Rana Mariei Crețu: de ce nu locuiește cu fiica cea mare

EA.md, 11 februarie 2026 07:20
Sora mai mare a actorului și influencerului Emilian Crețu, Maria, însărcinată cu al treilea copil, și-a permis un moment de sinceritate pe rețelele sociale, povestind cât de greu este să trăiești la distanță de prima ei fiică, Lavinia. Maria a dezvăluit că fiica sa, adolescentă, a insistat să revină în Republica Moldova, după o
Astăzi, cei care l-au servit pe Plahotniuc și au comis abuzuri nu doar că sunt în sistem – ei îl conduc. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo, citează noi.md. El a menționat că vettingul trebuia să curețe sistemul, dar nu a făcut-o. Cadrele statului capturat,
O femeie transgender din Chișinău afirmă că nu poate să își actualizeze documentele pentru a-și schimba numele și sexul din masculin în feminin, după ce Agenția Servicii Publice (ASP) i-a refuzat cererea. Cazul a fost atacat la Curtea de Apel Chișinău, relatează protv.md. O persoană care se identifică drept femeie și folosește numele Irina
Republica Moldova ar putea introduce reguli mai stricte pentru accesul copiilor la rețelele sociale, după modelul Australiei și Franței. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, care a menționat că un astfel de scenariu este „foarte realist", însă necesită o amplă dezbatere publică. O decizie finală în acest sens ar putea fi
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a anunțat că Republica Moldova va părăsi definitiv CSI până la sfârșitul anului, însă pentru acest proces țara va trebui să plătească o datorie de aproximativ 100.000 de euro. Potrivit acestuia, în următoarele săptămâni vor fi finalizate procedurile guvernamentale, iar proiectul de denunțare va ajunge în Parlament pentru dezbateri
Autoritățile nu vor modifica retroactiv prețul gazelor pentru luna ianuarie, deși costul de achiziție a fost redus anterior. Toate discrepanțele financiare au fost deja luate în considerare și reflectate în noul tarif, care a fost redus cu 2,32 lei la începutul lunii februarie. Prin reducerea tarifului peste nivelul planificat, consumatorii vor primi, practic, rambursarea
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare separată pentru microbuzele și autobuzele care fac curse între România și Moldova. Proiectul are ca scop eliberarea spațiului pe teritoriul aeroportului și reducerea conflictelor cu transportatorii. Inițiativa este programată să fie finalizată până în 2027, scrie nordnews.md. Până la punerea în funcțiune a noii infrastructuri, șoferii de
Satele din Moldova se golesc tot mai mult, iar multe dispar treptat de pe hartă. Statisticile sunt alarmante: în jumătate dintre primării, populația nu depășește o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici
Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, anunță înăsprirea considerabilă a regulilor de obținere a permisului de conducere, scrie UNIMEDIA. Printre măsurile propuse se numără permisul provizoriu pentru primii doi ani, examenele practice cu transmisie live, senzori pe pedalele examinatorului și controale medicale mai riguroase, toate menite să sporească siguranța rutieră. Declarațiile au fost făcute în
Viceministrul rus de externe, Alexander Grușko, a declarat că o eventuală soluționare a conflictului din Ucraina trebuie să includă garanții de securitate pentru Moscova, argumentând că orice acord de pace ar fi imposibil fără acestea, scrie Kyiv Independent, potrivit digi24.ro. „Recunoaștem că o soluționare pașnică în Ucraina trebuie să țină cont de interesele de securitate
Îngrijitoarea moldoveancă în vârstă de 65 de ani, Maria Betco, se află în arest și este acuzată de tentativă de omor în Italia, după ce bătrâna pe care o îngrijea, Maria Bigonzi (83 de ani), a fost găsită căzută la podea, într-o baltă de sânge. Apărarea cere o simulare a scenei, mai exact o analiză
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, critică intenția guvernării de a introduce evaluarea și reevaluarea cadastrală a bunurilor imobile, avertizând că măsura ar putea duce la creșterea impozitelor pentru locuințe cu până la 200–300% sau chiar mai mult. Edilul susține că, la nivelul Capitalei, va interveni personal pentru a diminua impactul financiar asupra cetățenilor, generat
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, este bănuit de comiterea unei crime petrecute în urmă cu șapte ani și ar fi fost plasat în arest la domiciliu, potrivit surselor UNIMEDIA. Anterior, acesta a menționat că nu își recunoaște vina. În august 2024, un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind
Procurorii au informat instanța că, în dosarul ce îl vizează pe Vladimir Plahotniuc, a fost utilizat un investigator sub acoperire în perioada 2020–2021, în etapa urmăririi penale. Cu toate acestea, judecătorii au respins solicitarea de a fi citite declarațiile acestuia, motivând că nu există probe suficiente care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului. Procurorul
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Moldova a costat circa 100.000 de lei. Procurorul Alexandru Cernei a precizat că, potrivit legii, cheltuielile trebuie suportate de inculpat. „Am depus o cerere prin care am solicitat să fie anexate acte care confirmă cheltuielile de extrădare – aproximativ 100 de mii de lei. Legea
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat întâlnirea sa la o cafea cu ex-ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, subliniind că discuția nu a vizat un posibil nou proiect de partid. Declarațiile au fost făcute în cadrul Podcastului Lorenei de la ProTV. Ala Nemerenco a vorbit și despre experiența sa în cadrul Guvernului condus de
Sora mai mare a actorului și influencerului Emilian Crețu, Maria, însărcinată cu al treilea copil, și-a permis un moment de sinceritate pe rețelele sociale, povestind cât de greu este să trăiești la distanță de prima ei fiică, Lavinia. Maria a dezvăluit că fiica sa, adolescentă, a insistat să revină în Republica Moldova, după o
Duminică, 15 februarie, Teatrul Național „Eugène Ionesco" vă invită să descoperiți cu umor amar realitățile ascunse din viața de familie. „Arta Conviețuirii", comedia regizată de Petru Vutcărău, dezvăluie cum aparențele de normalitate se destramă rapid atunci când frustrările și nemulțumirile nespuse ies la suprafață – totul pornind de la un incident aparent minor între copii.
Noi detalii ies la iveală în dosarul „Kuliok", în care Igor Dodon este învinuit. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au declarat că camerele video din celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost ascunse în patru umbrele, însă nu pot fi prezentate ca probe fizice,
Moldovenii au rămas șocați de facturile uriașe la gaz și curent pentru luna ianuarie. În mediul online, tot mai mulți cetățeni publică imagini cu plățile primite și spun că, în ciuda măsurilor stricte de economisire, au ajuns să achite între 5.000 și 7.000 de lei, transmite newtv.md. Oamenii povestesc că au redus consumul la minimum,
În fiecare zi, traficul blochează accesul la complexul rezidențial Dansicons de pe strada Nicolae Testemițanu. Potrivit locuitorilor, traficul de tranzit prin complex rămâne una dintre principalele probleme, scrie point.md Șoferii care nu sunt din zonă folosesc curtea ca o scurtătură pentru a ocoli strada principală, creând zgomot, pericol pentru pietoni și ambuteiaje suplimentare în interiorul
Farmacia online med24.md – soluția modernă pentru sănătatea ta În contextul actual, în care timpul este extrem de valoros, farmacia online med24.md oferă o alternativă eficientă și sigură la farmaciile tradiționale. Platforma a fost creată pentru a facilita accesul rapid la medicamente, suplimente alimentare și produse medicale, permițând clienților să comande tot ce au nevoie
Chirtoacă despre dosarele sale penale: „Ar fi trebuit să fie închise încă de când a fugit Plahotniuc"
Fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că, după 10 ani, dosarele sale penale nu au înregistrat aproape nicio schimbare. Primul caz se află în prezent pe masa Curții de Apel Chișinău, în timp ce al doilea este în fază incipientă. El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Săptămâna Nouă", transmite tv8.md. Potrivit
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că o eventuală unire cu România ar aduce mai multă siguranță țării, însă, deocamdată, majoritatea populației nu susține această idee. Liderul de la Chișinău a specificat că în actualul context geopolitic, aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea majoră a autorităților din R. Moldova, transmite deschide.md. „Eu vreau
Comediantul Nurlan Saburov a reacționat pentru prima dată la interdicția de intrare în Rusia, declarând pe Instagram că nu va comenta „situația actuală", lăsând problema pe seama avocaților săi. „Există avocați, care se vor ocupa de probleme cu toate autoritățile competente de la nivelul lor", a scris comediantul, citat de meduza.io. El și-a amintit
Deputatul Blocului Altern
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a făcut bilanțul primelor 100 de zile ale Cabinetului condus de Alexandru Munteanu și a tras concluzii critice. Potrivit primarului Capitalei, Guvernul pe care PAS l-a prezentat drept unul „salvator” al economiei a demonstrat, în realitate, „o incapacitate totală de a gestiona treburile statului” și nu a făcut decât să […] Articolul Ceban: Demnitarii câștigă 100.000 lei, dar oamenii sunt jefuiți prin tarife și taxe apare prima dată în ea.md.
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, afirmă că în Republica Moldova lipsește conducerea politică de nivel înalt, în special lideri de partide care să fie mai vocale și implicați. Fosta ministră a Sănătății a comentat propunerile președintei Maia Sandu privind lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare, afirmând că percepția publică este […] Articolul Nemerenco: În țară, deciziile le iau doar una sau două persoane apare prima dată în ea.md.
Marcela Paladi, reacție tranșantă la întrebările despre tatăl copilului: „Eu înțeleg curiozitatea, dar…” # EA.md
Marcela Paladi, devenită un simbol al puterii după ce a supraviețuit accidentului grav de pe viaductul din Chișinău, a vorbit deschis despre granițele pe care le păstrează când vine vorba de viața sa personală. Prezentă într-un podcast Real Media, ea a fost întrebată despre legătura cu tatăl copilului său — a cărui identitate rămâne confidențială […] Articolul Marcela Paladi, reacție tranșantă la întrebările despre tatăl copilului: „Eu înțeleg curiozitatea, dar…” apare prima dată în ea.md.
„Au scos bebelușul abia după 3 zile” Familia tinerei însărcinate, moartă în spital după accidentul provocat de iubitul ei, rupe tăcerea # EA.md
Dana Grigoraș, o tânără de doar 19 ani din satul Mârzoaia, raionul Nisporeni, și copilul nenăscut pe care îl purta au murit în urma unui accident cumplit, produs în noaptea de 14 ianuarie 2026, pe traseul dintre localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, raionul Ștefan Vodă. Rudele și apropiații sunt copleșiți de durere și cer dreptate […] Articolul „Au scos bebelușul abia după 3 zile” Familia tinerei însărcinate, moartă în spital după accidentul provocat de iubitul ei, rupe tăcerea apare prima dată în ea.md.
Rusia vrea să blocheze site-urile pentru adulți pentru persoanele fără copii: „Ei doar vor să facă sex” # EA.md
În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi” pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva” Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează […] Articolul Rusia vrea să blocheze site-urile pentru adulți pentru persoanele fără copii: „Ei doar vor să facă sex” apare prima dată în ea.md.
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a cauzei împotriva unui judecător, acuzat de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată. „Potrivit probelor, învinuitul, la 9 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a urcat la volanul autoturismului marca „Volkswagen Passat”, parcat […] Articolul Ex-judecătorul din Soroca, prins beat la volan cu 2,87 g/l, ajunge pe banca acuzaților apare prima dată în ea.md.
„Am întins mâna la noroc, dar m-a plesnit peste tot” Bărbatul agresat de Ciochină în 2020 vorbește pentru prima dată despre incident # EA.md
Bărbatul agresat de fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a dezvăluit primele detalii despre incident, povestind că acesta s-a întâmplat într-o perioadă dificilă pentru el, după o operație la picior. „Când era la Poliție, pe mulți îi bătea”, a declarat el în interviul acordat lui Dorin Podlisnic, scrie UNIMEDIA. „Am lucrat la un om, […] Articolul „Am întins mâna la noroc, dar m-a plesnit peste tot” Bărbatul agresat de Ciochină în 2020 vorbește pentru prima dată despre incident apare prima dată în ea.md.
Peste 26.000 de cetățeni riscă să rămână apatrizi după armată! Șeful ASP a făcut publice numele și datele lor personale # EA.md
Șeful Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a oferit detalii despre cazul tânărului de 20 de ani din Moldova, care a terminat serviciul militar și a rămas fără cetățenie. În declarațiile sale, Eșanu a făcut referire și la presupuse antecedente penale ale acestuia, întrebând retoric: „Poate el intenționat nu-și dorește actul de identitate?” – în […] Articolul Peste 26.000 de cetățeni riscă să rămână apatrizi după armată! Șeful ASP a făcut publice numele și datele lor personale apare prima dată în ea.md.
Fostul premier Vlad Filat a povestit cum Publika TV a ajuns sub controlul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Potrivit lui Filat, ideea lansării postului a venit de la omul de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care i-ar fi oferit un pachet de 40% din acțiuni. „Nu am deținut niciodată acțiuni în instituții media. Ăsta este […] Articolul De la 40% pentru Filat, direct în buzunarul lui Plahotniuc: cum a fost preluată Publika TV apare prima dată în ea.md.
Potrivit ambasadorului Oleg Ozerov, ideea că Rusia nu ar reacționa nu este nouă. „Cam asta credeau și ucrainenii la timpul lor”, a afirmat acesta. Ozerov a declarat că Moscova aderă la linia diplomației reținute și nu răspunde la grosolănie cu grosolănie, scrie point.md „Aceasta este, în general, linia diplomației ruse. Ea constă în faptul […] Articolul Ambasadorul Rusiei în Moldova: „E o greșeală gravă să credem că vom rămâne nepedepsiți” apare prima dată în ea.md.
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat în „Podcastul Lorenei” că proiectul privind producerea anabolizantelor a fost unul dintre cele mai periculoase pentru Moldova, punând în joc chiar și viața sa. În prezent, fosta oficială consideră că Agenția Medicamentului ar trebui să prezinte un raport în care să informeze dacă aceste preparate se […] Articolul Nemerenco: Proiectul de interzicere a anabolizantelor mi-a pus viața în pericol apare prima dată în ea.md.
Un moldovean, Sergiu, a devenit senzația emisiunii de la TV Globo, cel mai cunoscut canal din Brazilia, câștigând 150.000 de reali (aproximativ 500.000 de lei). Compatriotul nostru, care locuiește în America de Sud de șase ani, a demonstrat cunoștințe fenomenale despre cultura braziliană în cadrul popularei emisiuni „Quem Quer Ser Um Milionário?”, oprindu-se la […] Articolul Un moldovean a dat lovitura la „Cine vrea să fie milionar?” în Brazilia apare prima dată în ea.md.
Luna iubirii este momentul perfect pentru a oferi un cadou memorabil – o experiență de îngrijire, răsfăț și atenție. Produsele beauty sunt printre cele mai apreciate alegeri, iar seturile beauty reprezintă o opțiune elegantă și practică pentru Valentine’s Day. Seturile de produse beauty – cadouri care spun o poveste Un set de cosmetice bine ales […] Articolul Cadouri beauty pentru persoanele dragi apare prima dată în ea.md.
Imigranții care își doresc să obțină cetățenie româna sunt supuși unui test deloc ușor. Aceștia vor avea de răspuns la un set de 95 de întrebări care îi pot pune în dificultate, scrie presa română. Vezi cum arată testul. Printre multe alte lucruri, imigranții care își doresc să obțină acest act vor avea de răspuns […] Articolul (Foto) Cetățenia română: 95 de întrebări la care trebuie să răspundă moldovenii apare prima dată în ea.md.
„Chișinăul sub asediul gropilor!” Șoferii sunt furioși după topirea zăpezii. Ceban reacționează # EA.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a oferit explicații despre gropile apărute pe drumurile din Chișinău după ploi, polei și ghețuș. „De îndată ce condițiile meteo ne vor permite, vom interveni masiv pe toate aceste porțiuni de drum. Le avem identificate și evaluate. Rog ca discuțiile publice să fie corecte, mai ales când se vorbește despre gropi […] Articolul „Chișinăul sub asediul gropilor!” Șoferii sunt furioși după topirea zăpezii. Ceban reacționează apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu: I-am propus Alei Nemerenco o altă funcție în stat, dar a refuzat Președinta Maia Sandu a declarat că i-a oferit fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, posibilitatea de a ocupa o altă funcție în sectorul public, după ce aceasta a rămas în afara noului Guvern. „Am avut o discuție, dumneaei a decis că […] Articolul „A fost alegerea sa” – Sandu explică retragerea lui Nemerenco de la Sănătate apare prima dată în ea.md.
Orange avertizează clienții: atenție la escroci care se dau drept operatori Compania Orange atenționează asupra unei noi fraude: clienții primesc apeluri de la persoane care se prezintă drept angajați ai companiei și li se cere acces la telefon. Operatorul recomandă să nu răspundeți cererilor și să nu oferiți acces dispozitivelor personale. „Atenție la fraude! Orange […] Articolul Telefonul tău, în pericol: nu instala aplicații 5G cerute de „operatori” necunoscuți apare prima dată în ea.md.
Platon, audiat în dosarul Stoianoglo: „Am fost amenințat cu deconectarea imediat ce instanța a auzit numele Litvinenco” # EA.md
Platon, audiat în dosarul Stoianoglo: „Am fost amenințat cu deconectarea după ce s-a pronunțat numele Litvinenco” Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost audiat ieri, 5 februarie, în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, dar susține că judecătorii i-ar fi limitat depoziția. „Imediat ce, în minutul trei, instanța a auzit numele Litvinenco, principalul inițiator al operațiunii speciale […] Articolul Platon, audiat în dosarul Stoianoglo: „Am fost amenințat cu deconectarea imediat ce instanța a auzit numele Litvinenco” apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu explică numirea fostului premier Dorin Recean ca emisar special pentru dezvoltare și reziliență. „Este un consilier, să-i spunem așa, fără salariu, cu normă limitată de lucru. Deci, atunci când am nevoie de sfaturile lui, atunci îl invit și care, de asemenea, ne reprezintă în anumite foruri”, a menționat șefa statului, la emisiunea Cutia […] Articolul „Fără salariu și doar când am nevoie” – Sandu despre consilierul Dorin Recean apare prima dată în ea.md.
Luptătorul MMA, antrenor și soțul sportivei olimpice Anastasia Nichita, Valeriu Mircea, le pregătește o surpriză pasionaților de sport. Potrivit teaser-ului emisiunii „O seară perfectă”, la care a fost invitat, Mircea lucrează la deschiderea propriei săli de forță. Aceasta marchează pentru el o nouă etapă în carieră, de la performanța în ring la antreprenoriat, oferind totodată […] Articolul De la ring la afaceri: Valeriu Mircea își deschide propria sală de forță apare prima dată în ea.md.
Gabi Nebunu, între showbiz și adevărați prieteni: „Nu dau titlul de prieten oricui” Excentricul cântăreț de muzică populară, Gabriel Nebunu, mereu prezent la petrecerile showbiz-ului autohton și aparent prieten la cataramă cu spuma societății, își poate număra pe degete adevărații prieteni. Tânărul a mărturisit la Iubește viațacă nu oferă titlul de prieten oricărei cunoștințe, mai […] Articolul Zi de naștere cu 150 de invitați, dar fără prieteni: Gabi Nebunu, lovit de dezamăgire apare prima dată în ea.md.
„3 ani de luptă și renaștere” – Marcela Paladi, mesaj emoționant după accidentul care i-a schimbat viața # EA.md
Marcela Paladi, simbol al curajului și al puterii, a revenit cu un mesaj emoționant la trei ani după cumplita tragedie de pe viaductul din Chișinău, din noaptea de 5 spre 6 februarie 2023, în care a fost grav rănită. Tânăra, care a rămas fără picioare, a publicat un scurt videoclip în care povestește despre drumul […] Articolul „3 ani de luptă și renaștere” – Marcela Paladi, mesaj emoționant după accidentul care i-a schimbat viața apare prima dată în ea.md.
Zvonuri spulberate: Botgros nu părăsește Parlamentul Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a dezmințit informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă retragere a maestrului Nicolae Botgros din Legislativ. Potrivit acestuia, artistul a fost categoric: își continuă activitatea în calitate de deputat. Grosu a subliniat că Botgros nu are intenția de a renunța la mandat, punând astfel […] Articolul Botgros nu pleacă din Parlament. Grosu: „Nici mie nu-mi dă vioara” apare prima dată în ea.md.
Îngrijorate de impactul tot mai nociv al rețelelor sociale, autoritățile din R. Moldova lansează dezbateri publice privind interzicerea accesului copiilor și adolescenților sub 16 ani la platformele de socializare. Autoritățile afirmă că Agenția pentru Guvernare Electronică are deja la soluții tehnice în acest sens, transmite europalibera.org cu referire la zdg.md. Vineri, 6 februarie, la lansarea […] Articolul Rețelele sociale pentru copii – interzise? Autoritățile din Moldova lansează dezbateri apare prima dată în ea.md.
Turbo Energy Power contrazice public afirmațiile Maiei Sandu despre linia Vulcănești–Chișinău # EA.md
Compania Turbo Energy Power respinge declarațiile președintei Maia Sandu, potrivit cărora ar fi responsabilă de întârzierea punerii în funcțiune a stației electrice de la Vulcănești. Reprezentanții companiei spun că aceste afirmații sunt false și nu se bazează pe fapte reale. Potrivit lor, Turbo Energy Power nu are niciun contract pentru lucrări la stația de […] Articolul Turbo Energy Power contrazice public afirmațiile Maiei Sandu despre linia Vulcănești–Chișinău apare prima dată în ea.md.
