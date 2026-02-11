Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Retrospectiva zilei de 11 februarie

19:40

Aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri s-a stabilizat, iar livrările de produse alimentare sunt efectuate la timp și fără impedimente majore, în pofida sistării activității bacului de la Molovata. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că, în linii generale, problema este soluționată, chiar dacă mai apar incidente izolate.