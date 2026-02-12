Scuze publice, dar fără prejudicii de 50 mii lei: Maia Sandu câștigă în prima instanță în dosarul în care își apără onoarea. Reacție
NewsMaker, 12 februarie 2026 19:20
Anna Mihalachi, femeia acționată în judecată de președinta Maia Sandu, pentru că ar fi discreditat-o prin răspândirea unor declarații despre bunicul său, a fost obligată să dezmintă afirmațiile și să prezinte scuze publice. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, care a examinat cauza, a pronunțat hotărârea astăzi, 12 februarie. Totodată, avocatul lui Mihalachi, Igor Hlopețchi, a declarat […]
• • •
Acum 30 minute
19:20
Anna Mihalachi, femeia acționată în judecată de președinta Maia Sandu, pentru că ar fi discreditat-o prin răspândirea unor declarații despre bunicul său, a fost obligată să dezmintă afirmațiile și să prezinte scuze publice. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, care a examinat cauza, a pronunțat hotărârea astăzi, 12 februarie. Totodată, avocatul lui Mihalachi, Igor Hlopețchi, a declarat […] The post Scuze publice, dar fără prejudicii de 50 mii lei: Maia Sandu câștigă în prima instanță în dosarul în care își apără onoarea. Reacție appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
19:00
Filat nu mai este căutat internațional: Interpol a anulat darea în căutare, la mai puțin de o lună de la emitere # NewsMaker
Fostul premier Vlad Filat nu mai figurează în căutare internațională. Interpol a anulat notificarea de dare în căutare emisă anterior pe numele liderului PLDM, la mai puțin de o lună de la introducerea acesteia, la solicitarea Biroului Național Central Interpol din Paris. Informația se regăsește într-un răspuns al Ministerului Afacerilor Interne, publicat de Filat pe […]
Acum 2 ore
17:50
(VIDEO) Universitatea vârstei a treia: cum vindecă studiile singurătatea vârstnicilor din Moldova? # NewsMaker
Singurătatea și dorul de copii i-au adus din nou în băncile universității. În Republica Moldova, tot mai mulți vârstnici aleg să revină la studii – nu pentru diplome sau cariere, ci pentru a rămâne conectați la lume și la propriile familii. La „Universitatea vârstei a treia", bunicii învață să vorbească despre sentimente, să folosească tehnologia […]
17:40
Un băiat cu greutatea impresionantă de 5,02 kg s-a născut astăzi, 12 februarie, la maternitatea din Soroca. Cazul este unul rar pentru sistemul medical regional și readuce în atenție experiența echipei de la Soroca, unde un caz similar a fost înregistrat în iunie 2025, relatează Observatorul.md. Nou-născutul a venit pe lume prin căile de naștere […]
Acum 4 ore
17:20
Procurorii vor cere 30 de zile de arest pentru patru din cele șase persoane reținute în timpul violențelor de la Dereneu # NewsMaker
Procurorii vor solicita aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul a patru dintre cele șase persoane reținute după violențele izbucnite la biserica din Dereneu, în seara de 10 februarie. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru. Potrivit acesteia, celelalte două persoane reținute urmează să fie […]
17:20
(VIDEO) Discuție Dodon–Putin despre Plahotniuc/Deputați taxați pentru „furt”?/Ambasador rus bea lângă icoane # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Marian, despre acuzațiile de plagiat: minciuna e mai mare decât Costiuc— Grosu, despre scandalul de la Dereneu: un conflict între ortodocși și ortodocși— Bani pentru voturi la alegerile parlamentare? Ar fi vizați și funcționari— Țintașul moldovean Climentii Ursu a devenit campion european— […]
17:00
Percheziții în Chișinău într-un dosar de delapidare a unei nave maritime de 26 milioane dolari # NewsMaker
Pe 12 februarie, mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au fost percheziționați. Aceștia sunt suspectați că ar avea tangență cu o schemă de delapidare a averii străine. Este vorba despre o navă maritimă evaluată la 26 000 000 de dolari. Informațiile au fost comunicate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Cercetările sunt efectuate de CNA și […]
16:50
Marian, reacție la acuzațiile de „furt” lansate de Costiuc: Proiectul lui de lege este copiat de la AUR România # NewsMaker
Radu Marian, deputat al partidului de guvernământ PAS, respinge afirmațiile parlamentarului „Democrația Acasă", Vasile Costic, potrivit cărora ar fi „furat" ideea proiectului de lege privind lanțurile scurte, pe care l-a prezentat recent, de la fracțiunea lui. Într-o postare pe Facebook publicată pe 12 februarie, oficialul a declarat că inițiativa privind lanțurile scurte reprezintă o promisiune […]
16:40
„Cu Putin am avut alte discuții”. Dodon neagă că a vorbit cu președintele rus despre Plahotniuc # NewsMaker
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a declarat că nu a discutat niciodată cu președintele rus, Vladimir Putin, despre ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc. Socialistul a afirmat că înregistrările video în care apare alături de Plahotniuc sunt trucate. Declarațiile au fost făcute pe 12 februarie, în timpul unor declarații pentru jurnaliști, după ce a fost solicitat […]
16:00
La Dereneu, disputa dintre cele două mitropolii durează deja de trei săptămâni și rămâne tensionată. Instanța a recunoscut dreptul Mitropoliei Basarabiei de a utiliza biserica din localitate pentru o perioadă de 50 de ani, însă Mitropolia Moldovei și o parte dintre săteni contestă această hotărâre. Disputa nu mai este demult doar religioasă, ci a căpătat […]
15:50
Rusia: Un bărbat pe nume Isus Petrovici Hristos, obligat de instanță să-și schimbe numele # NewsMaker
Un bărbat din Federația Rusă, care și-a schimbat numele în Isus Petrovici Hristos, este obligat să revină la cel vechi, după ce autoritățile statului s-au adresat în instanță. Un tribunal din Kazan, unde este domiciliat bărbatul, a admis cererea procurorului privind restabilirea identității anterioare, relatează Meduza. Potrivit agenției TASS, numele anterior al persoanei vizate era […]
Acum 6 ore
15:30
Pentru orice antreprenor, accesul la finanțare înseamnă bani, stabilitate și capacitatea de a lua decizii fără presiuni inutile. Iar atunci când costurile sunt clare și predictibile, afacerea poate merge mai departe cu încredere. Pornind de la aceste necesități reale, Victoriabank lansează campania „Impuls IMM", o ofertă de finanțare destinată întreprinderilor mici și mijlocii care caută […]
15:30
Audierea lui Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”, amânată: a invocat o viroză. Reacția procurorului # NewsMaker
Ex-liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus pe 12 februarie în fața instanței pentru a fi audiat în dosarul „Frauda bancară". În ședință, Plahotniuc a spus că starea de sănătate nu îi permite să fie audiat, invocând o viroză. Procurorul a declarat că demersul „poate fi considerat o acțiune pentru a tergiversa examinarea cauzei". […]
14:50
RoboRangers Cup Last Call: 20 de echipe de robotică din țară își dau întâlnire la Tekwill # NewsMaker
Pe 15 februarie, Tekwill devine punctul de întâlnire al celor mai pasionate echipe FIRST Tech Challenge (FTC) din țară. RoboRangers Cup Last Call aduce împreună aproximativ 20 de echipe, care vor intra într-o competiție intensă, unde roboții, strategia și creativitatea vor fi puse la încercare. Evenimentul este organizat de RoboRangers Moldova, echipa de la Tekwill […]
14:40
UE va primi pentru import carne de pasăre din toată Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană # NewsMaker
Producătorii din Republica Moldova vor putea exporta carne de pasăre și produse din carne de pasăre spre statele membre UE, în urma unei decizii adoptate de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat publicat pe 12 februarie. Potrivit ANSA, Comisia Europeană a adoptat pe 6 februarie Regulamentul […]
13:50
Perciun avertizează consiliile raionale să nu se opună reorganizării școlilor cu puțini copii: „Asta va însemna CNA” # NewsMaker
Ministerul Educației va emite în luna martie ordinul privind reorganizarea școlilor cu un număr mic de elevi, iar consiliile raionale vor fi obligate să adopte deciziile necesare până la 1 iunie, astfel încât din 1 septembrie elevii să înceapă anul școlar în instituții reorganizate. Ministrul Educației a cerut deputaților și autorităților locale, de la tribuna […]
13:40
Transportatorii au protestat la ANTA, pe care o acuză de corupție: „Se joacă. Așteaptă să cedăm”. Reacția Agenției # NewsMaker
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a organizat astăzi, 12 februarie, un protest la sediul Agenției Naționale Transport Auto (AUTO), din cauza unui terminal rutier improvizat din apropierea Gării de Nord din Chișinău. Șeful APOTA, Oleg Alexa, a declarat că o companie din Briceni efectuează curse ilegale din punctul respectiv, afectând activitatea transportatorilor […]
Acum 8 ore
13:30
(VIDEO) Cordon rupt, rețineri și alimente transmise pe geam: conflictul din jurul bisericii din Dereneu se intensifică # NewsMaker
În satul Dereneu, raionul Călărași, de două săptămâni continuă confruntarea în jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului". Preotul Mitropoliei Moldovei, Alexandru Popa, s-a baricadat în lăcașul de cult împreună cu soția și cei trei copii ai săi, refuzând să transmită clădirea Mitropoliei Basarabiei.În seara zilei de 10 februarie, aproximativ 150 de enoriași, în frunte cu arhiepiscopul […]
13:10
Autoritățile înțeleg situația legată de facturile la gaz și, în acest sens, îi susțin pe cetățeni prin compensații. În același timp, efectuează investiții „de care vor beneficia generații înainte, al căror viitor nu va depinde de Gazprom". Declarațiile au fost făcute pentru NM de purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, în reacție la flashmobul partidului Mișcarea […]
12:50
Mașina sechestrată, scoasă din parcare de doi deputați din echipa lui Costiuc, returnată. Grosu: „Trebuie sancționați” # NewsMaker
Mașina sechestrată de oamenii legii și scoasă neautorizat din parcarea specială de doi deputați din fracțiunea condusă de Vasile Costiuc a fost readusă în parcare de către proprietar. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Între timp, liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat incidentul drept „o hoție". […]
12:30
Ministra de Interne, chemată în Parlament de socialiști: va raporta despre traficul de droguri. PAS a votat „pentru” # NewsMaker
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, va fi audiată în Parlament. Decizia a fost luată pe 12 februarie de toți cei 93 de deputați prezenți la ședința Parlamentului. S-a întâmplat după ce o asemenea propunere a fost enunțată de socialistul Vladimir Odnostalco, care a solicitat ca ministra să comunice rezultatele obținute de poliție „după 4 luni […]
Acum 12 ore
11:10
Flashmob cu „urnă de vot” și facturi în fața Parlamentului. MAN-ul lui Ceban: „Nota de plată va fi la următoarele alegere” # NewsMaker
Reprezentanții partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) – partid fondat și condus de primarul municipiului Chișinău Ion Ceban – au venit pe 12 februarie cu o „urnă de vot" în fața Parlamentului. Aceștia au introdus în urnă facturi la energie, menționând că unele, primite de la cetățeni, ajung și la 9 mii de lei. Partidul a spus că „aceste […]
10:50
Bani pentru voturi la parlamentare, inclusiv pentru funcționari? Bărbat din Chișinău, reținut de CNA și procurori # NewsMaker
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pe 12 februarie de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori. Acesta este bănuit că ar fi transmis bani mai multor persoane, inclusiv unor funcționari publici aflați în proces de identificare, în perioada electorală din septembrie 2025. Potrivit CNA, acesta ar fi acționat în complicitate cu un alt […]
10:30
Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica, în timp ce consumatorii din Bălți vor achita mai mult. Noile tarife au fost aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cu vot unanim, în ședința din 12 februarie. Astfel, la Chișinău, tariful pentru o gigacalorie va constitui 2020 de […]
10:00
Cei care sunt cei mai activi la Dereneu nu sunt din localitate. Cei mai mulți sunt aduși de la piața Revenco din Chișinău. Totodată, a fost identificat și un fost mercenar, care a luptat de partea Rusiei. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, la ediția […]
09:40
(VIDEO) Transnistria: Impas în energetică / Cărbune pentru MGRES / Școală în regim online # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri ale regiunii din 11 februarie: — Ucraina este pregătită să livreze cărbune pentru MGRESUcraina este pregătită să livreze cărbune pentru […]
09:40
De la Președinție, la Parlament: Igor Zaharov a devenit consilierul lui Igor Grosu: „Avem în față cel mai important proiect de țară” # NewsMaker
Igor Zaharov, fost consilier pe comunicare al președintei Maia Sandu, a preluat funcția de consilier al președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Zaharov a precizat pentru NewsMaker că se alătură echipei speakerului în calitate de consilier pentru politică externă, urmând să contribuie, în special, la avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Am răspuns […]
09:40
Țintașul din Republica Moldova, Climentii Ursu, a devenit campion european printre tineret # NewsMaker
Țintașul Climent
08:50
„Sunt pe Facebook și facturi trucate”. Grosu, reacție la nemulțumiri și recomandări pentru cetățeni # NewsMaker
Cetățenii care au primit facturi mari sunt încurajați să apeleze la sistemul de compensații, dar și să economisească. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, la ediția din 11 februarie a emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că facturile sunt mai mari din […] The post „Sunt pe Facebook și facturi trucate”. Grosu, reacție la nemulțumiri și recomandări pentru cetățeni appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Maia Sandu a vorbit în găgăuză, scandalul din jurul bisericii din Dereneu nu se stinge, iar șoferii începători vor fi monitorizați mai strict # NewsMaker
Maia Sandu în Găgăuzia Președinta Maia Sandu a vorbit în limbile găgăuză și rusă la festivitățile dedicate aniversării a 35 de ani a Universității de Stat din Comrat. În discursul său, Maia Sandu a menționat că limba găgăuză «se află în pericol de dispariție», iar conservarea acesteia trebuie să devină o prioritate strategică. Universitatea, potrivit președintei, le oferă studenților nu doar cunoștințe, ci și «un sentiment de apartenență», motiv pentru care regiunea are nevoie de programe moderne. Maia Sandu a adăugat că Găgăuzia […] The post NM Espresso: Maia Sandu a vorbit în găgăuză, scandalul din jurul bisericii din Dereneu nu se stinge, iar șoferii începători vor fi monitorizați mai strict appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
20:20
Radu Marian, deputat al formațiunii de guvernământ PAS, a prezentat astăzi, 11 februarie, un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare, care are drept scop sprijinirea producătorilor locali. Ulterior, deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a acuzat atât PAS, cât și pe Radu Marian, personal, că ar fi „furat” ideea inițiativei legislative. Potrivit acestuia, […] The post „Ce, Radu, nu mai ai fantezie?” Costiuc acuză PAS că i-a „furat” un proiect de lege appeared first on NewsMaker.
19:50
(VIDEO) Gândaci la spitalul de copii/ 2 deputați au „furat” o mașină/ Rețelele sociale, interzise minorilor? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Enoriașii transmit mâncare prin geam familiei baricadate în biserica din Dereneu— Doi deputați au scos neautorizat o mașină sechestrată dintr-o parcare— Din nou, gândaci în instituții publice: insecte filmate într-un spital din Nisporeni— Gavriliță către Ceban: trebuie să căutăm soluții, nu scuze— […] The post (VIDEO) Gândaci la spitalul de copii/ 2 deputați au „furat” o mașină/ Rețelele sociale, interzise minorilor? appeared first on NewsMaker.
Ieri
19:20
Preot de la Mitropolia Basarabiei, despre violențele de la Dereneu: „Statul de drept în Moldova este la terapie intensivă” # NewsMaker
Mitropolia Basarabiei cere tragerea la răspundere, conform legii, a primarului din Dereneu și a arhiepiscopului de Ungheni și Nisporeni, în urma incidentelor din seara de 10 februarie, când un grup de preoți și enoriași a rupt cordonul poliției și a intrat în biserică. Avocatul Mitropoliei, Constantin Turuta, susține că disputa legată de acest lăcaș de […] The post Preot de la Mitropolia Basarabiei, despre violențele de la Dereneu: „Statul de drept în Moldova este la terapie intensivă” appeared first on NewsMaker.
18:20
Munteanu a comentat perspectiva aderării „parțiale” la UE: „Aceste discuții sunt confidențiale” # NewsMaker
Obiectivul Republicii Moldova este devină stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline. Afirmația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul unei conferințe de presă din 11 februarie, după ce în presa internațională au apărut informații despre faptul că UE ar lucra la un plan privind o aderare „parțială” a Ucrainei anul viitor. […] The post Munteanu a comentat perspectiva aderării „parțiale” la UE: „Aceste discuții sunt confidențiale” appeared first on NewsMaker.
18:00
Doi deputați din echipa lui Costiuc, cercetați de poliție: au scos neautorizat din parcare mașina sechestrată a unui agricultor # NewsMaker
Doi deputați din fracțiunea „Democrația Acasă” – Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc – sunt cercetați de poliție după ce ar fi pătruns pe teritoriul unei parcări speciale din Cahul și ar fi scos fără autorizare un automobil reținut pentru executare silită. Inspectoratul General al Poliției anunță că a fost întocmit un raport de autosesizare, iar […] The post Doi deputați din echipa lui Costiuc, cercetați de poliție: au scos neautorizat din parcare mașina sechestrată a unui agricultor appeared first on NewsMaker.
16:40
Predarea limbilor străine în Republica Moldova s-a dezvoltat în ultimii ani pe fondul unei cereri sociale tot mai mari. Limbile străine sunt percepute din ce în ce mai mult nu doar ca discipline școlare, ci ca instrumente practice de acces la educație, profesii și mediul internațional. Acest lucru schimbă treptat atât așteptările față de rolul […] The post ILTC își extinde formatul: o comunitate profesională a profesorilor de limbi străine appeared first on NewsMaker.
16:30
Premierul, despre cazul din Dereneu: „E la discreția enoriașilor și bisericilor să-și soluționeze problemele” (VIDEO) # NewsMaker
Autoritățile centrale nu se amestecă în treburile bisericești. Este la discreția enoriașilor și a bisericilor să-și soluționeze problemele. Precizările au fost făcute pe 11 februarie de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unor declarații de presă, după ce a fost solicitat de NewsMaker să comenteze situația din Dereneu. Potrivit oficialului, legea trebuie respectată, iar Guvernul va urmări […] The post Premierul, despre cazul din Dereneu: „E la discreția enoriașilor și bisericilor să-și soluționeze problemele” (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Chiveri, despre cărbunele propus de Ucraina pentru MGRES: Fără ca Tiraspolul să accepte, acest lucru nu se va realiza # NewsMaker
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că criza din regiunea transnistreană, provocată de reducerea livrărilor de gaze, va continua atâta timp cât autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol nu vor renunța la schema de furnizare a resursei naturale propusă de Moscova și nu vor accepta una „sustenabilă”. Totodată, oficialul a spus că oferta Ucrainei de […] The post Chiveri, despre cărbunele propus de Ucraina pentru MGRES: Fără ca Tiraspolul să accepte, acest lucru nu se va realiza appeared first on NewsMaker.
16:00
Reevaluarea bunurilor imobile: Guvernul pledează pentru limitarea plafonului maxim, nu pentru impunerea unuia minim # NewsMaker
Guvernul nu intenționează să oblige primăriile să aplice un impozit minim după reevalurea bunurilor imobile, iar „din perspectiva protecției cetățenilor, trebuie discutate plafoanele maxime. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, înainte de ședința Executivului.Oficialul consideră necesară discutarea reducerii plafonului maxim, pentru a preveni eventuale abuzuri. „Deci, eu spuneam că, de principiu, trebuie […] The post Reevaluarea bunurilor imobile: Guvernul pledează pentru limitarea plafonului maxim, nu pentru impunerea unuia minim appeared first on NewsMaker.
15:40
„Nu știu ce trebuie să facă Ministerul Culturii decât un apel la calm”. Jardan, despre scandalul de la Dereneu # NewsMaker
Implicarea politicului în cazul de la Dereneu duce la acutizarea conflictului. În acest caz, există decizii care trebuie respectate, iar în alte procese aflate pe rol trebuie așteptată o decizie finală. Declarațiile au fost făcute de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a spus că nu știe ce trebuie să facă instituția sa, decât să lanseze […] The post „Nu știu ce trebuie să facă Ministerul Culturii decât un apel la calm”. Jardan, despre scandalul de la Dereneu appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Ciocniri între Fulger și preoți/ Țuțu va rămâne fără milioane?/ MGRES va primi cărbune din Ucraina? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Îmbrânceli între oameni și poliție la biserica din Dereneu. Sunt persoane reținute— Elevii și studenții din regiunea transnistreană continuă lecțiile online— Atercații între oameni și poliție la biserica din Dereneu. Sunt persoane reținute— Unde ar putea fi amplasat stadionul național și ce […] The post (VIDEO) Ciocniri între Fulger și preoți/ Țuțu va rămâne fără milioane?/ MGRES va primi cărbune din Ucraina? appeared first on NewsMaker.
14:50
Plahotniuc a refuzat să se prezinte în instanță în dosarul „kuliok”. Va fi adus silit pe 17 februarie # NewsMaker
Vladimir Plahotniuc a refuzat să se prezente la ședința de judecată programată pentru 11 februarie în dosarul „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon. Instanța a anunțat că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) a refuzat, deocamdată, să fie escortat și a informat că nu va participa la ședință. În aceste […] The post Plahotniuc a refuzat să se prezinte în instanță în dosarul „kuliok”. Va fi adus silit pe 17 februarie appeared first on NewsMaker.
14:40
Moldova și Ucraina își vor actualiza acordul de cooperare tehnico-militară. Deputat PAS: „Include garanții” # NewsMaker
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. Pe 11 februarie, Comisia parlamentară pentru politică externă de la Chișinău a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnarea proiectului de acord. Informația a fost comunicată de președinta Comisiei, Doina Gherman. Potrivit deputatei, versiunea actualizată vizează strict cooperarea și schimbul de expertiză, […] The post Moldova și Ucraina își vor actualiza acordul de cooperare tehnico-militară. Deputat PAS: „Include garanții” appeared first on NewsMaker.
14:10
Procurorii anticorupție, nemulțumiți de sentința lui Țuțu, s-au adresat la Curtea de Apel. Solicită 15 ani de închisoare # NewsMaker
Procuratura Anticorupție a contestat sentința fostului deputat Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită. Instituția consideră că pedeapsa stabilită de prima instanță este prea blândă și solicită majorarea termenului de detenție la 15 ani. Procuratura Anticorupție a anunțat că, pe 10 februarie, a depus […] The post Procurorii anticorupție, nemulțumiți de sentința lui Țuțu, s-au adresat la Curtea de Apel. Solicită 15 ani de închisoare appeared first on NewsMaker.
14:10
Sandu, despre alegerile din Adunarea Populară: „Ei trebuie să transforme Găgăuzia într-o comunitate puternică” # NewsMaker
Găgăuzia merită oameni care să aducă schimbările mult așteptate, iar transformarea autonomiei într-o comunitate puternică se construiește pe o cale cinstită. Mesajul a fost transmis pe 11 februarie, la Comrat, de președinta Maia Sandu, în contextul alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. „Viitorul nostru depinde de modul în care vom reuși să-l construim împreună. În […] The post Sandu, despre alegerile din Adunarea Populară: „Ei trebuie să transforme Găgăuzia într-o comunitate puternică” appeared first on NewsMaker.
14:00
Și-ar fi agresat copilul de 1 an și i-ar fi provocat arsuri cu bricheta și țigara: mamă din nordul țării, condamnată la închisoare # NewsMaker
O tânără de 20 de ani, din nordul țării, a fost condamnată la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de violență în familie asupra propriului copil, în vârstă de aproximativ un an. Informația a fost făcută publică de Procuratura Generală, pe 11 februarie. Probele indică că femeia ar fi manifestat un […] The post Și-ar fi agresat copilul de 1 an și i-ar fi provocat arsuri cu bricheta și țigara: mamă din nordul țării, condamnată la închisoare appeared first on NewsMaker.
13:50
(VIDEO) Facturile la energie pentru ianuarie i-au șocat pe mulți locuitori ai Moldovei. Cum fac față costurilor? # NewsMaker
Facturile pentru serviciile comunale din luna ianuarie au devenit un șoc pentru mulți locuitori ai Republicii Moldova. Pe rețelele sociale, oamenii publică chitanțe cu sume de câteva mii de lei și se plâng că asemenea plăți sunt greu sau chiar imposibil de achitat dintr-o pensie sau un salariu mediu. Unii locuitori ai Chișinăului au declarat […] The post (VIDEO) Facturile la energie pentru ianuarie i-au șocat pe mulți locuitori ai Moldovei. Cum fac față costurilor? appeared first on NewsMaker.
13:30
Ucraina, gata să ofere cărbune pentru MGRES. Securitatea energetică, discutată la Kiev cu Zelenski # NewsMaker
Ucraina este dispusă să furnizeze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, după vizita delegației conduse de premierul Alexandru Munteanu – din care a făcut parte și ministrul Dorin Junghietu – la Kiev, pe 10 februarie. Instituția precizează, în comunicatul emis, că dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele […] The post Ucraina, gata să ofere cărbune pentru MGRES. Securitatea energetică, discutată la Kiev cu Zelenski appeared first on NewsMaker.
13:20
Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2025, conform studiului realizat de AXA Management Consulting # NewsMaker
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit. Distincția se bazează pe feedbackul anonim oferit de angajați în studiul realizat de AXA Management Consulting, la care au participat […] The post Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2025, conform studiului realizat de AXA Management Consulting appeared first on NewsMaker.
13:20
Maia Sandu, discurs în rusă, în Găgăuzia: foarte mult, în autonomie s-a vorbit în limba care nu riscă să dispară # NewsMaker
Păstrarea limbii găgăuze trebuie să devină o prioritate strategică pentru autonomie și pentru mediul academic din regiune, în condițiile în care aceasta este pe cale de dispariție. Mesajul a fost transmis pe 11 februarie de președinta Maia Sandu, care a susținut un discurs în limbile rusă și găgăuză la Comrat, în cadrul festivității dedicate aniversării […] The post Maia Sandu, discurs în rusă, în Găgăuzia: foarte mult, în autonomie s-a vorbit în limba care nu riscă să dispară appeared first on NewsMaker.
