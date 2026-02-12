Ultima oră! Un militar al Armatei Naționale s-a împușcat mortal, în timpul serviciului la post
UNIMEDIA, 12 februarie 2026 19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post.
Compania Danone anunță retragerea și rechemarea unor loturi de formulă de lapte pentru sugari Nutrilon Premium, ca măsură de precauție, din cauza unui posibil nivel depășit al bacteriei Bacillus Cereus.
(video) Ședința Parlamentului: Legea avocaturii, reexaminată, comuniștii au cerut explicații în scris pe cazul de la Dereneu, iar proiectul pentru modificarea Codului Educației, adoptat # UNIMEDIA
Deputații au examinat mai multe proiecte de lege astăzi, 12 februarie, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți întreaga ședință, doar pe UNIMEDIA.
Incident suspect în Parlamentul ucrainean: Zeci de deputați, afectați de o posibilă toxiinfecție alimentară # UNIMEDIA
Situație fără precedent în Radă (parlamentul ucrainean). Mai mulți deputați ar fi ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat verificări pentru a stabili cauza exactă a incidentului, scrie adevarul.ro.
(foto) Jocurile Olimpice de iarnă: Elisaveta Hlusovici, biatlonista care reprezintă Moldova în Italia, s-a clasat pe locul 104. Cine a devenit campioană # UNIMEDIA
Biatlonista Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba schi fond 10 km. Campioanǎ olimpicǎ a devenit suedeza Frida Karlsson (22:49.2).
Parlamentul, în ședință. Nicolai Mîndra, secretarul de stat al MIDR, la tribună: „Suntem pregătiți și mobilizați pentru a interveni în orice situație"
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere: Gărzile sale, în stare gravă # UNIMEDIA
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat aproape trei săptămâni după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere, scrie adevărul.ro.
Provoacă dependenţă reţelele de socializare? Răspunsul şefului Instagram, într-un proces istoric # UNIMEDIA
Adam Mosseri a depus mărturie într-un proces istoric din Los Angeles - în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de prejudicii - intentat de o femeie care a petrecut 16 ore pe zi pe aplicație, scrie presa română.
Ultima oră! Filat, scos de sub căutare internațională de Interpol: „Dreptatea își găsește întotdeauna locul” # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat anunță că a fscos de sub căutare internațională de Interpol. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a scris acesta pe rețele.
Parlamentul, în ședință. Se reorganizează SHS și se crează o structură nouă la Mediu. Proiectul, votat de 60 de deputați
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
(doc) Verdict în dosarul deschis de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Consăteanca președintei a pierdut cauza în prima instanță # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte scuze publice, să dezmintă informațiile considerate defăimătoare și să achite 450 de lei, în urma procesului privind apărarea onoarei și demnității intentat de președinta Maia Sandu.
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # UNIMEDIA
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război, cască ce i-a adus în cele din urmă expulzarea din competiție, scriu Kyiv Post și Reuters, citată de hotnews.ro.
(video) Ședința CSP: Raportul de evaluare a unui procuror a fost respins, iar o contestație depusă în cazul ex-procuroarei Veronica Dragalin, amânată # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 12 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte, printre care și raportul Inspecției procurorilor aferent cererii privind apărarea reputației profesionale, formulată de procurorul Vasile Plevan.
Parlamentul, în ședință. Se reorganizează SHS și se crează o structură nouă la Mediu. Stefanco: „Legea nu va funcționa ca o bâtă pentru agenții economici?
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Parlamentul, în ședință. Se reorganizează Serviciul Hidrometeorologic și se crează o structură nouă la Mediu
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Dulciuri cu fructe doar pe etichetă: ANSA a reținut circa 6 tone de bomboane care urmau să ajunge pe rafturile din magazine # UNIMEDIA
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună.
Parlamentul, în ședință. Codul Educației, votat doar de deputații PAS. Usatîi către Perciun: Ați făcut „obkatka" pentru funcția de premier
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima” # UNIMEDIA
Tânăra aflată în centrul controversei de la premiera filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz” îl apără pe Mihai Bendeac și susține că gestul care a stârnit reacții aprinse în online a fost inițiat de ea. De asemenea, Alice a precizat că a fost vorba despre un gest fără nicio conotație nepotrivită, scrie libertatea.ro.
(stop cadru) Igor Grosu, după ce unii deputați au părăsit sala de ședință: „Și-au luat o pauză gastronomică” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut o remarcă ironică în timpul ședinței plenare de astăzi, după ce a observat lipsa unor deputați din sală. „Unii colegi și-au lat o pauză gastronomică”, a spus speakerul.
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Viktor Orban, mesaj pentru Volodimir Zelenski privind aderarea Ucrainei la UE: Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o postare pe reţeaua X, că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate”, relatează MTI, potrivit digi24.ro.
(video) Ce spune Plahotniuc despre „martorul secret” al procurorilor, infiltrat în anturajul acestuia # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, cine crede că este așa-numitul „martor infiltrat” al procurorilor, despre care se afirmă că ar cunoaște în detaliu întreaga sa activitate.
(video) Dan Perciun dă asigurări în Parlament: Taxele la Universitatea din Cahul nu vor crește după absorbția de către UTM # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, a dat asigurări de la tribuna Parlamentului că, după absorbția universității de la Cahul de către Universitatea Tehnică din Moldova, taxele pentru studii nu vor crește. Autoritățile promit suplimentarea locurilor bugetare și aplicarea unor taxe diferențiate pentru a evita orice impact financiar asupra studenților.
Blocada impusă de ANSA importurilor de carne de pui din Ucraina, considerată „artificială” de către producători, ar putea conduce la un „deficit acut și la o explozie a prețurilor” # UNIMEDIA
Asociația „Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina” a solicitat autorităților ucrainene inițierea unor negocieri cu Republica Moldova pentru deblocarea situației de pe piața cărnii de pui. Blocarea importurilor, considerată de producătorii ucraineni drept o măsură artificială, riscă să conducă la un deficit de carne de aproximativ 10 mii de tone și la o creștere a prețurilor la carnea de pui de import de circa 2,5 ori, cauzată de pierderea surselor accesibile din Ucraina. UNIMEDIA va reveni cu poziția ANSA.
Parlamentul, în ședință. Deputații, cu luări de cuvânt pe Codul Educației. Chicu: Dacă Bostan e așa „superman", să-l mutăm ca pe Bolea de la Agricultură, în altă parte
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Un bărbat în vârstă de 57 de ani din regiunea italiană Puglia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur, declanșând o operațiune contra-cronometru de scotocire a unor cantități uriașe de deșeuri, scrie adevărul.ro.
(stop cadru) Potîrniche: „Un coleg și-a permis să-și fluture crenvurștile și să închidă gura unei femei” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, a ținut o lecție de morală unui parlamentar în cadrul ședinței Legislativului de astăzi. „Un coleg și-a permis să-și fluture crenvurștile lui și să închidă gura unei femei, ceea ce nu ar trebui să se întâmple”, a declarat acesta.
(video) „Plătește tu” a ajuns și în fața Parlamentului. MAN, un nou flashmob împotriva „tarifelor și facturilor sufocante”: PAS nu înțelege realitatea și stă baricadat în turnurile de fildeș # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat, în fața Parlamentului Republicii Moldova, un flashmob în cadrul campaniei „Plătește tu!”, acțiune dedicată problemei tarifelor la energie și consecințelor acestora asupra cetățenilor și mediului de afaceri.
Pentru orice antreprenor, accesul la finanțare înseamnă bani, stabilitate și capacitatea de a lua decizii fără presiuni inutile. Iar atunci când costurile sunt clare și predictibile, afacerea poate merge mai departe cu încredere. Pornind de la aceste necesități reale, Victoriabank lansează campania „Impuls IMM”, o ofertă de finanțare destinată întreprinderilor mici și mijlocii care caută soluții pentru dezvoltarea afacerii și mai puțini bani pierduți pe dobânzi și comisioane.
Parlamentul, în ședință. Deputații, cu luări de cuvânt pe Codul Educației. Grosu: Unii și-au luat pauză... gastronomică, trapeza
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia # UNIMEDIA
Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării unui conflict militar cu forțele ruse în această regiune, care a avut loc în decembrie 2025, scrie digi24.ro.
(video) „Dacă nu citești Vasea, ce să-ți fac?”. Costiuc a cerut explicații și audierea premierului, pe fabrica de armament: Explicațiile PAS # UNIMEDIA
Subiectul unei posibile investiții într-o fabrică de armament din Republica Moldova a stârnit un nou schimb de replici la ședința de astăzi a Parlamentului. Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a cerut audierea prim-ministrului și a invocat necesitatea unor explicații privind această investiție. „Ce să faci atunci când nu pui mâna și nu citești ca să înțelegi niște lucruri?”, i-a replicat președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.
(video) Protest în fața ANTA: Transportatorii cer dreptate și denunță protecție pentru rute ilegale. Instituția statului respinge acuzațiile # UNIMEDIA
Mai mulți transportatori care operează curse spre localitățile din nordul Moldovei au protestat astăzi pe Aleea Gării. Aceștia se arată nemulțumiți de faptul că Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) nu ia măsuri împotriva transportului ilegal, fapt ce le-ar afecta activitatea. Instituția respinge acuzațiile și anunță că nu va permite ca ANTA să fie „folosită ca bâtă pentru un operator împotriva altuia”.
(video) „Avem o Zaharova de Moldova”. Costiuc, comparat cu purtătoarea de cuvânt a MAE rus, pe fundalul scandalului cu fabrica de arme. Grosu: Ea poate să-și ia liber de la a mai teroriza RM # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost comparat cu purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova și vin pe fundalul zvonurilor apărute în spațiul public privind posibila construcție a unei fabrici de armament în Republica Moldova.
(video) „Circ fără pâine”. Igor Dodon, după ce Plahotniuc nu a venit să depună mărturii pe cauza „Kuliok”: Vor să umple cu falsuri un dosar gol, inclusiv cu „declarații bombă” ale foștilor democrați # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat situația dosarului „Kuliok”, în care are statut de inculpat, inclusiv faptul că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat să depună mărturii în instanță.
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării: Vizibilitatea va fi de cel mult 200 de metri # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață în Republica Moldova, valabil începând cu 12 februarie, ora 20:00, până pe 13 februarie, ora 12:00.
Un bărbat din capitală, șantajat de un deținut care s-a dat drept „domnișoară de companie”: Individul i-a cerut poze intime, apoi a început să stoarcă bani # UNIMEDIA
Un deținut din penitenciarul nr. 4 Cricova va ispăși încă 9 ani închisoare pentru un șantaj intim, comis împotriva unui chișinăuian căsătorit.
(video) Plahotniuc nu a făcut declarații în instanță, astăzi, pe furtul miliardului: Acesta „ar avea viroză” # UNIMEDIA
Ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, care trebuia să depună mărturii, astăzi, 12 februarie, în dosarul privind furtul miliardului, nu va fi audiat. Fostul deputat susține că ar fi luat o viroză. Avocații acestuia vor trebui să prezinte un certificat medical care să dovedească acest lucru.
Parlamentul, în ședință. Perciun: Al treilea mandat de rector este o excepție. Subiectul se politizează. Și noi l-am fi folosit, dacă eram în opoziție
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Kim Jong-un, la un pas să-și desemneze fiica drept succesoare. Indicii că tânăra are deja un rol în decizii # UNIMEDIA
Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare să facă pași pentru a consolida poziția fiicei sale drept succesoare, existând chiar și indicii că aceasta începe să aibă un cuvânt de spus în chestiuni de politică, au declarat joi parlamentari sud-coreeni, citând un briefing al serviciilor de informații, scrie adevărul.ro.
(video) Plahotniuc, adus la ședință pentru a depune mărturii pe furtul miliardului. Momentul în care ex-liderul PDM este escortat din mașina Poliției # UNIMEDIA
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost adus la ședința de astăzi, 12 februarie, pentru a depune mărturii pe furtul miliardului. Imaginile publicate de protv surprind momentul în care ex-deputatul este escortat din mașina Poliției.
Cum vrea Putin să crească natalitatea și să promoveze „valorile tradiţionale” în Rusia: Planul anunțat de liderul rus # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un nou pachet de măsuri pentru promovarea „valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii, pe fondul crizei demografice profunde a ţării. Anunţul a fost făcut în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Stat rus pentru politică demografică şi familială, scrie digi24.ro.
Când vorbim despre imobiliare, nu contează doar metrii pătrați sau planurile etajelor — contează logica orașului, direcția dezvoltării sale și capacitatea proiectului de a fi nu doar o locuință, ci un activ. Nixon este o concepție de viață gândită în detaliu din perspectiva confortului, arhitecturii, infrastructurii și valorii pe termen lung.
(video) Tatiana Rotari, oficial deputată PAS. Curtea Constituțională a admis cererea CEC după demisia Anastasiei Nichita # UNIMEDIA
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, a validat mandatul deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Tatiana Rotari, după ce Anastasia Nichita și-a depus demisia, se arată în comunicatul Comisiei Electorale Centrale (CEC).
(video) „Să ne spună cine sunt spionii”: PSRM a cerut audierea SIS, MAI și a ministerului Culturii pe cazul de la Dereneu. PAS a votat contra # UNIMEDIA
PSRM a cerut audierea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și a ministerului Culturii pe cazul bisericii din Dereneu, după escaladarea conflictului. Parlamentarii solicită clarificări privind transmiterea lăcașului de cult, acțiunile poliției și posibile interferențe externe. Fracțiunea PAS a votat împotrivă.
Sportiv ucrainean, descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă, pentru că purtat o cască omagială interzisă: „Au fost uciși, dar vocea lor este atât de puternică” # UNIMEDIA
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a fost descalificat joi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina pentru că a purtat o cască pe care erau imprimate figurile unor sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional, scrie hornews.ro.
Parlamentul, în ședință. Perciun: Venim cu modificări la Cod, pentru a permite celor 3 rectori să candideze pentru al 3-lea mandat, ca să ducă procesele până la capăt
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
Dmitri Torner oferă exemplul României pentru aplicarea așa-numitului impozit pe lux: „Preţurile imobilelor în Chişinău sunt practic la acelaşi nivel cu preţurile imobilelor din marile oraşe din România” # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, spune că „unda de şoc care s-a resimţit la nivelul întregii societăţi după ce autorităţile au efectuat evaluarea şi reevaluarea imobilelor din întreaga ţară (circa 6 milioane de imobile au trecut prin această procedură) a determinat autorităţile să facă un uşor pas înapoi. Astfel, s-a anunţat că noile valori cadastrale vor fi aplicate la calcularea impozitelor din 2027 (s-a lăsat, totuşi, o perioadă pentru adaptare la noile realităţi), iar baza de calcul a aşa-numitului impozit pe lux va fi revăzută”.
