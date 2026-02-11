Procurorii Anticorupție cer pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu: 15 ani de închisoare și confiscări de peste 3,5 milioane de lei

12:30

Judecata în dosarul lui Vladimir Plahotniuc continuă astăzi, 10 februarie 2026, de la ora 13:30, fiind una dintre cele trei ședințe programate pentru această săptămână. Instanța urmează să se pronunțe asupra unor noi demersuri înaintate atât de apărare, cât și de acuzare. La ședința de astăzi participă aceiași actori procesuali: procurorul de caz Alexandru Cernei, …