 30 de zile de arest preventiv pentru patru dintre persoanele reținute în urma incidentelor din satul Dereneu, raionul Călărași. Alte două persoane vor fi eliberate și vor fi cercetate în stare de libertate. Potrivit procurorilor, cele șase persoane au fost reținute după intervenția forțelor de ordine la conflictul izbucnit […] Articolul DOSARUL DERENEU | Procuratura cere arest preventiv pentru patru persoane, alte două vor fi cercetate în libertate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Rusia anunță repatrierea unor copii și îi mulțumește Melaniei Trump. Mesajul transmis de comisara lui Putin # SafeNews
Comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, a declarat joi că încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina și i-a mulțumit primei doamne a SUA, Melania Trump, potrivit Reuters. Un copil va reveni în Rusia, în timp ce alți cinci se vor reuni cu familiile lor din Ucraina, a […] Articolul Rusia anunță repatrierea unor copii și îi mulțumește Melaniei Trump. Mesajul transmis de comisara lui Putin apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Au apărut noii detalii despre militarul în termen al Armatei Naționale care a murit, după ce în această s-a împușcat cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Surse PulsMedia.MD, apropiate anchetei, au comunicat că este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din localitatea Gangura, raionul Ialoveni, înrolat anul […] Articolul Noi detalii despre soldatul împușcat mortal în Chișinău. Ce conține bilețelul de adio apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
FOTO | Proiectul avionului de luptă european de 100 de miliarde de euro, în pericol din cauza tensiunilor Franța–Germania # SafeNews
Cel mai ambițios program militar al Europei, Sistemul Aerian de Luptă al Viitorului (FCAS), riscă să fie blocat din cauza tensiunilor dintre Franța și Germania, chiar într-un moment în care cooperarea în domeniul apărării devine esențială pe fondul războiului din Ucraina. Proiectul, estimat la aproximativ 100 de miliarde de euro, ar trebui să livreze un […] Articolul FOTO | Proiectul avionului de luptă european de 100 de miliarde de euro, în pericol din cauza tensiunilor Franța–Germania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Campanie publică fără precedent: CIA încearcă să recruteze informatori din armata chineză printr-o campanie video online # SafeNews
Serviciile de informații americane vor să recruteze surse din interiorul armatei chineze. În acest scop, CIA a lansat un nou videoclip în limba chineză, distribuit pe YouTube, care se adresează direct militarilor și oficialilor nemulțumiți de sistem. Materialul prezintă un ofițer chinez de nivel mediu dezamăgit de presiunile și suspiciunile din interiorul instituției. Videoclipul include […] Articolul Campanie publică fără precedent: CIA încearcă să recruteze informatori din armata chineză printr-o campanie video online apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Frontiera, intens tranzitată: peste 43 de mii de persoane în 24 de ore și mai multe încălcări depistate # SafeNews
Circulație intensă la frontiera Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore, peste 43.800 de persoane și 11.300 de mijloace de transport au traversat punctele de trecere, potrivit Poliției de Frontieră. Cel mai aglomerat a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 11.900 de traversări. Printre cele mai solicitate puncte terestre se numără Leușeni, Sculeni, Otaci și […] Articolul Frontiera, intens tranzitată: peste 43 de mii de persoane în 24 de ore și mai multe încălcări depistate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
COD GALBEN | Ceață densă în Republica Moldova. Șoferii, avertizați să circule cu prudență # SafeNews
Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile în mai multe regiuni ale țării, din cauza ceții dense care reduce semnificativ vizibilitatea, anunță Poliția Republicii Moldova. Potrivit autorităților, șoferii trebuie să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum, să păstreze o distanță mai mare față de alte vehicule și să utilizeze corect luminile de întâlnire și […] Articolul COD GALBEN | Ceață densă în Republica Moldova. Șoferii, avertizați să circule cu prudență apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
08:20
Astăzi, vremea va fi în general stabilă în Republica Moldova, cu cer variabil și fără precipitații semnificative. Spre seară, izolat, pot apărea ploi slabe. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, se va forma ceață, iar pe unele porțiuni de drum este posibil polei, ceea ce poate crea condiții dificile pentru șoferi. Vântul va sufla din sud-est, […] Articolul Vreme schimbătoare în Moldova: ceață și polei pe drumuri, temperaturi de până la +9°C apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Un căprior implicat într-un accident rutier pe traseul Leova – Sărata Răzeși a fost salvat de inspectorii de mediu și se află acum sub supraveghere, urmând să fie eliberat în habitatul natural. Incidentul a avut loc în seara zilei de 11 februarie, în jurul orei 22:30. După ce au fost sesizați, inspectorii de mediu din […] Articolul FOTO | Căprior lovit de o mașină la Leova, salvat și îngrijit de inspectorii de mediu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Noi detalii despre atacul din școala canadiană: Autorul era cunoscut de poliție și avea antecedente medicale # SafeNews
Noi detalii ies la iveală în cazul celui mai grav atac armat produs într-o școală din Canada în ultimii 40 de ani. Autorul, un tânăr de 18 ani, avea antecedente medicale și probleme cunoscute de poliție, iar armele folosite au fost furate din locuința familiei. Potrivit anchetatorilor, atacatorul își abandonase studiile cu câțiva ani în […] Articolul Noi detalii despre atacul din școala canadiană: Autorul era cunoscut de poliție și avea antecedente medicale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
„Nu mai este la modă”. Majoritatea PAS a respins solicitarea opoziției de a audia raportul Guvernului la 100 de zile # SafeNews
„Este de modă foarte veche și nu este actuală deloc” așa au motivat deputații PAS refuzul de a invita prim-ministrul Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului pentru prezentarea unui raport privind primele 100 de zile de activitate ale Guvernului. Propunerea a fost înaintată de liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul ședinței plenare, accentuând faptul că prezentarea […] Articolul „Nu mai este la modă”. Majoritatea PAS a respins solicitarea opoziției de a audia raportul Guvernului la 100 de zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Poliția franceză a intervenit la Muzeul Luvru din Paris într-o operațiune care vizează o rețea suspectată de fraudă cu bilete. Doi angajați ai instituției au fost arestați, iar aproximativ 10 persoane, inclusiv ghizi turistici, au fost audiate. Potrivit reprezentanților muzeului, ancheta a fost declanșată după o sesizare internă. Autoritățile suspectează existența unei rețele care ar […] Articolul Scandal la cel mai vizitat muzeu din lume: Rețea suspectată de fraudă cu bilete apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Producătorii avicoli din Moldova primesc acces pe piața UE: exporturile de carne de pasăre, autorizate # SafeNews
Republica Moldova a fost inclusă oficial pe lista statelor terțe autorizate să exporte carne de pasăre proaspătă și produse procesate pe piața Uniunii Europene, după o decizie adoptată de Comisia Europeană la 6 februarie 2026. Modificarea a fost făcută prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, care actualizează lista țărilor admise pentru exportul de […] Articolul Producătorii avicoli din Moldova primesc acces pe piața UE: exporturile de carne de pasăre, autorizate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Un atac aerian lansat de Rusia la sfârșitul lunii ianuarie a avariat o secțiune a oleoductului Drujba pe teritoriul Ucrainei, ceea ce a dus la întreruperea livrărilor de petrol către Ungaria, a anunțat ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga. Potrivit oficialului, instalația a fost avariată pe 27 ianuarie, iar pompierii ucraineni au intervenit pentru a […] Articolul Livrările de petrol către Ungaria și Slovacia, afectate după un atac rusesc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Deputata PAS Tatiana Rotari: salariu de peste 339 de mii de lei, donație de 5.000 de euro și apartament cumpărat în 2025 # SafeNews
Pentru anul 2024, deputata PAS Tatiana Rotari a declarat venituri de peste 339 de mii de lei, o donație de 5.000 de euro și un apartament achiziționat recent, potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate în data de 2 aprilie 2025. Conform documentului, Tatiana Rotari a obținut de la locul de muncă […] Articolul Deputata PAS Tatiana Rotari: salariu de peste 339 de mii de lei, donație de 5.000 de euro și apartament cumpărat în 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
China interzice vânzarea mașinilor sub costul de producție pentru a opri războiul prețurilor # SafeNews
Autoritățile chineze au interzis producătorilor auto să vândă vehicule sub costul total de producție, într-o încercare de a opri războiul prețurilor care afectează cea mai mare piață auto din lume. Noile reguli, anunțate de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, obligă companiile să includă în cost toate cheltuielile, de la producție și administrare până la […] Articolul China interzice vânzarea mașinilor sub costul de producție pentru a opri războiul prețurilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Parlamentul schimbă regulile în educație: amendamente la Codul educației votate în prima lectură # SafeNews
Parlamentul a votat în prima lectură modificări importante la Codul educației. Proiectul prevede reorganizarea școlilor cu puțini elevi, revenirea la sistemul de note în clasa a IV-a și noi măsuri de sprijin pentru profesori și elevi. Una dintre cele mai discutate schimbări este revenirea la notele clasice pentru elevii din clasa a IV-a. Începând cu […] Articolul Parlamentul schimbă regulile în educație: amendamente la Codul educației votate în prima lectură apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Marea Britanie trimite Ucrainei 1.000 de rachete antiaeriene, noi livrări după atacurile asupra infrastructurii # SafeNews
Marea Britanie va livra Ucrainei 1.000 de rachete ușoare multifuncționale pentru a întări apărarea antiaeriană, în contextul atacurilor intense lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice. Potrivit Ministerului Apărării de la Londra, este vorba despre rachete Martlet, care pot fi utilizate atât de pe sisteme portabile, cât și de pe diverse platforme de luptă. Pachetul face […] Articolul Marea Britanie trimite Ucrainei 1.000 de rachete antiaeriene, noi livrări după atacurile asupra infrastructurii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Consiliul Superior al Procurorilor a decis, în ședința din 12 februarie, reevaluarea procurorului Victor Cazacu, după ce a respins raportul Comisiei de evaluare. Hotărârea a fost adoptată cu vot unanim. Se întâmplă după ce anterior, Comisia a concluzionat că procurorul nu întrunește criteriul de integritate financiară prevăzut de legislație și a propus nepromovarea evaluării. Decizia […] Articolul Decizie unanimă la CSP: Raportul de evaluare pentru procurorul Victor Cazacu, respins apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
06:20
Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală: fostă lideră locală a Partidului „Șor”, obligată să restituie milioane de lei # SafeNews
Fosta președintă a organizației teritoriale Șoldănești a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a formațiunii din bani proveniți de la un grup criminal organizat. Potrivit Judecătoriei Chișinău, femeia a administrat fonduri utilizate pentru activități politice, inclusiv pentru mobilizarea și transportarea oamenilor la protestele organizate […] Articolul Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală: fostă lideră locală a Partidului „Șor”, obligată să restituie milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Europol anunță o captură majoră: 1,2 miliarde de euro în bani falși, opriți înainte de a ajunge pe piață # SafeNews
Autoritățile din Europa au blocat punerea în circulație a unor bancnote contrafăcute în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, în cadrul unei operațiuni coordonate de Europol, desfășurată între iunie și noiembrie 2025. La acțiune au participat structuri de aplicare a legii din 14 state ale Uniunii Europene, precum și parteneri din Marea Britanie, SUA, […] Articolul Europol anunță o captură majoră: 1,2 miliarde de euro în bani falși, opriți înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
