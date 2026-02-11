Aeroportul Iași amenajează loc de parcare special pentru transportatori din Moldova

07:20

Gabi Nebunu, între showbiz și adevărați prieteni: „Nu dau titlul de prieten oricui" Excentricul cântăreț de muzică populară, Gabriel Nebunu, mereu prezent la petrecerile showbiz-ului autohton și aparent prieten la cataramă cu spuma societății, își poate număra pe degete adevărații prieteni. Tânărul a mărturisit la Iubește viațacă nu oferă titlul de prieten oricărei cunoștințe, mai