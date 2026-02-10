Cum și când a fost surprinsă întâlnirea Dodon, Plahotniuc și Iaralov – detalii din „Kuliok”

09:00

La doar 3 ani, Teodor Copăceanu a reușit să facă un lucru rar: să cucerească scena „Românii au talent 2026” nu prin perfecțiune tehnică, ci printr-o spontaneitate dezarmantă și o bucurie autentică de a cânta. Teodor vine din Chișinău și este unul dintre acei copii care par să se fi născut cu muzica în suflet. […] Articolul (VIDEO) La 3 ani, știe deja ce vrea: „Vreau să fiu artist”. Teodor Copăceanu la 3 „Românii Au Talent” apare prima dată în ea.md.