ILTC își extinde formatul: o comunitate profesională a profesorilor de limbi străine

13:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări referitor la prețurile facturilor pentru resursele energetice din ianuarie, după ce mai mulți consumatori au postat pe rețelele de socializare fotografii cu facturile și s-au plâns pe costuri exorbitante. Instituția a declarat că costul ar putea fi generat, între altele, de un consum mai […] The post De ce moldovenii au primit facturi mai mari la gaz, căldură și lumină pentru ianuarie? Explicațiile ANRE appeared first on NewsMaker.