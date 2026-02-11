Procurorii Anticorupție cer pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu: 15 ani de închisoare și confiscări de peste 3,5 milioane de lei
Cotidianul, 11 februarie 2026 12:00
Procuratura Anticorupție cere sentință mai dură pentru fostul deputat PDM Constantin Țuțu, condamnat pe 27 ianuarie la opt ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. În acest sens, PA a depus la Curtea de Apel Centru o solicitare de revizuire a sentinței. Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării …
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Aeroportul Chișinău: rezidenții R. Moldova pot achita doar în lei moldovenești în toate spațiile comerciale # Cotidianul
Cetățenii moldoveni și persoanele cu statut de rezident pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” exclusiv în lei moldovenești. Regula se aplică tuturor magazinelor din aeroport, inclusiv celor amplasate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat, dar și celor situate în punctele internaționale de trecere a frontierei, inclusiv în zona …
Acum 2 ore
11:20
UE pregătește interdicție totală asupra criptomonedelor rusești, în noul pachet de sancțiuni # Cotidianul
Comisia Europeană vrea să închidă una dintre principalele căi prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale, propunând o interdicție completă asupra operațiunilor cu criptomonede asociate Moscovei. Măsura face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni care vizează atât sectorul financiar rus, cât și rețelele externe ce ar facilita eludarea restricțiilor. Comisia Europeană a propus instituirea unei interdicții …
11:00
Trei copii și tatăl lor au fost uciși într-un atac cu dronă rusească asupra orașului Bogoduhiv, în regiunea Harkov. Mama, însărcinată în 35 de săptămâni, a fost grav rănită Un atac cu dronă rusească a ucis trei copii mici și pe tatăl lor în orașul Bogoduhiv, regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit datelor preliminare …
10:30
Rețineri după incidentele de la biserica din Dereneu: primarul localității și alte cinci persoane, în custodia poliției # Cotidianul
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat în intervenții ale forțelor de ordine și mai multe rețineri, după ce un grup de persoane ar fi pătruns forțat în lăcașul de cult, în pofida deciziilor judecătorești. Primarul localității Dereneu și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au …
Acum 24 ore
20:10
Cazul Republicii Moldova, din punct de vedere identitar, etnic și religios, este unul aparte în spațiul Europei de Est, caracterizat printr-o sensibilitate specifică legată de amestecul, sau mai bine spus de întrepătrunderea, dintre dimensiunea politică, identitară și cea religioasă. Cazul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, reprezintă un conflict de durată, apărut …
19:50
Săptămâna aceasta, atenția publică a fost îndreptată spre conflictul „religios” de la Dereneu. Realitatea însă este alta, implicarea politicului în viața clericală a dus la transformarea unui litigiu juridic câștigat de Mitropolia Basarabiei încă din 2018 într-un conflict eminamente politic, exploatat de opoziția antiromânească. În fond, se perpetuează același discurs prin care este intimidată Mitropolia …
19:40
Tatiana Rotari, propusă pentru funcția de deputat: CEC a inițiat procedura de validare a mandatului # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a pornit procedura de ocupare a unui loc vacant în Parlament, după demisia deputatei Anastasia Nichita, propunând Curții Constituționale validarea mandatului candidatei supleante PAS, Tatiana Rotari. Comisia Electorală Centrală va propune Curții Constituționale să valideze mandatul de deputată în Parlament al Tatianei Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia …
19:10
Demers la București pentru urgentarea cetățeniei române: inițiativă parlamentară dedicată românilor din Republica Moldova # Cotidianul
Procedurile îndelungate și birocrația din procesul de redobândire a cetățeniei române pentru moldoveni revin în atenția autorităților de la București, după o intervenție oficială a unui deputat PNL care cere soluții concrete pentru reducerea termenelor și creșterea transparenței. Deputatul PNL, Adrian-Felician Cozma, a adresat o solicitare oficială Ministrului Justiției, Radu Marinescu, și Autorității Naționale pentru …
18:40
Dorin Junghietu: Facturile la gaze au crescut din cauza consumului mai mare, nu a prețului # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări privind creșterea facturilor la gaze, respingând speculațiile apărute în spațiul public. Oficialul susține că majorarea sumelor achitate de consumatori este determinată în principal de creșterea consumului, pe fondul temperaturilor mai scăzute din această iarnă, și nu de un tarif mai mare la gaz. Ministrul a îndemnat la …
17:30
Rusia începe să restricționeze parțial Telegram. Platforma, încetinită la nivel național # Cotidianul
Autoritățile ruse au început să limiteze parțial funcționarea aplicației Telegram pe teritoriul Federației Ruse, prin încetinirea deliberată a serviciului. Problemele tehnice au fost deja resimțite de utilizatori din mai multe regiuni, iar numărul plângerilor a crescut semnificativ. Statul rus a început să „restricționeze parțial” Telegram, scrie RBC, cu referire la o sursă din industria IT. …
17:20
Dan Perciun: Republica Moldova ar putea reglementa accesul copiilor la mediul online. Decizia ar putea fi luată la sfârșitul anului 2026 # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că reglementarea accesului copiilor la mediul online este o opțiune „realistă”, în contextul tot mai multor cercetări care semnalează efectele nocive ale expunerii excesive la tehnologie și rețelele de socializare. O decizie finală în acest sens ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului 2026. Declarațiile au fost …
17:10
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu în conferința cu prim-ministra de la Kiev: „Ucraina poate conta pe Republica Moldova ca pe un partener sincer și de încredere” # Cotidianul
Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere, uniți nu doar prin frontieră, ci și prin aspirațiile europene, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Kiev, alături de omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko. Prim-ministrul Republicii Moldova și-a început discursul în limba ucraineană, exprimându-și solidaritatea cu …
16:50
Militarii Armatei Naționale participă la un exercițiu multinațional desfășurat în Germania # Cotidianul
Un contingent al Armatei Naționale participă, timp de trei săptămâni, la un amplu exercițiu multinațional organizat în Germania, destinat pregătirii militarilor pentru misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida KFOR, în Kosovo. Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă, în perioada 23 ianuarie – 14 februarie, la exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal …
16:00
Victor Chirilă: Relația Chișinău-București este un parteneriat strategic unic, iar ideea Unirii rămâne una legitimă # Cotidianul
Relația dintre Republica Moldova și România reprezintă un parteneriat strategic profund, construit pe identitate comună și interdependență reală. Declarația a fost făcută de fostul ambasador al Republicii Moldova la București și actualul ambasador la Kiev, Victor Chirilă, în cadrul emisiunii „Dialog European” de la Radio Chișinău. Victor Chirilă, fost ambasador la București, descrie relația cu …
15:30
Noi detalii dosarul „Kuliok”: Serghei Iaralov nu s-a prezentat la audieri, iar Vladimir Plahotniuc urmează să fie escortat în instanță pentru a depune mărturie # Cotidianul
Noi detalii ies la iveală în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov, a fost citat marți pentru a depune mărturie, însă nu s-a prezentat în fața instanței. În același timp, procurorii au anunțat că fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să …
15:30
Valoarea mai ridicată a unor facturi la gaze, energie electrică și termică din luna ianuarie nu este determinată doar de tariful reglementat, ci de un cumul de factori. Este explicația Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după apariția în spațiul public a mai multor imagini și mesaje privind costurile energetice. ANRE precizează că suma totală …
14:50
Moldovenii nu mai pot achita cu cardul la benzinăriile Lukoil: băncile au blocat conturile din cauza unor neconcordanțe # Cotidianul
Moldovenii nu mai pot achita cu cardul bancar la benzinăriile din rețeaua Lukoil, după ce două bănci comerciale au blocat conturile companiei. Informația a fost confirmată de Agenția Servicii Publice (ASP), care precizează că măsura a fost luată în urma unor neconcordanțe depistate în datele privind beneficiarul efectiv al companiei. Potrivit ASP, băncile au constatat …
14:50
UE pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o aderare parțială la bloc chiar de anul viitor, au declarat zece oficiali și diplomați pentru publicația Politico. La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, iar în contextul în care Kievul insistă pentru aderarea la UE în 2027 — dată …
14:40
Administrația de la Tiraspol menține regimul de urgență în economie, invocând problemele nerezolvate privind aprovizionarea cu gaze naturale. Măsura, prelungită pentru încă 30 de zile, reflectă dificultățile energetice care continuă să afecteze activitatea industrială din regiune. Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol a aprobat decizia la propunerea liderului Vadim Krasnoselski. Regimul de urgență va rămâne …
14:10
Ambasadorul Victor Chirilă: Parteneriatul cu Ucraina, pilon strategic pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova # Cotidianul
Republica Moldova își propune să consolideze parteneriatul strategic cu Ucraina și să aprofundeze cooperarea economică și infrastructurală, în perspectiva reconstrucției postbelice a acestei țări. Declarația a fost făcută de noul Ambasador al Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirilă. El a declarat, în cadrul emisiunii „Dialog European„ de la Radio Chișinău că prioritățile Republicii Moldova în …
13:50
Val de scumpiri la început de an: legumele s-au scumpit cu peste 12%, iar pâinea cu 1,6% # Cotidianul
În luna ianuarie 2026, comparativ cu luna decembrie 2025, a fost înregistrată creșterea prețurilor medii de consum cu 0,9%, care a fost determinată de majorarea prețurilor la: produsele alimentare cu circa 1,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,6%, bunurile nealimentare cu circa 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,1%; serviciile prestate …
12:30
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei: „Fiecare fotografie de pe acest zid înseamnă un destin întrerupt de război” # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kiev, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei. „Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei – memoria vie a sacrificiului și simbol …
12:30
Ședință în dosarul Plahotniuc: instanța examinează excepții de constituționalitate și cereri privind noi martori # Cotidianul
Judecata în dosarul lui Vladimir Plahotniuc continuă astăzi, 10 februarie 2026, de la ora 13:30, fiind una dintre cele trei ședințe programate pentru această săptămână. Instanța urmează să se pronunțe asupra unor noi demersuri înaintate atât de apărare, cât și de acuzare. La ședința de astăzi participă aceiași actori procesuali: procurorul de caz Alexandru Cernei, …
Ieri
11:30
VIDEO | Cetățenii moldovenii din Rusia riscă mobilizarea. Mihai Popșoi – „Toți cetățenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă” # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău lansează un avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul apariției cazurilor în care aceștia ar putea primi citații pentru înrolare militară. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, îndeamnă moldovenii să nu ignore riscurile și să revină acasă, subliniind că statul este pregătit să le ofere …
11:00
Titlu radical în presa rusă: „Moarte României”. Experții propagandiști ruși sugerează bombardarea Bucureștiului „inclusiv cu focoase nucleare” # Cotidianul
Scenariu radical și delirant în presa rusă, lansat de propagandiștii pro-Kremlin. Publicația News.ru a publicat recent un material în care România este descrisă drept o posibilă „țintă prioritară” pentru Moscova, într-un scenariu ipotetic legat de o eventuală desfășurare a trupelor NATO în Transnistria. În articolul intitulat „Moarte României: De ce NATO nu va staționa trupe …
10:20
VIDEO | Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” # Cotidianul
Cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj privind necesitatea protejării copiilor în mediul digital și a anunțat lansarea unui dialog național pe această temă. Șefa statului a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari la care sunt expuși copiii în mediul online. „Este un bun …
10:00
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi, 10 februarie, prima sa vizită oficială la Kiev. Anunțul a fost făcut în această dimineață de șeful Executivului, printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a precizat că se află deja în drum spre capitala Ucrainei. „Alături de colegii mei, Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu, …
9 februarie 2026
22:40
Ministrul Culturii, după tensiunile din Dereneu: Lucrurile s-au complicat de fiecare dată când au intervenit politicienii. Încă o dovadă că politicul nu trebuie să intervină în activitățile bisericii # Cotidianul
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat în scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, avertizând că situația nu trebuie exploatată politic, în special de deputați care instigă la ură și nesupunere. Potrivit oficialului, cele două comunități creștin-ortodoxe din sat trebuie să conviețuiască în liniște, pace și comuniune spirituală. „Conflictul durează din 2018, când un grup …
22:00
VIDEO | R. Moldova, legată de mâini după anularea a 100.000 de buletine românești. Cum comentează Popșoi # Cotidianul
Republica Moldova nu are suficiente pârghii pentru a interveni în deciziile de politică internă ale României, inclusiv în cele privind buletinele de identitate, însă cetățenia română nu este afectată. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. „Nu avem prea multe pârghii pentru …
17:50
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă fascistă și legionară. Tribunalul București a decis începerea procesului pe fond # Cotidianul
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, va fi judecat pentru promovarea în public a unor idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, în formă continuată, pe parcursul a aproape cinci ani. Tribunalul București a decis definitiv că rechizitoriul procurorilor este legal întocmit, iar dosarul poate intra în faza de judecată pe fond, unde vor …
17:30
VIDEO | Plahotniuc, așteptat în instanță pe 12 februarie. Detalii noi despre martorul sub acoperire din dosarul „Furtul miliardului” # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței, pentru a face declarații, după ce audierea programată inițial pentru 10 februarie a fost amânată. Totodată, procurorii au oferit detalii despre rolul unui investigator sub acoperire și despre probele care stau la baza acuzațiilor. Inițial, Plahotniuc trebuia să se prezinte marți, pe 10 …
17:10
Petrolul rămâne stabil pe fondul relaxării tensiunilor cu Iranul, iar rafinăriile indiene nu mai cumpără petrolul rusesc pentru a facilita un acord comercial cu SUA # Cotidianul
Prețurile la petrol s-au stabilizat luni, după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că vor continua discuțiile mediate, reducând temerile privind aprovizionarea cu petrol, în timp ce încetinirea achizițiilor de țiței rusesc de către India susține cotațiile, potrivit unor date de piață și declarații ale părților implicate, transmite The Moscow Times. Futures-urile pentru petrolul …
16:30
Căldura ar putea deveni mai ieftină la Chișinău, dar mai scumpă la Bălți: Termoelectrica și CET-Nord au depus cereri de ajustare a tarifelor la ANRE # Cotidianul
Locuitorii capitalei ar putea plăti mai puțin pentru căldură, în timp ce consumatorii din municipiul Bălți s-ar putea confrunta cu un tarif mai mare. Termoelectrica și CET-Nord au depus cereri la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind ajustarea tarifelor la energia termică. Termoelectrica propune un tarif de 2180 lei/Gcal (fără TVA), față de …
15:40
VIDEO | Semne optimiste din UTA Găgăuzia. Un fost susținător al alipirii Găgăuziei la Rusia recunoaște influența propagandei ruse # Cotidianul
Mărturisire rară și surprinzătoare din Găgăuzia. La mai bine de zece ani de la referendumurile ilegale din autonomie, unul dintre susținătorii activi ai apropierii de Rusia admite public că a fost indus în eroare. Sergei Pașkov spune că propaganda rusă și lipsa unei comunicări clare despre beneficiile integrării europene l-au făcut să creadă într-o direcție …
15:30
PRM propune tăieri din bugetele apărării și securității pentru a majora compensațiile. Radu Marian: „Este populism” # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune reducerea bugetelor mai multor instituții din domeniul apărării și securității, iar banii economisiți să fie redirecționați către compensații și programe sociale. Inițiativa a fost dur criticată de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, care califică propunerile drept „extrem de populiste”. Potrivit socialiștilor, este necesară …
14:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat despre parcursul european al Moldovei și atragerea investițiilor în sectoarele prioritare, cu Tilman Kuban, deputat în Bundestagul german # Cotidianul
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, precum și evoluțiile mediului de securitate regional au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și deputatul în Bundestagul german, Tilman Kuban. Șeful Executivului a subliniat că Guvernul se concentrează pe două obiective majore: accelerarea parcursului european și a creșterii economice, …
14:00
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a valorilor mobiliare de stat (VMS), în perioada 9-18 februarie 2026, prin intermediul platformei eVMS.md. Persoanele fizice își pot investi economiile într-un instrument financiar sigur, transparent și ușor de accesat, integral online. În cadrul acestei subscrieri sunt disponibile obligațiuni de stat cu maturitate de 2 ani, …
13:50
Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la energie pentru 2026, în contextul ieftinirii gazelor # Cotidianul
Termoelectrica a inițiat procedura de revizuire a tarifelor pentru energia electrică și termică pentru anul 2026, invocând reducerea prețului reglementat al gazelor naturale, factor care influențează direct costurile de producere. Potrivit companiei, modificarea tarifelor este determinată în principal de scăderea prețului reglementat al gazelor naturale, care influențează costurile de producere a energiei electrice și termice. …
13:20
VIDEO | Mihai Isac, despre „Fabrica secretă de armament” a lui Costiuc: un scenariu conspiraționist fără dovezi # Cotidianul
Expertul în securitate, Mihai Isac, demontează afirmațiile lansate de Vasile Costiuc privind o presupusă „fabrică secretă de armament” în Republica Moldova. În cadrul emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova, Isac explică cum o investiție civilă a fost transformată într-un scenariu conspiraționist și ce spune, de fapt, legea. „Marea dezvăluire în aceste zile vine …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Doi cetățeni ruși reținuți în cazul generalului din spionajul militar împușcat la Moscova. Kremlinul acuză Kievul fără dovezi; FSB spune că un suspect ar fi tranzitat R. Moldova # Cotidianul
Doi cetățeni ruși au fost reținuți de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) în cazul generalului rus din conducerea spionajului militar, Vladimir Alekseev, împușcat la Moscova. FSB a venit cu un comunicat prin care susține că tentativa de omor ar fi fost orchestrată de Kiev, însă nu a prezentat dovezi publice care să …
11:50
Control naval la standarde europene. Republica Moldova introduce inspecții Port State Control în portul Giurgiulești # Cotidianul
Republica Moldova a început aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control) în Complexul portuar Giurgiulești, un mecanism internațional esențial pentru verificarea siguranței navelor, protecției mediului și respectării condițiilor de muncă ale echipajelor. Măsura marchează un nou pas în alinierea sectorului maritim național la standardele europene și internaționale. Demararea acestor controale face parte din …
11:40
VIDEO | Poliția: Tensiunile de la biserica din Dereneu sunt provocări menite să creeze disensiuni în societate folosind religia # Cotidianul
Poliția vine cu detalii în legătură cu incidentul din Dereneu, raionul Călărași, unde reprezentanții Mitropoliei Moldovei vor să preia ilegal biserica din localitate, transmisă, prin decizia Curții Supreme de Justiție, Mitropoliei Basarabiei. Poliția califică aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil – religia. Potrivit oamenilor …
11:00
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, în perioada 13–15 februarie # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze o vizită la München, Germania, în perioada 13–15 februarie 2026. Șefa statului va participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală. Printre liderii europeni care și-au anunțat prezența se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele …
10:50
Maia Sandu deschide dezbaterea națională: Protejarea copiilor online devine o prioritate strategică # Cotidianul
Siguranța copiilor în mediul digital nu mai este doar o preocupare a familiilor, ci o provocare majoră pentru întreaga societate. Președinta Maia Sandu avertizează că impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a minorilor devine tot mai vizibil și cere o discuție publică amplă privind eventuale restricții de acces. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, …
10:30
Judecător din Soroca, trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul în stare avansată de ebrietate # Cotidianul
Procuratura municipiului Chișinău anunță luni, 9 februarie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a cauzei penale în care un judecător este învinuit de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, este vorba despre judecătorul suspendat Ghenadie Tocaiuc. Conform procurorilor, incidentul a avut loc în …
10:10
Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: morți și zeci de răniți în Odesa, Harkiv și Dnipropetrovsk # Cotidianul
În noaptea de 8 spre 9 februarie, armata rusă a efectuat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Un bărbat de 35 de ani a fost ucis, iar o tânără de 19 ani și încă o persoană au fost rănite. Șeful administrației militare regionale Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că armata rusă a lansat …
8 februarie 2026
20:40
România a fost invitată să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, inițiativă lansată de Statele Unite, însă autoritățile de la București evaluează atent implicațiile juridice și compatibilitatea cu angajamentele internaționale înainte de a lua o decizie oficială. România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru …
16:00
După câteva zile marcate de condiții meteo dificile și activitate școlară perturbată, autoritățile municipale anunță reluarea procesului educațional în format fizic în toate instituțiile de învățământ din Chișinău, începând de luni, 9 februarie. Elevii revin la ore cu prezență fizică în municipiul Chișinău, potrivit unui anunț făcut de Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, …
15:00
Ministrul Energiei demontează mitul energiei gratuite: Republica Moldova își achită factura conform prețurilor comerciale # Cotidianul
Speculațiile privind livrarea gratuită a energiei electrice din România către Republica Moldova sunt infirmate oficial. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, clarifică faptul că toate livrările se fac strict în baza unor contracte comerciale, iar Chișinăul achită integral energia consumată, inclusiv în situații de avarie. Republica Moldova nu primește energie electrică gratuit din România, iar toate livrările …
