FOTO Republica Moldova, prezentă la Târgul de Turism al României. Până când poate fi vizitat standul

11:00

Alexandru Munteanu afirmă că în cabinetul său nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit. Oficialul susține că Parlamentul va decide dacă Executivul își va continua activitatea sau va fi demis. Prim-ministrul a menționat la Moldova 1 că nu a venit în Moldova pentru combinații politice. Oficialul a spus că a venit „să ajute […] Articolul Munteanu anunță cât timp va activa actualul Guvern. Nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit apare prima dată în Realitatea.md.