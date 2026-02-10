Cum și când a fost surprinsă întâlnirea Dodon, Plahotniuc și Iaralov – detalii din „Kuliok”
EA.md, 10 februarie 2026 12:50
Noi detalii ies la iveală în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au declarat că camerele video din celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost ascunse în patru umbrele, însă nu pot fi prezentate ca probe fizice, […] Articolul Cum și când a fost surprinsă întâlnirea Dodon, Plahotniuc și Iaralov – detalii din „Kuliok” apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 10 minute
13:00
Duminică, 15 februarie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită să descoperiți cu umor amar realitățile ascunse din viața de familie. „Arta Conviețuirii”, comedia regizată de Petru Vutcărău, dezvăluie cum aparențele de normalitate se destramă rapid atunci când frustrările și nemulțumirile nespuse ies la suprafață – totul pornind de la un incident aparent minor între copii. […] Articolul „Arta Conviețuirii” – când politețea de familie explodează în comedie! apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
12:50
Noi detalii ies la iveală în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au declarat că camerele video din celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost ascunse în patru umbrele, însă nu pot fi prezentate ca probe fizice, […] Articolul Cum și când a fost surprinsă întâlnirea Dodon, Plahotniuc și Iaralov – detalii din „Kuliok” apare prima dată în ea.md.
12:50
Moldovenii au rămas șocați de facturile uriașe la gaz și curent pentru luna ianuarie. În mediul online, tot mai mulți cetățeni publică imagini cu plățile primite și spun că, în ciuda măsurilor stricte de economisire, au ajuns să achite între 5.000 și 7.000 de lei, transmite newtv.md. Oamenii povestesc că au redus consumul la minimum, […] Articolul Ianuarie scump: facturi record la gaz și energie pentru consumatori apare prima dată în ea.md.
12:40
În fiecare zi, traficul blochează accesul la complexul rezidențial Dansicons de pe strada Nicolae Testemițanu. Potrivit locuitorilor, traficul de tranzit prin complex rămâne una dintre principalele probleme, scrie point.md Șoferii care nu sunt din zonă folosesc curtea ca o scurtătură pentru a ocoli strada principală, creând zgomot, pericol pentru pietoni și ambuteiaje suplimentare în interiorul […] Articolul Chișinău: locuitorii unui bloc, revoltați de ambuteiajele de sub ferestre apare prima dată în ea.md.
Acum 2 ore
11:20
Farmacia online med24.md – soluția modernă pentru sănătatea ta În contextul actual, în care timpul este extrem de valoros, farmacia online med24.md oferă o alternativă eficientă și sigură la farmaciile tradiționale. Platforma a fost creată pentru a facilita accesul rapid la medicamente, suplimente alimentare și produse medicale, permițând clienților să comande tot ce au nevoie […] Articolul Farmacia online med24.md – soluția modernă pentru sănătatea ta apare prima dată în ea.md.
Acum 6 ore
07:30
Chirtoacă despre dosarele sale penale: „Ar fi trebuit să fie închise încă de când a fugit Plahotniuc” # EA.md
Fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că, după 10 ani, dosarele sale penale nu au înregistrat aproape nicio schimbare. Primul caz se află în prezent pe masa Curții de Apel Chișinău, în timp ce al doilea este în fază incipientă. El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Săptămâna Nouă”, transmite tv8.md. Potrivit […] Articolul Chirtoacă despre dosarele sale penale: „Ar fi trebuit să fie închise încă de când a fugit Plahotniuc” apare prima dată în ea.md.
07:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că o eventuală unire cu România ar aduce mai multă siguranță țării, însă, deocamdată, majoritatea populației nu susține această idee. Liderul de la Chișinău a specificat că în actualul context geopolitic, aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea majoră a autorităților din R. Moldova, transmite deschide.md. „Eu vreau […] Articolul Sandu despre unire: „Desigur, Moldova ar fi mai bine protejată sub aripa României” apare prima dată în ea.md.
07:30
Comediantul Nurlan Saburov a reacționat pentru prima dată la interdicția de intrare în Rusia, declarând pe Instagram că nu va comenta „situația actuală”, lăsând problema pe seama avocaților săi. „Există avocați, care se vor ocupa de probleme cu toate autoritățile competente de la nivelul lor”, a scris comediantul, citat de meduza.io. El și-a amintit […] Articolul Saburov despre interdicția de intrare în Rusia: „Timpul va așeza totul la locul său” apare prima dată în ea.md.
07:30
Deputatul Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, susține că „corupția electorală nu se combate cu amenzi pentru bunicii care trăiesc din pensii modeste”. El a declarat acest lucru la o întâlnire cu raportorii Comisiei de la Veneția, relatează infotag.md. Stoianoglo a subliniat pe canalul său de Telegram, după întâlnire, că „zeci de mii de cetățeni care […] Articolul Stoianoglo: Corupția electorală nu se combate cu amenzi pentru bunici apare prima dată în ea.md.
07:30
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a făcut bilanțul primelor 100 de zile ale Cabinetului condus de Alexandru Munteanu și a tras concluzii critice. Potrivit primarului Capitalei, Guvernul pe care PAS l-a prezentat drept unul „salvator” al economiei a demonstrat, în realitate, „o incapacitate totală de a gestiona treburile statului” și nu a făcut decât să […] Articolul Ceban: Demnitarii câștigă 100.000 lei, dar oamenii sunt jefuiți prin tarife și taxe apare prima dată în ea.md.
07:30
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, afirmă că în Republica Moldova lipsește conducerea politică de nivel înalt, în special lideri de partide care să fie mai vocale și implicați. Fosta ministră a Sănătății a comentat propunerile președintei Maia Sandu privind lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare, afirmând că percepția publică este […] Articolul Nemerenco: În țară, deciziile le iau doar una sau două persoane apare prima dată în ea.md.
07:20
Marcela Paladi, reacție tranșantă la întrebările despre tatăl copilului: „Eu înțeleg curiozitatea, dar…” # EA.md
Marcela Paladi, devenită un simbol al puterii după ce a supraviețuit accidentului grav de pe viaductul din Chișinău, a vorbit deschis despre granițele pe care le păstrează când vine vorba de viața sa personală. Prezentă într-un podcast Real Media, ea a fost întrebată despre legătura cu tatăl copilului său — a cărui identitate rămâne confidențială […] Articolul Marcela Paladi, reacție tranșantă la întrebările despre tatăl copilului: „Eu înțeleg curiozitatea, dar…” apare prima dată în ea.md.
07:20
„Au scos bebelușul abia după 3 zile” Familia tinerei însărcinate, moartă în spital după accidentul provocat de iubitul ei, rupe tăcerea # EA.md
Dana Grigoraș, o tânără de doar 19 ani din satul Mârzoaia, raionul Nisporeni, și copilul nenăscut pe care îl purta au murit în urma unui accident cumplit, produs în noaptea de 14 ianuarie 2026, pe traseul dintre localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, raionul Ștefan Vodă. Rudele și apropiații sunt copleșiți de durere și cer dreptate […] Articolul „Au scos bebelușul abia după 3 zile” Familia tinerei însărcinate, moartă în spital după accidentul provocat de iubitul ei, rupe tăcerea apare prima dată în ea.md.
07:20
Rusia vrea să blocheze site-urile pentru adulți pentru persoanele fără copii: „Ei doar vor să facă sex” # EA.md
În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi” pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva” Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează […] Articolul Rusia vrea să blocheze site-urile pentru adulți pentru persoanele fără copii: „Ei doar vor să facă sex” apare prima dată în ea.md.
07:20
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a cauzei împotriva unui judecător, acuzat de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată. „Potrivit probelor, învinuitul, la 9 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a urcat la volanul autoturismului marca „Volkswagen Passat”, parcat […] Articolul Ex-judecătorul din Soroca, prins beat la volan cu 2,87 g/l, ajunge pe banca acuzaților apare prima dată în ea.md.
07:20
„Am întins mâna la noroc, dar m-a plesnit peste tot” Bărbatul agresat de Ciochină în 2020 vorbește pentru prima dată despre incident # EA.md
Bărbatul agresat de fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a dezvăluit primele detalii despre incident, povestind că acesta s-a întâmplat într-o perioadă dificilă pentru el, după o operație la picior. „Când era la Poliție, pe mulți îi bătea”, a declarat el în interviul acordat lui Dorin Podlisnic, scrie UNIMEDIA. „Am lucrat la un om, […] Articolul „Am întins mâna la noroc, dar m-a plesnit peste tot” Bărbatul agresat de Ciochină în 2020 vorbește pentru prima dată despre incident apare prima dată în ea.md.
07:20
Peste 26.000 de cetățeni riscă să rămână apatrizi după armată! Șeful ASP a făcut publice numele și datele lor personale # EA.md
Șeful Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a oferit detalii despre cazul tânărului de 20 de ani din Moldova, care a terminat serviciul militar și a rămas fără cetățenie. În declarațiile sale, Eșanu a făcut referire și la presupuse antecedente penale ale acestuia, întrebând retoric: „Poate el intenționat nu-și dorește actul de identitate?” – în […] Articolul Peste 26.000 de cetățeni riscă să rămână apatrizi după armată! Șeful ASP a făcut publice numele și datele lor personale apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul premier Vlad Filat a povestit cum Publika TV a ajuns sub controlul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Potrivit lui Filat, ideea lansării postului a venit de la omul de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care i-ar fi oferit un pachet de 40% din acțiuni. „Nu am deținut niciodată acțiuni în instituții media. Ăsta este […] Articolul De la 40% pentru Filat, direct în buzunarul lui Plahotniuc: cum a fost preluată Publika TV apare prima dată în ea.md.
07:20
Potrivit ambasadorului Oleg Ozerov, ideea că Rusia nu ar reacționa nu este nouă. „Cam asta credeau și ucrainenii la timpul lor”, a afirmat acesta. Ozerov a declarat că Moscova aderă la linia diplomației reținute și nu răspunde la grosolănie cu grosolănie, scrie point.md „Aceasta este, în general, linia diplomației ruse. Ea constă în faptul […] Articolul Ambasadorul Rusiei în Moldova: „E o greșeală gravă să credem că vom rămâne nepedepsiți” apare prima dată în ea.md.
07:20
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat în „Podcastul Lorenei” că proiectul privind producerea anabolizantelor a fost unul dintre cele mai periculoase pentru Moldova, punând în joc chiar și viața sa. În prezent, fosta oficială consideră că Agenția Medicamentului ar trebui să prezinte un raport în care să informeze dacă aceste preparate se […] Articolul Nemerenco: Proiectul de interzicere a anabolizantelor mi-a pus viața în pericol apare prima dată în ea.md.
07:20
Un moldovean, Sergiu, a devenit senzația emisiunii de la TV Globo, cel mai cunoscut canal din Brazilia, câștigând 150.000 de reali (aproximativ 500.000 de lei). Compatriotul nostru, care locuiește în America de Sud de șase ani, a demonstrat cunoștințe fenomenale despre cultura braziliană în cadrul popularei emisiuni „Quem Quer Ser Um Milionário?”, oprindu-se la […] Articolul Un moldovean a dat lovitura la „Cine vrea să fie milionar?” în Brazilia apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
18:40
Luna iubirii este momentul perfect pentru a oferi un cadou memorabil – o experiență de îngrijire, răsfăț și atenție. Produsele beauty sunt printre cele mai apreciate alegeri, iar seturile beauty reprezintă o opțiune elegantă și practică pentru Valentine’s Day. Seturile de produse beauty – cadouri care spun o poveste Un set de cosmetice bine ales […] Articolul Cadouri beauty pentru persoanele dragi apare prima dată în ea.md.
14:20
Imigranții care își doresc să obțină cetățenie româna sunt supuși unui test deloc ușor. Aceștia vor avea de răspuns la un set de 95 de întrebări care îi pot pune în dificultate, scrie presa română. Vezi cum arată testul. Printre multe alte lucruri, imigranții care își doresc să obțină acest act vor avea de răspuns […] Articolul (Foto) Cetățenia română: 95 de întrebări la care trebuie să răspundă moldovenii apare prima dată în ea.md.
14:20
„Chișinăul sub asediul gropilor!” Șoferii sunt furioși după topirea zăpezii. Ceban reacționează # EA.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a oferit explicații despre gropile apărute pe drumurile din Chișinău după ploi, polei și ghețuș. „De îndată ce condițiile meteo ne vor permite, vom interveni masiv pe toate aceste porțiuni de drum. Le avem identificate și evaluate. Rog ca discuțiile publice să fie corecte, mai ales când se vorbește despre gropi […] Articolul „Chișinăul sub asediul gropilor!” Șoferii sunt furioși după topirea zăpezii. Ceban reacționează apare prima dată în ea.md.
Ieri
07:20
Maia Sandu: I-am propus Alei Nemerenco o altă funcție în stat, dar a refuzat Președinta Maia Sandu a declarat că i-a oferit fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, posibilitatea de a ocupa o altă funcție în sectorul public, după ce aceasta a rămas în afara noului Guvern. „Am avut o discuție, dumneaei a decis că […] Articolul „A fost alegerea sa” – Sandu explică retragerea lui Nemerenco de la Sănătate apare prima dată în ea.md.
07:20
Orange avertizează clienții: atenție la escroci care se dau drept operatori Compania Orange atenționează asupra unei noi fraude: clienții primesc apeluri de la persoane care se prezintă drept angajați ai companiei și li se cere acces la telefon. Operatorul recomandă să nu răspundeți cererilor și să nu oferiți acces dispozitivelor personale. „Atenție la fraude! Orange […] Articolul Telefonul tău, în pericol: nu instala aplicații 5G cerute de „operatori” necunoscuți apare prima dată în ea.md.
07:20
Platon, audiat în dosarul Stoianoglo: „Am fost amenințat cu deconectarea imediat ce instanța a auzit numele Litvinenco” # EA.md
Platon, audiat în dosarul Stoianoglo: „Am fost amenințat cu deconectarea după ce s-a pronunțat numele Litvinenco” Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost audiat ieri, 5 februarie, în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, dar susține că judecătorii i-ar fi limitat depoziția. „Imediat ce, în minutul trei, instanța a auzit numele Litvinenco, principalul inițiator al operațiunii speciale […] Articolul Platon, audiat în dosarul Stoianoglo: „Am fost amenințat cu deconectarea imediat ce instanța a auzit numele Litvinenco” apare prima dată în ea.md.
07:20
Maia Sandu explică numirea fostului premier Dorin Recean ca emisar special pentru dezvoltare și reziliență. „Este un consilier, să-i spunem așa, fără salariu, cu normă limitată de lucru. Deci, atunci când am nevoie de sfaturile lui, atunci îl invit și care, de asemenea, ne reprezintă în anumite foruri”, a menționat șefa statului, la emisiunea Cutia […] Articolul „Fără salariu și doar când am nevoie” – Sandu despre consilierul Dorin Recean apare prima dată în ea.md.
07:20
Luptătorul MMA, antrenor și soțul sportivei olimpice Anastasia Nichita, Valeriu Mircea, le pregătește o surpriză pasionaților de sport. Potrivit teaser-ului emisiunii „O seară perfectă”, la care a fost invitat, Mircea lucrează la deschiderea propriei săli de forță. Aceasta marchează pentru el o nouă etapă în carieră, de la performanța în ring la antreprenoriat, oferind totodată […] Articolul De la ring la afaceri: Valeriu Mircea își deschide propria sală de forță apare prima dată în ea.md.
07:20
Gabi Nebunu, între showbiz și adevărați prieteni: „Nu dau titlul de prieten oricui” Excentricul cântăreț de muzică populară, Gabriel Nebunu, mereu prezent la petrecerile showbiz-ului autohton și aparent prieten la cataramă cu spuma societății, își poate număra pe degete adevărații prieteni. Tânărul a mărturisit la Iubește viațacă nu oferă titlul de prieten oricărei cunoștințe, mai […] Articolul Zi de naștere cu 150 de invitați, dar fără prieteni: Gabi Nebunu, lovit de dezamăgire apare prima dată în ea.md.
07:10
„3 ani de luptă și renaștere” – Marcela Paladi, mesaj emoționant după accidentul care i-a schimbat viața # EA.md
Marcela Paladi, simbol al curajului și al puterii, a revenit cu un mesaj emoționant la trei ani după cumplita tragedie de pe viaductul din Chișinău, din noaptea de 5 spre 6 februarie 2023, în care a fost grav rănită. Tânăra, care a rămas fără picioare, a publicat un scurt videoclip în care povestește despre drumul […] Articolul „3 ani de luptă și renaștere” – Marcela Paladi, mesaj emoționant după accidentul care i-a schimbat viața apare prima dată în ea.md.
07:10
Zvonuri spulberate: Botgros nu părăsește Parlamentul Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a dezmințit informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă retragere a maestrului Nicolae Botgros din Legislativ. Potrivit acestuia, artistul a fost categoric: își continuă activitatea în calitate de deputat. Grosu a subliniat că Botgros nu are intenția de a renunța la mandat, punând astfel […] Articolul Botgros nu pleacă din Parlament. Grosu: „Nici mie nu-mi dă vioara” apare prima dată în ea.md.
07:10
Îngrijorate de impactul tot mai nociv al rețelelor sociale, autoritățile din R. Moldova lansează dezbateri publice privind interzicerea accesului copiilor și adolescenților sub 16 ani la platformele de socializare. Autoritățile afirmă că Agenția pentru Guvernare Electronică are deja la soluții tehnice în acest sens, transmite europalibera.org cu referire la zdg.md. Vineri, 6 februarie, la lansarea […] Articolul Rețelele sociale pentru copii – interzise? Autoritățile din Moldova lansează dezbateri apare prima dată în ea.md.
07:10
Turbo Energy Power contrazice public afirmațiile Maiei Sandu despre linia Vulcănești–Chișinău # EA.md
Compania Turbo Energy Power respinge declarațiile președintei Maia Sandu, potrivit cărora ar fi responsabilă de întârzierea punerii în funcțiune a stației electrice de la Vulcănești. Reprezentanții companiei spun că aceste afirmații sunt false și nu se bazează pe fapte reale. Potrivit lor, Turbo Energy Power nu are niciun contract pentru lucrări la stația de […] Articolul Turbo Energy Power contrazice public afirmațiile Maiei Sandu despre linia Vulcănești–Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:10
Reprezentanții societății civile solicită retragerea licenței de practică medicală a medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug. Apelul respectiv este conținut într-o petiție publicăsemnată de mai multe organizații civice și activiști, transmite rupor.md. Autorii solicită desfășurarea unei anchete complete și independente privind riscurile pe care acest specialist le-ar putea reprezenta pentru pacienți. Activiștii consideră insuficiente măsurile administrative […] Articolul Presiune publică asupra autorităților: se cere retragerea licenței medicului Boris Meșteșug apare prima dată în ea.md.
07:10
Președinta Republicii Moldova a comentat majorarea tarifelor la energie și nemulțumirile privind reducerea compensațiilor, subliniind că statul nu poate acoperi aceste costuri pe termen nelimitat fără a sacrifica alte investiții publice. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, relatează noi.md cu referire la unimedia.info. „Acum trebuie să ne ajustăm la realitățile pieței, pentru […] Articolul Tarife și compensații, sub presiunea pieței: mesajul Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
07:10
Gluma l-a costat scump: un comediant, interzis 50 de ani în Rusia după reținerea pe aeroportul din Moscova # EA.md
Autoritățile ruse i-au impus comediantului kazah Nurlan Saburov o interdicție de 50 de ani de a intra în țară, după ce l-au acuzat de încălcarea regulilor de migrație și taxare și de criticarea invaziei Rusiei în Ucraina, scrie adevărul.ro. Potrivit Moscow Times, decizia de a-i interzice intrarea în Rusia a fost luată „în interesul securității […] Articolul Gluma l-a costat scump: un comediant, interzis 50 de ani în Rusia după reținerea pe aeroportul din Moscova apare prima dată în ea.md.
07:10
Controversă internațională: Maia Sandu comentează acuzațiile SUA privind cenzura online în alegerile din Moldova # EA.md
Maia Sandu, despre raportul SUA privind cenzura online: „Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru boți și conturi false” Președinta Maia Sandu a comentat raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților SUA, care susține că Comisia Europeană ar fi influențat alegerile prezidențiale din Moldova și alte state prin cenzură online. „Libertatea de expresie e pentru […] Articolul Controversă internațională: Maia Sandu comentează acuzațiile SUA privind cenzura online în alegerile din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:10
„Aducem ulei din Rusia și ceapă din Ucraina ieftin, dar la grădinițe se vinde cu 8 lei” – Costiuc denunță „schemele” din Moldova # EA.md
Costiuc: „Monopolurile agricole nu se rezolvă de una singură” – acuzații la adresa legăturilor Parlamentului Deputatul Vasile Costiuc, liderul partidului Democrația Acasă, a declarat că ministra Ludmila Catlabuga nu poate combate monopolurile din agricultură, deoarece în ele sunt implicate persoane cu legături în Parlament, scrie UNIMEDIA. „Degeaba faceți haz de necaz despre producătorii de ceapă. […] Articolul „Aducem ulei din Rusia și ceapă din Ucraina ieftin, dar la grădinițe se vinde cu 8 lei” – Costiuc denunță „schemele” din Moldova apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Starea de spirit poate fi influențată rapid de factori simpli, chiar și fără intervenții complexe sau schimbări majore în viață. Studiile în psihologia pozitivă arată că anumite acțiuni scurte, aplicate constant, pot crește nivelul de energie și bunăstare emoțională în doar câteva minute. Un prim instrument eficient este respirația conștientă. Cercetările publicate în Frontiers in […] Articolul Cum să-ți schimbi starea de spirit în 5 minute fără efort apare prima dată în ea.md.
09:10
Sstudiile dermatologice arată că un ten proaspăt și luminos poate fi obținut și fără produse cosmetice. Secretul constă în obiceiurile de îngrijire, hidratare și stilul de viață, mai degrabă decât în aplicarea fondului de ten sau a corectorului. Un element esențial este somnul de calitate. Cercetările publicate în Journal of Sleep Research indică faptul că […] Articolul Cum să arăți fresh dimineața fără machiaj apare prima dată în ea.md.
09:10
De multe ori, oamenii caută fericirea în circumstanțe externe, fără să realizeze că obiceiurile zilnice ne influențează profund starea emoțională. Psihologii și cercetările în domeniul sănătății mintale arată că anumite comportamente repetitive pot diminua capacitatea de a experimenta satisfacție și bucurie. Un obicei ascuns care afectează fericirea este compararea constantă cu alții. Studiile publicate în […] Articolul Obiceiuri ascunse care îți sabotează fericirea apare prima dată în ea.md.
09:10
Pielea „perfectă” nu este rezultatul unui produs miraculos sau al unei rutine complicate, ci al unor obiceiuri constante, susținute de mecanisme biologice bine documentate. Studiile din dermatologie arată că femeile cu un ten uniform, luminos și echilibrat au, de regulă, rutine simple, adaptate pielii lor, și un stil de viață care susține sănătatea cutanată pe […] Articolul Trucuri de îngrijire de la femeile cu pielea perfectă apare prima dată în ea.md.
09:10
Apariția ridurilor e un proces biologic natural, nu un defect care apare peste noapte și nici un semn că pielea „nu a primit crema potrivită”. Cercetările dermatologice arată clar că formarea ridurilor este influențată de factori structurali ai pielii, stilul de viață și comportamentele zilnice, mult mai mult decât de prețul produselor cosmetice sau de […] Articolul Cum să scapi de riduri fără creme scumpe sau proceduri complicate apare prima dată în ea.md.
09:00
(VIDEO) La 3 ani, știe deja ce vrea: „Vreau să fiu artist”. Teodor Copăceanu la 3 „Românii Au Talent” # EA.md
La doar 3 ani, Teodor Copăceanu a reușit să facă un lucru rar: să cucerească scena „Românii au talent 2026” nu prin perfecțiune tehnică, ci printr-o spontaneitate dezarmantă și o bucurie autentică de a cânta. Teodor vine din Chișinău și este unul dintre acei copii care par să se fi născut cu muzica în suflet. […] Articolul (VIDEO) La 3 ani, știe deja ce vrea: „Vreau să fiu artist”. Teodor Copăceanu la 3 „Românii Au Talent” apare prima dată în ea.md.
09:00
Este cunoscută neoficial drept „Săptămâna Iadului”, iar pentru cei care se prezintă la selecția Forțelor pentru Operații Speciale ale Armatei Române reprezintă granița clară dintre dorință și realitate. Este testul care decide cine are nu doar forța, ci și tăria psihică necesară pentru a purta bereta verde, conform digi24.ro. Procesul de selecție se desfășoară pe […] Articolul Frig, oboseală și privare de somn: cum arată cea mai dură selecție militară din România apare prima dată în ea.md.
08:50
(FOTO/VIDEO) FSB, criptomonede și politică locală: detalii dintr-o investigație despre Primăria Chișinău # EA.md
Un nume puțin cunoscut publicului larg, dar prezent în cercuri-cheie din politica moldovenească, apare într-o investigație care ridică semne serioase de întrebare privind influența rusă în administrația locală din Chișinău. Este vorba despre Nigeat Askerov, o persoană despre care o investigație realizată de comunitatea WatchDog arată că ar fi fost coordonată de FSB și că […] Articolul (FOTO/VIDEO) FSB, criptomonede și politică locală: detalii dintr-o investigație despre Primăria Chișinău apare prima dată în ea.md.
08:50
Când muzica vine din cele mai neașteptate locuri: Larisa Dascăl și sunetul care a uimit juriul „Românii au talent” # EA.md
Un instrument considerat dur și neobișnuit a devenit, pentru câteva minute, sursa unei emoții rare pe scena „Românii au talent 2026”. Larisa Dascăl, actriță originară din Chișinău, a impresionat juriul și publicul cu un moment muzical atipic: a cântat la fierăstrău muzical. Larisa Dascăl are 45 de ani, o carieră de peste două decenii în […] Articolul Când muzica vine din cele mai neașteptate locuri: Larisa Dascăl și sunetul care a uimit juriul „Românii au talent” apare prima dată în ea.md.
08:40
Fericirea și liniștea interioară nu sunt doar rezultatul circumstanțelor externe, ci și al obiceiurilor mentale și comportamentale. Studiile în psihologia pozitivă și neuroștiință arată că persoanele care se simt împăcate și mulțumite adoptă strategii pe care majoritatea oamenilor le ignoră. Un prim aspect este gestionarea gândurilor negative. Persoanele liniștite nu încearcă să elimine complet emoțiile […] Articolul Ce fac persoanele liniștite și fericite diferit de restul lumii apare prima dată în ea.md.
7 februarie 2026
09:40
Escrocherii online cu imaginea premierului Alexandru Munteanu: reclame deepfake promit câștiguri fictive # EA.md
Imaginea premierului Alexandru Munteanu este folosită în mai multe videoclipuri false distribuite pe Facebook și Instagram, în care sunt promovate presupuse „programe de stat” ce ar oferi câștiguri lunare de până la 14.000 de lei. Utilizatorii sunt îndemnați să își introducă datele personale pe diverse site-uri pentru a putea beneficia de aceste oferte, scrie stopfals.md. […] Articolul Escrocherii online cu imaginea premierului Alexandru Munteanu: reclame deepfake promit câștiguri fictive apare prima dată în ea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.