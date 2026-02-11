VIDEO | Mitropolia Basarabiei acuză tăcerea Mitropoliei Moldovei în cazul bisericii din Dereneu
Cotidianul, 11 februarie 2026 18:30
Lipsa dialogului dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei continuă să alimenteze tensiunile legate de situația bisericii din Dereneu. Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, a criticat absența unei poziții oficiale din partea mitropolitului Vladimir, la peste două săptămâni de la izbucnirea conflictului, transmite IPN. Clericul a declarat că tăcerea …
Acum 10 minute
18:40
VIDEO | Reacția Mitropoliei Basarabiei după cazul Dereneu: „Statul de drept în Republica Moldova este la terapie intensivă”. Mitropolia Moldovei a luat apă în gură # Cotidianul
18:40
Republica Moldova a îndeplinit majoritatea reformelor asumate pentru 2025 și va primi 173 de milioane de euro de la UE # Cotidianul
Republica Moldova a realizat 24 din cele 26 de acțiuni planificate pentru anul 2025 în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere, finanțat de Uniunea Europeană. Progresul înregistrat permite deblocarea unei noi tranșe de 173 de milioane de euro, bani care urmează să fie transferați în luna martie. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Comisiei …
Acum 30 minute
18:30
VIDEO | Mitropolia Basarabiei acuză tăcerea Mitropoliei Moldovei în cazul bisericii din Dereneu # Cotidianul
Acum o oră
17:50
Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, rămâne în arest preventiv în România, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins definitiv contestația. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete de stat unor ofițeri KGB din Belarus, acțiuni care, potrivit anchetatorilor români, ar fi …
Acum 2 ore
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un nou tarif pentru energia termică, care ar reduce factura consumatorilor din Chișinău cu aproape 500 de lei pe gigacalorie, în timp ce locuitorii din Bălți ar urma să plătească cu circa 75 de lei mai mult. Potrivit calculelor incluse în proiectul de decizie, tariful pentru energia termică …
16:50
Președintele rus Vladimir Putin își îndreaptă atenția spre Republica Moldova, Lituania și Estonia și ar putea încerca să-și extindă influența atunci când Statele Unite și Europa vor fi slăbite, a declarat fostul secretar de stat american și ex-director al CIA, Mike Pompeo. „Cred că Putin nu simte suficientă presiune, nu simte că prețul pentru războiul …
16:50
Parlamentul European a votat un nou pachet legislativ prin care Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, destinat susținerii financiare și consolidării capacităților de apărare în contextul războiului declanșat de Rusia. Eurodeputații au adoptat miercuri trei acte legislative menite să ofere Ucrainei un împrumut de sprijin …
Acum 4 ore
16:30
PAS propune o lege privind lanțurile scurte de aprovizionare. Radu Marian: producătorii locali trebuie să păstreze o parte mai mare din profit # Cotidianul
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că, împreună cu mai mulți colegi din fracțiune, a înregistrat un proiect de lege privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, inițiativă prezentată drept un angajament electoral asumat la alegerile parlamentare din septembrie. Potrivit parlamentarului, un „lanț scurt” presupune ca între producător și consumator să existe cel mult un intermediar, …
16:20
Biroul președintelui ucrainean a negat miercuri informațiile conform cărora șeful statului, Volodimir Zelenski, ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale și un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, afirmând că situația de securitate rămâne o condiție-cheie, informează Agerpres. ‘Până când nu va exista securitate, nu vor exista anunțuri’ în acest sens, a declarat …
16:10
Tensiuni la biserica din Dereneu: Premierul cere respectarea legii, ministrul Culturii face apel la calm # Cotidianul
Tensiunile de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să escaladeze, după ce două comunități de creștini ortodocși își dispută lăcașul de cult. În timp ce Mitropolia Basarabiei cere intervenția urgentă a autorităților, premierul Alexandru Munteanu afirmă că statul nu se amestecă în treburile bisericești, dar insistă că legea trebuie respectată. …
16:00
Bannere sovietice instalate pe fațada Palatului Național „Nicolae Sulac”. Reacția Ministerului Culturii # Cotidianul
Trecătorii din centrul capitalei au fost surprinși să vadă bannere cu simbolistică sovietică instalate pe fațada Palatului Național „Nicolae Sulac”. Afișele, care imită anunțuri de concerte din perioada URSS și includ inscripții în limba rusă, au provocat confuzie și numeroase reacții în rândul celor care au trecut prin zonă. La prima vedere, decorurile pot crea …
15:00
StopFals | Campanie coordonată de manipulare: Cum au fost prezentate pe social media facturile la gaz pentru ianuarie # Cotidianul
Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre ei fiind suspecți că au folosit inteligența artificială pentru a genera facturi false cu sume mari. Autoritățile explică însă creșterea facturilor prin consumul record de gaze din ianuarie, …
Acum 6 ore
14:40
Remanieri în Guvern: un nou secretar de stat la Agricultură, plecări la Finanțe și numire la Sănătate # Cotidianul
Guvernul a operat mai multe schimbări în conducerea unor ministere, numind un nou secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și aprobând eliberarea din funcție a altor doi oficiali. Astfel, funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii va fi preluată de Tatiana Nistorică, după ce Iurie Scripnic a demisionat la cerere. Nistorică …
14:30
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la CSJ pentru a depune mărturii împotriva lui Dodon, în dosarul „Kuliok” # Cotidianul
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de astăzi de la Curtea Supremă de Justiție, în dosarul cunoscut generic drept „Kuliok”, deși urma să fie audiat în calitate de martor al acuzării. Fostul lider al PDM trebuia să depună declarații în cauza în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit …
14:30
Un grup din România intră pe piaţa Moldovei pentru a facilita asimilarea fondurilor europene # Cotidianul
REI Grup, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat din România, cu peste 80 de consultanți, în peste 12 orașe la nivel național, ce a atras finanțări nerambursabile pentru mai mult de 2.500 de companii și autorități locale, în proiecte de investiții ce depășesc …
14:20
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei vor susține astăzi, 11 februarie, o conferință de presă dedicată situației tensionate din jurul Bisericii din localitatea Dereneu. Evenimentul va avea loc la ora 15:00, în sala Agenției IPN din Chișinău. Conferința se va desfășura la sediul IPN, pe strada Teatrului 2/2, etajul 3. Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei vor oferi detalii și poziția …
13:50
Republica Moldova și Germania semnează un nou acord: Protecție sporită pentru muncitorii moldoveni și reforme în piața muncii # Cotidianul
Republica Moldova și Germania vor coopera mai strâns în domeniul muncii și protecției sociale, după semnarea unui acord bilateral de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și omologul său german, Barbel Bas. Documentul a fost semnat la Berlin și va fi valabil pentru perioada 2026-2027. Acordul prevede sporirea protecției pentru cetățenii moldoveni care …
13:20
Kievul ar putea organiza alegeri și referendum privind pacea cu Rusia până pe 15 mai, sub presiunea administrației Trump # Cotidianul
Ucraina plănuiește organizarea de alegeri prezidențiale și un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, după ce administrația Trump a presat Kievul să organizeze ambele scrutine până pe 15 mai, altfel riscând să piardă garanțiile de securitate propuse de SUA, transmite HotNews.ro. Această mișcare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, vine pe fondul …
13:00
Maia Sandu, la Comrat: Limba găgăuză este fundamentul identității și al viitorului comunității # Cotidianul
Președinta Maia Sandu s-a aflat astăzi la Comrat, unde a susținut un discurs în fața studenților și a mediului academic de la Universitatea de Stat din Comrat, care marchează 35 de ani de activitate. În mesajul său, șefa statului a vorbit despre importanța educației, a implicării civice și a responsabilității sociale, în contextul în care, …
Acum 8 ore
12:40
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan (Moldovskaia GRES), subiect abordat în cadrul discuțiilor dintre delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Din delegație a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei. Întrevederea a vizat în …
12:00
Procurorii Anticorupție cer pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu: 15 ani de închisoare și confiscări de peste 3,5 milioane de lei # Cotidianul
Procuratura Anticorupție cere sentință mai dură pentru fostul deputat PDM Constantin Țuțu, condamnat pe 27 ianuarie la opt ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. În acest sens, PA a depus la Curtea de Apel Centru o solicitare de revizuire a sentinței. Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării …
11:50
Aeroportul Chișinău: rezidenții R. Moldova pot achita doar în lei moldovenești în toate spațiile comerciale # Cotidianul
Cetățenii moldoveni și persoanele cu statut de rezident pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” exclusiv în lei moldovenești. Regula se aplică tuturor magazinelor din aeroport, inclusiv celor amplasate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat, dar și celor situate în punctele internaționale de trecere a frontierei, inclusiv în zona …
11:20
UE pregătește interdicție totală asupra criptomonedelor rusești, în noul pachet de sancțiuni # Cotidianul
Comisia Europeană vrea să închidă una dintre principalele căi prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale, propunând o interdicție completă asupra operațiunilor cu criptomonede asociate Moscovei. Măsura face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni care vizează atât sectorul financiar rus, cât și rețelele externe ce ar facilita eludarea restricțiilor. Comisia Europeană a propus instituirea unei interdicții …
11:00
Trei copii și tatăl lor au fost uciși într-un atac cu dronă rusească asupra orașului Bogoduhiv, în regiunea Harkov. Mama, însărcinată în 35 de săptămâni, a fost grav rănită Un atac cu dronă rusească a ucis trei copii mici și pe tatăl lor în orașul Bogoduhiv, regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit datelor preliminare …
Acum 12 ore
10:30
Rețineri după incidentele de la biserica din Dereneu: primarul localității și alte cinci persoane, în custodia poliției # Cotidianul
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat în intervenții ale forțelor de ordine și mai multe rețineri, după ce un grup de persoane ar fi pătruns forțat în lăcașul de cult, în pofida deciziilor judecătorești. Primarul localității Dereneu și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au …
Acum 24 ore
20:10
Cazul Republicii Moldova, din punct de vedere identitar, etnic și religios, este unul aparte în spațiul Europei de Est, caracterizat printr-o sensibilitate specifică legată de amestecul, sau mai bine spus de întrepătrunderea, dintre dimensiunea politică, identitară și cea religioasă. Cazul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, reprezintă un conflict de durată, apărut …
19:50
Săptămâna aceasta, atenția publică a fost îndreptată spre conflictul „religios” de la Dereneu. Realitatea însă este alta, implicarea politicului în viața clericală a dus la transformarea unui litigiu juridic câștigat de Mitropolia Basarabiei încă din 2018 într-un conflict eminamente politic, exploatat de opoziția antiromânească. În fond, se perpetuează același discurs prin care este intimidată Mitropolia …
19:40
Tatiana Rotari, propusă pentru funcția de deputat: CEC a inițiat procedura de validare a mandatului # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a pornit procedura de ocupare a unui loc vacant în Parlament, după demisia deputatei Anastasia Nichita, propunând Curții Constituționale validarea mandatului candidatei supleante PAS, Tatiana Rotari. Comisia Electorală Centrală va propune Curții Constituționale să valideze mandatul de deputată în Parlament al Tatianei Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia …
19:10
Demers la București pentru urgentarea cetățeniei române: inițiativă parlamentară dedicată românilor din Republica Moldova # Cotidianul
Procedurile îndelungate și birocrația din procesul de redobândire a cetățeniei române pentru moldoveni revin în atenția autorităților de la București, după o intervenție oficială a unui deputat PNL care cere soluții concrete pentru reducerea termenelor și creșterea transparenței. Deputatul PNL, Adrian-Felician Cozma, a adresat o solicitare oficială Ministrului Justiției, Radu Marinescu, și Autorității Naționale pentru …
Ieri
18:40
Dorin Junghietu: Facturile la gaze au crescut din cauza consumului mai mare, nu a prețului # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări privind creșterea facturilor la gaze, respingând speculațiile apărute în spațiul public. Oficialul susține că majorarea sumelor achitate de consumatori este determinată în principal de creșterea consumului, pe fondul temperaturilor mai scăzute din această iarnă, și nu de un tarif mai mare la gaz. Ministrul a îndemnat la …
17:30
Rusia începe să restricționeze parțial Telegram. Platforma, încetinită la nivel național # Cotidianul
Autoritățile ruse au început să limiteze parțial funcționarea aplicației Telegram pe teritoriul Federației Ruse, prin încetinirea deliberată a serviciului. Problemele tehnice au fost deja resimțite de utilizatori din mai multe regiuni, iar numărul plângerilor a crescut semnificativ. Statul rus a început să „restricționeze parțial” Telegram, scrie RBC, cu referire la o sursă din industria IT. …
17:20
Dan Perciun: Republica Moldova ar putea reglementa accesul copiilor la mediul online. Decizia ar putea fi luată la sfârșitul anului 2026 # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că reglementarea accesului copiilor la mediul online este o opțiune „realistă”, în contextul tot mai multor cercetări care semnalează efectele nocive ale expunerii excesive la tehnologie și rețelele de socializare. O decizie finală în acest sens ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului 2026. Declarațiile au fost …
17:10
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu în conferința cu prim-ministra de la Kiev: „Ucraina poate conta pe Republica Moldova ca pe un partener sincer și de încredere” # Cotidianul
Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere, uniți nu doar prin frontieră, ci și prin aspirațiile europene, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Kiev, alături de omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko. Prim-ministrul Republicii Moldova și-a început discursul în limba ucraineană, exprimându-și solidaritatea cu …
16:50
Militarii Armatei Naționale participă la un exercițiu multinațional desfășurat în Germania # Cotidianul
Un contingent al Armatei Naționale participă, timp de trei săptămâni, la un amplu exercițiu multinațional organizat în Germania, destinat pregătirii militarilor pentru misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida KFOR, în Kosovo. Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă, în perioada 23 ianuarie – 14 februarie, la exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal …
16:00
Victor Chirilă: Relația Chișinău-București este un parteneriat strategic unic, iar ideea Unirii rămâne una legitimă # Cotidianul
Relația dintre Republica Moldova și România reprezintă un parteneriat strategic profund, construit pe identitate comună și interdependență reală. Declarația a fost făcută de fostul ambasador al Republicii Moldova la București și actualul ambasador la Kiev, Victor Chirilă, în cadrul emisiunii „Dialog European” de la Radio Chișinău. Victor Chirilă, fost ambasador la București, descrie relația cu …
15:30
Noi detalii dosarul „Kuliok”: Serghei Iaralov nu s-a prezentat la audieri, iar Vladimir Plahotniuc urmează să fie escortat în instanță pentru a depune mărturie # Cotidianul
Noi detalii ies la iveală în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov, a fost citat marți pentru a depune mărturie, însă nu s-a prezentat în fața instanței. În același timp, procurorii au anunțat că fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să …
15:30
Valoarea mai ridicată a unor facturi la gaze, energie electrică și termică din luna ianuarie nu este determinată doar de tariful reglementat, ci de un cumul de factori. Este explicația Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după apariția în spațiul public a mai multor imagini și mesaje privind costurile energetice. ANRE precizează că suma totală …
14:50
Moldovenii nu mai pot achita cu cardul la benzinăriile Lukoil: băncile au blocat conturile din cauza unor neconcordanțe # Cotidianul
Moldovenii nu mai pot achita cu cardul bancar la benzinăriile din rețeaua Lukoil, după ce două bănci comerciale au blocat conturile companiei. Informația a fost confirmată de Agenția Servicii Publice (ASP), care precizează că măsura a fost luată în urma unor neconcordanțe depistate în datele privind beneficiarul efectiv al companiei. Potrivit ASP, băncile au constatat …
14:50
UE pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o aderare parțială la bloc chiar de anul viitor, au declarat zece oficiali și diplomați pentru publicația Politico. La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, iar în contextul în care Kievul insistă pentru aderarea la UE în 2027 — dată …
14:40
Administrația de la Tiraspol menține regimul de urgență în economie, invocând problemele nerezolvate privind aprovizionarea cu gaze naturale. Măsura, prelungită pentru încă 30 de zile, reflectă dificultățile energetice care continuă să afecteze activitatea industrială din regiune. Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol a aprobat decizia la propunerea liderului Vadim Krasnoselski. Regimul de urgență va rămâne …
14:10
Ambasadorul Victor Chirilă: Parteneriatul cu Ucraina, pilon strategic pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova # Cotidianul
Republica Moldova își propune să consolideze parteneriatul strategic cu Ucraina și să aprofundeze cooperarea economică și infrastructurală, în perspectiva reconstrucției postbelice a acestei țări. Declarația a fost făcută de noul Ambasador al Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirilă. El a declarat, în cadrul emisiunii „Dialog European„ de la Radio Chișinău că prioritățile Republicii Moldova în …
13:50
Val de scumpiri la început de an: legumele s-au scumpit cu peste 12%, iar pâinea cu 1,6% # Cotidianul
În luna ianuarie 2026, comparativ cu luna decembrie 2025, a fost înregistrată creșterea prețurilor medii de consum cu 0,9%, care a fost determinată de majorarea prețurilor la: produsele alimentare cu circa 1,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,6%, bunurile nealimentare cu circa 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,1%; serviciile prestate …
12:30
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei: „Fiecare fotografie de pe acest zid înseamnă un destin întrerupt de război” # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kiev, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei. „Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei – memoria vie a sacrificiului și simbol …
12:30
Ședință în dosarul Plahotniuc: instanța examinează excepții de constituționalitate și cereri privind noi martori # Cotidianul
Judecata în dosarul lui Vladimir Plahotniuc continuă astăzi, 10 februarie 2026, de la ora 13:30, fiind una dintre cele trei ședințe programate pentru această săptămână. Instanța urmează să se pronunțe asupra unor noi demersuri înaintate atât de apărare, cât și de acuzare. La ședința de astăzi participă aceiași actori procesuali: procurorul de caz Alexandru Cernei, …
11:30
VIDEO | Cetățenii moldovenii din Rusia riscă mobilizarea. Mihai Popșoi – „Toți cetățenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă” # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău lansează un avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul apariției cazurilor în care aceștia ar putea primi citații pentru înrolare militară. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, îndeamnă moldovenii să nu ignore riscurile și să revină acasă, subliniind că statul este pregătit să le ofere …
11:00
Titlu radical în presa rusă: „Moarte României”. Experții propagandiști ruși sugerează bombardarea Bucureștiului „inclusiv cu focoase nucleare” # Cotidianul
Scenariu radical și delirant în presa rusă, lansat de propagandiștii pro-Kremlin. Publicația News.ru a publicat recent un material în care România este descrisă drept o posibilă „țintă prioritară” pentru Moscova, într-un scenariu ipotetic legat de o eventuală desfășurare a trupelor NATO în Transnistria. În articolul intitulat „Moarte României: De ce NATO nu va staționa trupe …
10:20
VIDEO | Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” # Cotidianul
Cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj privind necesitatea protejării copiilor în mediul digital și a anunțat lansarea unui dialog național pe această temă. Șefa statului a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari la care sunt expuși copiii în mediul online. „Este un bun …
10:00
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi, 10 februarie, prima sa vizită oficială la Kiev. Anunțul a fost făcut în această dimineață de șeful Executivului, printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a precizat că se află deja în drum spre capitala Ucrainei. „Alături de colegii mei, Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu, …
9 februarie 2026
22:40
Ministrul Culturii, după tensiunile din Dereneu: Lucrurile s-au complicat de fiecare dată când au intervenit politicienii. Încă o dovadă că politicul nu trebuie să intervină în activitățile bisericii # Cotidianul
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat în scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, avertizând că situația nu trebuie exploatată politic, în special de deputați care instigă la ură și nesupunere. Potrivit oficialului, cele două comunități creștin-ortodoxe din sat trebuie să conviețuiască în liniște, pace și comuniune spirituală. „Conflictul durează din 2018, când un grup …
22:00
VIDEO | R. Moldova, legată de mâini după anularea a 100.000 de buletine românești. Cum comentează Popșoi # Cotidianul
Republica Moldova nu are suficiente pârghii pentru a interveni în deciziile de politică internă ale României, inclusiv în cele privind buletinele de identitate, însă cetățenia română nu este afectată. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. „Nu avem prea multe pârghii pentru …
