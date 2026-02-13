Euro scade, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar afișat de BNM pentru weekend
UNIMEDIA, 13 februarie 2026 08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 15 minute
08:10
Poliția Republicii Moldova informează șoferii că, la această oră, se circulă în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este redusă semnificativ.
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:50
Sute de mii de BMW-uri din întreaga lume, rechemate la service din cauza unei defecțiuni: Ce modele sunt afectate # UNIMEDIA
Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, scrie digi24.ro.
07:30
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat mortal cu arma are 18 ani și s-ar fi sinucis după ce a lăsat un bilet de adio: Ce a scris # UNIMEDIA
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat pe data de 12 februarie în timpul serviciului la post, s-ar fi sinucis, scrie pulsmedia. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio.
Acum 2 ore
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteo stabile, fără variații semnificative, cu cer predominant acoperit.
07:10
Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună reluarea dialogului cu Putin: „Nu este o chestiune de zile” # UNIMEDIA
Preşedintele francez Emmanuel Macron spune că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între liderii europeni, scrie digi24.ro.
Acum 12 ore
22:30
Facturile care au speriat moldovenii. Ministerul Energiei susține că chitanțele distribuite pe rețele sunt „false”: Cifrele mari au fost provocate de consumul mărit # UNIMEDIA
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu precizări după ce pe rețelele sociale au apărut facturi la energie cu sume exagerate, care au stârnit panică în rândul cetățenilor. Oficialii susțin că chitanțele distribuite sunt „false” și explică că valorile mari sunt cauzate de consumul mărit, în special din cauza temperaturilor scăzute din ultima perioadă.
22:10
Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vederea: Gărzile sale, în stare gravă # UNIMEDIA
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat aproape trei săptămâni după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere, scrie adevărul.ro.
22:00
Întrebat câți ani îi acordă Guvernului său, prim-ministrul Alexandru Munteanu a răspuns că mandatul e stabilit de Parlament, pentru patru ani. Totodată, premierul a declarat că va continua activitatea doar dacă Executivul va fi considerat eficient. „Dacă Legislativul va decide că suntem buni, vom continua lucrul”, a precizat oficialul în cadrul emisiunii „Bună seara”, de la Moldova 1.
21:40
Statele Unite confirmă retragerea forţelor americane de la baza al-Tanf din Siria. Forţele siriene au preluat controlul # UNIMEDIA
Statele Unite au confirmat joi, 12 februarie, că şi-au retras forţele de la baza militară al-Tanf din sud-estul Siriei, lăsând armata siriană să preia controlul ei, transmite AFP, citat adevarul.ro.
21:20
Caz rar la maternitatea din Soroca: Un bebeluș de peste 5 kg, adus pe lume pe cale naturală # UNIMEDIA
Caz rar la maternitatea din Soroca: un băiețel cu greutatea impresionantă de 5.025 de grame s-a născut astăzi, 12 februarie 2026, la ora 09:22, prin naștere naturală, transmite observatorul.md.
21:00
Kievul ironizează Budapesta, după un atac al Rusiei asupra conductei ce transportă țiței rusesc: „Să se adreseze „prietenilor” lor de la Moscova” # UNIMEDIA
Atacul rus de luna trecută asupra ramurii ucrainene a conductei de petrol Drujba, construită de sovietici, a oprit tranzitul petrolului rusesc către Europa de Est, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
20:40
Moldova și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor: Slovacia, Kazakhstan și Insulele Feroe, în luptă cu tricolorii pentru Liga B # UNIMEDIA
Naționala Moldovei va evolua în sezonul 2026/27 al Ligii Națiunilor în Grupa C3, a 3-a ligă valorică a competiției, alături de reprezentativele similare din Kazakhstan, Slovacia și Insulele Feroe. Tragerea la sorți a avut loc joi, 12 februarie, de la ora 19:00, la Bruxelles. Moldova se poate califica direct în Liga B dacă va câștiga grupa sau dacă se va clasa pe locul 2, iar apoi va câștiga barajul cu ultima clasată din una dintre grupele Ligii B.
20:10
Un lider politic rus acuză Kremlinul de sabotaj informațional din cauza restricționării Telegram și îi numește „ticăloși” pe inițiatori # UNIMEDIA
Nemulțumirile față de încetinirea și blocarea aplicației Telegram iau amploare în Rusia. Pe 11 februarie, liderul partidului Rusia Justă, Serghei Mironov, s-a alăturat criticilor și a acuzat autoritățile de la Kremlin de sabotaj informațional, o strategie despre care spune că este promovată cu aprobarea președintelui Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
19:40
(video) „Ce urmează să faceți? - Ne vom întâlni cu Episcopul!” Omenii din Dereneu, lăsați să intre în biserică: „Rugăm Poliția să nu ne intimideze” # UNIMEDIA
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă, însă situația pare să se fi mai detensionat după ce cordonul de poliție din jurul bisericii a fost „slăbit”, iar oamenii au fost lăsați să intre în lăcașul de cult.
Acum 24 ore
19:20
Ultima oră! Un militar al Armatei Naționale s-a împușcat mortal, în timpul serviciului la post # UNIMEDIA
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post.
18:50
Compania Danone anunță retragerea și rechemarea unor loturi de formulă de lapte pentru sugari Nutrilon Premium, ca măsură de precauție, din cauza unui posibil nivel depășit al bacteriei Bacillus Cereus.
18:30
(video) Ședința Parlamentului: Legea avocaturii, reexaminată, comuniștii au cerut explicații în scris pe cazul de la Dereneu, iar proiectul pentru modificarea Codului Educației, adoptat # UNIMEDIA
Deputații au examinat mai multe proiecte de lege astăzi, 12 februarie, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți întreaga ședință, doar pe UNIMEDIA.
18:30
Incident suspect în Parlamentul ucrainean: Zeci de deputați, afectați de o posibilă toxiinfecție alimentară # UNIMEDIA
Situație fără precedent în Radă (parlamentul ucrainean). Mai mulți deputați ar fi ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat verificări pentru a stabili cauza exactă a incidentului, scrie adevarul.ro.
18:10
(foto) Jocurile Olimpice de iarnă: Elisaveta Hlusovici, biatlonista care reprezintă Moldova în Italia, s-a clasat pe locul 104. Cine a devenit campioană # UNIMEDIA
Biatlonista Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba schi fond 10 km. Campioanǎ olimpicǎ a devenit suedeza Frida Karlsson (22:49.2).
18:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Nicolai Mîndra, secretarul de stat al MIDR, la tribună: „Suntem pregătiți și mobilizați pentru a interveni în orice situație” # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
18:00
Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere: Gărzile sale, în stare gravă # UNIMEDIA
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat aproape trei săptămâni după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere, scrie adevărul.ro.
17:50
Provoacă dependenţă reţelele de socializare? Răspunsul şefului Instagram, într-un proces istoric # UNIMEDIA
Adam Mosseri a depus mărturie într-un proces istoric din Los Angeles - în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de prejudicii - intentat de o femeie care a petrecut 16 ore pe zi pe aplicație, scrie presa română.
17:50
Ultima oră! Filat, scos de sub căutare internațională de Interpol: „Dreptatea își găsește întotdeauna locul” # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat anunță că a fscos de sub căutare internațională de Interpol. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a scris acesta pe rețele.
17:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Se reorganizează SHS și se crează o structură nouă la Mediu. Proiectul, votat de 60 de deputați # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
17:40
(doc) Verdict în dosarul deschis de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Consăteanca președintei a pierdut cauza în prima instanță # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice, să dezmintă informațiile considerate defăimătoare și să achite 450 de lei, în urma procesului privind apărarea onoarei și demnității intentat de președinta Maia Sandu.
17:40
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # UNIMEDIA
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război, cască ce i-a adus în cele din urmă expulzarea din competiție, scriu Kyiv Post și Reuters, citată de hotnews.ro.
17:30
Verdict în dosarul deschis de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Consăteanca președintei a pierdut cauza în prima instanță # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice, să dezmintă informațiile considerate defăimătoare și să achite 450 de lei, în urma procesului privind apărarea onoarei și demnității intentat de președinta Maia Sandu, scrie SPPOT.
17:10
(video) Ședința CSP: Raportul de evaluare a unui procuror a fost respins, iar o contestație depusă în cazul ex-procuroarei Veronica Dragalin, amânată # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 12 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte, printre care și raportul Inspecției procurorilor aferent cererii privind apărarea reputației profesionale, formulată de procurorul Vasile Plevan.
17:10
(live/update) Parlamentul, în ședință. Se reorganizează SHS și se crează o structură nouă la Mediu. Stefanco: „Legea nu va funcționa ca o bâtă pentru agenții economici? # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
17:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Se reorganizează Serviciul Hidrometeorologic și se crează o structură nouă la Mediu # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
17:00
Dulciuri cu fructe doar pe etichetă: ANSA a reținut circa 6 tone de bomboane care urmau să ajunge pe rafturile din magazine # UNIMEDIA
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună.
16:30
(live/update) Parlamentul, în ședință. Codul Educației, votat doar de deputații PAS. Usatîi către Perciun: Ați făcut „obkatka” pentru funcția de premier # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
16:30
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima” # UNIMEDIA
Tânăra aflată în centrul controversei de la premiera filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz” îl apără pe Mihai Bendeac și susține că gestul care a stârnit reacții aprinse în online a fost inițiat de ea. De asemenea, Alice a precizat că a fost vorba despre un gest fără nicio conotație nepotrivită, scrie libertatea.ro.
16:30
(stop cadru) Igor Grosu, după ce unii deputați au părăsit sala de ședință: „Și-au luat o pauză gastronomică” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut o remarcă ironică în timpul ședinței plenare de astăzi, după ce a observat lipsa unor deputați din sală. „Unii colegi și-au lat o pauză gastronomică”, a spus speakerul.
16:20
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
16:20
Viktor Orban, mesaj pentru Volodimir Zelenski privind aderarea Ucrainei la UE: Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o postare pe reţeaua X, că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate”, relatează MTI, potrivit digi24.ro.
16:10
(video) Ce spune Plahotniuc despre „martorul secret” al procurorilor, infiltrat în anturajul acestuia # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, cine crede că este așa-numitul „martor infiltrat” al procurorilor, despre care se afirmă că ar cunoaște în detaliu întreaga sa activitate.
16:00
(video) Dan Perciun dă asigurări în Parlament: Taxele la Universitatea din Cahul nu vor crește după absorbția de către UTM # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, a dat asigurări de la tribuna Parlamentului că, după absorbția universității de la Cahul de către Universitatea Tehnică din Moldova, taxele pentru studii nu vor crește. Autoritățile promit suplimentarea locurilor bugetare și aplicarea unor taxe diferențiate pentru a evita orice impact financiar asupra studenților.
16:00
Blocada impusă de ANSA importurilor de carne de pui din Ucraina, considerată „artificială” de către producători, ar putea conduce la un „deficit acut și la o explozie a prețurilor” # UNIMEDIA
Asociația „Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina” a solicitat autorităților ucrainene inițierea unor negocieri cu Republica Moldova pentru deblocarea situației de pe piața cărnii de pui. Blocarea importurilor, considerată de producătorii ucraineni drept o măsură artificială, riscă să conducă la un deficit de carne de aproximativ 10 mii de tone și la o creștere a prețurilor la carnea de pui de import de circa 2,5 ori, cauzată de pierderea surselor accesibile din Ucraina. UNIMEDIA va reveni cu poziția ANSA.
15:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Deputații, cu luări de cuvânt pe Codul Educației. Chicu: Dacă Bostan e așa „superman”, să-l mutăm ca pe Bolea de la Agricultură, în altă parte # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
15:40
Un bărbat în vârstă de 57 de ani din regiunea italiană Puglia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur, declanșând o operațiune contra-cronometru de scotocire a unor cantități uriașe de deșeuri, scrie adevărul.ro.
15:40
(stop cadru) Potîrniche: „Un coleg și-a permis să-și fluture crenvurștile și să închidă gura unei femei” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, a ținut o lecție de morală unui parlamentar în cadrul ședinței Legislativului de astăzi. „Un coleg și-a permis să-și fluture crenvurștile lui și să închidă gura unei femei, ceea ce nu ar trebui să se întâmple”, a declarat acesta.
15:30
(video) „Plătește tu” a ajuns și în fața Parlamentului. MAN, un nou flashmob împotriva „tarifelor și facturilor sufocante”: PAS nu înțelege realitatea și stă baricadat în turnurile de fildeș # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat, în fața Parlamentului Republicii Moldova, un flashmob în cadrul campaniei „Plătește tu!”, acțiune dedicată problemei tarifelor la energie și consecințelor acestora asupra cetățenilor și mediului de afaceri.
15:20
15:10
(live/update) Parlamentul, în ședință. Deputații, cu luări de cuvânt pe Codul Educației. Grosu: Unii și-au luat pauză... gastronomică, trapeza # UNIMEDIA
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
15:10
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia # UNIMEDIA
Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării unui conflict militar cu forțele ruse în această regiune, care a avut loc în decembrie 2025, scrie digi24.ro.
15:10
(video) „Dacă nu citești Vasea, ce să-ți fac?”. Costiuc a cerut explicații și audierea premierului, pe fabrica de armament: Explicațiile PAS # UNIMEDIA
Subiectul unei posibile investiții într-o fabrică de armament din Republica Moldova a stârnit un nou schimb de replici la ședința de astăzi a Parlamentului. Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a cerut audierea prim-ministrului și a invocat necesitatea unor explicații privind această investiție. „Ce să faci atunci când nu pui mâna și nu citești ca să înțelegi niște lucruri?”, i-a replicat președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.
15:00
(video) Protest în fața ANTA: Transportatorii cer dreptate și denunță protecție pentru rute ilegale. Instituția statului respinge acuzațiile # UNIMEDIA
Mai mulți transportatori care operează curse spre localitățile din nordul Moldovei au protestat astăzi pe Aleea Gării. Aceștia se arată nemulțumiți de faptul că Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) nu ia măsuri împotriva transportului ilegal, fapt ce le-ar afecta activitatea. Instituția respinge acuzațiile și anunță că nu va permite ca ANTA să fie „folosită ca bâtă pentru un operator împotriva altuia”.
14:30
(video) „Avem o Zaharova de Moldova”. Costiuc, comparat cu purtătoarea de cuvânt a MAE rus, pe fundalul scandalului cu fabrica de arme. Grosu: Ea poate să-și ia liber de la a mai teroriza RM # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost comparat cu purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova și vin pe fundalul zvonurilor apărute în spațiul public privind posibila construcție a unei fabrici de armament în Republica Moldova.
