Dorin Junghietu: Facturile la gaze au crescut din cauza consumului mai mare, nu a prețului

12:40

O schemă de pregătire a unor acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024 din Republica Moldova s-a soldat cu condamnări la închisoare. Un bărbat și două femei au primit pedepse de patru și cinci ani, după ce au fost găsiți vinovați de participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, unde au …