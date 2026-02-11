VIDEO | Costiuc, despre acuzațiile poliției și cazul mașinii sechestrate: Colegii mei au intervenit într-un abuz comis de executorii judecătorești 

14:30

Anul 2026 a început cu o nouă presiune asupra veniturilor cetățenilor, care sunt expuși în continuare majorării prețurilor medii de consum. Acestea, potrivit Biroului Național de Statistică, au crescut într-o singură lună cu 0,9%, iar în comparație cu ianuarie 2025 – cu 4,8 la sută. Timp de un an, cel mai mult, cu peste 7%, […]