NM Espresso: Maia Sandu a vorbit în găgăuză, scandalul din jurul bisericii din Dereneu nu se stinge, iar șoferii începători vor fi monitorizați mai strict
NewsMaker, 12 februarie 2026 08:20
Maia Sandu în Găgăuzia Președinta Maia Sandu a vorbit în limbile găgăuză și rusă la festivitățile dedicate aniversării a 35 de ani a Universității de Stat din Comrat. În discursul său, Maia Sandu a menționat că limba găgăuză «se află în pericol de dispariție», iar conservarea acesteia trebuie să devină o prioritate strategică. Universitatea, potrivit președintei, le oferă studenților nu doar cunoștințe, ci și «un sentiment de apartenență», motiv pentru care regiunea are nevoie de programe moderne. Maia Sandu a adăugat că Găgăuzia […] The post NM Espresso: Maia Sandu a vorbit în găgăuză, scandalul din jurul bisericii din Dereneu nu se stinge, iar șoferii începători vor fi monitorizați mai strict appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
20:20
Radu Marian, deputat al formațiunii de guvernământ PAS, a prezentat astăzi, 11 februarie, un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare, care are drept scop sprijinirea producătorilor locali. Ulterior, deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a acuzat atât PAS, cât și pe Radu Marian, personal, că ar fi „furat” ideea inițiativei legislative. Potrivit acestuia, […] The post „Ce, Radu, nu mai ai fantezie?” Costiuc acuză PAS că i-a „furat” un proiect de lege appeared first on NewsMaker.
19:50
(VIDEO) Gândaci la spitalul de copii/ 2 deputați au „furat” o mașină/ Rețelele sociale, interzise minorilor? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Enoriașii transmit mâncare prin geam familiei baricadate în biserica din Dereneu— Doi deputați au scos neautorizat o mașină sechestrată dintr-o parcare— Din nou, gândaci în instituții publice: insecte filmate într-un spital din Nisporeni— Gavriliță către Ceban: trebuie să căutăm soluții, nu scuze— […] The post (VIDEO) Gândaci la spitalul de copii/ 2 deputați au „furat” o mașină/ Rețelele sociale, interzise minorilor? appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:20
Preot de la Mitropolia Basarabiei, despre violențele de la Dereneu: „Statul de drept în Moldova este la terapie intensivă” # NewsMaker
Mitropolia Basarabiei cere tragerea la răspundere, conform legii, a primarului din Dereneu și a arhiepiscopului de Ungheni și Nisporeni, în urma incidentelor din seara de 10 februarie, când un grup de preoți și enoriași a rupt cordonul poliției și a intrat în biserică. Avocatul Mitropoliei, Constantin Turuta, susține că disputa legată de acest lăcaș de […] The post Preot de la Mitropolia Basarabiei, despre violențele de la Dereneu: „Statul de drept în Moldova este la terapie intensivă” appeared first on NewsMaker.
18:20
Munteanu a comentat perspectiva aderării „parțiale” la UE: „Aceste discuții sunt confidențiale” # NewsMaker
Obiectivul Republicii Moldova este devină stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline. Afirmația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul unei conferințe de presă din 11 februarie, după ce în presa internațională au apărut informații despre faptul că UE ar lucra la un plan privind o aderare „parțială” a Ucrainei anul viitor. […] The post Munteanu a comentat perspectiva aderării „parțiale” la UE: „Aceste discuții sunt confidențiale” appeared first on NewsMaker.
18:00
Doi deputați din echipa lui Costiuc, cercetați de poliție: au scos neautorizat din parcare mașina sechestrată a unui agricultor # NewsMaker
Doi deputați din fracțiunea „Democrația Acasă” – Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc – sunt cercetați de poliție după ce ar fi pătruns pe teritoriul unei parcări speciale din Cahul și ar fi scos fără autorizare un automobil reținut pentru executare silită. Inspectoratul General al Poliției anunță că a fost întocmit un raport de autosesizare, iar […] The post Doi deputați din echipa lui Costiuc, cercetați de poliție: au scos neautorizat din parcare mașina sechestrată a unui agricultor appeared first on NewsMaker.
16:40
Predarea limbilor străine în Republica Moldova s-a dezvoltat în ultimii ani pe fondul unei cereri sociale tot mai mari. Limbile străine sunt percepute din ce în ce mai mult nu doar ca discipline școlare, ci ca instrumente practice de acces la educație, profesii și mediul internațional. Acest lucru schimbă treptat atât așteptările față de rolul […] The post ILTC își extinde formatul: o comunitate profesională a profesorilor de limbi străine appeared first on NewsMaker.
16:30
Premierul, despre cazul din Dereneu: „E la discreția enoriașilor și bisericilor să-și soluționeze problemele” (VIDEO) # NewsMaker
Autoritățile centrale nu se amestecă în treburile bisericești. Este la discreția enoriașilor și a bisericilor să-și soluționeze problemele. Precizările au fost făcute pe 11 februarie de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unor declarații de presă, după ce a fost solicitat de NewsMaker să comenteze situația din Dereneu. Potrivit oficialului, legea trebuie respectată, iar Guvernul va urmări […] The post Premierul, despre cazul din Dereneu: „E la discreția enoriașilor și bisericilor să-și soluționeze problemele” (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Chiveri, despre cărbunele propus de Ucraina pentru MGRES: Fără ca Tiraspolul să accepte, acest lucru nu se va realiza # NewsMaker
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că criza din regiunea transnistreană, provocată de reducerea livrărilor de gaze, va continua atâta timp cât autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol nu vor renunța la schema de furnizare a resursei naturale propusă de Moscova și nu vor accepta una „sustenabilă”. Totodată, oficialul a spus că oferta Ucrainei de […] The post Chiveri, despre cărbunele propus de Ucraina pentru MGRES: Fără ca Tiraspolul să accepte, acest lucru nu se va realiza appeared first on NewsMaker.
16:00
Reevaluarea bunurilor imobile: Guvernul pledează pentru limitarea plafonului maxim, nu pentru impunerea unuia minim # NewsMaker
Guvernul nu intenționează să oblige primăriile să aplice un impozit minim după reevalurea bunurilor imobile, iar „din perspectiva protecției cetățenilor, trebuie discutate plafoanele maxime. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, înainte de ședința Executivului.Oficialul consideră necesară discutarea reducerii plafonului maxim, pentru a preveni eventuale abuzuri. „Deci, eu spuneam că, de principiu, trebuie […] The post Reevaluarea bunurilor imobile: Guvernul pledează pentru limitarea plafonului maxim, nu pentru impunerea unuia minim appeared first on NewsMaker.
15:40
„Nu știu ce trebuie să facă Ministerul Culturii decât un apel la calm”. Jardan, despre scandalul de la Dereneu # NewsMaker
Implicarea politicului în cazul de la Dereneu duce la acutizarea conflictului. În acest caz, există decizii care trebuie respectate, iar în alte procese aflate pe rol trebuie așteptată o decizie finală. Declarațiile au fost făcute de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a spus că nu știe ce trebuie să facă instituția sa, decât să lanseze […] The post „Nu știu ce trebuie să facă Ministerul Culturii decât un apel la calm”. Jardan, despre scandalul de la Dereneu appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Ciocniri între Fulger și preoți/ Țuțu va rămâne fără milioane?/ MGRES va primi cărbune din Ucraina? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Îmbrânceli între oameni și poliție la biserica din Dereneu. Sunt persoane reținute— Elevii și studenții din regiunea transnistreană continuă lecțiile online— Atercații între oameni și poliție la biserica din Dereneu. Sunt persoane reținute— Unde ar putea fi amplasat stadionul național și ce […] The post (VIDEO) Ciocniri între Fulger și preoți/ Țuțu va rămâne fără milioane?/ MGRES va primi cărbune din Ucraina? appeared first on NewsMaker.
14:50
Plahotniuc a refuzat să se prezinte în instanță în dosarul „kuliok”. Va fi adus silit pe 17 februarie # NewsMaker
Vladimir Plahotniuc a refuzat să se prezente la ședința de judecată programată pentru 11 februarie în dosarul „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon. Instanța a anunțat că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) a refuzat, deocamdată, să fie escortat și a informat că nu va participa la ședință. În aceste […] The post Plahotniuc a refuzat să se prezinte în instanță în dosarul „kuliok”. Va fi adus silit pe 17 februarie appeared first on NewsMaker.
14:40
Moldova și Ucraina își vor actualiza acordul de cooperare tehnico-militară. Deputat PAS: „Include garanții” # NewsMaker
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. Pe 11 februarie, Comisia parlamentară pentru politică externă de la Chișinău a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnarea proiectului de acord. Informația a fost comunicată de președinta Comisiei, Doina Gherman. Potrivit deputatei, versiunea actualizată vizează strict cooperarea și schimbul de expertiză, […] The post Moldova și Ucraina își vor actualiza acordul de cooperare tehnico-militară. Deputat PAS: „Include garanții” appeared first on NewsMaker.
14:10
Procurorii anticorupție, nemulțumiți de sentința lui Țuțu, s-au adresat la Curtea de Apel. Solicită 15 ani de închisoare # NewsMaker
Procuratura Anticorupție a contestat sentința fostului deputat Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită. Instituția consideră că pedeapsa stabilită de prima instanță este prea blândă și solicită majorarea termenului de detenție la 15 ani. Procuratura Anticorupție a anunțat că, pe 10 februarie, a depus […] The post Procurorii anticorupție, nemulțumiți de sentința lui Țuțu, s-au adresat la Curtea de Apel. Solicită 15 ani de închisoare appeared first on NewsMaker.
14:10
Sandu, despre alegerile din Adunarea Populară: „Ei trebuie să transforme Găgăuzia într-o comunitate puternică” # NewsMaker
Găgăuzia merită oameni care să aducă schimbările mult așteptate, iar transformarea autonomiei într-o comunitate puternică se construiește pe o cale cinstită. Mesajul a fost transmis pe 11 februarie, la Comrat, de președinta Maia Sandu, în contextul alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. „Viitorul nostru depinde de modul în care vom reuși să-l construim împreună. În […] The post Sandu, despre alegerile din Adunarea Populară: „Ei trebuie să transforme Găgăuzia într-o comunitate puternică” appeared first on NewsMaker.
14:00
Și-ar fi agresat copilul de 1 an și i-ar fi provocat arsuri cu bricheta și țigara: mamă din nordul țării, condamnată la închisoare # NewsMaker
O tânără de 20 de ani, din nordul țării, a fost condamnată la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de violență în familie asupra propriului copil, în vârstă de aproximativ un an. Informația a fost făcută publică de Procuratura Generală, pe 11 februarie. Probele indică că femeia ar fi manifestat un […] The post Și-ar fi agresat copilul de 1 an și i-ar fi provocat arsuri cu bricheta și țigara: mamă din nordul țării, condamnată la închisoare appeared first on NewsMaker.
13:50
(VIDEO) Facturile la energie pentru ianuarie i-au șocat pe mulți locuitori ai Moldovei. Cum fac față costurilor? # NewsMaker
Facturile pentru serviciile comunale din luna ianuarie au devenit un șoc pentru mulți locuitori ai Republicii Moldova. Pe rețelele sociale, oamenii publică chitanțe cu sume de câteva mii de lei și se plâng că asemenea plăți sunt greu sau chiar imposibil de achitat dintr-o pensie sau un salariu mediu. Unii locuitori ai Chișinăului au declarat […] The post (VIDEO) Facturile la energie pentru ianuarie i-au șocat pe mulți locuitori ai Moldovei. Cum fac față costurilor? appeared first on NewsMaker.
13:30
Ucraina, gata să ofere cărbune pentru MGRES. Securitatea energetică, discutată la Kiev cu Zelenski # NewsMaker
Ucraina este dispusă să furnizeze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, după vizita delegației conduse de premierul Alexandru Munteanu – din care a făcut parte și ministrul Dorin Junghietu – la Kiev, pe 10 februarie. Instituția precizează, în comunicatul emis, că dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele […] The post Ucraina, gata să ofere cărbune pentru MGRES. Securitatea energetică, discutată la Kiev cu Zelenski appeared first on NewsMaker.
13:20
13:20
Maia Sandu, discurs în rusă, în Găgăuzia: foarte mult, în autonomie s-a vorbit în limba care nu riscă să dispară # NewsMaker
Păstrarea limbii găgăuze trebuie să devină o prioritate strategică pentru autonomie și pentru mediul academic din regiune, în condițiile în care aceasta este pe cale de dispariție. Mesajul a fost transmis pe 11 februarie de președinta Maia Sandu, care a susținut un discurs în limbile rusă și găgăuză la Comrat, în cadrul festivității dedicate aniversării […] The post Maia Sandu, discurs în rusă, în Găgăuzia: foarte mult, în autonomie s-a vorbit în limba care nu riscă să dispară appeared first on NewsMaker.
13:10
Noi detalii în cazul copiilor baricadați în biserica din Dereneu de 2 săptămâni: judecătorii au refuzat să emită ordonanță de protecție # NewsMaker
Procurorii au cerut aplicarea măsurilor de protecție și eliberarea ordonanței de protecție în raport cu cei trei copii din biserica din Dereneu. S-a întâmplat după ce au fost sesizați de structura teritorială de asistență socială. Judecătorii au respins cererea procurorilor ca fiind neîntemeiată. Informația a fost comunicată pentru NM de către Ministerul Muncii și Protecției […] The post Noi detalii în cazul copiilor baricadați în biserica din Dereneu de 2 săptămâni: judecătorii au refuzat să emită ordonanță de protecție appeared first on NewsMaker.
12:40
Două orașe din Moldova, incluse într-un program european pentru dezvoltarea urbană: vor beneficia de granturi de 60 mii dolari și consiliere # NewsMaker
Ungheni și Edineț vor beneficia de sprijin financiar și consultanță în cadrul inițiativei UE „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG). Cele două municipii vor primi asistență pentru identificarea partenerilor și a resurselor necesare proiectelor de investiții, precum și câte un grant de $60 000 de dolari pentru pregătirea unui proiect prioritar. Anunțul a fost făcut de […] The post Două orașe din Moldova, incluse într-un program european pentru dezvoltarea urbană: vor beneficia de granturi de 60 mii dolari și consiliere appeared first on NewsMaker.
12:20
Guvernul dezminte speculațiile din online: Munteanu a mers la Kiev direct de la Chișinău, cu trenul pus la dispoziție de Ucraina # NewsMaker
Guvernul a venit cu precizări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora delegația de miniștri, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu, ar fi plecat la Kiev cu trenul din Polonia, și nu din Republica Moldova. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu, a respins aceste afirmații într-o postare publicată pe Facebook, precizând […] The post Guvernul dezminte speculațiile din online: Munteanu a mers la Kiev direct de la Chișinău, cu trenul pus la dispoziție de Ucraina appeared first on NewsMaker.
11:40
Cluburile sportive ar putea deveni SRL sau societăți pe acțiuni. Potîrniche: „Vor putea atrage investiții” # NewsMaker
Cluburile sportive din Republica Moldova ar putea primi dreptul de a activa ca entități comerciale, nu doar ca asociații obștești, dacă vor fi adoptate modificări la Legea privind educația fizică și sportul. Inițiativa este pregătită pentru această primăvară. Anunțul a fost făcut de către deputatul PAS, Maxim Potîrniche, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” de la […] The post Cluburile sportive ar putea deveni SRL sau societăți pe acțiuni. Potîrniche: „Vor putea atrage investiții” appeared first on NewsMaker.
11:30
Deputat PAS, despre facturile mari la gaz: „Dacă își permite să aibă o casă de 300m2, își permite să achite și o factură mare” # NewsMaker
Cetățenii trebuie să se gândească mai mult la eficiența energetică. În același timp, dacă o persoană își permite o casă de 300 de metri pătrați, cu 2-3 etaje, „cu siguranță își permite să achite și o factură așa mai mare”. Declarațiile au fost făcute de deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, […] The post Deputat PAS, despre facturile mari la gaz: „Dacă își permite să aibă o casă de 300m2, își permite să achite și o factură mare” appeared first on NewsMaker.
11:10
Moldova va decide dacă interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețele până la sfârșitul anului. Perciun: „Doamna președintă se arată îngrijorată” # NewsMaker
Autoritățile de la Chișinău ar putea decide, până la sfârșitul acestui an, dacă vor interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, urmând exemplul unor state europene. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, la postul public de televiziune. Oficialul a recunoscut că subiectul ar putea diviza societatea „în două tabere”, […] The post Moldova va decide dacă interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețele până la sfârșitul anului. Perciun: „Doamna președintă se arată îngrijorată” appeared first on NewsMaker.
11:00
Comunitatea Evreiască insistă pe reeditarea manualului de istorie pentru cl. a 12-a: Suntem deschiși să contribuim financiar # NewsMaker
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova consideră că materialele didactice suplimentare despre Holocaust pentru manualul de istorie în clasa a XII-a reprezintă o soluție temporară și nu înlocuiesc necesitatea reeditării manualului. Declarația a fost făcută de către Directoarea Comunității Evreiești din Moldova, Aliona Grossu, pentru IPN. Organizația s-a arătat deschisă să contribuie financiar și să colaboreze […] The post Comunitatea Evreiască insistă pe reeditarea manualului de istorie pentru cl. a 12-a: Suntem deschiși să contribuim financiar appeared first on NewsMaker.
10:40
10:20
(VIDEO) Transnistria: Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Rusia promite gaz/ Starea de urgență în energie, prelungită # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 10 februarie: — Krasnoselski îl acuză pe Dodon de eșecul negocierilor în formatul „5+2” Liderul nerecunoscut de […] The post (VIDEO) Transnistria: Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Rusia promite gaz/ Starea de urgență în energie, prelungită appeared first on NewsMaker.
10:00
Permis temporar și interdicția de a conduce noaptea: Moldova pregătește reguli noi pentru șoferii începători # NewsMaker
În R. Moldova se lucrează la unele modificări care vizează șoferii începători. Printre acestea se numără anumite restricții, precum interdicția de a conduce pe timp de noapte sau cu mașini cu o putere mai mare de 150 de cai. Totodată, ca șoferii începători să primească un permis temporar pentru o perioadă de doi ani. Informațiile […] The post Permis temporar și interdicția de a conduce noaptea: Moldova pregătește reguli noi pentru șoferii începători appeared first on NewsMaker.
10:00
Noi detalii despre stadionul național, promis de PAS: până la 25 000 de locuri și 5 locații luate în considerare # NewsMaker
Construcția noului stadion național în Republica Moldova, anunțat de deputații PAS la sfârșitul anului 2025, ar putea dura aproximativ 4–5 ani, dacă vor fi respectate toate etapele legale și administrative. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, ex-fotbalistul Maxim Potîrniche, în ediția din 10 februarie a emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, înainte […] The post Noi detalii despre stadionul național, promis de PAS: până la 25 000 de locuri și 5 locații luate în considerare appeared first on NewsMaker.
Ieri
08:40
„Poate fi organizat un plebiscit local” vs „Să folosească biserica împreună”. Reacții la cazul din Dereneu # NewsMaker
Noile tensiuni de la biserica din Dereneu, soldate cu rețineri, au stârnit mai multe reacții pe rețelele de socializare. Unii au declarat că cel mai indicat era ca un reprezentant al Guvernului să se deplaseze imediat la fața locului și să rezolve amiabil situația, totodată au vorbit despre organizarea unui plebiscit local. În același timp, […] The post „Poate fi organizat un plebiscit local” vs „Să folosească biserica împreună”. Reacții la cazul din Dereneu appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Munteanu a vorbit în ucraineană, Moldova a coborât în clasamentul global al corupției, ANRE a explicat facturile mari din ianuarie # NewsMaker
Munteanu la Kiev Primul ministru Alexandru Munteanu a efectuat prima sa vizită oficială la Kiev. După depunerea de flori la Zidul Memoriei soldaților ucraineni, Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Ucrainei, Iuliia Svîrîdenko. La conferința de presă comună de la finalul întâlnirii, Munteanu și-a început discursul în limba ucraineană, amintind că «a petrecut în Ucraina mai bine de 20 de ani». În timpul vizitei lui Munteanu, Moldova și Ucraina au semnat mai multe acorduri bilaterale, inclusiv un acord privind dreptul membrilor […] The post NM Espresso: Munteanu a vorbit în ucraineană, Moldova a coborât în clasamentul global al corupției, ANRE a explicat facturile mari din ianuarie appeared first on NewsMaker.
10 februarie 2026
22:50
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și cere intervenția „urgentă” a statului # NewsMaker
Mitropolia Basarabiei – care este subordonată canonic Patriarhiei Române – condamnă, într-o reacție publică, violențele de la Dereneu, Călărași. Reprezentanții Mitropoliei califică escaladările din seara zilei de 10 februarie, când un grup de enoriași și preoți subordonați Mitropoliei Moldovei au rupt cordonul poliției și au intrat cu forța în biserică, drept „extrem de grave, violente […] The post Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și cere intervenția „urgentă” a statului appeared first on NewsMaker.
21:40
Primarul din Dereneu și avocatul Mitropoliei Moldovei au fost reținuți, după ce enoriași și preoți au rupt cordonul poliției # NewsMaker
Primarul localității Dereneu și avocatul preotului, care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți în seara zilei de astăzi, 10 februarie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Reținerile au avut loc după ce un grup de […] The post Primarul din Dereneu și avocatul Mitropoliei Moldovei au fost reținuți, după ce enoriași și preoți au rupt cordonul poliției appeared first on NewsMaker.
21:20
Munteanu, după întrevederile cu Zelenski și Sviridenko: „Ne dorim un cer spre care să privești cu speranță, nu frică”. Acordurile semnate la Kiev # NewsMaker
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea cu Ucraina și își continuă, alături de aceasta, parcursul comun către aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu – care a efectuat astăzi, 10 octombrie, prima vizită oficială în țara vecină – după întrevederile cu președintele Volodimir Zelenski, prim-ministra Iulia Sviridenko și prim-vicepreședintele Radei Supreme […] The post Munteanu, după întrevederile cu Zelenski și Sviridenko: „Ne dorim un cer spre care să privești cu speranță, nu frică”. Acordurile semnate la Kiev appeared first on NewsMaker.
19:50
Biserica din Dereneu: enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei s-au îmbrâncit cu poliția și-au pătruns în interior # NewsMaker
La biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, dreptul de folosință asupra căreia este disputat de Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, au avut loc noi tensiuni în seara de 10 februarie. Un grup de enoriași, în frunte cu arhiepiscopul Petru al Mitropoliei Moldovei, s-a îmbrâncit cu polițiștii prezenți la fața locului și a pătruns forțat […] The post Biserica din Dereneu: enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei s-au îmbrâncit cu poliția și-au pătruns în interior appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Plahotniuc e vulnerabil?/ Va crește impozitul imobiliar în Chișinău? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Plahotniuc va fi adus în instanță ca martor în dosarul „kuliok”— Facturile care golesc buzunarele… Explicația ANRE— Avocații lui Plahotniuc cer audierea a încă 48 de martori— Tiraspolul redirecționează fonduri pentru a plăti salariile bugetarilor— Fără TVA în facturile la gaze? Inițiativa […] The post (VIDEO) Krasnoselski îl acuză pe Dodon/ Plahotniuc e vulnerabil?/ Va crește impozitul imobiliar în Chișinău? appeared first on NewsMaker.
19:00
Fostul lider la democraților Vladimir Plahotniuc va fi adus în fața instanței pe 11 februarie pentru a depune mărturie în dosarul în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon. O cerere în acest sens a fost trimisă la Penitenciarul nr. 13, unde se află Plahotniuc, au comunicat judecătorii Curții Supreme de Justiție în ședința în […] The post Plahotniuc va fi adus în instanță ca martor în dosarul „Kuliok” appeared first on NewsMaker.
18:10
Dodon răspunde la acuzațiile lui Krasnoselski: „În perioada președinției mele, dialogul a fost viu și multilateral” # NewsMaker
Președintele Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, respinge acuzațiile liderului de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, precum că el ar fi afectat funcționarea formatului de negocieri „5+2”, atunci când era șeful statului. Socialistul a declarat că, în perioada în care s-a aflat în fruntea țării, dialogul și întâlnirile între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului […] The post Dodon răspunde la acuzațiile lui Krasnoselski: „În perioada președinției mele, dialogul a fost viu și multilateral” appeared first on NewsMaker.
18:00
Dosarul Plahotniuc: avocații cer 48 de martori noi și sesizează Curtea Constituțională. Reacția procurorului # NewsMaker
Avocații fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc – acuzat de implicare în frauda bancară – au cerut, la ședința de judecată din 10 februarie, extinderea listei martorilor apărării cu încă 48 de persoane. Totodată, apărarea a depus două sesizări la Curtea Constituțională. Avocatul Lucian Rogac a declarat că, până în prezent, instanța a reușit […] The post Dosarul Plahotniuc: avocații cer 48 de martori noi și sesizează Curtea Constituțională. Reacția procurorului appeared first on NewsMaker.
17:30
Prețurile continuă să crească, în Moldova, deși inflația scade: ouăle, pâinea și lactatele s-au scumpit cel mai mult în 2025 # NewsMaker
Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie 2026 cu aproape un procent față de decembrie 2025. La produsele alimentare, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la legume, care s-au scumpit cu 12,2%, urmate de pâine cu 1,6 la sută, iar fructele cu 1,3%. Ouăle de găină s-au ieftinit ușor, cu 0,4 la sută, […] The post Prețurile continuă să crească, în Moldova, deși inflația scade: ouăle, pâinea și lactatele s-au scumpit cel mai mult în 2025 appeared first on NewsMaker.
17:00
Moldova pierde 4 poziții în clasamentul percepției corupției, după cinci ani consecutivi de creștere. Ce loc ocupă # NewsMaker
Republica Moldova se situează pe locul 80, din 182 de țări, în clasamentul Indexului Percepției Corupției pentru 2025, elaborat de Transparency International. Datele arată că țara noastră a coborât patru poziții, comparativ cu 2024, când era pe locul 76. Acesta este primul declin în clasament, după ce statul s-a aflat în creștere în ultimii 5 […] The post Moldova pierde 4 poziții în clasamentul percepției corupției, după cinci ani consecutivi de creștere. Ce loc ocupă appeared first on NewsMaker.
16:40
O nouă ședință CMC a eșuat: PAS și PSRM condiționează votarea bugetului. Ceban: „Nu este monedă de schimb” # NewsMaker
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), convocată marți, 10 februarie, pentru a continua lucrările începute pe 20 ianuarie 2026, privind votarea bugetului pentru 2026, s-a încheiat fără niciun rezultat. Întrunirea nu a avut loc, întrucât consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat și au venit ulterior cu mai multe condiții pentru aprobarea bugetului. […] The post O nouă ședință CMC a eșuat: PAS și PSRM condiționează votarea bugetului. Ceban: „Nu este monedă de schimb” appeared first on NewsMaker.
16:20
Liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a spus că fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost cel care „a stricat” formatul „5+2”. Declarația a fost făcută pe 10 februarie, în timpul unei ședințe la Tiraspol. NewsMaker a solicitat o reacție de la reprezentanții PSRM, al cărui lider este Igor Dodon. „Astăzi, formatul […] The post „Dacă ne amintim istoria”. Krasnoselski dă vina pe Dodon pentru eșecul formatului „5+2″ appeared first on NewsMaker.
16:20
16:10
Premierul Alexandru Munteanu – care se află în prima sa vizită oficială la Kiev – susține, în aceste momente, o conferință de presă alături de omoloaga sa ucraineană Iulia Sviridenko. NewsMaker transmite în direct declarațiile celor doi oficiali. Amintim, Alexandru Munteanu se află astăzi, 10 februarie, în prima sa vizită oficială în Ucraina. Oficialul este însoțit […] The post Alexandru Munteanu, la Kiev: primele declarații, alături de prim-ministra Ucrainei LIVE appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Facturi mari în ianuarie: de ce?/ Prețul ieșirii din CSI/ Transnistria prelungește starea de urgență # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ceban promite că chișinăuienii nu vor plăti mai mult pentru locuințe— De ce nu a fost numit ambasador în Japonia fostul purtător de cuvânt al Guvernului?— Ministrul Culturii: politicul nu trebuie să se implice în activitățile bisericii— Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în prima […] The post (VIDEO) Facturi mari în ianuarie: de ce?/ Prețul ieșirii din CSI/ Transnistria prelungește starea de urgență appeared first on NewsMaker.
15:10
1 370 de primării din România au fost pe 10 februarie, timp de două ore, în grevă de avertisment. Manifestația a avut loc pe fondul nemulțumirilor față de reforma administrației locale propusă de Guvernul Bolojan. Greva de avertisment s-a desfășurat între orele 10:00 şi 12:00, fiind organizată de Sindicatul Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România […] The post Peste 1 300 de primării din România, în grevă. Motivul – reforma administrației locale appeared first on NewsMaker.
