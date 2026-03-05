Cupa Regelui Spaniei: În marea finală se vor confunta Atletico Madrid și Real Sociedad
Moldova1, 5 martie 2026 13:30
Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal după o pauză de 6 ani. În dubla manșă din semifinale, echipa din orașul San Sebastian a eliminat-o pe Athletic Bilbao, o altă formație din Țara Bascilor. Real Sociedad, grupare antrenată de italo-americanul Pellegrino Matarazzo, a câștigat ambele partide cu scorul de 1:0.
• • •
Sursele regenerabile acopereau, la amiază, aproape 80% din consumul de energie al R. Moldova # Moldova1
Circa 79% din energia electrică consumată în Republica Moldova pe 5 martie, la ora 12:00, provenea din surse regenerabile. Consumul intern total de energie electrică era, la acea oră, de 367.4 MW, dintre care 289 MW erau generate de centralele regenerabile, în condiții meteo favorabile, anunță Ministerul Energiei.
Sistemul MIA Plăți Instant, tot mai solicitat de companii: În prima zi au fost efectuate 90 de tranzacții, a doua zi - dublu # Moldova1
Numărul companiilor care efectuează transferuri prin MIA Plăți Instant, posibilitate lansată începând cu data de 2 martie curent, crește de la o zi la alta. Doar în prima zi au fost efectuate 90 de plăți, iar a doua zi - aproape dublu. Banca Națională a Moldovei (BNM) se așteaptă la un nou progres în acest weekend, a afirmat prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
Criză în regiunea transnistreană: Aproape 1.7 mii de blocuri de locuințe și școli nu mai au căldură, iar centrala MGRES a trecut pe cărbune # Moldova1
Criza energetică din regiunea transnistreană se adâncește. Instituțiile de învățământ, blocurile locative și marile uzine din stânga Nistrului nu mai sunt aprovizionate cu căldură și gaze naturale. Energia termică este livrată doar în grădinițe, unități medicale și în instituțiile sociale.
Zborurile dintre Chișinău și Dubai au fost reluate, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu care au perturbat traficul aerian în regiune. Pe 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au revenit acasă din Emiratele Arabe Unite, iar în același timp alte zeci de pasageri au zburat din Chișinău spre Dubai.
FC Argeș și CS Universitatea Craiova s-au calificat în semifinalele Cupei României la fotbal # Moldova1
FC Argeș Pitești își continuă evoluțiile bune din acest sezon competițional. Echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Vadim Rață s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal. În urmă cu câtea zile, formația antrenorului Bogdan Andone obținuse calificarea în play-off-ul Superligii. În meciul de acas disputată la Mioveni, FC Argeș a învins-o cu 3:2 pe Gloria Bistrița, echipă dintr-a doua divizie valorică.
Germania investește circa 200 de milioane de euro în peste 70 de proiecte din R. Moldova. Wadephul: „Putem învăța de la voi ce înseamnă reziliența” # Moldova1
Germania continuă să sprijine Republica Moldova prin investiții, cooperare economică și asistență pentru consolidarea instituțiilor, securității statului și avansarea parcursului european. Oficialii de la Berlin afirmă că R. Moldova a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața provocărilor generate de războiul din Ucraina și de campaniile de dezinformare.
Noi tensiuni la Primăria Chișinău: Executivul a vrut să prezinte Planul de Mobilitate Urbană, iar consilierii PAS - să organizeze ședința CMC # Moldova1
Prezentarea publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău a fost marcată de tensiuni. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au întrerupt evenimentul, contestând legalitatea desfășurării acestuia în sala în care ar fi trebuit să aibă loc ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Primăria Chișinău a „condamnat acțiunile de blocare de către fracțiunea PAS a ședinței”.
Republica Moldova, în calitate de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, se alătură eforturilor internaționale de prevenire și descurajare a pescuitului ilegal. Parlamentul a ratificat, în două lecturi, acordul semnat la Roma în 2009.
Arsenal Londra s-a distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În etapa a 29-a, echipa antrenorului spaniol Mikel Arteta a învins cu 1:0 în deplasare pe Brighton and Howe Albion și a profitat de faptul că Manchester City a remizat pe teren propriu cu Nottingham Forest. Bukayo Saka a marcat singurul gol al partidei în minutul 9.
Directorul CNED, la Moldova 1: Noua sesiune a Programului „EcoVoucher” va fi lansată până la sfârșitul lunii martie, cu resurse mai mici decât în 2025 # Moldova1
Programele naționale care au scopul de a reduce consumul de energie electrică și costurile din facturile populației și instituțiilor sunt disponibile și în acest an. O nouă sesiune a Programului „EcoVoucher”, precum și a Programului „Casa Verde” vor lansate în R. Moldova până la sfârșitul lunii martie, însă pentru programul de vouchere vor fi resurse mai mici decât anul trecut, a anunțat directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Munteanu, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
ANRE și Consiliul Concurenței, somate să stea cu ochii pe benzinării și transportatori. Grosu: „Cineva încearcă să facă un bănuț” # Moldova1
Unele benzinării, precum și transportatori din R. Moldova ar încerca să profite de pe urma crizei din domeniul energetic, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, și ar fi scumpit ilegal prețurile la motorină și benzină sau biletele de călătorie.
Eurodeputat: Integrarea R. Moldova și a Ucrainei în sistemul electroenergetic european este o prioritate strategică pentru UE # Moldova1
Securitatea energetică a Republicii Moldova și a Ucrainei constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană (UE), beneficiind de finanțări prioritare prin mecanismul Connecting Europe Facility (CEF) pentru integrarea deplină în rețeaua europeană ENTSO-E. Într-un interviu pentru Moldova 1, europarlamentarul Virgil Popescu insistă pe urgentarea proiectelor de infrastructură comune pentru a elimina dependențele istorice și a integra regiunea în circuitele energetice europene.
Fiecare al 10-lea copil, fără pensie alimentară: PAS propune arest de 15 zile pentru datornici și interdicția de a părăsi țara # Moldova1
Părinții cu restanțe la plata pensiilor alimentare vor primi interdicție la trecerea frontierei, vor putea fi arestați până la 15 zile și obligați să presteze până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Prevederile se regăsesc într-o inițiativă legislativă a fracțiunii parlamentare majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
Criza din Orientul Mijlociu pune presiune pe tarifele la gaze din R. Moldova. Noile prețuri la energia electrică, anunțate în câteva zile # Moldova1
Instabilitatea din Orientul Mijlociu, de unde provin inclusiv 20% din gazele naturale lichefiate, pune presiune pe piețele energetice internaționale, provocând o creștere a cotațiilor la gazele naturale pe bursele europene. O posibilă majorare a prețului la gaze în R. Moldova este „prematură”, în timp ce noile tarife la energia electrică vor fi anunțate în câteva zile.
Amenzi de până la 5.000 de lei pentru ruperea ghioceilor din păduri: Apelul inspectorilor de mediu pentru salvarea acestor flori # Moldova1
Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă populația să nu cumpere ghiocei de la vânzătorii de pe stradă sau de la marginea șoselelor, pentru a nu încuraja distrugerea acestor plante.
Serviciile germane: Deficitul bugetar real al Rusiei depășește cu peste o treime cifra oficială # Moldova1
Potrivit unei publicații a Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) pe LinkedIn, în realitate deficitul bugetar al Rusiei nu a fost de 5.65 trilioane de ruble, ci de 8.01 trilioane de ruble. Instituția nu a dezvăluit însă detalii privind calculele pe baza cărora a fost obținută această estimare, transmite BBC News.
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi, 5 martie, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP.
STARE DE ALERTĂ | Ministrul Energiei anunță, la Moldova 1, ce stocuri de carburanți are R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova dispune de stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 4 martie.
Crimă în sectorul Râșcani al capitalei: Un bărbat de 39 de ani, acuzat că a înjunghiat mortal un boschetar # Moldova1
Un bărbat fără adăpost, în vârstă de 39 de ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis un alt om al străzii. Potrivit Procuraturii Generale, suspectul l-ar fi înjunghiat pe bărbat și, în momentul reținerii, ar fi opus rezistență polițiștilor.
R. Moldova a procurat energie electrică în volum de 420 de mii MWh pentru a asigura consumul din luna februarie. Cea mai mare cantitate de energie a provenit din importuri - 55.11%.
România și-a ales reprezentanta la Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu merge la Viena cu „Choke Me” # Moldova1
Eurovision Song Contest 2026 va avea un reprezentant din România ales în urma finalei Selecției Naționale organizate de Televiziunea Română. Câștigătoarea competiției este artista Alexandra Căpitănescu, care va urca pe scena concursului internațional cu piesa „Choke Me”. Evenimentul muzical european se va desfășura în capitala Austriei, Vienna, iar România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pentru 14 mai.
Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada, un număr record de persoane din Rusia se pronunță în favoarea negocierilor cu Ucraina, împotriva căreia Federația Rusă poartă deja de cinci ani un război pe scară largă, relatează DW.
Trafic intens la Leușeni pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative # Moldova1
Traficul de călători și mijloace de transport este majorat, în dimineața zilei de joi, 5 martie, în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră.
Doar 5% din deșeurile din R. Moldova sunt reciclate: Autoritățile pregătesc colectarea separată a deșeurilor la nivel național # Moldova1
Republica Moldova începe implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, iar în 2026 vor fi lansate primele proiecte de infrastructură în mai multe regiuni ale țării. Sistemul va deveni obligatoriu din 2028, iar autoritățile spun că acesta este un pas necesar pentru alinierea la standardele Uniunii Europene.
Corespondență Dan Alexe | Franța oferă să-și extindă umbrela nucleară către întreaga Europă # Moldova1
Președintele francez Emmanuel Macron a propus o cooperare nucleară fără precedent pentru a asigura apărarea întregii Europe, cu Germania ca „partener-cheie”, totul însoțit de o dezvoltare și extindere a arsenalului francez, insistând însă în același timp că Franța va controla în continuare arsenalul și va rămâne suverană în utilizarea forței nucleare.
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău a fost reluată joi, 5 martie, pe tronsonul dintre străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, după trei zile în care traficul a fost restricționat pentru lucrări de reparație a carosabilului afectat de condițiile climaterice din această iarnă.
Elevii intră în vacanța de primăvară. IGSU vine cu recomandări pentru prevenirea riscurilor # Moldova1
Elevii din întreaga țară intră în vacanța de primăvară în perioada 5–8 martie, iar salvatorii avertizează asupra mai multor riscuri la care copiii pot fi expuși în aceste zile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a acestora.
Autoritățile israeliene actualizează regulile de protecție: ce trebuie să știe moldovenii aflați în Israel # Moldova1
Începând de joi, 5 martie, ora 12:00, autoritățile israeliene vor actualiza instrucțiunile de protecție pentru populație, toate regiunile țării urmând să treacă de la un nivel strict de restricții la un nivel restrâns. Anunțul a fost transmis cetățenilor moldoveni de către Ambasada R. Moldova în Israel, în baza evaluării situației de securitate realizate de Comandamentul Frontului Intern.
Volumul de energie electrică achiziționat de S.A. „Energocom” a scăzut în februarie 2026 comparativ cu prima lună a anului, iar mai mic a fost și prețul mediu de procurare. În total, compania a cumpărat 420.508 MWh de electricitate, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh.
„Anul Constantin Rusnac”, lansat la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău # Moldova1
La Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din capitală a fost lansat miercuri „Anul Constantin Rusnac”, o inițiativă inedită menită să celebreze creația și contribuția compozitorului la patrimoniul cultural autohton. Primul eveniment a fost dedicat creației corale a lui Constantin Rusnac, iar în cadrul următoarelor manifestări vor fi prezentate și alte genuri muzicale semnate de compozitor.
Tensiunile internaționale escaladează după ce Donald Trump a amenințat cu întreruperea relațiilor comerciale cu Spania și a criticat Regatul Unit pentru cooperarea întârziată în operațiunile militare împotriva Iranului. Reacțiile liderilor europeni nu au întârziat. Premierul Pedro Sánchez și-a reafirmat opoziția față de orice implicare în război, iar omologul său britanic, Keir Starmer, a subliniat că Regatul Unit nu se va angaja fără o bază legală clară și un plan concret. Iar Canada și-a retras sprijinul pentru Washington și a cerut o dezescaladare rapidă a ostilităților.
Centrul de relații cu consumatorii al Moldovagaz de pe strada Pușkin își încetează activitatea # Moldova1
Centrul de relații cu consumatorii al SA „Moldovagaz”, situat pe strada Alexandru Pușkin 64 din Chișinău, își va înceta definitiv activitatea de primire a vizitatorilor începând cu 6 martie 2026. După această dată, la acest oficiu vor mai fi deserviți doar debitorii care au datorii acumulate până la 31 august 2025.
INTERVIURILE ALEXE | Virgil Popescu: „România va sprijini necondiționat integrarea R. Moldova. Aderarea preconizată înainte de 2030” # Moldova1
Parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei este privit cu optimism de structurile europene, deși calendarul oficial depinde de ritmul tehnic al negocierilor și de evoluțiile geopolitice. Într-un interviu pentru Moldova 1, europarlamentarul Virgil Popescu a reconfirmat voința politică de a primi cele două state în familia europeană, iar statul român ne va susține până la finalul procesului de aderare, preconizat înainte de 2030.
Prețul gazelor nu va crește în martie, în pofida tensiunilor de pe piața energetică, dă asigurări ministrul Energiei # Moldova1
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Războiul din Orientul Mijlociu, în a cincea zi: atacuri masive ale SUA și Israelului asupra Iranului # Moldova1
Un submarin al Statelor Unite a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, în apropiere de Sri Lanka. La bord se aflau aproximativ 180 de persoane, dintre care 80 și-au pierdut viața, potrivit informațiilor preliminare. Totodată, Washingtonul afirmă că a ucis un lider iranian implicat într-un presupus complot de asasinare a fostului președinte Donald Trump. În paralel, Turcia a anunțat că a interceptat și doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul său aerian. Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar atacurile continuă fără încetare.
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate, după ce autoritățile sanitare veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism de control care să permită redeschiderea pieței pentru aceste produse. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în seara zilei de 4 martie.
Regim strict de economisire a gazelor, introdus în regiunea transnistreană: MGRES trece pe cărbune # Moldova1
În regiunea transnistreană este introdus, începând cu 4 martie, un regim strict de economisire a gazelor, iar centrala de la Cuciurgan (MGRES) trece pe cărbune. Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul minister al economiei de la Tiraspol, citat de presa din stânga Nistrului.
Irakul a fost afectat de o pană totală de curent, care a lăsat fără electricitate întreaga țară, a anunțat Ministerul Energiei de la Bagdad, citat de Times of Israel.
În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar MGRES trece pe cărbune # Moldova1
Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „minister al economiei” de la Tiraspol. În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au dus la reducerea semnificativă a volumelor de aprovizionare, scrie platforma „Zona de Securitate”.
Permisele de muncă ale lucrătorilor străini din Israel, inclusiv ale moldovenilor, ar putea fi prelungite până la 30 iunie 2026, fără depunerea unei cereri. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, după ce Autoritatea pentru Populație și Imigrare a informat misiunea diplomatică despre măsura pregătită pentru mai multe categorii de muncitori.
Chiar în pragul lucrărilor de primăvară, fermierii din mai multe raioane semnalează dificultăți în procurarea motorinei, care în ultimele zile s-a scumpit considerabil. Agricultorii spun că, deși prețurile sunt afișate la panouri, combustibilul fie nu este disponibil pentru vânzare angro, fie este oferit în cantități foarte limitate.
Peste 600 de liceeni din întreaga țară vor deveni mentori pentru elevii de clasa a IX-a, în cadrul campaniei naționale „Matematica de la egal la egal”. Inițiativa lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și PNUD își propune să sprijine pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului prin sesiuni de mentorat susținute de colegi mai mari, în baza modelului învățării între egali.
ANRE susține că R. Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru un consum pe trei săptămâni # Moldova1
Stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori, afirmă directorul Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran.
