Interpol a anulat căutarea internațională a lui Vlad Filat. „Dreptatea își găsește întotdeauna locul”
Realitatea.md, 12 februarie 2026 18:00
Interpol a anulat, pe 15 ianuarie 2026, darea în căutare internațională a fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, emisă anterior de autoritățile franceze. Anunțul a fost făcut chiar de politician, care a atașat și documentul oficial. „Subsidiar, comunicăm că cetățeanul Filat Vladimir a fost anunțat în căutare internațională la data de 26.12.2025 la solicitarea […]
• • •
Acum 30 minute
18:00
Interpol a anulat căutarea internațională a lui Vlad Filat. „Dreptatea își găsește întotdeauna locul” # Realitatea.md
17:50
Igor Grosu a comentat scandalul de la Dereneu: „Acolo sunt niște ambiții tare departe de religie” # Realitatea.md
Igor Grosu a comentat situația din localitatea Dereneu, Călărași, acolo unde conflictul dintre reprezentanții celor două mitropolii ortodoxe a degenerat în intervenții ale forțelor de ordine. Astfel, speakerul Parlamentului este de părere că acest la baza acestui conflict stau niște „ambiții tare departe de religie". „Este o mare durere pentru creștinini și ortodocșii din Moldova. […]
Acum o oră
17:30
Sentință în procesul intentat de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Scuze publice și 450 de lei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a obținut câștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi. Potrivit Agora.md, hotărârea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice […]
17:30
Percheziții la sediile Comisiei Europene din Bruxelles, în ancheta vânzării de clădiri către statul belgian # Realitatea.md
Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la sediile Comisiei Europene de la Bruxelles, în cadrul unei anchete a Parchetului European (EPPO) privind posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare către statul belgian. Comisia Europeană a confirmat că este vizată de investigații legate de vânzarea a 23 de clădiri către statul belgian în 2024 și a […]
17:20
Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2027. Declarația a fost făcută astăzi, 12 februarie, de o purtătoare de cuvânt a acesteia. Precizarea vine după ce tabloidul Bild a relatat că Partidul Verde, aflat în opoziție, ar lua în calcul să o susțină pe Merkel drept candidată […]
Acum 2 ore
17:10
Un drum intens circulat din Shanghai, China, a fost înghițit de o surpare masivă a terenului, surprinsă de camerele de supraveghere. Porțiuni din carosabil și clădirile din apropiere s-au prăbușit, formând un crater mare. Orașul se confruntă cu riscuri de tasare a terenului din cauza solurilor aluvionare moi, extracției excesive a apei subterane, straturilor subțiri […]
17:00
Predicții în Parlament? Usatîi anunță când ar putea demisiona Guvernul și primul candidat la funcția de premier # Realitatea.md
Renato Usatîi a făcut predicții în Parlament despre eventuala demisie a actualului Guvern. Conform politicianului, membrii cabinetului de miniștri ar urma să plece din funcții până în luna mai. Inițial, parlamentarul s-a referit la raportul de 100 de zile al Guvernului. Ulterior, Usatîi a menționat că Munteanu ar urma să plece după 22 mai. „Eu […]
17:00
Compania Danone a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi specifice de formulă pentru sugari, ca măsură de precauție, în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității și a aplicării noilor niveluri prevăzute în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Potrivit ANSA, produsele vizate ar putea conține niveluri depășite ale bacteriei […]
16:40
Mai mulți bani pentru sportul de performanță: Federațiile sportive vor primi 91,5 milioane de lei # Realitatea.md
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia în 2026 de un buget total de 91,5 milioane de lei, cu aproximativ 5 milioane mai mult față de 2025. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat în baza criteriilor de finanțare a sportului de performanță, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2023, în funcție de rezultatele obținute în […]
Acum 4 ore
16:00
Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală # Realitatea.md
Fundația Orange Moldova lansează procesul de selecție a unei organizații non-guvernamentale (ONG), care va implementa programele de incluziune și educație digitală. În perioada 09 – 20 februarie 2026, organizațiile interesate, care respectă condițiile Regulamentului, sunt invitate să depună dosarul de participare. Programele vizează dezvoltarea competențelor digitale, promovarea învățării continue și formarea de abilități digitale pe […]
15:50
Zinaida Popa, acuzată că ar avea o mansardă nedeclarată în centrul Capitalei. Reacție: A aparținut părinților soțului # Realitatea.md
Zinaida Popa a fost acuzată că familia sa ar deține o mansardă în centrul Capitalei și că nu ar fi declarat-o. Informații despre imobil au apărut pe canalul de Telegram Telegraph Moldova, autorii menționând că locuința nu ar avea actele în regulă. Sursa citată mai notează că locatarilor din scară le-ar fi promis influență în […]
15:30
Green Energy Expo & Romenvirotec 2026: Ediție regională România – R. Moldova, cu proiecte reale și colaborare transfrontalieră # Realitatea.md
GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, platforma numărul 1 din România pentru tehnologii dedicate comunităților sustenabile, sprijină Republica Moldova în consolidarea expertizei strategice în domeniul mediului și energiei verzi, prin companiile expozante, tehnologiile prezentate și accesul la autorități locale și internaționale Orașul Viitorului demonstrat live, cu soluții funcționale și integrate pentru orașele din România Axă […]
15:20
Vladimir Plahotniuc a fost întrebat de jurnaliști cine este martorul sub acoperire din dosarul „furtul miliardului". Acesta a evitat un răspuns direct și le-a spus reporterilor să se adreseze procurorilor. „Întrebați procurorii, ei au declarat, nu?", a replicat Plahotniuc. Plahotniuc a fost escortat joi în fața instanței pentru că urma să facă declarații, însă din […]
15:10
VIDEO Prognoză sumbră: Până în 2040, numărul elevilor din Moldova ar putea scădea cu 30% # Realitatea.md
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în anul 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de […]
15:00
„Așteptați și o să vedeți", astfel a răspuns Vladimir Plahotniuc la întrebarea jurnaliștilor dacă va veni să facă declarații în dosarul „Kuliok". Declarația a fost făcută după ce, ieri, 11 februarie, acesta a fost așteptat la Curtea Supremă de Justiție pentru a fi audiat în același dosar. Plahotniuc nu s-a prezentat, invocând necesitatea de a […]
15:00
VIDEO Au ieșit la pescuit pe gheață, la +5 grade: Mai mulți pescari au fost surprinși pe lacul Ghidighici # Realitatea.md
Mai mulți pescari și-au pus astăzi, 12 februarie, viața în pericol, după ce au urcat pe lacul Ghidighici, în pofida faptului că termometrul indica +5 grade Celsius. Imaginile video au fost surprinse de Realitatea.md. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! În perioada 11-13 februarie curent, se atestă oscilații ale temperaturilor aerului, […]
15:00
Meteorologii au emis cod galben de ceață, avertizarea emisă azi și valabilă din ceastă seară, ora 20:00, până vineri, 13 februarie, ora 12:00. Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. Totodată, meteorologii avertizează că în râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de cm, iar […]
14:40
Procurorii și ofițerii CNA cercetează mai multe persoane din Chișinău pentru deposedarea unei companii de o navă maritimă, evaluată la 26 milioane de dolari. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente, implicate în gestionarea activității navei. „Printre acestea se regăsește și o persoană care desfășura activitate […]
14:30
Lista lui Plahotniuc: Judecătorii au admis audierea a încă trei martori solicitați de apărare # Realitatea.md
Completul de judecători care examinează dosarul "furtul miliardului", episodul Vlad Plahotniuc, a admis audierea a încă trei martori solicitați de apărarea lui Vlad Plahotniuc. Decizia a fost luată azi, 12 februarie, în cadrul ședinței la care a participat și inculpatul. Tot la această ședință, fostul lider democrat urma să facă declarații, dar a cerut să […]
14:20
Dan Perciun atenționează: Dacă consiliile raionale nu vor reorganiza școlile, va însemna abuz de putere și CNA # Realitatea.md
Dacă autoritățile raionale nu vor reorganiza școlile, ar putea intervenit chiar și Centrul Național Anticorupție (CNA). Declarația aparține ministrului Educației, Dan Perciun, care a precizat în plenul Parlamentului că asemenea acțiuni ar însemna abuz de putere. Ministrul Educației a precizată că în asemenea circumstanțe va exista lipsă de finanțare, conform newsmaker.md. De asemenea, școlile nu […]
Acum 6 ore
13:50
Cum renunță azerii la trecutul sovietic. Școlile ruse rămân, dar elevii au examenul limbii de stat la admitere # Realitatea.md
De la redobândirea independenței în 1991, Azerbaidjanul a implementat o serie de măsuri pentru a respinge moștenirea sa sovietică. Primii pași s-au referit la modificarea simbolurilor statului și ale toponimiei. Până în 2025, în Azerbaidjan nu a mai rămas vreun monument de pe vremea URSS. Comisia de Terminologie din această țară a impus restricții privind […]
13:30
Fără buletin nu ești apatrid, dar ai statut juridic nedeterminat. Guvernarea pregătește amendamente la legea cetățeniei # Realitatea.md
Autoritățile pregătesc amendamente la legea cetățeniei, după izbucnirea scandalului cu tânărul militar care s-a trezit apatrid, deoarece nu și-a perfectat buletin de identitate până la 18 ani. Conform unui răspuns transmis de Agenția Servicii Publice redacției Realitatea, cetățenii care nu au un acte de identitate până la majorat nu sunt considerați apatrizi, ci au „statut […]
13:30
Strigătul unui șofer la protestul de la ANTA: ”Investiții de 600.000 de euro și nu mai putem plăti creditele” # Realitatea.md
Unul dintre șoferii prezenți la protestul organizat de APOTA în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) a lansat un mesaj indignat, acuzând autoritățile că nu aplică legea în cazul unor operatori care ar activa ilegal de luni de zile. Bărbatul susține că există o hotărâre încă din 16 decembrie care nu ar fi fost pusă […]
13:20
Florile, la mare căutare înainte de 14 februarie. Buchetele ajung până la 2000 de lei # Realitatea.md
Tarabele cu flori din capitală sunt tot mai aglomerate în ajun de 14 februarie. Îndrăgostiții caută buchetul potrivit pentru a-și surprinde persoana iubită, iar comercianții spun că cererea a crescut vizibil în ultimele zile. Printre cele mai solicitate flori se numără lalelele, trandafirii și crizantemele. O lalea este vândută cu 25 de lei bucata, în […]
13:10
FOTO Bălți a trimis orașului înfrățit Hmelnițki ajutor umanitar: 5 generatoare și provizii # Realitatea.md
Primăria municipiului Bălți a trimis un ajutor umanitar către orașul înfrățit Hmelnițki din Ucraina, ca răspuns la solicitarea primarului local, care a semnalat probleme grave de alimentare cu energie electrică cauzate de bombardamentele repetate. „Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim de urgență cinci generatoare electrice, menite să asigure […]
13:00
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Oficialul a declarat că rolul delegației trebuie să treacă de la monitorizarea Acordului de Asociere la un parteneriat proactiv pentru securitate și reforme, transmite IPN. „Privesc acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. Istoria Europei se […]
12:50
Protest al transportatorilor la ANTA: acuzații de protejare a curselor ilegale și amenzi neaplicate # Realitatea.md
Protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), unde transportatorii afiliați Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) au acuzat instituția de inacțiune și tolerarea curselor ilegale de pasageri. Reprezentanții transportatorilor susțin că ANTA ar evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege unor operatori care ar activa ilegal, în detrimentul celor autorizați. „ANTA este […]
12:40
VOX POPULI: Ce cred moldovenii despre limitarea accesului copiilor la internet. Părerile sunt împărțite # Realitatea.md
Acces limitat sau supraveghere atentă? REALITATEA a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei dacă ar trebui restricționat accesul copiilor la internet și rețele sociale. O parte dintre respondenți consideră că este necesară stabilirea unor limite clare. „Cred că copiii ar trebui să aibă un termen, o oră, plus-minus", a spus o femeie. Altă persoană […]
12:40
S-au inspirat din filmele cu jafuri? Doi tineri, condamnați după ce au furat peste 50.000 de lei dintr-o bancă # Realitatea.md
Doi tineri, în vârstă de 19 și 18 ani, din Ucraina și Moldova, au fost condamnați la trei ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru jaf. La
12:30
Flashmob împotriva tarifelor la energie electrică și termică. MAN cere recalcularea facturilor # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!”, acțiune dedicată tarifelor la energie și impactului acestora asupra populației și mediului de afaceri. Sub sloganul „Nu pentru asta au votat oamenii!”, reprezentanții formațiunii au declarat că nivelul actual al tarifelor la energia […] Articolul Flashmob împotriva tarifelor la energie electrică și termică. MAN cere recalcularea facturilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:10
Usatîi anunță o donație pentru deputați: 100 de cărți ale lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea statului Singapore # Realitatea.md
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că, în contextul apropierii Zilei Lecturii, a comandat pentru toți deputații câte un exemplar al cărții scrise de Lee Kuan Yew „From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000” („Din lumea a treia în lumea întâi: Povestea Singaporelui (1965–2000)”. Publicația este disponibilă în limbile română și […] Articolul Usatîi anunță o donație pentru deputați: 100 de cărți ale lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea statului Singapore apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în Uniunea Europeană a cărnii proaspete și procesate de pasăre. Potrivit ANSA, la 6 februarie 2026, CE a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care au fost aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, referitoare la lista țărilor […] Articolul Moldova, autorizată de UE pentru exportul cărnii de pasăre proaspete și procesate apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Schimb de replici în Parament: PSRM cere audierea premierului la 100 de zile! Gherman: ”Este o tradiție veche” # Realitatea.md
Schimb de replici în plenul Parlamentului între președintele PSRM, Igor Dodon, și vicepreședinta Legislativului, deputata PAS Doina Gherman, pe tema audierii premierului Alexandru Munteanu la 100 de zile de la învestire. Igor Dodon a anunțat inițiativa opoziției de a-l invita pe prim-ministru în plen pentru a prezenta rezultatele activității Guvernului în primele trei luni de […] Articolul Schimb de replici în Parament: PSRM cere audierea premierului la 100 de zile! Gherman: ”Este o tradiție veche” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Trump la Consiliul Păcii: „Încă nu e clar care ar fi rolul participării” # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, nu a luat încă o decizie finală privind participarea la reuniunea „Consiliului pentru Pace”, care urmează să aibă loc pe 19 februarie, la Washington. Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, citate de Antena 3 CNN, șeful statului ar fi analizat inițial posibilitatea de a participa, însă în prezent „balanța înclină spre […] Articolul Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Trump la Consiliul Păcii: „Încă nu e clar care ar fi rolul participării” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: Deputații au cinstit memoria ostașilor căzuți # Realitatea.md
La 15 februarie se împlinesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, deputații au ținut un minut de reculegere, cinstind memoria ostașilor căzuți în război. „Este un moment care a încheiat un capitol dureros al istoriei și a lăsat urme adânci în destinul a mii […] Articolul 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: Deputații au cinstit memoria ostașilor căzuți apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Curtea Constituțională a validat mandatul Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita # Realitatea.md
Curtea Constituțională (CC) a validat astăzi, 12 februarie, mandatul de deputată al Tatianei Rotari, după ce deputata PAS Anastasia Nichita și-a depus cererea de demisie. „Curtea a examinat propunerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida mandatul candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Rotari Tatiana. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională […] Articolul Curtea Constituțională a validat mandatul Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Audieri în Parlament pe tema drogurilor: Ministra de Interne va veni să dea explicații # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament cu privire la situația traficului de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa de a o invita la audieri aparține deputaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Propunerea a fost susținută de majoritatea parlamentară PAS, dar și de celelalte fracțiuni din opoziție. În cadrul […] Articolul Audieri în Parlament pe tema drogurilor: Ministra de Interne va veni să dea explicații apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
MAN condamnă practica de includere a proiectelor în ultimul moment pe ordinea de zi a Parlamentului # Realitatea.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă practica introducerii proiectelor de lege cu puțin timp înaintea ședințelor plenare ale Legislativului, calificând-o drept abuzivă și netransparentă. Potrivit formațiunii, un proiect de modificare a Legii avocaturii a fost inclus pe ordinea de zi și făcut public în ultimul moment, fără consultări și fără respectarea procedurilor legislative. Reprezentanții MAN susțin […] Articolul MAN condamnă practica de includere a proiectelor în ultimul moment pe ordinea de zi a Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Profit ilegal de 230.000 lei din organizarea migrației ilegale a ucrainenilor: 5 persoane, trimise în judecată # Realitatea.md
Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă spre Uniunea Europeană, prin Republica Moldova. Potrivit PCCOCS, începuturile acestei scheme infracționale datează din 2022, perioadă în care majoritatea plăților erau efectuate în valută tradițională. În anul 2023, schema a luat amploare, cu achitări preponderent […] Articolul Profit ilegal de 230.000 lei din organizarea migrației ilegale a ucrainenilor: 5 persoane, trimise în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Căldura, mai ieftină la Chișinău și mai scumpă la Bălți. ANRE a aprobat noile tarife # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și o ajustare în creștere pentru municipiul Bălți. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful la energia termică va scădea la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal în prezent sau cu 19,5% mai puțin. Reducerea este […] Articolul Căldura, mai ieftină la Chișinău și mai scumpă la Bălți. ANRE a aprobat noile tarife apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
S-a trezit cu CNA la ușă! Un bărbat din Chișinău, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în această dimineață, 12 februarie, de ofițerii CNA, fiind bănuit că ar fi acționat în complicitate cu o persoană originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție, într-un dosar ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. „Potrivit datelor preliminare ale anchetei, bănuitul ar fi fost […] Articolul S-a trezit cu CNA la ușă! Un bărbat din Chișinău, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
10:10
FOTO Musafir neobișnuit la Cimișlia: O lebădă rătăcită a fost găsită într-o gospodărie # Realitatea.md
O lebădă rătăcită a fost surprinsă într-o gospodărie din orașul Cimișlia. Stăpânul a îngrijit-o, apoi a alertat inspectorii de mediu. Ajunși la fața locului, aceștia au evaluat starea de sănătate a păsării, care a fost dusă la Grădina Zoologică „Zoo Mira” din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, iar ulterior urmează să fie eliberată în siguranță în […] Articolul FOTO Musafir neobișnuit la Cimișlia: O lebădă rătăcită a fost găsită într-o gospodărie apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Legislativul se întrunește astăzi în ședință plenară. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi # Realitatea.md
Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Pe agenda ședinței figurează mai multe proiecte de lege, printre care inițiativa privind medierea și statutul mediatorului, precum și un proiect ce vizează modificarea unor acte normative pentru prevenirea și combaterea exploatării și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor. De asemenea, urmează a fi examinat […] Articolul Legislativul se întrunește astăzi în ședință plenară. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv până pe 27 februarie # Realitatea.md
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins cererea lui Balan de contestare a măsurii de arest preventiv, prelungindu-l până pe 27 februarie, transmite Radiomoldova.md. Alexandru Bălan, care deține dublă cetățenie […] Articolul Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv până pe 27 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Printre liderii europeni care se vor reuni la eveniment se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanes Nauseda, președinta Băncii Europene de Investiții Nadia Calvino, președinta […] Articolul Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la München pe 13–14 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
FOTO Bomboane cu „fructe” doar pe ambalaj: ANSA a reținut la frontieră aproape 6 tone # Realitatea.md
Un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, etichetate necorespunzător, a fost reținut de ANSA la frontiera Leușeni. În urma verificărilor, s-a constat că, deși ambalajul ilustrat fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără conținut real de fructe. „Lotul neconform nu va ajunge pe piața Republicii […] Articolul FOTO Bomboane cu „fructe” doar pe ambalaj: ANSA a reținut la frontieră aproape 6 tone apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Creștinii ortodocși care urmează calendarul stil vechi îi sărbătoresc joi, 12 februarie, pe Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, cunoscuți drept Sfinții Trei Ierarhi. Ei sunt considerați cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii, marcând prin viața și opera lor istoria creștinismului. Cei trei sfinți au contribuit la formularea și […] Articolul Creștinii ortodocși îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris # Realitatea.md
Philip Morris Moldova este una dintre companiile care au reușit să își construiască performanța investind constant în oameni. Distinsă pentru a cincea oară cu titlul de Angajator de Top și prezentă de 30 de ani pe piața din Republica Moldova, compania demonstrează că dezvoltarea sustenabilă începe cu echipe motivate, oportunități reale de creștere și o […] Articolul VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Universul pare să comunice mai clar ca niciodată, oferindu-ți lecții subtile, provocări și mesaje menite să te apropie mai mult de tine însăți. Chiar dacă unele situații pot părea tensionate sau neașteptate, ele au scopul de a te ajuta să crești. Energiile zilei sunt intense, dar constructive. Este un moment potrivit pentru reflecție, luarea deciziilor […] Articolul Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Mari probleme în familie pentru o zodie apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Alexandru Trubca, deputat PAS, comentează scandalul de la Dereneu: Probabil cineva de la Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator # Realitatea.md
Deputatul PAS Alexandru Trubca a comentat scandalul izbucnit la Dereneu, subliniind că toate părțile implicate trebuie să respecte legea, iar autoritățile ar putea interveni pentru medierea situației. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. „În primul rând, noi îndemnăm toți participanții la această situație să respecte legea. Este o decizie […] Articolul Alexandru Trubca, deputat PAS, comentează scandalul de la Dereneu: Probabil cineva de la Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator apare prima dată în Realitatea.md.
