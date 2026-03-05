Zborurile Chișinău-Dubai au fost reluate: 82 de moldoveni au revenit acasă

18:30

Peste 600 de liceeni din întreaga țară vor deveni mentori pentru elevii de clasa a IX-a, în cadrul campaniei naționale „Matematica de la egal la egal”. Inițiativa lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și PNUD își propune să sprijine pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului prin sesiuni de mentorat susținute de colegi mai mari, în baza modelului învățării între egali.