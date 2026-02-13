Alexandru Slusari și Sergiu Tofilat, invitați la „Realitatea te privește”
Realitatea.md, 13 februarie 2026 12:30
Pana de curent care a afectat recent aproape 70% din teritoriul Moldovei a demonstrat, încă o dată, cât de fragil este sistemul energetic al țării. Pregătirea pentru situații de criză rămâne insuficientă, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul populației. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea fi pusă în funcțiune […] Articolul Alexandru Slusari și Sergiu Tofilat, invitați la „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
12:40
Gropile din carosabil sunt astupate în Chișinău. Serviciile municipale desfășoară lucrări de reparație pe mai multe străzi # Realitatea.md
Serviciile municipale desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în toate sectoarele capitalei, ca urmare a degradării carosabilului provocate de condițiile meteorologice severe din această iarnă. Potrivit Primăriei Chișinău, echipele Regiei „Exdrupo” intervin pentru remedierea avariilor apărute pe carosabil, aplicând plombări cu beton asfaltic rece – o soluție temporară. Lucrările cu asfalt fierbinte vor începe […] Articolul Gropile din carosabil sunt astupate în Chișinău. Serviciile municipale desfășoară lucrări de reparație pe mai multe străzi apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” a reunit peste 250 de participanți și a consolidat parteneriatele economice regionale și europene # Realitatea.md
La 12 februarie 2026, la Chișinău, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCIa RM) a organizat Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional”, eveniment dedicat consolidării cooperării economice și susținerii procesului de internaționalizare a companiilor moldovenești. Forumul s-a desfășurat în cadrul programului de afaceri al Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” și […] Articolul Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” a reunit peste 250 de participanți și a consolidat parteneriatele economice regionale și europene apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite # Realitatea.md
Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac […] Articolul Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
FOTO Republica Moldova, prezentă la Târgul de Turism al României. Până când poate fi vizitat standul # Realitatea.md
Republica Moldova este prezentă la Târgul de Turism al României. Standul țării noastre a fost vizitat deja de mai mulți curioși, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și oficiali. Standul va fi deschis în perioada 12-15 februarie. Acesta este amplasat în pavilionul B2 al complexului Romexpo din București, conform organizatorilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul FOTO Republica Moldova, prezentă la Târgul de Turism al României. Până când poate fi vizitat standul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:30
Pana de curent care a afectat recent aproape 70% din teritoriul Moldovei a demonstrat, încă o dată, cât de fragil este sistemul energetic al țării. Pregătirea pentru situații de criză rămâne insuficientă, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul populației. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea fi pusă în funcțiune […] Articolul Alexandru Slusari și Sergiu Tofilat, invitați la „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:00
Premieră la Munchen: Casa Ucrainei, inaugurată astăzi în timpul Conferinței de Securitate # Realitatea.md
Pentru prima dată în istoria Conferinței de Securitate de la Munchen, a fost deschis oficial „Casa Ucrainei”, tăierea panglicii fiind realizată de ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, și de ministrul german de externe, Johann Wadephul, potrivit sursei de Telegram Unian. Evenimentul este organizat de Fundația Victor Pinchuk, Oficiul președintelui Ucrainei și Asociația Industriei […] Articolul Premieră la Munchen: Casa Ucrainei, inaugurată astăzi în timpul Conferinței de Securitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Capac de sicriu și cruce cu presupusa dată a decesului la Căușeni: 8 persoane, documentate pentru șantaj # Realitatea.md
Opt persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei, sunt documentate de oamenii legii, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Potrivit poliției, în perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat […] Articolul VIDEO Capac de sicriu și cruce cu presupusa dată a decesului la Căușeni: 8 persoane, documentate pentru șantaj apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:40
Atenție turiști: ceață densă și temperaturi scăzute în România. Avertisment de la ANM # Realitatea.md
Un cod galben de ceață densă a fost emis în România în dimineața zilei de 13 februarie, afectând capitala București și 24 de județe, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și citat de stirileprotv.ro. Autoritățile meteorologice precizează că, în funcție de condițiile locale, în unele județe se poate forma ghețuș, iar avertizările […] Articolul Atenție turiști: ceață densă și temperaturi scăzute în România. Avertisment de la ANM apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Munteanu anunță cât timp va activa actualul Guvern. Nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit # Realitatea.md
Alexandru Munteanu afirmă că în cabinetul său nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit. Oficialul susține că Parlamentul va decide dacă Executivul își va continua activitatea sau va fi demis. Prim-ministrul a menționat la Moldova 1 că nu a venit în Moldova pentru combinații politice. Oficialul a spus că a venit „să ajute […] Articolul Munteanu anunță cât timp va activa actualul Guvern. Nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de Ziua Mondială a Radioului, marcată anual pe data de 13 februarie. „Radioul a fost și rămâne a fi unul dintre cele mai puternice și accesibile mijloace de comunicare. De-a lungul timpului, radioul a informat, a educat și a unit comunități, devenind o voce de încredere. […] Articolul VIDEO Astăzi este marcată Ziua Mondială a Radioului. Ce mesaj a transmis Igor Grosu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:40
Munteanu, după vizita la Kiev: Moldova este o țară în dezvoltare. Ucrainenii nu au luxul acesta # Realitatea.md
Premierul Moldovei susține că există o diferență mare între Moldova și Ucraina. Alexandru Munteanu afirmă că țara noastră se află în dezvoltare. Șeful Guvernul a precizat la Moldova 1 că a călătorit până la Otaci cu mașina, ca de acolo să ia trenul spre Kiev. Conform lui, pe drum a observat șantiere în lucru, dar […] Articolul Munteanu, după vizita la Kiev: Moldova este o țară în dezvoltare. Ucrainenii nu au luxul acesta apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
FOTO Două mașini s-au lovit grav în apropierea unei benzinării. Unul dintre șoferi a fost dus la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în această dimineață, 13 februarie, în regiunea transnistreană. Preliminar, conducătorul unui automobil Volkswagen a intrat cu spatele pe teritoriul unei benzinării pentru a se întoarce. La ieșire, acesta nu s-a asigurat și a intrat în coliziune […] Articolul FOTO Două mașini s-au lovit grav în apropierea unei benzinării. Unul dintre șoferi a fost dus la spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Noapte de coșmar în Ucraina: trei frați au murit la Kramatorsk, iar alte atacuri au provocat victime și la Odesa # Realitatea.md
Un atac masiv al trupelor ruse a avut loc pe 12-13 februarie, asupra mai multor regiuni din Ucraina, provocând victime și distrugeri semnificative ale infrastructurii civile și industriale. În orașul Kramatorsk, trei frați au murit în urma loviturilor, iar mama și bunica acestora au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de autorități. În paralel, raidurile rusești […] Articolul VIDEO Noapte de coșmar în Ucraina: trei frați au murit la Kramatorsk, iar alte atacuri au provocat victime și la Odesa apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului susține că rata estimată a inflației este de 4%. „Vom veni cu anunțul indexării în martie. Indexarea va fi de 6%. Rata inflației scade sub 4%. Ceea ce înseamnă că va fi o creștere reală a veniturilor. Raportat la […] Articolul Premierul: Pensiile vor fi indexate cu 6%, iar rata inflației se estimează la 4% apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Marco Rubio intenționează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Conferința de Securitate de la Munchen # Realitatea.md
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, intenționează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, care a început astăzi, 14 februarie. Întâlnirea este programată în contextul desfășurării conferinței, unde sunt prevăzute discuții importante pe agendă și întrevederi cu mai mulți lideri internaționali, potrivit declarațiilor făcute […] Articolul VIDEO Marco Rubio intenționează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Conferința de Securitate de la Munchen apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
A furat o mașină de la spălătorie, a urcat beat la volan și a provocat un accident: Un bărbat, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru răpirea unui autovehicul. În noaptea de 4 septembrie 2023, inculpatul, acționând împreună cu complicele său, cercetat într-un dosar separat, ambii angajați ai unei spălătorii auto din municipiul Chișinău, au […] Articolul A furat o mașină de la spălătorie, a urcat beat la volan și a provocat un accident: Un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Trenul „Prietenia” de la Chișinău a deraiat vineri dimineață la București, în timpul manevrei de împingere a garniturii de către o locomotivă a SNTFC CFR Călători, transmite bani.md. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs la ora 08:20, când garnitura trenului IRN 401, operată de Societatea Națională de Transport […] Articolul Incident feroviar la București: Trenul „Prietenia” a sărit de pe șine apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
DOC Noile tarife la căldură au intrat în vigoare. Hotărârea ANRE, publicată în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Noile tarife la căldură au intrat în vigoare joi, 12 februarie, după ce în dimineața aceleiași zile ANRE a aprobat ieftiniri pentru consumatorii din Chișinău și o majorare pentru municipiul Bălți. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a fost publicată astăzi, 13 februarie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În capitală, pentru consumatorii deserviți […] Articolul DOC Noile tarife la căldură au intrat în vigoare. Hotărârea ANRE, publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Liderii lumii, față în față la Munchen: ce subiecte sunt pe agenda Conferinței de Securitate 2026 # Realitatea.md
Cea mai importantă conferință anuală internațională pe probleme de securitate a început astăzi, 14 februarie, și se va desfășura până mâine, 15 februarie, la Hotel Bayerischer Hof din Munchen. Evenimentul are loc sub conducerea președintelui conferinței, ambasadorul Wolfgang Ischinger, și reunește lideri politici, oficiali guvernamentali și experți în domeniul securității internaționale. Potrivit site-ului oficial, aceasta […] Articolul VIDEO Liderii lumii, față în față la Munchen: ce subiecte sunt pe agenda Conferinței de Securitate 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
FOTO Un căprior, implicat într-un accident rutier la Leova. Inspectorii de mediu au intervenit # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs miercuri seara, 11 februarie, pe traseul Leova-Sărata Răzești, cu implicarea unui căprior. Inspectorii de mediu au fost solicitați la fața locului. „În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că animalul nu prezenta leziuni vizibile. Cu ajutorul unui microbuz, căpriorul a fost ridicat și transportat pentru examinare medicală de către medicul veterinar”, […] Articolul FOTO Un căprior, implicat într-un accident rutier la Leova. Inspectorii de mediu au intervenit apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Alexandru Harea este noul șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), numit de președinta Maia Sandu prin decret la 12 februarie 2026. Alexandru Harea este fost angajat al Ministerului Apărării. Potrivit documentului, Harea își va începe mandatul la data de 18 februarie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul SPPS are un nou director! Cine este Alexandru Harea apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:40
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că nu există o urgență pentru a iniția un dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind mai întâi necesitatea unei coordonări între țările europene. „Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc. Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem […] Articolul Macron: Nu este urgent să discutăm cu Putin. Mai întâi, coordonarea europeană apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Producătorii de armament din Ucraina au obținut primele licențe de export acordate în timpul războiului, a declarat joi Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev. Decizia, sensibilă din punct de vedere politic, permite exportul de arme în timp ce Ucraina continuă conflictul cu Rusia. Autorităţile de la Kiev urmăresc […] Articolul Ucraina eliberează primele licențe de export pentru arme în timpul războiului apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 îți aduce un mesaj clar: ascultă-ți inima și ai mai multă încredere în tine. Energia zilei favorizează deciziile asumate și pașii făcuți cu sinceritate. Lucrurile tind să se așeze natural, fără presiune, dar cu efecte importante asupra viitorului tău. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ziua vine cu liniște și […] Articolul Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Provocări financiare pentru o zodie astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Rusia nu va participa cu delegați la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova. „Rusia nu va participa la reuniunea Consiliului Păcii”, a spus ea în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit Mariei Zaharova, „lucrările pentru formularea poziţiei (Moscovei cu privire la Consiliul Păcii) […] Articolul Maria Zaharova: Rusia nu participă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Codul Galben rămâne în vigoare și astăzi, 13 februarie, până la ora 12:00. Fenomenul vizat este ceața, care se va manifesta pe arii extinse și va reduce considerabil vizibilitate. În regiunile de centru și sud sunt așteptate ploi, în timp ce în celelalte zone nu se vor înregistra precipitații. Izolat, se va forma ceață, iar […] Articolul Meteorologii mențin Codul Galben de ceață pentru 13 februarie. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Ceață densă pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență # Realitatea.md
În această dimineață, traficul se desfășoară pe mai multe drumuri naționale în condiții de ceață, local densă, care reduce considerabil vizibilitatea. Codul galben de ceață este valabil până la amiaza zilei de astăzi. Pentru circulație în condiții sigure, Administraţia Națională a Drumurilor recomandă participanților la trafic: Reduceți viteza și circulați cu prudență; Păstrați distanța de […] Articolul Ceață densă pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 13 februarie 2026. Astfel, euro este cotat la 20 de lei și 11 bani, în scădere cu 2 bani. Dolarul american crește la 16 lei și 92 de bani, cu 2 bani mai mult decât anterior. Hrivna ucraineană va avea […] Articolul Curs valutar 13 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși # Realitatea.md
Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz vrea să obțină fonduri pentru restaurarea și renovarea instalațiilor sale, după distrugerile provocate de atacurile rusești, a declarat joi, 12 februarie curent, directorul său general, Sergii Koretskyi, într-un interviu pentru Bloomberg, scrie Agerpres. Naftogaz estimează că atacurile rusești au provocat pagube în valoare de cel puțin trei miliarde […] Articolul Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Moldova își propune să dubleze exporturile în următorii doi ani, afirmă ministrul Osmochescu # Realitatea.md
Republica Moldova are potențialul de a-și dubla exporturile în următorii doi ani, a declarat Eugeniu Osmochescu, Viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în timpul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Eu sunt sigur că putem crește cu circa jumătate. Să dublăm Dacă acum avem 3–4 miliarde, am putea ajunge aproape de 7 miliarde. […] Articolul Moldova își propune să dubleze exporturile în următorii doi ani, afirmă ministrul Osmochescu apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Ministrul Eugeniu Osmochescu: Economia se revigorează, creștere peste așteptări în 2025 # Realitatea.md
Republica Moldova nu se află în criză economică, ci dimpotrivă, economia națională a înregistrat o revigorare semnificativă în 2025, a afirmat Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8. Potrivit oficialului, datele pentru primele 11 luni ale anului trecut arată o […] Articolul Ministrul Eugeniu Osmochescu: Economia se revigorează, creștere peste așteptări în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului grupului Ferrero, Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Italia. În decembrie 2025, Maria Franca Ferrero a fost numită în unanimitate președinte onorific pe viață al Ferrero International, decizia fiind luată de Adunarea Extraordinară a Acționarilor companiei, transmite adevărul.ro. Născută la 21 ianuarie […] Articolul Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella, a murit la 87 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Mark Rutte, după declarațiile lui Ozerov: Să nu fim naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat, inclusiv cetățenii moldoveni, să nu fie naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei. Potrivit acestuia, Rusia este preocupată de faptul că Moldova urmează o direcție diferită. Declarația a fost făcută în contextul unei recente intervenții a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, transmite IPN. Mark Rutte a […] Articolul Mark Rutte, după declarațiile lui Ozerov: Să nu fim naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Emisarul lui Trump la Minneapolis anunţă că operațiunea anti-imigraţie „se va încheia” # Realitatea.md
Emisarul președintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunii masive de control asupra imigrației în acest oraș din nordul Statelor Unite, marcată în ianuarie de moartea a doi cetățeni americani, relatează Agerpres. „Am propus, iar președintele Trump a fost de acord, ca această operațiune să se încheie”, a anunțat Homan în […] Articolul Emisarul lui Trump la Minneapolis anunţă că operațiunea anti-imigraţie „se va încheia” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Scandalul bisericesc de la Dereneu: Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane, alte două – eliberate # Realitatea.md
Procurorii vor înainta demersuri de arestare preventivă pe un termen de 30 de zile – în privința a patru persoane reținute în cazul scandalului de la Dereneu, raionul Călărași. Alte două persoane vor fi eliberate și cercetate în stare de libertate. Declarația a fost făcută pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii. Precizăm […] Articolul Scandalul bisericesc de la Dereneu: Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane, alte două – eliberate apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Sute de copiii ucraineni învață limba română la școlile din Chișinău. Instituțiile unde se desfășoară ore suplimentare # Realitatea.md
Pe parcursul anului 2025, 515 copiii din Ucraina au învățat limba română la școlile din Chișinău. Lecțiile suplimentare sunt organizate în liceele „Gloria”, N. Gogol”, „A. Cehov”, „M. Lomonosov” și gimnaziul „Taras Șevcenko”. Cursurile se desfășoară de două ori pe săptămână. Orele durează câte 90 de minute, în spații dotate cu echipament, tehnică și mobilier […] Articolul Sute de copiii ucraineni învață limba română la școlile din Chișinău. Instituțiile unde se desfășoară ore suplimentare apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Activitatea publicației Rise Moldova a fost declarată indezirabilă în Rusia, anunță jurnaliștii. Activitatea acestei redacții este interzisă pe teritoriul rus, Cetățenii ruși care colaborează cu Rise Moldova sau o susțin financiar riscă amenzi de până la jumătate de milion de ruble sau închisoare de până la șase ani, anunță publicația. Hotărârea a fost adoptată de […] Articolul Publicația Rise Moldova a fost declarată indezirabilă în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Putin nu exclude că îl va invita pe Trump la Moscova, la parada de 9 mai: „Cel puțin îl vom întreba dacă poate” # Realitatea.md
Kremlinul nu exclude să îi transmită lui Donald Trump o invitație la parada de 9 mai, desfășurată la Moscova. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „În ceea ce-l privește pe Trump, vom vedea – cel puțin îl vom întreba dacă poate participa”, a declarat Dmitri Peskov într-un interviu pentru […] Articolul Putin nu exclude că îl va invita pe Trump la Moscova, la parada de 9 mai: „Cel puțin îl vom întreba dacă poate” apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Încă o tragedie în Armata Națională! Un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare # Realitatea.md
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Tragedia s-a produs pe 12 februarie, în timp ce tânărul îndeplinea serviciul la post. Rana a fost provocată la ora 18.15. Medicii care au ajuns la fața locului au constatat decesul soldatului. Actualmente poliția investighează cazul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Încă o tragedie în Armata Națională! Un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Reorganizarea școlilor, aprobată în Parlament! Ce mai prevăd modificările la Codul Educației # Realitatea.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a Codului Educației. Noile reglementări prevăd reorganizarea școlilor, crearea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități și acordarea de indemnizații pentru tinerii care aleg să-și continue cariera în învățământul profesional tehnic. MEC vvrea reorganizarea a 73 de instituții de învățământ, iar 63 vor avea un nou […] Articolul Reorganizarea școlilor, aprobată în Parlament! Ce mai prevăd modificările la Codul Educației apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor rămâne îngrijorător, iar prevenția și educația sunt esențiale. Părinții trebuie să le explice copiilor diferența dintre bine și rău și să-i avertizeze asupra pericolelor. Nu este suficient să se intervină doar atunci când apar probleme, ci sunt necesare măsuri proactive pentru informarea și dezvoltarea rezilienței tinerilor. Opiniile au […] Articolul Prevenția consumului de droguri și Planul municipal antidrog, discutate la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
BERD renunță la Portul Giurgiulești. Operatorul ajunge în proprietatea statului român # Realitatea.md
Statul român va deveni unicul proprietar al Portului Giurgiulești, singurul port din Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că se retrage, după ce a decis vânzarea integrală a Danube Logistics, compania care operează portul. Tranzacția vizează 100% din acțiunile deținute de BERD. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat la 31 decembrie 2025, […] Articolul BERD renunță la Portul Giurgiulești. Operatorul ajunge în proprietatea statului român apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Interpol a anulat căutarea internațională a lui Vlad Filat. „Dreptatea își găsește întotdeauna locul” # Realitatea.md
Interpol a anulat, pe 15 ianuarie 2026, darea în căutare internațională a fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, emisă anterior de autoritățile franceze. Anunțul a fost făcut chiar de politician, care a atașat și documentul oficial. „Subsidiar, comunicăm că cetățeanul Filat Vladimir a fost anunțat în căutare internațională la data de 26.12.2025 la solicitarea […] Articolul Interpol a anulat căutarea internațională a lui Vlad Filat. „Dreptatea își găsește întotdeauna locul” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Igor Grosu a comentat scandalul de la Dereneu: „Acolo sunt niște ambiții tare departe de religie” # Realitatea.md
Igor Grosu a comentat situația din localitatea Dereneu, Călărași, acolo unde conflictul dintre reprezentanții celor două mitropolii ortodoxe a degenerat în intervenții ale forțelor de ordine. Astfel, speakerul Parlamentului este de părere că acest la baza acestui conflict stau niște „ambiții tare departe de religie”. „Este o mare durere pentru creștinini și ortodocșii din Moldova. […] Articolul Igor Grosu a comentat scandalul de la Dereneu: „Acolo sunt niște ambiții tare departe de religie” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Sentință în procesul intentat de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Scuze publice și 450 de lei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a obținut câștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi. Potrivit Agora.md, hotărârea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice […] Articolul Sentință în procesul intentat de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Scuze publice și 450 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Percheziții la sediile Comisiei Europene din Bruxelles, în ancheta vânzării de clădiri către statul belgian # Realitatea.md
Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la sediile Comisiei Europene de la Bruxelles, în cadrul unei anchete a Parchetului European (EPPO) privind posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare către statul belgian. Comisia Europeană a confirmat că este vizată de investigații legate de vânzarea a 23 de clădiri către statul belgian în 2024 și a […] Articolul Percheziții la sediile Comisiei Europene din Bruxelles, în ancheta vânzării de clădiri către statul belgian apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2027. Declarația a fost făcută astăzi, 12 februarie, de o purtătoare de cuvânt a acesteia. Precizarea vine după ce tabloidul Bild a relatat că Partidul Verde, aflat în opoziție, ar lua în calcul să o susțină pe Merkel drept candidată […] Articolul Angela Merkel nu va candida pentru funcția de președinte al Germaniei apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un drum intens circulat din Shanghai, China, a fost înghițit de o surpare masivă a terenului, surprinsă de camerele de supraveghere. Porțiuni din carosabil și clădirile din apropiere s-au prăbușit, formând un crater mare. Orașul se confruntă cu riscuri de tasare a terenului din cauza solurilor aluvionare moi, extracției excesive a apei subterane, straturilor subțiri […] Articolul VIDEO Un drum intens circulat din Shanghai s-a surpat, formând un crater uriaș apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Predicții în Parlament? Usatîi anunță când ar putea demisiona Guvernul și primul candidat la funcția de premier # Realitatea.md
Renato Usatîi a făcut predicții în Parlament despre eventuala demisie a actualului Guvern. Conform politicianului, membrii cabinetului de miniștri ar urma să plece din funcții până în luna mai. Inițial, parlamentarul s-a referit la raportul de 100 de zile al Guvernului. Ulterior, Usatîi a menționat că Munteanu ar urma să plece după 22 mai. „Eu […] Articolul Predicții în Parlament? Usatîi anunță când ar putea demisiona Guvernul și primul candidat la funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Compania Danone a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi specifice de formulă pentru sugari, ca măsură de precauție, în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității și a aplicării noilor niveluri prevăzute în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Potrivit ANSA, produsele vizate ar putea conține niveluri depășite ale bacteriei […] Articolul Atenție, părinți! Mai multe loturi de formulă pentru sugari, retrase de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.