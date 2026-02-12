Polițistul italian, învinuit de omorul lui Sergiu Țărnă lângă Veneția, a recunoscut că l-a împușcat pe tânărul moldovean

18:10

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua o vizită în Ungaria și Slovacia la mijlocul lunii februarie, după participarea la Conferința de Securitate de la Munchen. Potrivit unui comunicat publicat luni pe site-ul oficial al Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio va lua parte la Conferința de Securitate de la Munchen