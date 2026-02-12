Kievul ironizează Budapesta, după un atac al Rusiei asupra conductei ce transportă țiței rusesc: „Să se adreseze „prietenilor” lor de la Moscova”

16:00

Asociația „Uniunea Crescătorilor de Păsări din Ucraina” a solicitat autorităților ucrainene inițierea unor negocieri cu Republica Moldova pentru deblocarea situației de pe piața cărnii de pui. Blocarea importurilor, considerată de producătorii ucraineni drept o măsură artificială, riscă să conducă la un deficit de carne de aproximativ 10 mii de tone și la o creștere a prețurilor la carnea de pui de import de circa 2,5 ori, cauzată de pierderea surselor accesibile din Ucraina. UNIMEDIA va reveni cu poziția ANSA.