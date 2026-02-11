Kaja Kallas cere coordonare la nivelul UE înainte de orice dialog cu Vladimir Putin: „Să știm mai întâi ce vrem să discutăm”
Ziua, 11 februarie 2026 13:50
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut statelor europene să coordoneze la nivelul UE orice eventual contact cu președintele rus Vladimir Putin, în contextul intensificării dezbaterilor privind reluarea dialogului direct cu Kremlinul. „Să discutăm mai întâi despre ce anume vrem să vorbim cu rușii și abia apoi despre cine va purta aceste discuții", a
Acum o oră
Acum o oră
13:30
Carabinierii și polițiștii au format un nou cordon la intrarea în biserica din Dereneu, raionul Călărași, accesul în lăcaș fiind restricționat. În incinta bisericii, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, în continuare se află preotul Mitropoliei Moldovei, care refuză să iasă din clădire, iar de dimineață a fost oficiată și o slujbă de
13:10
VIDEO | Un tânăr din Telenești a jefuit de două ori același magazin de la Ciocana. A fost reținut pe urme fierbinți de poliție # Ziua
Un tânăr de 33 de ani din Telenești a fost plasat în arest pentru 30 de zile, fiind învinuit de comiterea a două furturi dintr-un magazin de la Ciocana. Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a sustras mai multe telefoane mobile, provocând un prejudiciu de aproximativ
Acum 2 ore
12:40
Condamnarea la 8 ani de pușcărie pentru Constantin Țuțu, calificată drept „blândă” de procurori. Acuzatorii insistă pe o pedeapsă de 15 ani # Ziua
Sentința primei instanțe prin care Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare este calificată drept „blândă" și „parțial neîntemeiată" de către procurorii anticorupție. Aceștia au contestat, în 10 februarie, decizia la Curtea de Apel Centru prin care cer rejudecarea cauzei și stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani pentru fostul deputat. Procurorii
12:10
Trei copii și tatăl lor au fost uciși într-un atac cu drone la Harkov. Spital lovit la Zaporojie, zeci de drone lansate asupra Ucrainei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra unei locuințe private din regiunea Harkov s-a soldat cu moartea a patru persoane, dintre care trei copii. Tatăl acestora a murit, iar mama, însărcinată, a fost transportată la spital cu arsuri. „Rușii au lovit cu o dronă o
Acum 4 ore
11:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de spionaj, cere să fie cercetat în libertate. Cererea, examinată de CSJ din România # Ziua
Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat și cercetat în stare de libertate. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care
11:20
Maia Sandu și Dan Perciun, în vizită la Universitatea din Comrat, care azi împlinește 35 de ani de la fondare # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, și ministrul Educației, Dan Perciun, se vor afla azi în Găgăuzia, acolo unde vor participa la manifestările dedicate celei de-a 35-a aniversări a Universității de Stat din Comrat. Presa locală scrie că cei doi demnitari vor participa, alături de profesori și funcționari din autonomie, la un eveniment organizat la Casa de
11:00
O femeie din Capitală a murit în urma unui incendiu din apartamentul său. Flăcările au izbucnit din cauza unei țigări # Ziua
O femeie, în vârstă de 67 de ani, din Capitală a murit în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său din sectorul Ciocana. La fața locului au fost trimise trei echipaje de pompieri, care au constatat că locuința a luat foc din cauza unei țigări nestinse. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat marți seara,
10:40
FT: Ucraina ar planifica alegeri prezidențiale și un referendum până la 15 mai, condiționate de garanții de securitate # Ziua
Ucraina analizează organizarea, în primăvara acestui an, a alegerilor prezidențiale concomitent cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, relatează Financial Times. Potrivit publicației, inițiativa vine pe fondul solicitării administrației președintelui american Donald Trump ca cele două scrutine să aibă loc până la 15 mai, în schimbul menținerii garanțiilor de securitate oferite
10:10
Kievul, dispus să furnizeze cărbuni Centralei de la Cuciurgan, care acum alimentează cu curent doar regiunea transnistreană # Ziua
Autoritățile de la Kiev ar fi duspuse să furnizeze cărbuni Centralei termoelectrice de la Cuciurgan (MGRES), care, în prezent, asigură cu energie electrică doar regiunea transnistreană. Despre această disponibilitate partea ucraineană a anunțat delegația de la Chișinău, condusă de premierul Alexandru Munteanu, aflată marți într-o vizită în capitala ucraineană. Ministerul Energiei a precizat, într-un comunicat,
Acum 6 ore
10:00
Două mii de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori # Ziua
Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii CNA și procurori, fiind bănuit de încercarea de a favoriza obținerea în mod fraudulos a unui permis de conducere. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi spus că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar
09:40
Kremlinul regretă nerespectarea legislației ruse de către Telegram. Moscova confirmă decizia de încetinire a aplicației # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că regretă faptul că Telegram nu a respectat cerințele legislației ruse, situație care a dus la decizia autorităților de a încetini funcționarea aplicației pe teritoriul Federației Ruse. „Văd și citesc declarațiile Roskomnadzor privind decizia de a frâna activitatea Telegram din cauza neîndeplinirii cerințelor legii ruse. Este
09:00
Dezvoltarea infrastructurii și conexiunilor rutiere și feroviare, printre subiectele discuțiilor dintre Alexandru Munteanu și Volodimir Zelenski # Ziua
Dezvoltarea infrastructurii rutiere și a celei din vămile moldo-ucrainene și consolidarea conexiunilor feroviare au fost câteva din subiectele discutate, la Kiev, între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și premierul Alexandru Munteanu, aflat în prima vizită oficială în Ucraina. „A fost abordată modernizarea conexiunilor rutiere, creșterea capacității punctelor de frontieră comune și simplificarea procedurilor, pentru reducerea timpilor
08:20
Un atac armat produs marți la o școală din provincia Columbia Britanică din Canada s-a soldat cu opt morți, inclusiv presupusul autor, iar alte două persoane au fost găsite decedate într-o locuință despre care anchetatorii cred că este legată de incident, au anunțat autoritățile canadiene. Potrivit Poliției Regale Canadiene (RCMP), peste 25 de persoane au
Acum 24 ore
22:20
COMUNICAT | Mitropolia Basarabiei condamnă actele de violență de la Dereneu și cere intervenția statului # Ziua
Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. Cu puțin timp în urmă, un
21:40
Primarul din Dereneu și avocatul preotului Mitropoliei Moldovei au fost reținuți! Sunt acuzați de ultragierea polițiștilor # Ziua
Primarul localității Dereneu, Vasile Revencom, precum și avocatul preotului din partea „Mitropoliei Moldovei au fost reținuți marți seara de ofițerii INI, INSP și BPDS „Fulger", dupa ce aceștia ar fi coordonat acțiuni de ultragiere a polițiștilor, anunță IGP. „În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor
20:10
Noi provocări la Dereneu! Preoți ai Mitropoliei Moldovei și enoriași au rupt cordonul poliției și au pătruns în biserica deținută de Mitropolia Basarabiei # Ziua
Aproximativ 150 de persoane, printre care preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, însoțiți de enoriași, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, fără a ține cont că în lăcașul sfânt este aflat în gestiunea Mitropoliei Basarabiei. „Cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți
18:40
Administrația președintelui american Donald Trump va finanța programe menite să promoveze libertatea de exprimare în țările occidentale aliate cu Washingtonul, a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, în cadrul unei vizite în Europa axate pe contestarea reglementărilor europene privind mediul online, pe care SUA le califică drept forme de cenzură. Potrivit
18:20
Impasul politic și juridic privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară din Găgăuzia, discutat la CEC # Ziua
Impasul juridic privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară din Găgăuzia, blocate din cauza nefuncționalității comisiei electorale locale, a fost discutat azi la Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. În cadrul unei întâlniri a videpreședintelui CEC, Pavel Postica, cu președintele interimar al autorității electorale din regiune, Nicolai Ormanji, și depitații locali Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher,
18:10
Secretarul de stat al SUA va vizita Ungaria și Slovacia după Conferința de Securitate de la Munchen # Ziua
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua o vizită în Ungaria și Slovacia la mijlocul lunii februarie, după participarea la Conferința de Securitate de la Munchen. Potrivit unui comunicat publicat luni pe site-ul oficial al Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio va lua parte la Conferința de Securitate de la Munchen
17:50
Maxim istoric al consumului de gaze într-o lună. În ianuarie, volumul a fost aproape de 200 de milioane de metri cubi # Ziua
Republica Moldova a înregistrat un maxim istoric pentru consumul de gaze într-o lună, anunță Ministerul Energiei. În ianuarie, volumul livrat consumatorilor a depășit 194 de milioane de metri cubi, cea mai mare cotă, de 17.000 MWh/zi, fiind înregistrată în 15 ianuarie. Volumul total a fost cu aproximativ 50 de milioane de metri cubi mai mare
17:40
Grevele din transportul aerian și feroviar din Italia vor afecta zeci de mii de turiști în această lună # Ziua
Călătoriile spre și în interiorul Italiei vor fi serios perturbate în a doua jumătate a lunii februarie, din cauza unor greve naționale care vor afecta atât transportul aerian, cât și cel feroviar. Potrivit estimărilor, între 25.000 și 27.000 de pasageri ar putea fi afectați doar de oprirea activității din sectorul aviatic. Pe 16 februarie este
17:20
Premierul Alexandru Munteanu, aflat la Kiev, a anunțat acordarea de ajutor energetic Ucrainei. Marți, 10 februarie, la Kiev va sosi un lot de ajutor umanitar din partea Republicii Moldova, care include generatoare electrice și autospeciale de pompieri, a anunțat premierul, în timpul vizitei sale în Ucraina. Șeful Guvernului a declarat, în cadrul unei conferințe de
17:10
FOTO | Scriitorul român Mircea Cărtărescu și-a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova # Ziua
Scriitorul Mircea Cărtărescu a primit titlul onorific Doctor Honoris Causa al Universitatea de Stat din Moldova, conferit prin decizia Senatului USM la 27 ianuarie 2026. Distincția a fost ridicată în cadrul unei ședințe solemne organizate cu prilejul vizitei autorului la Chișinău. Potrivit instituției, titlul a fost acordat în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională
16:50
Starea de urgență în economie în regiunea transnistreană, prelungită până la mijlocul lunii martie # Ziua
Stare de urgență în economie, instituită de administrația separatistă de la Tiraspol în regiunea transnistreană la începutul iernii, a fost prelungită din nou. Așa-numitul soviet suprem a avizat decretul liderului separatist Vadim Krasnoselski, care a cerut prelungirea situației excepționale până în 17 martie. „Motivul îl constituie criza economică și dificultăți în procesul de livrare a gazelor naturale", precizează administrația
16:40
Parlamentul European aprobă „centrele de returnare” și accelerează expulzarea solicitanților de azil respinși # Ziua
Parlamentul European a făcut un pas important spre înăsprirea politicii migraționale, adoptând măsuri care simplifică procedurile de expulzare a migranților ale căror cereri de azil au fost respinse. Noile reguli permit statelor membre ale UE să returneze migranți adulți în țări terțe considerate sigure, chiar și în absența unei legături directe între persoana vizată și
16:20
Conturile companiei Lukoil, blocate de două bănci. Achitările în benzinării pot fi făcute doar în numerar # Ziua
Conturile companiei Lukoil Moldova au fost blocate de două bănci care deserveau firma. Astfel, la benzinăriile Lukoil achitările pot fi făcute doar în numerar, problemă sesizată de clienți încă zilele trecute. Într-o reacție, Agenția Servicii Publice precizează că cele două bănci au informat ASP în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind
16:00
Proiectul privind anularea TVA de 8% pentru gaz, avizat de Comisia parlamentară pentru finanțe publice # Ziua
Proiectul de lege cu privire la anularea Taxei pe Valoarea Adăugată pentru gazul natural, ce reprezintă 8% din tariful final, a fost susținut în Comisia parlamentară pentru finanțe publice. Documentul, propus de fracțiunea Partidului Nostru, a fost avizat cu votul a trei din cei cinci membri. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat, într-un briefing susținut
16:00
Macron declară „stare de urgență geopolitică” în Europa și avertizează că UE riscă să fie „măturată” de SUA și China # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, avertizează că Europa se află într-o „stare de urgență geopolitică și geo-economică" și riscă să fie „măturată în cinci ani" dacă nu acționează rapid pentru a-și consolida economia, a stimula investițiile și a reduce dependențele strategice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Economist și altor șase ziare europene,
15:40
VIDEO | „Vetting și pentru cetățeniii de rând”. Cristina Ciubotaru, șocată de conținutul notei informative la proiectul de lege privind cetățenia # Ziua
Nota informativă la proiectul de lege privind cetățenia conține un șir de condiții de-a dreptul bizare, pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită recunoașterea cetățeniei. Asupra acestui fapt a atras atenția avocata Cristina Ciubotaru, care a subliniat că, deși criteriile nu au fost incluse în legea propriu-zisă, ele se pot regăsi în regulamentul […] Articolul VIDEO | „Vetting și pentru cetățeniii de rând”. Cristina Ciubotaru, șocată de conținutul notei informative la proiectul de lege privind cetățenia apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Învinuiții ar fi obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea” unei cauze # Ziua
Doi procurori de la Bălți și Edineț riscă pușcărie și amenzi de până la jumătate de milion de lei, după ce au fost implicați într-o schemă prin care au obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea” unui dosar. Procuratura Generală anunță că a încheiat urmărirea penală și a trimis cauza în instanță. Un procuror este acuzat de […] Articolul Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Învinuiții ar fi obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea” unei cauze apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu există unanimitate # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul cooperarea în grupuri restrânse de state membre, în cazul în care consensul celor 27 nu poate fi atins pentru promovarea agendei economice comune. Declarațiile vin înaintea unui summit extraordinar al UE dedicat problemelor economice ale blocului, aflat […] Articolul Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu există unanimitate apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Cristina Ciubotaru: Cenzurarea postărilor despre raportul Comisiei juridice a Congresului SUA poate fi interpretat ca un conflict de interese # Ziua
Așa-numiții fact-checkeri din Republica Moldova, care au restricționat un șir de postări despre raportul provizoriu al Comisiei juridice a Congresului american, privind limitarea libertății de exprimare în Europa, sunt parte direct interesată aici, prin urmare nu pot fi obiectivi. De această părere este experta în drept Cristina Ciubotaru, care a analizat subiectul la emisiunea Contrasens […] Articolul Cristina Ciubotaru: Cenzurarea postărilor despre raportul Comisiei juridice a Congresului SUA poate fi interpretat ca un conflict de interese apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Anul a început cu noi presiuni asupra salariilor. Într-o singură lună prețurile de consum s-au majorat cu aproximativ 1% # Ziua
Anul 2026 a început cu o nouă presiune asupra veniturilor cetățenilor, care sunt expuși în continuare majorării prețurilor medii de consum. Acestea, potrivit Biroului Național de Statistică, au crescut într-o singură lună cu 0,9%, iar în comparație cu ianuarie 2025 – cu 4,8 la sută. Timp de un an, cel mai mult, cu peste 7%, […] Articolul Anul a început cu noi presiuni asupra salariilor. Într-o singură lună prețurile de consum s-au majorat cu aproximativ 1% apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:00
Embargoul petrolier al SUA a paralizat traficul aerian în Cuba. Mii de turiști au rămas blocați pe insula # Ziua
Embargoul petrolier impus de Statele Unite a lovit în plin sectorul aviatic din Cuba, provocând o criză majoră a transportului aerian și lăsând mii de turiști blocați pe insulă. Din cauza penuriei acute de combustibil, compania canadiană Air Canada a suspendat temporar toate zborurile regulate către Cuba, menținând doar curse speciale de evacuare pentru repatrierea […] Articolul Embargoul petrolier al SUA a paralizat traficul aerian în Cuba. Mii de turiști au rămas blocați pe insula apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
116 ani de la nașterea cântăreței de operă Maria Cebotari, una dintre cele mai mari soprane a secolului trecut # Ziua
Omagiu pentru una dintre cele mai mari soprane a Europei interbelice. Astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea cântăreței de operă Maria Cebotari, supranumită și „privighetoarea de Basarabia”. Maria Cebotari s-a născut în 10 februarie 1910 la Chișinău. Viitoarea soprană a studiat la școala normală de fete „Florica Niță” și la Capela Metropolitană din Chișinău, […] Articolul 116 ani de la nașterea cântăreței de operă Maria Cebotari, una dintre cele mai mari soprane a secolului trecut apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Macron cere reluarea dialogului cu Rusia pentru a evita dependența de „terți”: Data aderării Ucrainei la UE nu poate fi negociată de emisari americani # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a propus mai multor lideri europeni reluarea dialogului cu Rusia, astfel încât Europa să nu depindă de terți în discuțiile privind soluționarea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Süddeutsche Zeitung. Liderul francez a explicat că războiul a intrat într-o „nouă fază”, determinată, pe […] Articolul Macron cere reluarea dialogului cu Rusia pentru a evita dependența de „terți”: Data aderării Ucrainei la UE nu poate fi negociată de emisari americani apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Despre analogia germană, suveranitatea și capcana „realismului resemnat” # Ziua
Într-o postare recentă pe Facebook, publicistul Mihai Poiată propune o comparație amplă între reunificarea Germaniei și relația dintre România și Republica Moldova (vezi: „Două Germanii și două…Românii”, 6 februarie 2026) , pentru a concluziona că „scenariul german” nu este aplicabil în cazul românesc. Textul este bine structurat, abundă în referințe juridice și istorice și se […] Articolul ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Despre analogia germană, suveranitatea și capcana „realismului resemnat” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Ministrul Perciun vede „realistă” interdicția pentru minori pe rețelele de socializare: Abordarea finală o vom decide la sfârșit de an # Ziua
Ministrul Educației, Dan Perciun, vede „foarte realist” scenariul de a interzice accesul minorilor la rețelele de socializare, după exemplul Franței. Oficialul precizează totuși că formula finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an, după mai multe etape de consultări cu psihopedagogi, comunitatea educațională, părinți și parteneri externi. Dan Perciun susține că pentru rețelele […] Articolul Ministrul Perciun vede „realistă” interdicția pentru minori pe rețelele de socializare: Abordarea finală o vom decide la sfârșit de an apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Ion Ceban, despre creșterile impozitului pentru locuințe din 2027: Nu voi accepta ca locuitorii Capitalei să plătească mai mult # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că nu va accepta ca locuitorii Chișinăului să plătească mai mult pentru impozitul pe locuințe în urma revizuirii de către autoritățile centrale a mecanismului de evaluare a bunurilor imobile, decizii ce ar putea duce la creșterea taxelor de până la trei ori. Amintim că, din 2027, cetățenii ar putea achita impozite […] Articolul VIDEO | Ion Ceban, despre creșterile impozitului pentru locuințe din 2027: Nu voi accepta ca locuitorii Capitalei să plătească mai mult apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Lavrov avertizează că negocierile privind Ucraina mai au „o distanță mare de parcurs” și cere prudență față de optimismul legat de Trump # Ziua
Negocierile privind soluționarea războiului din Ucraina continuă, însă părțile mai au de parcurs „o distanță mare” până la un acord, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului de televiziune NTV. „Negocierile continuă, al doilea tur a avut loc la Abu Dhabi – însă înainte este încă o distanță mare de […] Articolul Lavrov avertizează că negocierile privind Ucraina mai au „o distanță mare de parcurs” și cere prudență față de optimismul legat de Trump apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismul religios cultural și sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate, relatează Moldpres. Republica Moldova a aderat la această rută în 2021, punând […] Articolul FOTO | Republica Moldova, pe harta turismului religios european. Traseul bisericilor de lemn apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
SUA promit Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari pentru reducerea dependenței energetice de Rusia # Ziua
Statele Unite au promis Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari în schimbul reducerii dependenței energetice față de Rusia, în special în sectorul nuclear, într-un demers pe care Washingtonul îl consideră unul strategic pentru consolidarea influenței americane în Caucazul de Sud, relatează Bloomberg. Acordul a fost semnat la Erevan de vicepreședintele SUA JD […] Articolul SUA promit Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari pentru reducerea dependenței energetice de Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani # Ziua
Autoritățile se pregătesc să instituie reguli mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Până la sfârșitul acestui an urmează să fie introduse noi norme prin care, de exemplu, șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru o perioadă de un an sau doi ani, iar în cazul unor abateri multiple sau accidente grave, aceștia nu vor […] Articolul Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de Securitate de la Munchen: Washingtonul nu vrea să destrame Alianța și nici ordinea mondială # Ziua
Statele Unite nu încearcă să submineze NATO și nici actuala ordine internațională, ci urmăresc consolidarea Alianței printr-o repartizare mai echilibrată a responsabilităților de securitate, a declarat luni ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, reacționând la un raport critic prezentat înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen. Whitaker a respins concluziile raportului, potrivit cărora cea mai […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de Securitate de la Munchen: Washingtonul nu vrea să destrame Alianța și nici ordinea mondială apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, vechea capitală a Moldovei medievale # Ziua
În data de 10 februarie 2026, se împlinesc 638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, una dintre cele mai importante cetăți medievale din spațiul românesc și prima capitală consolidată a Moldovei. Documentul care menționează orașul datează din 10 februarie 1388 și este emis de domnitorul Petru I Mușat. În acel act, […] Articolul 638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, vechea capitală a Moldovei medievale apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Ziua
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […] Articolul „HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Moscova cere garanții de securitate în acordul pentru Ucraina și acuză UE că ignoră tratatul de neagresiune # Ziua
Garanțiile de securitate pentru Rusia trebuie să fie o componentă obligatorie a oricărui tratat de pace privind Ucraina, iar absența acestora face imposibilă ajungerea la un acord, susține Moscova. În acest context, statele europene nu au reacționat până în prezent la propunerea Rusiei de a semna un document care să garanteze neagresiunea față de Europa, […] Articolul Moscova cere garanții de securitate în acordul pentru Ucraina și acuză UE că ignoră tratatul de neagresiune apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Primarii din România intră în grevă. Motivul – reforma administrativă inițiată de Guvernul Bolojan și intenția de a reduce fondurile # Ziua
Peste 1.300 de primării din România intră astăzi în grevă de avertisment, în semn de protet față de de reforma administrației publice locale și centrale pregătită de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Acțiunea este organizată de Sindicatul Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR) și va dura între orele 10:00 și 12:00. Greva se desfășoară […] Articolul Primarii din România intră în grevă. Motivul – reforma administrativă inițiată de Guvernul Bolojan și intenția de a reduce fondurile apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială în Ucraina. Oficialul se va întâlni cu Volodmir Zelenski # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu organizează azi prima sa vizită oficială în Ucraina. Oficialul a plecat cu trenul la Kiev, fiind însoțit de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, de cel al Energiei, Dorin Junghietu, și de ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin. Din delegație mai face parte și secretarul de stat al Ministerului de Externe, Sergiu Mihov. „Vom discuta […] Articolul VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială în Ucraina. Oficialul se va întâlni cu Volodmir Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
