METEO | Vreme schimbătoare în Moldova. Temperaturile urcă până la +9 grade

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit un prag clar pentru produsele care conțin CBD, un compus derivat din canabis, dar fără efecte psihoactive. Potrivit instituției europene, un adult de aproximativ 70 de kilograme nu ar trebui să consume mai mult de două miligrame de CBD pe zi. Decizia se aplică produselor vândute în Uniunea […] Articolul 2 miligrame pe zi în UE. Cum tratează Republica Moldova produsele cu CBD