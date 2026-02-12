Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși
Realitatea.md, 12 februarie 2026 23:00
Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz vrea să obțină fonduri pentru restaurarea și renovarea instalațiilor sale, după distrugerile provocate de atacurile rusești, a declarat joi, 12 februarie curent, directorul său general, Sergii Koretskyi, într-un interviu pentru Bloomberg, scrie Agerpres. Naftogaz estimează că atacurile rusești au provocat pagube în valoare de cel puțin trei miliarde
Acum 2 ore
23:00
22:40
Moldova își propune să dubleze exporturile în următorii doi ani, afirmă ministrul Osmochescu # Realitatea.md
Republica Moldova are potențialul de a-și dubla exporturile în următorii doi ani, a declarat Eugeniu Osmochescu, Viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în timpul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. „Eu sunt sigur că putem crește cu circa jumătate. Să dublăm Dacă acum avem 3–4 miliarde, am putea ajunge aproape de 7 miliarde.
Acum 4 ore
22:10
Ministrul Eugeniu Osmochescu: Economia se revigorează, creștere peste așteptări în 2025 # Realitatea.md
Republica Moldova nu se află în criză economică, ci dimpotrivă, economia națională a înregistrat o revigorare semnificativă în 2025, a afirmat Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră" de la TV8. Potrivit oficialului, datele pentru primele 11 luni ale anului trecut arată o
21:40
Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului grupului Ferrero, Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Italia. În decembrie 2025, Maria Franca Ferrero a fost numită în unanimitate președinte onorific pe viață al Ferrero International, decizia fiind luată de Adunarea Extraordinară a Acționarilor companiei, transmite adevărul.ro. Născută la 21 ianuarie
21:20
Mark Rutte, după declarațiile lui Ozerov: Să nu fim naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat, inclusiv cetățenii moldoveni, să nu fie naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei. Potrivit acestuia, Rusia este preocupată de faptul că Moldova urmează o direcție diferită. Declarația a fost făcută în contextul unei recente intervenții a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, transmite IPN. Mark Rutte a
20:50
Emisarul lui Trump la Minneapolis anunţă că operațiunea anti-imigraţie „se va încheia” # Realitatea.md
Emisarul președintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunii masive de control asupra imigrației în acest oraș din nordul Statelor Unite, marcată în ianuarie de moartea a doi cetățeni americani, relatează Agerpres. „Am propus, iar președintele Trump a fost de acord, ca această operațiune să se încheie", a anunțat Homan în
20:30
Scandalul bisericesc de la Dereneu: Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane, alte două – eliberate # Realitatea.md
Procurorii vor înainta demersuri de arestare preventivă pe un termen de 30 de zile – în privința a patru persoane reținute în cazul scandalului de la Dereneu, raionul Călărași. Alte două persoane vor fi eliberate și cercetate în stare de libertate. Declarația a fost făcută pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii. Precizăm
Acum 6 ore
20:00
Sute de copiii ucraineni învață limba română la școlile din Chișinău. Instituțiile unde se desfășoară ore suplimentare # Realitatea.md
Pe parcursul anului 2025, 515 copiii din Ucraina au învățat limba română la școlile din Chișinău. Lecțiile suplimentare sunt organizate în liceele „Gloria", N. Gogol", „A. Cehov", „M. Lomonosov" și gimnaziul „Taras Șevcenko". Cursurile se desfășoară de două ori pe săptămână. Orele durează câte 90 de minute, în spații dotate cu echipament, tehnică și mobilier
19:50
Activitatea publicației Rise Moldova a fost declarată indezirabilă în Rusia, anunță jurnaliștii. Activitatea acestei redacții este interzisă pe teritoriul rus, Cetățenii ruși care colaborează cu Rise Moldova sau o susțin financiar riscă amenzi de până la jumătate de milion de ruble sau închisoare de până la șase ani, anunță publicația. Hotărârea a fost adoptată de
19:40
Putin nu exclude că îl va invita pe Trump la Moscova, la parada de 9 mai: „Cel puțin îl vom întreba dacă poate” # Realitatea.md
Kremlinul nu exclude să îi transmită lui Donald Trump o invitație la parada de 9 mai, desfășurată la Moscova. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „În ceea ce-l privește pe Trump, vom vedea – cel puțin îl vom întreba dacă poate participa", a declarat Dmitri Peskov într-un interviu pentru
19:40
Încă o tragedie în Armata Națională! Un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare # Realitatea.md
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Tragedia s-a produs pe 12 februarie, în timp ce tânărul îndeplinea serviciul la post. Rana a fost provocată la ora 18.15. Medicii care au ajuns la fața locului au constatat decesul soldatului. Actualmente poliția investighează cazul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
19:00
Reorganizarea școlilor, aprobată în Parlament! Ce mai prevăd modificările la Codul Educației # Realitatea.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a Codului Educației. Noile reglementări prevăd reorganizarea școlilor, crearea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități și acordarea de indemnizații pentru tinerii care aleg să-și continue cariera în învățământul profesional tehnic. MEC vvrea reorganizarea a 73 de instituții de învățământ, iar 63 vor avea un nou
18:30
Fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor rămâne îngrijorător, iar prevenția și educația sunt esențiale. Părinții trebuie să le explice copiilor diferența dintre bine și rău și să-i avertizeze asupra pericolelor. Nu este suficient să se intervină doar atunci când apar probleme, ci sunt necesare măsuri proactive pentru informarea și dezvoltarea rezilienței tinerilor. Opiniile au
18:20
BERD renunță la Portul Giurgiulești. Operatorul ajunge în proprietatea statului român # Realitatea.md
Statul român va deveni unicul proprietar al Portului Giurgiulești, singurul port din Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că se retrage, după ce a decis vânzarea integrală a Danube Logistics, compania care operează portul. Tranzacția vizează 100% din acțiunile deținute de BERD. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat la 31 decembrie 2025,
Acum 8 ore
18:00
Interpol a anulat căutarea internațională a lui Vlad Filat. „Dreptatea își găsește întotdeauna locul” # Realitatea.md
Interpol a anulat, pe 15 ianuarie 2026, darea în căutare internațională a fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, emisă anterior de autoritățile franceze. Anunțul a fost făcut chiar de politician, care a atașat și documentul oficial. „Subsidiar, comunicăm că cetățeanul Filat Vladimir a fost anunțat în căutare internațională la data de 26.12.2025 la solicitarea
17:50
Igor Grosu a comentat scandalul de la Dereneu: „Acolo sunt niște ambiții tare departe de religie” # Realitatea.md
Igor Grosu a comentat situația din localitatea Dereneu, Călărași, acolo unde conflictul dintre reprezentanții celor două mitropolii ortodoxe a degenerat în intervenții ale forțelor de ordine. Astfel, speakerul Parlamentului este de părere că acest la baza acestui conflict stau niște „ambiții tare departe de religie". „Este o mare durere pentru creștinini și ortodocșii din Moldova.
17:30
Sentință în procesul intentat de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Scuze publice și 450 de lei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a obținut câștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi. Potrivit Agora.md, hotărârea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice
17:30
Percheziții la sediile Comisiei Europene din Bruxelles, în ancheta vânzării de clădiri către statul belgian # Realitatea.md
Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la sediile Comisiei Europene de la Bruxelles, în cadrul unei anchete a Parchetului European (EPPO) privind posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare către statul belgian. Comisia Europeană a confirmat că este vizată de investigații legate de vânzarea a 23 de clădiri către statul belgian în 2024 și a
17:20
Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2027. Declarația a fost făcută astăzi, 12 februarie, de o purtătoare de cuvânt a acesteia. Precizarea vine după ce tabloidul Bild a relatat că Partidul Verde, aflat în opoziție, ar lua în calcul să o susțină pe Merkel drept candidată
17:10
Un drum intens circulat din Shanghai, China, a fost înghițit de o surpare masivă a terenului, surprinsă de camerele de supraveghere. Porțiuni din carosabil și clădirile din apropiere s-au prăbușit, formând un crater mare. Orașul se confruntă cu riscuri de tasare a terenului din cauza solurilor aluvionare moi, extracției excesive a apei subterane, straturilor subțiri
17:00
Predicții în Parlament? Usatîi anunță când ar putea demisiona Guvernul și primul candidat la funcția de premier # Realitatea.md
Renato Usatîi a făcut predicții în Parlament despre eventuala demisie a actualului Guvern. Conform politicianului, membrii cabinetului de miniștri ar urma să plece din funcții până în luna mai. Inițial, parlamentarul s-a referit la raportul de 100 de zile al Guvernului. Ulterior, Usatîi a menționat că Munteanu ar urma să plece după 22 mai. „Eu
17:00
Compania Danone a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi specifice de formulă pentru sugari, ca măsură de precauție, în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității și a aplicării noilor niveluri prevăzute în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Potrivit ANSA, produsele vizate ar putea conține niveluri depășite ale bacteriei
16:40
Mai mulți bani pentru sportul de performanță: Federațiile sportive vor primi 91,5 milioane de lei # Realitatea.md
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia în 2026 de un buget total de 91,5 milioane de lei, cu aproximativ 5 milioane mai mult față de 2025. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat în baza criteriilor de finanțare a sportului de performanță, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2023, în funcție de rezultatele obținute în
Acum 12 ore
16:00
Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală # Realitatea.md
Fundația Orange Moldova lansează procesul de selecție a unei organizații non-guvernamentale (ONG), care va implementa programele de incluziune și educație digitală. În perioada 09 – 20 februarie 2026, organizațiile interesate, care respectă condițiile Regulamentului, sunt invitate să depună dosarul de participare. Programele vizează dezvoltarea competențelor digitale, promovarea învățării continue și formarea de abilități digitale pe
15:50
Zinaida Popa, acuzată că ar avea o mansardă nedeclarată în centrul Capitalei. Reacție: A aparținut părinților soțului # Realitatea.md
Zinaida Popa a fost acuzată că familia sa ar deține o mansardă în centrul Capitalei și că nu ar fi declarat-o. Informații despre imobil au apărut pe canalul de Telegram Telegraph Moldova, autorii menționând că locuința nu ar avea actele în regulă. Sursa citată mai notează că locatarilor din scară le-ar fi promis influență în
15:30
Green Energy Expo & Romenvirotec 2026: Ediție regională România – R. Moldova, cu proiecte reale și colaborare transfrontalieră # Realitatea.md
GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, platforma numărul 1 din România pentru tehnologii dedicate comunităților sustenabile, sprijină Republica Moldova în consolidarea expertizei strategice în domeniul mediului și energiei verzi, prin companiile expozante, tehnologiile prezentate și accesul la autorități locale și internaționale Orașul Viitorului demonstrat live, cu soluții funcționale și integrate pentru orașele din România Axă
15:20
Vladimir Plahotniuc a fost întrebat de jurnaliști cine este martorul sub acoperire din dosarul „furtul miliardului". Acesta a evitat un răspuns direct și le-a spus reporterilor să se adreseze procurorilor. „Întrebați procurorii, ei au declarat, nu?", a replicat Plahotniuc. Plahotniuc a fost escortat joi în fața instanței pentru că urma să facă declarații, însă din
15:10
VIDEO Prognoză sumbră: Până în 2040, numărul elevilor din Moldova ar putea scădea cu 30% # Realitatea.md
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în anul 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de
15:00
„Așteptați și o să vedeți", astfel a răspuns Vladimir Plahotniuc la întrebarea jurnaliștilor dacă va veni să facă declarații în dosarul „Kuliok". Declarația a fost făcută după ce, ieri, 11 februarie, acesta a fost așteptat la Curtea Supremă de Justiție pentru a fi audiat în același dosar. Plahotniuc nu s-a prezentat, invocând neces
15:00
VIDEO Au ieșit la pescuit pe gheață, la +5 grade: Mai mulți pescari au fost surprinși pe lacul Ghidighici # Realitatea.md
Mai mulți pescari și-au pus astăzi, 12 februarie, viața în pericol, după ce au urcat pe lacul Ghidighici, în pofida faptului că termometrul indica +5 grade Celsius. Imaginile video au fost surprinse de Realitatea.md. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! În perioada 11-13 februarie curent, se atestă oscilații ale temperaturilor aerului, […] Articolul VIDEO Au ieșit la pescuit pe gheață, la +5 grade: Mai mulți pescari au fost surprinși pe lacul Ghidighici apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Meteorologii au emis cod galben de ceață, avertizarea emisă azi și valabilă din ceastă seară, ora 20:00, până vineri, 13 februarie, ora 12:00. Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. Totodată, meteorologii avertizează că în râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de cm, iar […] Articolul Atenție șoferi! Cod galben de ceață apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Procurorii și ofițerii CNA cercetează mai multe persoane din Chișinău pentru deposedarea unei companii de o navă maritimă, evaluată la 26 milioane de dolari. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente, implicate în gestionarea activității navei. „Printre acestea se regăsește și o persoană care desfășura activitate […] Articolul Delapidare de 26 milioane de dolari: Schema pusă la cale de mai mulți moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Lista lui Plahotniuc: Judecătorii au admis audierea a încă trei martori solicitați de apărare # Realitatea.md
Completul de judecători care examinează dosarul ”furtul miliardului”, episodul Vlad Plahotniuc, a admis audierea a încă trei martori solicitați de apărarea lui Vlad Plahotniuc. Decizia a fost luată azi, 12 februarie, în cadrul ședinței la care a participat și inculpatul. Tot la această ședință, fostul lider democrat urma să facă declarații, dar a cerut să […] Articolul Lista lui Plahotniuc: Judecătorii au admis audierea a încă trei martori solicitați de apărare apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Dan Perciun atenționează: Dacă consiliile raionale nu vor reorganiza școlile, va însemna abuz de putere și CNA # Realitatea.md
Dacă autoritățile raionale nu vor reorganiza școlile, ar putea intervenit chiar și Centrul Național Anticorupție (CNA). Declarația aparține ministrului Educației, Dan Perciun, care a precizat în plenul Parlamentului că asemenea acțiuni ar însemna abuz de putere. Ministrul Educației a precizată că în asemenea circumstanțe va exista lipsă de finanțare, conform newsmaker.md. De asemenea, școlile nu […] Articolul Dan Perciun atenționează: Dacă consiliile raionale nu vor reorganiza școlile, va însemna abuz de putere și CNA apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Cum renunță azerii la trecutul sovietic. Școlile ruse rămân, dar elevii au examenul limbii de stat la admitere # Realitatea.md
De la redobândirea independenței în 1991, Azerbaidjanul a implementat o serie de măsuri pentru a respinge moștenirea sa sovietică. Primii pași s-au referit la modificarea simbolurilor statului și ale toponimiei. Până în 2025, în Azerbaidjan nu a mai rămas vreun monument de pe vremea URSS. Comisia de Terminologie din această țară a impus restricții privind […] Articolul Cum renunță azerii la trecutul sovietic. Școlile ruse rămân, dar elevii au examenul limbii de stat la admitere apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Fără buletin nu ești apatrid, dar ai statut juridic nedeterminat. Guvernarea pregătește amendamente la legea cetățeniei # Realitatea.md
Autoritățile pregătesc amendamente la legea cetățeniei, după izbucnirea scandalului cu tânărul militar care s-a trezit apatrid, deoarece nu și-a perfectat buletin de identitate până la 18 ani. Conform unui răspuns transmis de Agenția Servicii Publice redacției Realitatea, cetățenii care nu au un acte de identitate până la majorat nu sunt considerați apatrizi, ci au „statut […] Articolul Fără buletin nu ești apatrid, dar ai statut juridic nedeterminat. Guvernarea pregătește amendamente la legea cetățeniei apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Strigătul unui șofer la protestul de la ANTA: ”Investiții de 600.000 de euro și nu mai putem plăti creditele” # Realitatea.md
Unul dintre șoferii prezenți la protestul organizat de APOTA în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) a lansat un mesaj indignat, acuzând autoritățile că nu aplică legea în cazul unor operatori care ar activa ilegal de luni de zile. Bărbatul susține că există o hotărâre încă din 16 decembrie care nu ar fi fost pusă […] Articolul Strigătul unui șofer la protestul de la ANTA: ”Investiții de 600.000 de euro și nu mai putem plăti creditele” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Florile, la mare căutare înainte de 14 februarie. Buchetele ajung până la 2000 de lei # Realitatea.md
Tarabele cu flori din capitală sunt tot mai aglomerate în ajun de 14 februarie. Îndrăgostiții caută buchetul potrivit pentru a-și surprinde persoana iubită, iar comercianții spun că cererea a crescut vizibil în ultimele zile. Printre cele mai solicitate flori se numără lalelele, trandafirii și crizantemele. O lalea este vândută cu 25 de lei bucata, în […] Articolul Florile, la mare căutare înainte de 14 februarie. Buchetele ajung până la 2000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
FOTO Bălți a trimis orașului înfrățit Hmelnițki ajutor umanitar: 5 generatoare și provizii # Realitatea.md
Primăria municipiului Bălți a trimis un ajutor umanitar către orașul înfrățit Hmelnițki din Ucraina, ca răspuns la solicitarea primarului local, care a semnalat probleme grave de alimentare cu energie electrică cauzate de bombardamentele repetate. „Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim de urgență cinci generatoare electrice, menite să asigure […] Articolul FOTO Bălți a trimis orașului înfrățit Hmelnițki ajutor umanitar: 5 generatoare și provizii apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Oficialul a declarat că rolul delegației trebuie să treacă de la monitorizarea Acordului de Asociere la un parteneriat proactiv pentru securitate și reforme, transmite IPN. „Privesc acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. Istoria Europei se […] Articolul Dan Barna, ales vicepreședinte al delegației UE pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Protest al transportatorilor la ANTA: acuzații de protejare a curselor ilegale și amenzi neaplicate # Realitatea.md
Protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), unde transportatorii afiliați Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) au acuzat instituția de inacțiune și tolerarea curselor ilegale de pasageri. Reprezentanții transportatorilor susțin că ANTA ar evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege unor operatori care ar activa ilegal, în detrimentul celor autorizați. „ANTA este […] Articolul Protest al transportatorilor la ANTA: acuzații de protejare a curselor ilegale și amenzi neaplicate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VOX POPULI: Ce cred moldovenii despre limitarea accesului copiilor la internet. Părerile sunt împărțite # Realitatea.md
Acces limitat sau supraveghere atentă? REALITATEA a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei dacă ar trebui restricționat accesul copiilor la internet și rețele sociale. O parte dintre respondenți consideră că este necesară stabilirea unor limite clare. „Cred că copiii ar trebui să aibă un termen, o oră, plus-minus”, a spus o femeie. Altă persoană […] Articolul VOX POPULI: Ce cred moldovenii despre limitarea accesului copiilor la internet. Părerile sunt împărțite apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
S-au inspirat din filmele cu jafuri? Doi tineri, condamnați după ce au furat peste 50.000 de lei dintr-o bancă # Realitatea.md
Doi tineri, în vârstă de 19 și 18 ani, din Ucraina și Moldova, au fost condamnați la trei ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru jaf. La 1 decembrie 2025, ucraineneanul, acționând împreună cu complicele său și alte persoane neidentificate, a planificat și a comis o sustragere […] Articolul S-au inspirat din filmele cu jafuri? Doi tineri, condamnați după ce au furat peste 50.000 de lei dintr-o bancă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Flashmob împotriva tarifelor la energie electrică și termică. MAN cere recalcularea facturilor # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!”, acțiune dedicată tarifelor la energie și impactului acestora asupra populației și mediului de afaceri. Sub sloganul „Nu pentru asta au votat oamenii!”, reprezentanții formațiunii au declarat că nivelul actual al tarifelor la energia […] Articolul Flashmob împotriva tarifelor la energie electrică și termică. MAN cere recalcularea facturilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Usatîi anunță o donație pentru deputați: 100 de cărți ale lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea statului Singapore # Realitatea.md
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că, în contextul apropierii Zilei Lecturii, a comandat pentru toți deputații câte un exemplar al cărții scrise de Lee Kuan Yew „From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000” („Din lumea a treia în lumea întâi: Povestea Singaporelui (1965–2000)”. Publicația este disponibilă în limbile română și […] Articolul Usatîi anunță o donație pentru deputați: 100 de cărți ale lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea statului Singapore apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în Uniunea Europeană a cărnii proaspete și procesate de pasăre. Potrivit ANSA, la 6 februarie 2026, CE a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care au fost aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, referitoare la lista țărilor […] Articolul Moldova, autorizată de UE pentru exportul cărnii de pasăre proaspete și procesate apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Schimb de replici în Parament: PSRM cere audierea premierului la 100 de zile! Gherman: ”Este o tradiție veche” # Realitatea.md
Schimb de replici în plenul Parlamentului între președintele PSRM, Igor Dodon, și vicepreședinta Legislativului, deputata PAS Doina Gherman, pe tema audierii premierului Alexandru Munteanu la 100 de zile de la învestire. Igor Dodon a anunțat inițiativa opoziției de a-l invita pe prim-ministru în plen pentru a prezenta rezultatele activității Guvernului în primele trei luni de […] Articolul Schimb de replici în Parament: PSRM cere audierea premierului la 100 de zile! Gherman: ”Este o tradiție veche” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Trump la Consiliul Păcii: „Încă nu e clar care ar fi rolul participării” # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, nu a luat încă o decizie finală privind participarea la reuniunea „Consiliului pentru Pace”, care urmează să aibă loc pe 19 februarie, la Washington. Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, citate de Antena 3 CNN, șeful statului ar fi analizat inițial posibilitatea de a participa, însă în prezent „balanța înclină spre […] Articolul Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Trump la Consiliul Păcii: „Încă nu e clar care ar fi rolul participării” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: Deputații au cinstit memoria ostașilor căzuți # Realitatea.md
La 15 februarie se împlinesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, deputații au ținut un minut de reculegere, cinstind memoria ostașilor căzuți în război. „Este un moment care a încheiat un capitol dureros al istoriei și a lăsat urme adânci în destinul a mii […] Articolul 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: Deputații au cinstit memoria ostașilor căzuți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
11:00
Curtea Constituțională a validat mandatul Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita # Realitatea.md
Curtea Constituțională (CC) a validat astăzi, 12 februarie, mandatul de deputată al Tatianei Rotari, după ce deputata PAS Anastasia Nichita și-a depus cererea de demisie. „Curtea a examinat propunerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida mandatul candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Rotari Tatiana. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională […] Articolul Curtea Constituțională a validat mandatul Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita apare prima dată în Realitatea.md.
