Tariful pentru încălzirea centralizată ar putea scădea în Chișinău cu 19%. La Bălți, însă, agentul termic se scumpește
Ziua, 11 februarie 2026 20:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili, mâine, noi tarife pentru energia termică livrată în Chișinău, Bălți și alte orașe. În Capitală, tariful, conform proiectului ANRE, urmează să scadă cu 19,5 la sută și să fie de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Prețul propus pentru aprobare de către agenție este cu 160 de
• • •
Acum 15 minute
20:10
Viktor Orban atacă planul UE de aderare rapidă a Ucrainei, calificându-l drept „o declarație de război” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a criticat dur planul Uniunii Europene de a accelera aderarea Ucrainei, afirmând că o asemenea inițiativă ar reprezenta „o declarație deschisă de război împotriva Ungariei". Reacția vine după informațiile publicate de Politico, potrivit cărora Comisia Europeană pregătește un mecanism pentru a grăbi parcursul european al Kievului, inclusiv prin posibilitatea acordării unei
Acum 30 minute
20:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili, mâine, noi tarife pentru energia termică livrată în Chișinău, Bălți și alte orașe. În Capitală, tariful, conform proiectului ANRE, urmează să scadă cu 19,5 la sută și să fie de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Prețul propus pentru aprobare de către agenție este cu 160 de
Acum o oră
19:50
Pericol pe lacuri și râuri. Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va slăbi gheața # Ziua
Vremea cu temperaturi pozitive din următoarele zile va duce la ruperea gheții pe lacuri. Indiferent cât de sigură pare gheața, salvatorii recomandă oamenilor să evite aflarea pe bazinele acvatice, care pot deveni periculoase și instabile. IGSU precizează că riscul va crește constant în condițiiel în care valorile până duminică vor fi în Capitală, pe timp
19:50
Zelenski anunță că următoarele negocieri de pace vor avea loc săptămâna viitoare în SUA și se vor concentra pe problema teritorială # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a acceptat propunerea Statelor Unite de a găzdui o nouă rundă de negocieri săptămâna viitoare pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, discuții care se vor concentra în principal asupra chestiunii sensibile a teritoriilor. Aceasta ar urma să aibă loc marți sau miercuri, a spus Zelenski într-un interviu acordat
Acum 2 ore
18:50
Indicatorii macro (PIB, inflație, deficit bugetar etc.) au importanța lor, dar la fel de important este ce simt oamenii în privința modului în care trăiesc. Economia este trăită subiectiv, iar această trăire are consecințe sociale și politice reale; percepția economică influențează votul, încrederea, deciziile de consum, emigrare, coeziunea socială. Așadar, dincolo de bilanțul contabil al
Acum 4 ore
18:20
VIDEO | Costiuc, despre acuzațiile poliției și cazul mașinii sechestrate: Colegii mei au intervenit într-un abuz comis de executorii judecătorești # Ziua
Președintele partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, le ia apărarea colegilor săi parlamentari, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, care sunt acuzați de poliție care ar fi scos neautorizat dintr-o parcare mașina unui fermier, sechestrată de un executor judecătoresc. Potrivit lui Costiuc, automobilul a fost sechestrat ilegal, pentru că, în prezent, este în vigoare un moratoriu la
18:00
Vicar al Mitropoliei Basarabiei, despre situația din Dereneu: Un spectacol care ne arată că statul de drept este în terapie intensivă # Ziua
Mitropolia Chișinăului, subordonată Patriarhiei Ruse, prin episcopul de la Ungheni, recurge la calomnii, violențe și refuză orice dialog în cazul bisericii din Dereneu, preluată ilegal încă în 2018, și al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei. Despre acest lucru vorbește vicarul Arhiepiscopiei Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, care subliniază că, în
17:30
Poliția cere procurorilor cercetarea a doi deputați „DA”, care au returnat unui fermier mașina sechestrată de către un executor judecătoresc # Ziua
Inspectoratul General al Poliție cere Procuraturii Cahul să cerceteze acțiunile a doi parlamentari ai partidului „Democrația Acasă", care, potrivit oamenilor legii, ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale și au restituit unui fermier mașina sechestrată de un executor judecătoresc. „La data de 7 februarie curent, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un
17:10
Reguli dure în India. Rețelele sociale, obligate să elimine conținutul ilegal în maximum trei ore # Ziua
Guvernul din India a introdus noi reguli care obligă companiile de social media să elimine conținutul ilegal în cel mult trei ore de la notificare, o înăsprire semnificativă față de termenul anterior de 36 de ore. Noile prevederi vor intra în vigoare la 20 februarie și se aplică marilor platforme online, inclusiv Meta, YouTube și
16:30
Vlad Plahotniuc urmează să fie adus silit în fața judecătorilor pentru mărturii în dosarul „Kuliok” în care este vizat Igor Dodon # Ziua
Vlad Plahotniuc, judecat într-un dosar privind frauda bancară, va fi adus silit în fața instanței pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok" în care este vizat liderul socialiștilor, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, după ce fostul lider al PDM a lipsit de la ședința de miercuri în această cauză.
Acum 6 ore
16:10
Prim-ministrul Munteanu spune că „urmărește cu atenție” scandalul de la Dereneu, dar nu vrea să „se amestece”: „Legea e dură, dar e lege” # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că autoritățile „urmăresc cu atenție" evenimentele de la Dereneu, acolo unde reprezentanții Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei, încearcă să intre forțat în biserica aflată în gestiunea Mitropoliei Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române. Munteanu a spus că Guvernul nu vrea să „se amestece în treburile bisericii", însă a transmis că „legea trebuie să fie
15:50
Parlamentul European a aprobat miercuri un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, menit să acopere o parte semnificativă a necesităților bugetare și militare ale țării în următorii doi ani. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina" va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs
15:40
Prima comunitate de energie din surse regenerabile, înregistrată de ANRE. Noua entitate va activa la Cociulia # Ziua
Prima comunitate de energie din surse regenerabile a fost înregistrată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Noua entitate, care va putea stoca și partaja energie electrică, va activa în satul Cociulia din raionul Cantemir. „Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în promovarea producerii și consumului local de energie din surse regenerabile, cu implicarea activă
15:10
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizat, anunță Parlamentul. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară. Acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză în domenii precum cercetarea, inovarea, securitatea
14:40
SUA și Azerbaidjan au semnat un parteneriat strategic în timpul vizitei vicepreședintelui american, JD Vance, la Baku # Ziua
Statele Unite și Azerbaidjanul au semnat marți, la Baku, un acord de parteneriat strategic care vizează consolidarea cooperării economice și de securitate, în contextul eforturilor Washingtonului de a-și extinde influența în Caucazul de Sud, o regiune dominată mult timp de Rusia. Acordul a fost semnat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și de vicepreședintele SUA, JD
Acum 8 ore
14:10
Aviz pozitiv pentru proiectul privind prelungirea până la un an a termenului de aflare în R. Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare # Ziua
Proiectul de lege care prevede majorarea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a obținut aviz pozitiv de Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa se bazează pe modelul UE și al majorității țărilor din lume, urmând ulterior să fie examinată și în
13:50
Kaja Kallas cere coordonare la nivelul UE înainte de orice dialog cu Vladimir Putin: „Să știm mai întâi ce vrem să discutăm” # Ziua
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut statelor europene să coordoneze la nivelul UE orice eventual contact cu președintele rus Vladimir Putin, în contextul intensificării dezbaterilor privind reluarea dialogului direct cu Kremlinul. „Să discutăm mai întâi despre ce anume vrem să vorbim cu rușii și abia apoi despre cine va purta aceste discuții", a
13:30
Carabinierii și polițiștii au format un nou cordon la intrarea în biserica din Dereneu, raionul Călărași, accesul în lăcaș fiind restricționat. În incinta bisericii, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, în continuare se află preotul Mitropoliei Moldovei, care refuză să iasă din clădire, iar de dimineață a fost oficiată și o slujbă de
13:10
VIDEO | Un tânăr din Telenești a jefuit de două ori același magazin de la Ciocana. A fost reținut pe urme fierbinți de poliție # Ziua
Un tânăr de 33 de ani din Telenești a fost plasat în arest pentru 30 de zile, fiind învinuit de comiterea a două furturi dintr-un magazin de la Ciocana. Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a sustras mai multe telefoane mobile, provocând un prejudiciu de aproximativ
12:40
Condamnarea la 8 ani de pușcărie pentru Constantin Țuțu, calificată drept „blândă” de procurori. Acuzatorii insistă pe o pedeapsă de 15 ani # Ziua
Sentința primei instanțe prin care Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare este calificată drept „blândă" și „parțial neîntemeiată" de către procurorii anticorupție. Aceștia au contestat, în 10 februarie, decizia la Curtea de Apel Centru prin care cer rejudecarea cauzei și stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani pentru fostul deputat. Procurorii
Acum 12 ore
12:10
Trei copii și tatăl lor au fost uciși într-un atac cu drone la Harkov. Spital lovit la Zaporojie, zeci de drone lansate asupra Ucrainei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra unei locuințe private din regiunea Harkov s-a soldat cu moartea a patru persoane, dintre care trei copii. Tatăl acestora a murit, iar mama, însărcinată, a fost transportată la spital cu arsuri. „Rușii au lovit cu o dronă o
11:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de spionaj, cere să fie cercetat în libertate. Cererea, examinată de CSJ din România # Ziua
Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat și cercetat în stare de libertate. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care
11:20
Maia Sandu și Dan Perciun, în vizită la Universitatea din Comrat, care azi împlinește 35 de ani de la fondare # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, și ministrul Educației, Dan Perciun, se vor afla azi în Găgăuzia, acolo unde vor participa la manifestările dedicate celei de-a 35-a aniversări a Universității de Stat din Comrat. Presa locală scrie că cei doi demnitari vor participa, alături de profesori și funcționari din autonomie, la un eveniment organizat la Casa de
11:00
O femeie din Capitală a murit în urma unui incendiu din apartamentul său. Flăcările au izbucnit din cauza unei țigări # Ziua
O femeie, în vârstă de 67 de ani, din Capitală a murit în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său din sectorul Ciocana. La fața locului au fost trimise trei echipaje de pompieri, care au constatat că locuința a luat foc din cauza unei țigări nestinse. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat marți seara,
10:40
FT: Ucraina ar planifica alegeri prezidențiale și un referendum până la 15 mai, condiționate de garanții de securitate # Ziua
Ucraina analizează organizarea, în primăvara acestui an, a alegerilor prezidențiale concomitent cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, relatează Financial Times. Potrivit publicației, inițiativa vine pe fondul solicitării administrației președintelui american Donald Trump ca cele două scrutine să aibă loc până la 15 mai, în schimbul menținerii garanțiilor de securitate oferite
10:10
Kievul, dispus să furnizeze cărbuni Centralei de la Cuciurgan, care acum alimentează cu curent doar regiunea transnistreană # Ziua
Autoritățile de la Kiev ar fi duspuse să furnizeze cărbuni Centralei termoelectrice de la Cuciurgan (MGRES), care, în prezent, asigură cu energie electrică doar regiunea transnistreană. Despre această disponibilitate partea ucraineană a anunțat delegația de la Chișinău, condusă de premierul Alexandru Munteanu, aflată marți într-o vizită în capitala ucraineană. Ministerul Energiei a precizat, într-un comunicat,
10:00
Două mii de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori # Ziua
Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii CNA și procurori, fiind bănuit de încercarea de a favoriza obținerea în mod fraudulos a unui permis de conducere. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi spus că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar
09:40
Kremlinul regretă nerespectarea legislației ruse de către Telegram. Moscova confirmă decizia de încetinire a aplicației # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că regretă faptul că Telegram nu a respectat cerințele legislației ruse, situație care a dus la decizia autorităților de a încetini funcționarea aplicației pe teritoriul Federației Ruse. „Văd și citesc declarațiile Roskomnadzor privind decizia de a frâna activitatea Telegram din
09:00
Dezvoltarea infrastructurii și conexiunilor rutiere și feroviare, printre subiectele discuțiilor dintre Alexandru Munteanu și Volodimir Zelenski # Ziua
Dezvoltarea infrastructurii rutiere și a celei din vămile moldo-ucrainene și consolidarea conexiunilor feroviare au fost câteva din subiectele discutate, la Kiev, între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și premierul Alexandru Munteanu, aflat în prima vizită oficială în Ucraina. „A fost abordată modernizarea conexiunilor rutiere, creșterea capacității punctelor de frontieră comune și simplificarea procedurilor, pentru reducerea timpilor […] Articolul Dezvoltarea infrastructurii și conexiunilor rutiere și feroviare, printre subiectele discuțiilor dintre Alexandru Munteanu și Volodimir Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Un atac armat produs marți la o școală din provincia Columbia Britanică din Canada s-a soldat cu opt morți, inclusiv presupusul autor, iar alte două persoane au fost găsite decedate într-o locuință despre care anchetatorii cred că este legată de incident, au anunțat autoritățile canadiene. Potrivit Poliției Regale Canadiene (RCMP), peste 25 de persoane au […] Articolul Atac armat la o școală din Canada. Poliția a raportat 10 morți și 25 de răniți apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
22:20
COMUNICAT | Mitropolia Basarabiei condamnă actele de violență de la Dereneu și cere intervenția statului # Ziua
Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. Cu puțin timp în urmă, un […] Articolul COMUNICAT | Mitropolia Basarabiei condamnă actele de violență de la Dereneu și cere intervenția statului apare prima dată în ZIUA.md.
21:40
Primarul din Dereneu și avocatul preotului Mitropoliei Moldovei au fost reținuți! Sunt acuzați de ultragierea polițiștilor # Ziua
Primarul localității Dereneu, Vasile Revencom, precum și avocatul preotului din partea „Mitropoliei Moldovei au fost reținuți marți seara de ofițerii INI, INSP și BPDS „Fulger”, dupa ce aceștia ar fi coordonat acțiuni de ultragiere a polițiștilor, anunță IGP. „În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor […] Articolul Primarul din Dereneu și avocatul preotului Mitropoliei Moldovei au fost reținuți! Sunt acuzați de ultragierea polițiștilor apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
20:10
Noi provocări la Dereneu! Preoți ai Mitropoliei Moldovei și enoriași au rupt cordonul poliției și au pătruns în biserica deținută de Mitropolia Basarabiei # Ziua
Aproximativ 150 de persoane, printre care preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, însoțiți de enoriași, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, fără a ține cont că în lăcașul sfânt este aflat în gestiunea Mitropoliei Basarabiei. „Cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți […] Articolul Noi provocări la Dereneu! Preoți ai Mitropoliei Moldovei și enoriași au rupt cordonul poliției și au pătruns în biserica deținută de Mitropolia Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Administrația președintelui american Donald Trump va finanța programe menite să promoveze libertatea de exprimare în țările occidentale aliate cu Washingtonul, a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, în cadrul unei vizite în Europa axate pe contestarea reglementărilor europene privind mediul online, pe care SUA le califică drept forme de cenzură. Potrivit […] Articolul Administrația Trump va finanța inițiative pentru libertatea de exprimare în Europa apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Impasul politic și juridic privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară din Găgăuzia, discutat la CEC # Ziua
Impasul juridic privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară din Găgăuzia, blocate din cauza nefuncționalității comisiei electorale locale, a fost discutat azi la Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. În cadrul unei întâlniri a videpreședintelui CEC, Pavel Postica, cu președintele interimar al autorității electorale din regiune, Nicolai Ormanji, și depitații locali Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher, […] Articolul Impasul politic și juridic privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară din Găgăuzia, discutat la CEC apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Secretarul de stat al SUA va vizita Ungaria și Slovacia după Conferința de Securitate de la Munchen # Ziua
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua o vizită în Ungaria și Slovacia la mijlocul lunii februarie, după participarea la Conferința de Securitate de la Munchen. Potrivit unui comunicat publicat luni pe site-ul oficial al Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio va lua parte la Conferința de Securitate de la Munchen […] Articolul Secretarul de stat al SUA va vizita Ungaria și Slovacia după Conferința de Securitate de la Munchen apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Maxim istoric al consumului de gaze într-o lună. În ianuarie, volumul a fost aproape de 200 de milioane de metri cubi # Ziua
Republica Moldova a înregistrat un maxim istoric pentru consumul de gaze într-o lună, anunță Ministerul Energiei. În ianuarie, volumul livrat consumatorilor a depășit 194 de milioane de metri cubi, cea mai mare cotă, de 17.000 MWh/zi, fiind înregistrată în 15 ianuarie. Volumul total a fost cu aproximativ 50 de milioane de metri cubi mai mare […] Articolul Maxim istoric al consumului de gaze într-o lună. În ianuarie, volumul a fost aproape de 200 de milioane de metri cubi apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Grevele din transportul aerian și feroviar din Italia vor afecta zeci de mii de turiști în această lună # Ziua
Călătoriile spre și în interiorul Italiei vor fi serios perturbate în a doua jumătate a lunii februarie, din cauza unor greve naționale care vor afecta atât transportul aerian, cât și cel feroviar. Potrivit estimărilor, între 25.000 și 27.000 de pasageri ar putea fi afectați doar de oprirea activității din sectorul aviatic. Pe 16 februarie este […] Articolul Grevele din transportul aerian și feroviar din Italia vor afecta zeci de mii de turiști în această lună apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Premierul Alexandru Munteanu, aflat la Kiev, a anunțat acordarea de ajutor energetic Ucrainei. Marți, 10 februarie, la Kiev va sosi un lot de ajutor umanitar din partea Republicii Moldova, care include generatoare electrice și autospeciale de pompieri, a anunțat premierul, în timpul vizitei sale în Ucraina. Șeful Guvernului a declarat, în cadrul unei conferințe de […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, aflat la Kiev, a anunțat acordarea de ajutor umanitar Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
FOTO | Scriitorul român Mircea Cărtărescu și-a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova # Ziua
Scriitorul Mircea Cărtărescu a primit titlul onorific Doctor Honoris Causa al Universitatea de Stat din Moldova, conferit prin decizia Senatului USM la 27 ianuarie 2026. Distincția a fost ridicată în cadrul unei ședințe solemne organizate cu prilejul vizitei autorului la Chișinău. Potrivit instituției, titlul a fost acordat în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională […] Articolul FOTO | Scriitorul român Mircea Cărtărescu și-a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Starea de urgență în economie în regiunea transnistreană, prelungită până la mijlocul lunii martie # Ziua
Stare de urgență în economie, instituită de administrația separatistă de la Tiraspol în regiunea transnistreană la începutul iernii, a fost prelungită din nou. Așa-numitul soviet suprem a avizat decretul liderului separatist Vadim Krasnoselski, care a cerut prelungirea situației excepționale până în 17 martie. „Motivul îl constituie criza economică și dificultăți în procesul de livrare a gazelor naturale”, precizează administrația […] Articolul Starea de urgență în economie în regiunea transnistreană, prelungită până la mijlocul lunii martie apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Parlamentul European aprobă „centrele de returnare” și accelerează expulzarea solicitanților de azil respinși # Ziua
Parlamentul European a făcut un pas important spre înăsprirea politicii migraționale, adoptând măsuri care simplifică procedurile de expulzare a migranților ale căror cereri de azil au fost respinse. Noile reguli permit statelor membre ale UE să returneze migranți adulți în țări terțe considerate sigure, chiar și în absența unei legături directe între persoana vizată și […] Articolul Parlamentul European aprobă „centrele de returnare” și accelerează expulzarea solicitanților de azil respinși apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Conturile companiei Lukoil, blocate de două bănci. Achitările în benzinării pot fi făcute doar în numerar # Ziua
Conturile companiei Lukoil Moldova au fost blocate de două bănci care deserveau firma. Astfel, la benzinăriile Lukoil achitările pot fi făcute doar în numerar, problemă sesizată de clienți încă zilele trecute. Într-o reacție, Agenția Servicii Publice precizează că cele două bănci au informat ASP în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind […] Articolul Conturile companiei Lukoil, blocate de două bănci. Achitările în benzinării pot fi făcute doar în numerar apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Proiectul privind anularea TVA de 8% pentru gaz, avizat de Comisia parlamentară pentru finanțe publice # Ziua
Proiectul de lege cu privire la anularea Taxei pe Valoarea Adăugată pentru gazul natural, ce reprezintă 8% din tariful final, a fost susținut în Comisia parlamentară pentru finanțe publice. Documentul, propus de fracțiunea Partidului Nostru, a fost avizat cu votul a trei din cei cinci membri. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat, într-un briefing susținut […] Articolul Proiectul privind anularea TVA de 8% pentru gaz, avizat de Comisia parlamentară pentru finanțe publice apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Macron declară „stare de urgență geopolitică” în Europa și avertizează că UE riscă să fie „măturată” de SUA și China # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, avertizează că Europa se află într-o „stare de urgență geopolitică și geo-economică” și riscă să fie „măturată în cinci ani” dacă nu acționează rapid pentru a-și consolida economia, a stimula investițiile și a reduce dependențele strategice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Economist și altor șase ziare europene, […] Articolul Macron declară „stare de urgență geopolitică” în Europa și avertizează că UE riscă să fie „măturată” de SUA și China apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | „Vetting și pentru cetățeniii de rând”. Cristina Ciubotaru, șocată de conținutul notei informative la proiectul de lege privind cetățenia # Ziua
Nota informativă la proiectul de lege privind cetățenia conține un șir de condiții de-a dreptul bizare, pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită recunoașterea cetățeniei. Asupra acestui fapt a atras atenția avocata Cristina Ciubotaru, care a subliniat că, deși criteriile nu au fost incluse în legea propriu-zisă, ele se pot regăsi în regulamentul […] Articolul VIDEO | „Vetting și pentru cetățeniii de rând”. Cristina Ciubotaru, șocată de conținutul notei informative la proiectul de lege privind cetățenia apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Învinuiții ar fi obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea” unei cauze # Ziua
Doi procurori de la Bălți și Edineț riscă pușcărie și amenzi de până la jumătate de milion de lei, după ce au fost implicați într-o schemă prin care au obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea” unui dosar. Procuratura Generală anunță că a încheiat urmărirea penală și a trimis cauza în instanță. Un procuror este acuzat de […] Articolul Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Învinuiții ar fi obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea” unei cauze apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu există unanimitate # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul cooperarea în grupuri restrânse de state membre, în cazul în care consensul celor 27 nu poate fi atins pentru promovarea agendei economice comune. Declarațiile vin înaintea unui summit extraordinar al UE dedicat problemelor economice ale blocului, aflat […] Articolul Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu există unanimitate apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Cristina Ciubotaru: Cenzurarea postărilor despre raportul Comisiei juridice a Congresului SUA poate fi interpretat ca un conflict de interese # Ziua
Așa-numiții fact-checkeri din Republica Moldova, care au restricționat un șir de postări despre raportul provizoriu al Comisiei juridice a Congresului american, privind limitarea libertății de exprimare în Europa, sunt parte direct interesată aici, prin urmare nu pot fi obiectivi. De această părere este experta în drept Cristina Ciubotaru, care a analizat subiectul la emisiunea Contrasens […] Articolul Cristina Ciubotaru: Cenzurarea postărilor despre raportul Comisiei juridice a Congresului SUA poate fi interpretat ca un conflict de interese apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Anul a început cu noi presiuni asupra salariilor. Într-o singură lună prețurile de consum s-au majorat cu aproximativ 1% # Ziua
Anul 2026 a început cu o nouă presiune asupra veniturilor cetățenilor, care sunt expuși în continuare majorării prețurilor medii de consum. Acestea, potrivit Biroului Național de Statistică, au crescut într-o singură lună cu 0,9%, iar în comparație cu ianuarie 2025 – cu 4,8 la sută. Timp de un an, cel mai mult, cu peste 7%, […] Articolul Anul a început cu noi presiuni asupra salariilor. Într-o singură lună prețurile de consum s-au majorat cu aproximativ 1% apare prima dată în ZIUA.md.
