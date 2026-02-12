Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare

18:40

În fața bisericii din Dereneu, tensiunile nu s-au potolit nici astăzi. Susținătorii și reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove au încercat să-i intimideze pe jurnaliştii şi au răspândit informații eronate pe rețelele sociale. În paralel, preotul baricadat în biserică, alături de copiii săi, a blocat accesul reprezentanților Asistenței Sociale în lăcaşul de cult, refuzând orice dialog și împiedicând autoritățile să intervină pentru protecția micuţilor. Între timp, unii localnici refuză să comunice cu presa, iar alții, de teama presiunilor, evită să se implice în acest subiect.