VIDEO Liderii lumii, față în față la Munchen: ce subiecte sunt pe agenda Conferinței de Securitate 2026

13:30

Autoritățile pregătesc amendamente la legea cetățeniei, după izbucnirea scandalului cu tânărul militar care s-a trezit apatrid, deoarece nu și-a perfectat buletin de identitate până la 18 ani. Conform unui răspuns transmis de Agenția Servicii Publice redacției Realitatea, cetățenii care nu au un acte de identitate până la majorat nu sunt considerați apatrizi, ci au „statut […] Articolul Fără buletin nu ești apatrid, dar ai statut juridic nedeterminat. Guvernarea pregătește amendamente la legea cetățeniei apare prima dată în Realitatea.md.