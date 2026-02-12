NM Espresso: Maia Sandu a vorbit în găgăuză, scandalul din jurul bisericii din Dereneu nu se stinge, iar șoferii începători vor fi monitorizați mai strict

18:00

Doi deputați din fracțiunea „Democrația Acasă" – Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc – sunt cercetați de poliție după ce ar fi pătruns pe teritoriul unei parcări speciale din Cahul și ar fi scos fără autorizare un automobil reținut pentru executare silită. Inspectoratul General al Poliției anunță că a fost întocmit un raport de autosesizare, iar […]