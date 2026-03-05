FMI: Economia globală este pusă la încercare de războiul din Orientul Mijlociu
Moldova1, 5 martie 2026 09:40
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi, 5 martie, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP.
• • •
Serviciile germane: Deficitul bugetar real al Rusiei depășește cu peste o treime cifra oficială # Moldova1
Potrivit unei publicații a Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) pe LinkedIn, în realitate deficitul bugetar al Rusiei nu a fost de 5.65 trilioane de ruble, ci de 8.01 trilioane de ruble. Instituția nu a dezvăluit însă detalii privind calculele pe baza cărora a fost obținută această estimare, transmite BBC News.
STARE DE ALERTĂ | Ministrul Energiei anunță, la Moldova 1, ce stocuri de carburanți are R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova dispune de stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 4 martie.
Crimă în sectorul Râșcani al capitalei: Un bărbat de 39 de ani, acuzat că a înjunghiat mortal un boschetar # Moldova1
Un bărbat fără adăpost, în vârstă de 39 de ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis un alt om al străzii. Potrivit Procuraturii Generale, suspectul l-ar fi înjunghiat pe bărbat și, în momentul reținerii, ar fi opus rezistență polițiștilor.
R. Moldova a procurat energie electrică în volum de 420 de mii MWh pentru a asigura consumul din luna februarie. Cea mai mare cantitate de energie a provenit din importuri - 55.11%.
România și-a ales reprezentanta la Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu merge la Viena cu „Choke Me” # Moldova1
Eurovision Song Contest 2026 va avea un reprezentant din România ales în urma finalei Selecției Naționale organizate de Televiziunea Română. Câștigătoarea competiției este artista Alexandra Căpitănescu, care va urca pe scena concursului internațional cu piesa „Choke Me”. Evenimentul muzical european se va desfășura în capitala Austriei, Vienna, iar România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pentru 14 mai.
Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada, un număr record de persoane din Rusia se pronunță în favoarea negocierilor cu Ucraina, împotriva căreia Federația Rusă poartă deja de cinci ani un război pe scară largă, relatează DW.
Trafic intens la Leușeni pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative # Moldova1
Traficul de călători și mijloace de transport este majorat, în dimineața zilei de joi, 5 martie, în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră.
Doar 5% din deșeurile din R. Moldova sunt reciclate: Autoritățile pregătesc colectarea separată a deșeurilor la nivel național # Moldova1
Republica Moldova începe implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, iar în 2026 vor fi lansate primele proiecte de infrastructură în mai multe regiuni ale țării. Sistemul va deveni obligatoriu din 2028, iar autoritățile spun că acesta este un pas necesar pentru alinierea la standardele Uniunii Europene.
Corespondență Dan Alexe | Franța oferă să-și extindă umbrela nucleară către întreaga Europă # Moldova1
Președintele francez Emmanuel Macron a propus o cooperare nucleară fără precedent pentru a asigura apărarea întregii Europe, cu Germania ca „partener-cheie”, totul însoțit de o dezvoltare și extindere a arsenalului francez, insistând însă în același timp că Franța va controla în continuare arsenalul și va rămâne suverană în utilizarea forței nucleare.
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău a fost reluată joi, 5 martie, pe tronsonul dintre străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, după trei zile în care traficul a fost restricționat pentru lucrări de reparație a carosabilului afectat de condițiile climaterice din această iarnă.
Elevii intră în vacanța de primăvară. IGSU vine cu recomandări pentru prevenirea riscurilor # Moldova1
Elevii din întreaga țară intră în vacanța de primăvară în perioada 5–8 martie, iar salvatorii avertizează asupra mai multor riscuri la care copiii pot fi expuși în aceste zile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a acestora.
Autoritățile israeliene actualizează regulile de protecție: ce trebuie să știe moldovenii aflați în Israel # Moldova1
Începând de joi, 5 martie, ora 12:00, autoritățile israeliene vor actualiza instrucțiunile de protecție pentru populație, toate regiunile țării urmând să treacă de la un nivel strict de restricții la un nivel restrâns. Anunțul a fost transmis cetățenilor moldoveni de către Ambasada R. Moldova în Israel, în baza evaluării situației de securitate realizate de Comandamentul Frontului Intern.
Volumul de energie electrică achiziționat de S.A. „Energocom” a scăzut în februarie 2026 comparativ cu prima lună a anului, iar mai mic a fost și prețul mediu de procurare. În total, compania a cumpărat 420.508 MWh de electricitate, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh.
„Anul Constantin Rusnac”, lansat la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău # Moldova1
La Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din capitală a fost lansat miercuri „Anul Constantin Rusnac”, o inițiativă inedită menită să celebreze creația și contribuția compozitorului la patrimoniul cultural autohton. Primul eveniment a fost dedicat creației corale a lui Constantin Rusnac, iar în cadrul următoarelor manifestări vor fi prezentate și alte genuri muzicale semnate de compozitor.
Tensiunile internaționale escaladează după ce Donald Trump a amenințat cu întreruperea relațiilor comerciale cu Spania și a criticat Regatul Unit pentru cooperarea întârziată în operațiunile militare împotriva Iranului. Reacțiile liderilor europeni nu au întârziat. Premierul Pedro Sánchez și-a reafirmat opoziția față de orice implicare în război, iar omologul său britanic, Keir Starmer, a subliniat că Regatul Unit nu se va angaja fără o bază legală clară și un plan concret. Iar Canada și-a retras sprijinul pentru Washington și a cerut o dezescaladare rapidă a ostilităților.
Centrul de relații cu consumatorii al Moldovagaz de pe strada Pușkin își încetează activitatea # Moldova1
Centrul de relații cu consumatorii al SA „Moldovagaz”, situat pe strada Alexandru Pușkin 64 din Chișinău, își va înceta definitiv activitatea de primire a vizitatorilor începând cu 6 martie 2026. După această dată, la acest oficiu vor mai fi deserviți doar debitorii care au datorii acumulate până la 31 august 2025.
INTERVIURILE ALEXE | Virgil Popescu: „România va sprijini necondiționat integrarea R. Moldova. Aderarea preconizată înainte de 2030” # Moldova1
Parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei este privit cu optimism de structurile europene, deși calendarul oficial depinde de ritmul tehnic al negocierilor și de evoluțiile geopolitice. Într-un interviu pentru Moldova 1, europarlamentarul Virgil Popescu a reconfirmat voința politică de a primi cele două state în familia europeană, iar statul român ne va susține până la finalul procesului de aderare, preconizat înainte de 2030.
Prețul gazelor nu va crește în martie, în pofida tensiunilor de pe piața energetică, dă asigurări ministrul Energiei # Moldova1
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Războiul din Orientul Mijlociu, în a cincea zi: atacuri masive ale SUA și Israelului asupra Iranului # Moldova1
Un submarin al Statelor Unite a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, în apropiere de Sri Lanka. La bord se aflau aproximativ 180 de persoane, dintre care 80 și-au pierdut viața, potrivit informațiilor preliminare. Totodată, Washingtonul afirmă că a ucis un lider iranian implicat într-un presupus complot de asasinare a fostului președinte Donald Trump. În paralel, Turcia a anunțat că a interceptat și doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul său aerian. Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar atacurile continuă fără încetare.
Republica Moldova dispune de stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 4 martie.
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate, după ce autoritățile sanitare veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism de control care să permită redeschiderea pieței pentru aceste produse. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în seara zilei de 4 martie.
Regim strict de economisire a gazelor, introdus în regiunea transnistreană: MGRES trece pe cărbune # Moldova1
În regiunea transnistreană este introdus, începând cu 4 martie, un regim strict de economisire a gazelor, iar centrala de la Cuciurgan (MGRES) trece pe cărbune. Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul minister al economiei de la Tiraspol, citat de presa din stânga Nistrului.
Republica Moldova dispune de stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Autoritățile spun că rezervele sunt monitorizate zilnic, în contextul incertitudinilor de pe piața energetică generate de conflictul din Golful Persic.
Irakul a fost afectat de o pană totală de curent, care a lăsat fără electricitate întreaga țară, a anunțat Ministerul Energiei de la Bagdad, citat de Times of Israel.
În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar MGRES trece pe cărbune # Moldova1
Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „minister al economiei” de la Tiraspol. În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au dus la reducerea semnificativă a volumelor de aprovizionare, scrie platforma „Zona de Securitate”.
Permisele de muncă ale lucrătorilor străini din Israel, inclusiv ale moldovenilor, ar putea fi prelungite până la 30 iunie 2026, fără depunerea unei cereri. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, după ce Autoritatea pentru Populație și Imigrare a informat misiunea diplomatică despre măsura pregătită pentru mai multe categorii de muncitori.
Chiar în pragul lucrărilor de primăvară, fermierii din mai multe raioane semnalează dificultăți în procurarea motorinei, care în ultimele zile s-a scumpit considerabil. Agricultorii spun că, deși prețurile sunt afișate la panouri, combustibilul fie nu este disponibil pentru vânzare angro, fie este oferit în cantități foarte limitate.
Peste 600 de liceeni din întreaga țară vor deveni mentori pentru elevii de clasa a IX-a, în cadrul campaniei naționale „Matematica de la egal la egal”. Inițiativa lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și PNUD își propune să sprijine pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului prin sesiuni de mentorat susținute de colegi mai mari, în baza modelului învățării între egali.
ANRE susține că R. Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru un consum pe trei săptămâni # Moldova1
Stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori, afirmă directorul Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran.
„Taxăm salariile minime cu impozit maxim”: Autoritățile anunță modificarea sistemului fiscal din R. Moldova # Moldova1
Angajații cu salarii mici ar putea plăti impozite mai mici. Autoritățile analizează în prezent propuneri de ajustare a regimului fiscal, inclusiv aplicat companiilor, precum și schimbări legate de impozitarea bunurilor imobile. Măsurile fac parte din noua politică fiscală pentru anul viitor, aflată în prezent în fază de elaborare și consultări cu mediul de afaceri și partenerii internaționali.
R. Moldova și Ucraina își consolidează capacitățile defensive: negocieri pentru un acord de cooperare tehnico-militară # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina își vor consolida capacitățile defensive în cadrul unui parteneriat bazat pe interese comune. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor cu Executivul ucrainean pentru un acord de cooperare tehnico-militară.
Ucraina nu va primi energie electrică de avarie din Slovacia: Contractul cu Ukrenergo a fost reziliat # Moldova1
Operatorul slovac al sistemului de transport SEPS va rezilia contractul privind livrările de energie electrică de urgență către compania ucraineană Ukrenergo, la solicitarea prim-ministrului Robert Fico. Anunțul a fost făcut pe 4 martie, după ședința Guvernului Slovaciei.
Spectacole, conferințe și excursii gratuite pentru elevi, în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței # Moldova1
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic din Republica Moldova vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente cultural-artistice, organizate în luna martie 2026, în mai multe instituții de cultură din țară. Activitățile sunt desfășurate în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, inițiate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pentru a comemora eroii și a promova memoria istorică în rândul tinerilor.
Republica Moldova va achita, pe parcursul acestui an, cotizații de membru în 56 de organizații, în valoare totală de 56.4 milioane de lei. Repartizarea alocațiilor a fost aprobată de Guvern în ședința din 4 martie.
STARE DE ALERTĂ | Autoritățile dau asigurări că nu vom avea penurie de carburanți pe piață și recomandă populației să nu intre în panică # Moldova1
Autoritățile îndeamnă cetățenii R. Moldova să nu intre în panică și să nu ia cu asalt benzinăriile pentru a-și face rezerve de motorină sau benzină, după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent.
Cupa Moldovei: 3 goluri și 2 cartonașe roșii în meciurile Petrocub - CSF Bălți și Sheriff Tiraspol - Dacia Buiucani Chișinău # Moldova1
Petrocub Hâncești a obținut prima victorie într-un meci oficial în acest an. În prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Moldovei, echipa antrenată de georgianul Șota Maharadze a învins cu 1:0 acasă pe CSF Bălți. „Leii" hânceșteni au preluat conducerea în minutul 19. Dan Pușcaș a centrat cu efect în careu, mingea nu a fost atinsă de niciun fotbalist, iar acest lucru l-a păcălit pe portarul Artur Nazarciuc, care nu a mai putut interveni.
Victor Parlicov: Criza din Orient determină Guvernul să interzică exportul de produse petroliere pentru a securiza stocurile # Moldova1
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu forțează autoritățile de la Chișinău să adopte măsuri de urgență pentru securizarea stocurilor limitate de combustibil. Deși regiunea nu depinde direct de rutele de tranzit afectate, efectele financiare ale crizei din Golful Persic sunt inevitabile și se vor resimți la pompă pentru consumatorii moldoveni, avertizează expertul în energie Victor Parlicov.
Pentagonul: Lider iranian implicat într-un presupus complot contra lui Trump, ucis de armata SUA # Moldova1
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează digi24.ro, cu referire la Reuters.
CA prelungește concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere de la TRM # Moldova1
Consiliul Audiovizualului (CA) a decis prelungirea concursului pentru selectarea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Teleradio-Moldova (TRM), după ce pentru fiecare funcție vacantă a fost depus câte un singur dosar. Noul termen-limită pentru depunerea candidaturilor este 20 martie 2026.
Tinerii fără carte de identitate după 18 ani își vor putea perfecta documentele: derogare aprobată până la 1 ianuarie 2028 # Moldova1
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu dispun de dovada deținerii cetățeniei Republicii Moldova, dar care, la naștere, aveau cel puțin unul dintre părinți cetățean moldovean, nu vor fi obligate să treacă prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în baza unei derogări aprobate de Guvern în ședința din 4 martie.
Sporting Lisabona a făcut un pas spre finala Cupei Portugaliei. „Leii” au învins acasă pe FC Porto cu 1:0 în prima manșă a semifinalelor. Meciul de pe Estádio José Alvalade a fost unul tensionat, cu ocazii mari de gol pentru ambele echipe, dar și cu numeroase intrări dure ale jucătorilor. În debutul reprizei secunde, mijlocașul lui FC Porto, Alan Varela, a trimit un șut superb de la mare distanță și a lovit bara.
Un sat din raionul Cantemir, izolat de noroaie: Autobuzul școlar s-a împotmolit pe drumul principal # Moldova1
Locuitorii satului Acui, comuna Baimaclia din raionul Cantemir, se confruntă cu dificultăți majore de deplasare după ce drumul principal de acces a devenit impracticabil în urma precipitațiilor abundente recente. Potrivit localnicilor, drumul este plin de noroi și găuri adânci, ceea ce face aproape imposibilă circulația autoturismelor. Mai mulți săteni spun că, săptămâna trecută, autobuzul școlar s-a împotmolit și nu a mai ajuns la destinație.
Ambasadorul agreat al Rusiei, surprins ieșind din sediul MAE de la Chișinău: Explicația diplomației moldovenești # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins ieșind, pe 4 martie, din clădirea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării din Turcia.
Investigație „Spiegel”: Sistem rusesc de identificare facială, utilizat de regimul iranian # Moldova1
Iranul utilizează un sistem de recunoaștere facială pentru supraveghere și represiuni. Detalii despre modul în care funcționează această tehnologie sunt prezentate într-o investigație realizată de revista germană Spiegel, în colaborare cu alte publicații importante.
Program național pentru învățarea limbii române: Statul va investi 241 de milioane de lei până în 2028 # Moldova1
Rata de promovare la examenul național la limba română în școlile cu predare în limbile minorităților etnice urmează să atingă, până în 2028, cel puțin 90% la nivel național și minimum 80% în fiecare instituție. Ținta este stabilită prin Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026–2028, aprobat de Guvern pe 4 martie.
Elevii din R. Moldova vor intra în vacanța de primăvară de joi, 5 martie, și vor reveni la școală luni, pe 9 martie.
