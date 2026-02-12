Reacția PAS la urna cu facturi adusă de MAN la Parlament: „Declarații manipulatorii”

08:20

Munteanu la Kiev Primul ministru Alexandru Munteanu a efectuat prima sa vizită oficială la Kiev. După depunerea de flori la Zidul Memoriei soldaților ucraineni, Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Ucrainei, Iuliia Svîrîdenko. La conferința de presă comună de la finalul întâlnirii, Munteanu și-a început discursul în limba ucraineană, amintind că «a petrecut în Ucraina mai bine de 20 de ani». În timpul vizitei lui Munteanu, Moldova și Ucraina au semnat mai multe acorduri bilaterale, inclusiv un acord privind dreptul membrilor […]