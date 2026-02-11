Republica Moldova și Germania semnează un nou acord: Protecție sporită pentru muncitorii moldoveni și reforme în piața muncii

12:00

Doi cetățeni ruși au fost reținuți de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) în cazul generalului rus din conducerea spionajului militar, Vladimir Alekseev, împușcat la Moscova. FSB a venit cu un comunicat prin care susține că tentativa de omor ar fi fost orchestrată de Kiev, însă nu a prezentat dovezi publice care să …