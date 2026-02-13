Munteanu respinge speculațiile lansate de Dodon și Usatîi privind demisia sa: Mandatul este de 4 ani, vom continua lucrul

14:00

O tânără de 20 de ani, din nordul țării, a fost condamnată la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de violență în familie asupra propriului copil, în vârstă de aproximativ un an. Informația a fost făcută publică de Procuratura Generală, pe 11 februarie. Probele indică că femeia ar fi manifestat un […] The post Și-ar fi agresat copilul de 1 an și i-ar fi provocat arsuri cu bricheta și țigara: mamă din nordul țării, condamnată la închisoare appeared first on NewsMaker.