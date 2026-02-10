Victor Chirilă: Relația Chișinău-București este un parteneriat strategic unic, iar ideea Unirii rămâne una legitimă

19:50

Armata rusă se confruntă cu dificultăți majore de coordonare în Ucraina după ce compania SpaceX a intensificat măsurile împotriva utilizării neautorizate a sistemului de comunicații prin satelit Starlink. Presa internațională scrie că decizia ar avea efecte directe asupra controlului dronelor și asupra legăturilor dintre unități. După aproape trei ani în care accesul Rusiei la tehnologie …