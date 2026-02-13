Euro scade, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar afișat de BNM pentru weekend

15:00

Mai mulți transportatori care operează curse spre localitățile din nordul Moldovei au protestat astăzi pe Aleea Gării. Aceștia se arată nemulțumiți de faptul că Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) nu ia măsuri împotriva transportului ilegal, fapt ce le-ar afecta activitatea. Instituția respinge acuzațiile și anunță că nu va permite ca ANTA să fie „folosită ca bâtă pentru un operator împotriva altuia”.