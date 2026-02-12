VIDEO | Aproape un kilogram de heroină, confiscat la Bălți: Patru tineri arestați

14:00

Atenționează populația să nu meargă pe gheață și să evite pescuitul la copcă în zilele următoare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un avertisment pentru perioada 11–13 februarie 2026, când sunt prognozate oscilații ale temperaturii aerului. Potrivit specialiștilor, variațiile de temperatură duc la fisurarea și slăbirea stratului de gheață format pe râuri, lacuri și iazuri. […] Articolul IGSU avertizează: Gheața de pe râuri și lacuri devine instabilă din cauza variațiilor de temperatură apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.