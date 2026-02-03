Revolut urcă pe primul loc în România după utilizatorii de carduri: 4,9 milioane

11:45

EuroCreditBank pune la dispoziție „Retail Simplu”, un credit de consum destinat cheltuielilor curente, planurilor personale sau situațiilor neprevăzute. Produsul este prezentat ca o soluție ușor de înțeles, fără proceduri complicate. Creditul poate fi contractat în sumă de la 3.000 până la 400.000 MDL. Termenul de rambursare este de până la 36 de luni pentru sume de până la 50.000 MDL, respectiv de până la 60 de luni pentru sume mai mari de 50.000 MDL. Banca precizează că împrumutul este fără ga...