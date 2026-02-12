(doc) Verdict în dosarul deschis de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi: Consăteanca președintei a pierdut cauza în prima instanță

12:40

Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, spune că „unda de şoc care s-a resimţit la nivelul întregii societăţi după ce autorităţile au efectuat evaluarea şi reevaluarea imobilelor din întreaga ţară (circa 6 milioane de imobile au trecut prin această procedură) a determinat autorităţile să facă un uşor pas înapoi. Astfel, s-a anunţat că noile valori cadastrale vor fi aplicate la calcularea impozitelor din 2027 (s-a lăsat, totuşi, o perioadă pentru adaptare la noile realităţi), iar baza de calcul a aşa-numitului impozit pe lux va fi revăzută”.