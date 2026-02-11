Șantaj și crimă: detalii din cazul barmanului moldovean ucis în Italia

14:40

Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești". Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul